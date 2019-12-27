«Лет пять стояла в огороде». Сибиряк за 15 тысяч купил 21-ю «Волгу» 1965 года и ездит на ней на работу

Видели когда-нибудь эту «Волгу» ГАЗ-21 на улицах Новосибирска? Фото: Ольга Бурлакова

Продолжаем рассказывать об удивительных автомобилях новосибирцев — сегодня это легендарная «Волга» ГАЗ-21, которая не стоит в гараже или музее, а ежедневно трудится и возит своего хозяина Виктора Бубенщикова. Автомобиль 1965 года выпуска, ему уже 54 года, но с таким режимом эксплуатации он пока ещё справляется. Все подробности в репортаже Дмитрия Косенко.

Этот автомобиль Виктор заприметил еще в детстве Фото: Ольга Бурлакова

Когда-то давно она была чёрной и ездила по дорогам ГДР, а в новой жизни «Волга» утюжит новосибирские сугробы и радует глаз своей многоцветной окраской. Этот автомобиль Виктор заприметил еще в детстве, а потом в 2011 году выкупил его у дедушки-соседа.

Автомобиль куплен у соседа Фото: Ольга Бурлакова

— Мы маленькие бегали по двору смотрели — вот это танк! А она уже тогда была раритетной машиной. Время шло, сосед пересел на «Жигули». Я начал узнавать, а она к тому времени уже лет 5 стояла в огороде, по колено вросла в землю, спущены колеса были, — рассказывает владелец.

Автомобиль обошелся в 15 тысяч рублей Фото: Ольга Бурлакова

Автомобиль обошелся в 15 тысяч рублей, еще около 100 тысяч пришлось вложить в ремонт. Двигатель здесь установлен от «Волги-31029», многие детали заменены.

Машина находится в хорошем техническом состоянии Фото: Ольга Бурлакова

Да, машина далека от оригинала, зато находится в таком техническом состоянии, которое позволяет ей жить и ездить каждый день. А не пылиться в музее или гараже, совершая одну поездку в год в хорошую погоду.

Заменены многие агрегаты Фото: Ольга Бурлакова

— Редкий автомобиль я хотел всегда. Она мне попалась довольно ровным экземпляром, не битая ни с какой стороны, что удивительно для такого года. Даже пороги не погнили. Двигатель, ходовку, коробку я переделывал, только салон не трогал. Капиталили двигатель, коробку передач поставили 5-ступенчатую от «Волги-3110», карданный вал прямой, мост от «Волги-3102».

Виктор купил даже хромированного оленя на капот Фото: Ольга Бурлакова

Виктор купил даже хромированного оленя на капот, хотя эта модификация «Волги» шла уже без него. Фигурка обошлась в 5 тысяч.

Еще было куплено другое рулевое колесо Фото: Ольга Бурлакова

Еще было куплено другое рулевое колесо, но пластик на нём от времени начал крошиться. Пришлось приобрести оплетку на руль.

Штатный радиоприемник исправен Фото: Ольга Бурлакова

Штатный радиоприемник исправен, но владелец подключил современную магнитолу — так проще.

Исправен и механизм раскладывания переднего дивана — можно получить огромное спальное место Фото: Ольга Бурлакова

Время берет свое, и по кузову появляются рыжики Фото: Ольга Бурлакова

Металл здесь толстый и в целом кузов пока еще держится. Но есть и другие проблемы, особенно зимой.

В морозы есть проблемы с запуском Фото: Ольга Бурлакова

— В морозы не заводится, в минус 30 тяжко ей завестись. Плюс печка, конструкция непродуманная, холодная. Даже стоит дополнительный отопитель, все равно...

Расход топлива высокий Фото: Ольга Бурлакова

Конечно, летом на «Волге» ездить комфортней, зимой ведь приходится ее прогревать, а автоматический запуск сюда не поставишь. Расход топлива высокий, честно говорит Виктор.

Зимой приходится долго греть Фото: Ольга Бурлакова

— Зимой к двадцаточке подходит расход. А вот летом по трассе я добился 9 литров. Зимой приходится тарахтеть, греть её долго, иногда ночью выходить греть.

В багажнике лопата, запаска, набор инструментов Фото: Ольга Бурлакова

Инструменты, говорит Виктор, особо не нужны — «Волга» не огорчает своего владельца внезапными отказами. Надо только следить за обслуживанием, менять масло, смазывать подвеску.

Авто не ломается Фото: Ольга Бурлакова

— На самом деле очень надежная машина получилась, не ломается совсем. Мне говорят: «А как с запчастями?». Я говорю: «А она просто не ломается». Вообще у нее вся подвеска вместе с двигателем, помпа шприцуются, всё это имеет около 20 точек смазки.

Виктору нравится, что «Волга» радует окружающих Фото: Ольга Бурлакова

В обладании таким необычным автомобилем есть и преимущество, которого не могут дать современные авто. Виктору нравится, что «Волга» радует окружающих.

Люди обращают внимание Фото: Ольга Бурлакова