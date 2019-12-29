Пить или не пить? Колонка кадровика об офисном пьянстве и корпоративной культуре

А у вашей компании уже был новогодний корпоратив? Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Конец декабря — пора корпоративов, и на большинстве из них не обойдется без алкоголя. Хотя и в течение всего года во многих компаниях коллеги проводят время вместе, распивая при этом что-то спиртное. HR-директор Ольга Новгородова объяснила, насколько подобные посиделки сближают коллектив, что такое офисное пьянство и почему его не стоит путать с корпоративной культурой. Публикуем ее колонку целиком. В одной компании сотрудники любили задерживаться после работы по пятницам, открывать презентованный виски для мальчиков, вино для девочек и засиживаться до ночи, обсуждая насущные рабочие и нерабочие вопросы.



Никто из них не считал себя алкоголиком, хотя у наркологов есть такое понятие, как офисное пьянство — когда ты не можешь после рабочего дня не пропустить рюмашечку. Они все считали, что просто расслабляются в конце рабочего дня. Впрочем, так оно и было. Надменный и деловой вид сменялся веселыми шутками, строгий разговор — забавными хохмами и какой-то всеобъемлющей расположенностью всех друг к другу. Начальники отделов становились более сговорчивыми и простыми. На следующей неделе все становились еще ближе друг к другу, чем раньше. Как ни крути, совместное распитие алкогольных напитков — оно сближает. Это правда. В другой компании царила здоровая атмосфера, ЗОЖ был священной корпоративной Библией. Все с утра делали зарядку, половина сотрудников ходила на йогу, половина — на танцы. Абсолютно всем полагался корпоративный фитнес-зал, и все там занимались, не потому что того требовало руководство, а потому что так там было принято. Все корпоративы проводились на свежем воздухе, зимой это были катки, лыжи, катание на бубликах, летом — походы, сплавы. Алкоголю там не было места вообще. Как и первая компания, эта компания была вполне успешной. И тимбилдинговый момент в покорении горных вершин был, поверьте мне, величайший.

Есть третья компания, в которой нет приверженности ни к какой особенной культуре. Это были простые работящие ребята, которые подбирались в компанию по принципу профессионализма и совпадению личностных качеств и компетенций. Некоторые из них по каким-то праздникам собирались вместе в кафе и выпивали, некоторые вместе ходили по клубам или в караоке, кто-то вместе занимался спортом и ходил на баскетбол. Все крупные корпоративные мероприятия проходили в формате банкетов, и, конечно же, там присутствовал алкоголь. В разумных количествах. Компания, как и первые две, была вполне успешной, коллектив — устоявшийся.

Какой из этого вывод? Алкоголь на рабочем месте, пьянство по праздникам или без, в хорошем смысле или в плохом нельзя никак охарактеризовать.

Ольга Новгородова

Если говорить с точки зрения трудового законодательства, то мы включаем мудрую скучную тетку, оперируем статьями Трудового кодекса Российской Федерации, говорим, что это недопустимо никоим образом и вообще на рабочем месте употреблять алкоголь — это повод для увольнения с первого же раза. Вас можно уволить в первый же раз, когда вы появились на работе в состоянии алкогольного опьянения. Но в действительности так делают редко.

Да, есть компании, в которых принято не пить. Но говорить, что более успешны и более дружны компании, в которых совершенно отсутствует алкоголь, тоже нельзя. Они имеют на это право, и это, безусловно, полезнее для здоровья и полезнее для всего. Только куда деть наши старые российские традиции: «Пока не выпил, разговор не завязался»?

Пить или не пить, каждый решает сам для себя. Другое дело, что к корпоративной культуре алкоголь не имеет никакого отношения.

Корпоративная культура — это нечто иное. Это дисциплина, это дресс-код, это прописанные или не прописанные процессы, это отношение, реакция на просьбы или запросы окружающих, то, как принято делать у вас в компании. Это доброжелательность, это офис — как он выглядит, как он устроен и оборудован, это те традиции, которыми привыкли отмечать какие-то особенные праздники, но это совсем не про алкоголь, поверьте мне.

Безусловно, сейчас наблюдается тренд к оздоровлению нации. Сейчас модно носить с собой на работу лоточки с едой и правильно кушать, сейчас модно с утра проводить на рабочем месте производственную зарядку. Тренд к отсутствию алкоголя и к здоровому образу жизни ощущается, но давать его к рекомендации было бы непрофессионально. Потому что, еще раз повторюсь, есть традиции.



Я знаю человека, который говорит: «Господи! Да и не пил бы я, уже и не могу! Но иду к этим старым директорам заводов, шестидесятилетним, которые без рюмки ничего не решают. Они даже не могут поговорить со мной нормально, пока мы не сядем и не накроем поляну. И рад бы был, да не могу!» Такое тоже есть, к чему скрывать.

Главная цель пития на рабочем месте — снятие барьеров, сокращение дистанции, увеличение доверия. Если говорить о психологической составляющей вопроса, то выпивать с коллегами — это, возможно, выход из какой-то зоны — не то что комфорта, но зоны привычности: показать себя с другой стороны, раскрыться перед коллегами и посмотреть, как коллеги раскрываются перед тобой. И алкоголь, наверное, самый дешевый, быстрый и простой способ достичь результатов. Но есть более интересные способы достичь того же самого — это экстремальные приключения, квесты, совместные спортивные препятствия, походы в горы, творческие мастер-классы... Все что угодно. В Екатеринбурге в последние несколько лет появилась масса таких возможностей. «Гонка героев», например. Когда вы оказываетесь в грязи всей компанией, поверьте, это сближает лучше любого портвешка или винишка. Или «Мозгобойня», когда ты в азарте начинаешь искать ответы на вопросы.

Эффекта в этом случае ничуть не меньше, а порой и больше, чем от совместных посиделок. Да, они дороже, к ним надо привыкнуть, а от алкоголя отвыкнуть. Но каждый выбирает по себе.

При этом как-то изначально считается, что алкоголь на рабочем месте, если не считать корпоративов, появился для снятия стресса. Мы устали — мы должны прибухнуть. Но любой врач скажет вам, что снятие стресса посредством алкоголя — последнее дело. Стресс не снимается, а усугубляется, давая лишь временное забытие. Это как раз тот миф, с которым нужно бороться. Налить в стакан какой-нибудь интересный напиток и буквально через 20 минут начать видеть мир в розовом свете — это самый быстрый и ленивый способ немножечко отвлечься. Научиться медитировать, например, или заставить себя бегать — гораздо сложнее.



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