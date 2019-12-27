«Лет пять стояла в огороде». Сибиряк за 15 тысяч купил 21-ю «Волгу» 1965 года и ездит на ней на работу

Продолжаем рассказывать об удивительных автомобилях новосибирцев — сегодня это легендарная «Волга» ГАЗ-21, которая не стоит в гараже или музее, а ежедневно трудится и возит своего хозяина Виктора Бубенщикова. Автомобиль 1965 года выпуска, ему уже 54 года, но с таким режимом эксплуатации он пока ещё справляется. Все подробности в репортаже Дмитрия Косенко.
Когда-то давно она была чёрной и ездила по дорогам ГДР, а в новой жизни «Волга» утюжит новосибирские сугробы и радует глаз своей многоцветной окраской. Этот автомобиль Виктор заприметил еще в детстве, а потом в 2011 году выкупил его у дедушки-соседа.
— Мы маленькие бегали по двору смотрели — вот это танк! А она уже тогда была раритетной машиной. Время шло, сосед пересел на «Жигули». Я начал узнавать, а она к тому времени уже лет 5 стояла в огороде, по колено вросла в землю, спущены колеса были, — рассказывает владелец.
Автомобиль обошелся в 15 тысяч рублей, еще около 100 тысяч пришлось вложить в ремонт. Двигатель здесь установлен от «Волги-31029», многие детали заменены.
Да, машина далека от оригинала, зато находится в таком техническом состоянии, которое позволяет ей жить и ездить каждый день. А не пылиться в музее или гараже, совершая одну поездку в год в хорошую погоду.
— Редкий автомобиль я хотел всегда. Она мне попалась довольно ровным экземпляром, не битая ни с какой стороны, что удивительно для такого года. Даже пороги не погнили. Двигатель, ходовку, коробку я переделывал, только салон не трогал. Капиталили двигатель, коробку передач поставили 5-ступенчатую от «Волги-3110», карданный вал прямой, мост от «Волги-3102».
Виктор купил даже хромированного оленя на капот, хотя эта модификация «Волги» шла уже без него. Фигурка обошлась в 5 тысяч.
Еще было куплено другое рулевое колесо, но пластик на нём от времени начал крошиться. Пришлось приобрести оплетку на руль.
Штатный радиоприемник исправен, но владелец подключил современную магнитолу — так проще.
Металл здесь толстый и в целом кузов пока еще держится. Но есть и другие проблемы, особенно зимой.
— В морозы не заводится, в минус 30 тяжко ей завестись. Плюс печка, конструкция непродуманная, холодная. Даже стоит дополнительный отопитель, все равно...
Конечно, летом на «Волге» ездить комфортней, зимой ведь приходится ее прогревать, а автоматический запуск сюда не поставишь. Расход топлива высокий, честно говорит Виктор.
— Зимой к двадцаточке подходит расход. А вот летом по трассе я добился 9 литров. Зимой приходится тарахтеть, греть её долго, иногда ночью выходить греть.
Инструменты, говорит Виктор, особо не нужны — «Волга» не огорчает своего владельца внезапными отказами. Надо только следить за обслуживанием, менять масло, смазывать подвеску.
— На самом деле очень надежная машина получилась, не ломается совсем. Мне говорят: «А как с запчастями?». Я говорю: «А она просто не ломается». Вообще у нее вся подвеска вместе с двигателем, помпа шприцуются, всё это имеет около 20 точек смазки.
В обладании таким необычным автомобилем есть и преимущество, которого не могут дать современные авто. Виктору нравится, что «Волга» радует окружающих.
— Людям нравится вокруг. Я иногда даже считаю людей, которые мне показывают большой палец вверх. 4–5 человек за день точно набирается. Мне это очень нравится.
За сколько сейчас продаются 21-е «Волги» в идеальном состоянии или в убитом виде — смотрите тут.
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