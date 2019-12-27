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Авто Истории

«Лет пять стояла в огороде». Сибиряк за 15 тысяч купил 21-ю «Волгу» 1965 года и ездит на ней на работу

Рассказываем об очередном необычном автомобиле — 54-летней «Волге» ГАЗ-21

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Видели когда-нибудь эту «Волгу» ГАЗ-21 на улицах Новосибирска?

Видели когда-нибудь эту «Волгу» ГАЗ-21 на улицах Новосибирска?

Продолжаем рассказывать об удивительных автомобилях новосибирцев — сегодня это легендарная «Волга» ГАЗ-21, которая не стоит в гараже или музее, а ежедневно трудится и возит своего хозяина Виктора Бубенщикова. Автомобиль 1965 года выпуска, ему уже 54 года, но с таким режимом эксплуатации он пока ещё справляется. Все подробности в репортаже Дмитрия Косенко

Этот автомобиль Виктор заприметил еще в детстве

Этот автомобиль Виктор заприметил еще в детстве

Когда-то давно она была чёрной и ездила по дорогам ГДР, а в новой жизни «Волга» утюжит новосибирские сугробы и радует глаз своей многоцветной окраской. Этот автомобиль Виктор заприметил еще в детстве, а потом в 2011 году выкупил его у дедушки-соседа. 

Автомобиль куплен у соседа

Автомобиль куплен у соседа

— Мы маленькие бегали по двору смотрели — вот это танк! А она уже тогда была раритетной машиной. Время шло, сосед пересел на «Жигули». Я начал узнавать, а она к тому времени уже лет 5 стояла в огороде, по колено вросла в землю, спущены колеса были, — рассказывает владелец.

Автомобиль обошелся в 15 тысяч рублей

Автомобиль обошелся в 15 тысяч рублей

Автомобиль обошелся в 15 тысяч рублей, еще около 100 тысяч пришлось вложить в ремонт. Двигатель здесь установлен от «Волги-31029», многие детали заменены. 

Машина находится в хорошем техническом состоянии

Машина находится в хорошем техническом состоянии

Да, машина далека от оригинала, зато находится в таком техническом состоянии, которое позволяет ей жить и ездить каждый день. А не пылиться в музее или гараже, совершая одну поездку в год в хорошую погоду. 

Заменены многие агрегаты

Заменены многие агрегаты

— Редкий автомобиль я хотел всегда. Она мне попалась довольно ровным экземпляром, не битая ни с какой стороны, что удивительно для такого года. Даже пороги не погнили. Двигатель, ходовку, коробку я переделывал, только салон не трогал. Капиталили двигатель, коробку передач поставили 5-ступенчатую от «Волги-3110», карданный вал прямой, мост от «Волги-3102». 

Виктор купил даже хромированного оленя на капот

Виктор купил даже хромированного оленя на капот

Виктор купил даже хромированного оленя на капот, хотя эта модификация «Волги» шла уже без него. Фигурка обошлась в 5 тысяч. 

Еще было куплено другое рулевое колесо

Еще было куплено другое рулевое колесо

Еще было куплено другое рулевое колесо, но пластик на нём от времени начал крошиться. Пришлось приобрести оплетку на руль. 

Штатный радиоприемник исправен

Штатный радиоприемник исправен

Штатный радиоприемник исправен, но владелец подключил современную магнитолу — так проще. 

Исправен и механизм раскладывания переднего дивана&nbsp;— можно получить огромное спальное место

Исправен и механизм раскладывания переднего дивана — можно получить огромное спальное место

Время берет свое, и по кузову появляются рыжики

Время берет свое, и по кузову появляются рыжики

Металл здесь толстый и в целом кузов пока еще держится. Но есть и другие проблемы, особенно зимой. 

В морозы есть проблемы с запуском

В морозы есть проблемы с запуском

— В морозы не заводится, в минус 30 тяжко ей завестись. Плюс печка, конструкция непродуманная, холодная. Даже стоит дополнительный отопитель, все равно...

Расход топлива высокий

Расход топлива высокий

Конечно, летом на «Волге» ездить комфортней, зимой ведь приходится ее прогревать, а автоматический запуск сюда не поставишь. Расход топлива высокий, честно говорит Виктор. 

Зимой приходится долго греть

Зимой приходится долго греть

— Зимой к двадцаточке подходит расход. А вот летом по трассе я добился 9 литров. Зимой приходится тарахтеть, греть её долго, иногда ночью выходить греть. 

В багажнике лопата, запаска, набор инструментов

В багажнике лопата, запаска, набор инструментов

Инструменты, говорит Виктор, особо не нужны — «Волга» не огорчает своего владельца внезапными отказами. Надо только следить за обслуживанием, менять масло, смазывать подвеску. 

Авто не ломается

Авто не ломается

— На самом деле очень надежная машина получилась, не ломается совсем. Мне говорят: «А как с запчастями?». Я говорю: «А она просто не ломается». Вообще у нее вся подвеска вместе с двигателем, помпа шприцуются, всё это имеет около 20 точек смазки.

Виктору нравится, что «Волга» радует окружающих

Виктору нравится, что «Волга» радует окружающих

В обладании таким необычным автомобилем есть и преимущество, которого не могут дать современные авто. Виктору нравится, что «Волга» радует окружающих. 

Люди обращают внимание

Люди обращают внимание

— Людям нравится вокруг. Я иногда даже считаю людей, которые мне показывают большой палец вверх. 4–5 человек за день точно набирается. Мне это очень нравится.

За сколько сейчас продаются 21-е «Волги» в идеальном состоянии или в убитом виде — смотрите тут

Ранее мы рассказывали о других автомобилях новосибирцев — почитайте про 34-летний Toyota Crown и про редкий лимузин Chrysler PT Cruiser.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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ВолгаГАЗ-21раритет
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КОММЕНТАРИИ (2)

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27 дек 2019 в 07:14

Молодец! Хорошая машина. Только про автозапуск не понял, почему нельзя поставить. Нагуглил за 1 минуту штуковину, которая позволяет на карбюраторных авто реализовать автозапуск.

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27 дек 2019 в 07:07

Надо запретить эксплуатацию автомобилей старше 1989 года.