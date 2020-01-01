Что нас ждет в новом году: ипотека под 3%, бесплатная рыба и электронные трудовые

Не успели загадать желание за новогодним столом? Идите на рыбалку! Фото: Евгений Синицын / 74.RU

2020 год начинается с десятков изменений в российских законах, так что можете не сомневаться — вы проснулись не просто в новом году, а в новой стране, где премируют за диагностику онкологии, вызывают к приставам по SMS и дают ипотеку под 3%.

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Пенсионеры постарели Второй Новый год в России начинается с повышения пенсионного возраста — таков эффект пенсионной реформы. В этом году на заслуженный отдых уйдут мужчины, рожденные после июня 1959 года (60,5 лет) и женщины второго полугодия 1964 года (55,5 лет). Для выхода на пенсию достаточно 11 лет стажа.



Пенсионный возраст устаканится к 2028 году: женщины будут уходить с работы в 60 лет, а мужчины — в 65 Фото: Пенсионный фонд РФ

Контрсанкции продлили

Снова начинает действовать указ Владимира Путина об ограничении импорта сельскохозяйственной продукции — на этот раз до 31 декабря 2020 года. Напомним, в марте 2014 года из-за ситуации на Украине страны Европейского союза, а также США, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Исландия начали вводить санкции против России. Ответом стал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ»: эмбарго распространяется на сельхозпродукцию, сырье и продукты, страной-производителем которых является государство, присоединившееся к антироссийским санкциям.

Действие эмбарго Путин продляет ежегодно, последний раз — в июле 2019 года.

Городам — промышленным гигантам пропишут норму выброса

Суровый Челябинск и сосед его Магнитогорск будут загрязнять воздух строго по графику Фото: Дарья Селенская / 74.RU

В России начинается эксперимент по квотированию выбросов, под него попадают города — крупные промышленные гиганты: Нижний Тагил, Красноярск, Омск, Магнитогорск, Челябинск, Братск, Липецк, Новокузнецк, Норильск, Череповец и Чита. Местные власти, Минприроды и федеральные органы составляют план мероприятий по снижению выбросов: к маю они должны рассчитать, как происходит загрязнение, к августу — оценить риски для здоровья, а с ноября утвердить список предприятий, для которых устанавливаются квоты выбросов.



Трудовые книжки стали электронными Вступает в силу закон об электронных трудовых книжках: все сведения о сотруднике, включая его должность, опыт и стаж, работодатель должен собрать и передать на хранение в электронную систему Пенсионного фонда, а работников предупредить об изменениях и праве пользоваться как обычной трудовой книжкой, так ее виртуальным аналогом. Соответствующее заявление работники обязаны написать до конца года.

Те, кто будет устраиваться на работу с января 2021-го, бумажные трудовые книжки уже не увидят. С какими еще документами нам придется распрощаться в будущем — ищите в нашем материале.

В суд — по SMS

Будущее наступило и в работе судебных приставов: теперь они будут приглашать участников исполнительного производства по SMS. Номера абонентов приставам будут выдавать операторы связи.

Извещения можно отправить и в личный кабинет портала госуслуг, а организациям или ИП — на официальный электронный ящик компаний. Но только после согласия абонентов. В SMS и электронных письмах будет информация о ходе производства, постановления и прочие данные от приставов.



Половина России попала под налог на фриланс



С каждого репетитора-частника государство заберет 4% доходов Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Фрилансеры Свердловской области, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Пермской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, Ненецкого автономного округа, ХМАО, ЯНАО и Башкирии больше не такие беспечные, как в прошлом году: налог для самозанятых вводится с сегодняшнего числа. По закону 4% со своих доходов будут отправлять репетиторы, таксисты и прочие работники-частники, 6% — те, кто работает с компаниями.

Как работает закон, сколько денег он заберет у самозанятых — мы рассказывали раньше. Почитайте этот текст здесь.

Врачам будут платить за найденный рак

Фонды медицинского страхования будут премировать врачей, обнаруживших у пациентов онкологическое заболевание. Мера должна стимулировать борьбу с раком и привести к сокращению процента заболеваний и смертности, но если присмотреться, выглядит она не очень стимулирующей: за каждый случай, диагноз которого подтвержден, полагается 1 тысяча рублей: 500 рублей может забрать врач, еще 500 — медработники, назначавшие диагностику и наблюдающие за пациентом.

Некоторые регионы ввели премии за онкологию раньше федерального центра: так, в Башкирии за каждый выявленный первичный случай рака врач получает 5 тысяч рублей. Появилась сельская ипотека



Новый год — отличное время, чтобы купить домик в деревне Фото: Григорий Сотников / 74.RU

Власти ввели льготные ипотечные кредиты для тех, кто хочет купить дом или построить его в сельской местности. Ипотеку дадут на срок до 25 лет по ставке от 0,1 до 3%, максимальная сумма — три миллиона рублей (кроме Ленинградской области и Дальнего Востока, там до пяти миллионов).

От заемщика требуется первоначальный взнос в размере 10% и более, сумму за него может внести работодатель или государство — в качестве субсидии.

Стало проще жениться С нового года в России облегчили подготовку к свадьбе: подавая электронное заявление, больше не нужно прикладывать к нему сканы паспортов. Оригиналы можно донести в ЗАГС непосредственно в день свадьбы. Единственное, что придется прописать — это реквизиты свидетельства о расторжении предыдущего брака, если с кем-то из молодоженов такое случилось.

Пошлины прежние: 350 рублей за заключение, за развод — по 650 с каждого.



Плохих родителей соберут в одном месте

В региональных банках данных о детях-сиротах соберут отдельную вкладку о плохих родителях. Туда попадет информация о людях, ограниченных в родительских правах или вовсе лишенных их, недобросовестных опекунах и бывших усыновителях. Чтобы в такие семьи дети не попадали вновь.

В банки данных выписки о лишении/восстановлении родительских прав будут попадать из судов: последние отныне обязаны рассылать бумаги не только в ЗАГС, но и в органы опеки.

На бульдогов наденут намордники

В России частично начинает действовать закон об ответственном обращении с животными: с сегодняшнего дня диких животных, содержащихся с нарушениями, будут забирать у хозяев и отправлять в естественную среду. А опасных собак запрещено выгуливать без намордников.



Независимо от места выгула намордник с собаки снимать нельзя Фото: архив NGS.RU

К опасным российские власти отнесли 12 пород: это акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбуль мастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

