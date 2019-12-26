«Прицепляют ковш к джипу»: бывший сибиряк — о том, как переживают сильнейшие снегопады в США

На лыжах по тротуару — почему бы и нет? Фото: instagram.com/charismolling/

Снегопады, обрушившиеся на Новосибирск на этой неделе, доставили немало проблем местным жителям. Автомобилисты до глубокой ночи стояли в пробках, пешеходы ворчали на таксистов, задирающих цены (200 рублей за 50 метров пути!)... По данным синоптиков, снегопад побил рекорд 1987 года — наибольшее количество осадков за всю историю выпало в Советском районе. Пока горожане удивлялись и возмущались дорожной обстановке, наш земляк Александр Нечипорович, переехавший из Новосибирска на север США, рассказал, как у них справляются с последствиями снегопадов. Спойлер: завидовать нечему. Публикуем его авторскую колонку.

— Увидел в Facebook фотографии заваленного снегом Новосибирска, скрины пробок в навигаторах и жалобы на то, что «власти ничего не делают». Это не какая-то специфическая сибирская беда. У нас и похуже бывает. Причём раза два-три за зиму. Но есть целый набор действий, которые предпринимают как власти, так и сами горожане.

Первое — это прогноз погоды. Снегопад не является неожиданностью, к нему готовятся. Когда снег только-только начинает идти, то объявляется запрет на парковку в городе. И если кто-то этот запрет не соблюдает, то машины сразу эвакуируют. Забрать автомобиль после этого будет стоить 150 долларов (9270 рублей по нынешнему курсу), причём эвакуаторы работают только за наличные, кредитка не поможет.

Обычно если выпадает очень много снега, то школы закрываются, а в компаниях объявляют нерабочий день, чтобы снизить количество транспорта на улицах. Кстати, соль (точнее специальные составы для посыпки улиц), про которую много спорят в России, здесь применяется очень активно.

В городе есть снегоуборочная техника, грузовики, но снег убирают только с наиболее оживленных улиц, уборка в частном секторе — дело рук домовладельцев. Так что мэрию ругают и здесь. В многоквартирных домах есть менеджмент дома, они убирают, потом жильцам предъявляют дополнительные счета.



В пригородах нет снегоуборочной техники, можно только сдвинуть снег на тротуары. Пешеходам это не помешает — в пригородах их почти нет. Зато много частных предпринимателей, которые заключают договор с администрацией и помогают наводить порядок на конкретных улицах. Прицепляют ковш, допустим, к джипу и чистят. Потом его отцепляют и едут на свою обычную работу.

Так и я могу в принципе. Да, мы тоже тут ругаем уборщиков, так как часто выезд с парковки перед домом завален снегом. В этом случае приходится выходить и работать лопатой. А вот дорожки перед своим частным домом я уже обязан почистить сам. И если я этого не сделаю, то сначала получу предупреждение, потом штраф 50 долларов.

Был случай, когда бывший госсекретарь Керри (живет недалеко) забил на чистку и его оштрафовали. Много студентов и школьников подрабатывают (если школы закрыты), ходят по домам и предлагают за 100–200 долларов почистить дорожки.

Нравятся ли вам порядки, которые царят в США?