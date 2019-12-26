Хотя бы футболку смени! 8 правил новогоднего гардероба для мужчин

Чаще всего мужчины понимают, как одеться на Новый год. Или думают, что понимают Фото: архив 74.RU

Большинство мужчин понимает, что в майке «Я пережил морозы 2006-го» появляться на встрече 2020 года уже не круто и не смешно. Если вы считаете нормой прийти на корпоратив в водолазке с катышками или сером от старости (некогда белом) свитере — ваше право. Но все же что с вами не так и как правильно одеться к встрече Нового года в офисе, ресторане и в кругу семьи?

Когда ваш Новый год похож на карнавал, можете прийти в пижаме. Но так везет не всем Фото: архив 74.RU

— История с одеждой у мужчин — это история про мужественность, про статус и социальное положение, — говорит психолог Мария Либерман. — Одежда для мужчин — это вариация социальных доспехов. Посмотрите, в каких случаях они придирчиво выбирают гардероб. Во-первых, когда предстоит мероприятие, где будут другие мужчины. Здесь важно подтвердить свою социальную роль. Второй вариант — от противного. Тогда включается подростковый протест. Человеку важно, как он одет, но своим видом он показывает, что он особенный, не из тех, кто носит костюмы и вкалывает с девяти до шести. В этом случае одежда становится манифестом.



Это про вас? Ау, манифестанты! Давайте напишем новую историю и посмотрим, как стоит одеться для разных форматов праздника, и узнаем, в каких случаях подойдет даже футболка.

Правило 1. Новый год за городом — одевайтесь удобно

Очень много зависит от того, где проходит Новый год. Одно из главных правил стилистики — уместность. На турбазе вряд ли будет уместен костюм или смокинг с бабочкой. Здесь ваша одежда должна быть прежде всего удобной. Можете позволить себе даже джинсы и грубые модели обуви. Правило 2. Корпоратив в ресторане — никаких джемперов!

Если у мероприятия в ресторане есть определенный дресс-код, не пренебрегайте им! Это элементарное правило этикета. И если вы думаете, что выглядеть белой вороной на вечеринке в стиле «блэк тай» (дресс-код, который подразумевает выход в вечернем официальном наряде), надев на себя зеленый свитер с оленями, — лучший способ продемонстрировать своего внутреннего бунтаря, спешим вас разочаровать. Вас элементарно не поймут. Отсутствие дресс-кода развяжет вам руки, но, пожалуйста, включите здравый смысл.



— В ресторан и любое заведение стоит надеть костюм. Как минимум пиджак, рубашку и брюки, если вы против костюмов, — объясняет куратор факультета стилистики Высшей школы имиджа и стиля и мужской стилист Наташа Ройтман. — В пиджаке вы будете выглядеть красиво, его удобно снять, когда станет жарко, и повесить на спинку стула, оставшись в рубашке.

А вот трикотаж эксперты не рекомендуют. Потому что чаще всего корпоратив подразумевает алкоголь и танцы. В джемпере вам будет банально неудобно, а от комфорта зависит и настроение. Ваше и окружающих. Правда, если под джемпер надеть футболку или рубашку (обязательно чистую — замарать еще успеете на застолье), то его можно будет просто снять и остаться в более легкой одежде. Водолазка не подойдет. Под нее элементарно ничего невозможно надеть.

Правило 3. Откажитесь от галстуков-бабочек

Сегодня бабочки уместны только в двух случаях: в союзе со смокингом и на маленьких мальчиках. В остальных случаях даже не смотрите в их сторону. На взрослых мужчинах это смотрится странно. Если вам так уж хочется украсить свою шею аксессуаром, наденьте лучше классический галстук. Совет, конечно, не относится к работникам цирка. А вообще, бабочки и другие частые ошибки мужского гардероба мы уже разбирали, не помешает освежить в памяти дельные советы, когда будете выбирать наряд.



Больше бабочка — шире улыбка дамы! Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

Правило 4. Обходите яркие галстуки стороной

К слову о галстуках. Мы понимаем, что Новый год — это все-таки праздник и хочется добавить своему образу ярких и веселых нот, но знайте меру. Галстук с Симпсонами в компании с пиджаком вряд ли расскажет о вас что-то хорошее. Если вам для новогоднего настроения требуется атрибутика и обстановка позволяет (небольшая компания, дружеская обстановка, в которой поймут ваши выходки), разрешите себе небольшую шалость, наденьте какую-нибудь вычурную рубаху или смешной кардиган. Но помните, что это одноразовые вещи, которые вы кроме как на Новый год вряд ли еще наденете. Поэтому специалисты не рекомендуют их покупать.

Правило 5. Черной на празднике должна быть только икра

Черный цвет — табу. Исключение составляет только смокинг. Черные костюмы — это все-таки прерогатива шоферов и телохранителей. Но если так сложилось, что черный — ваш любимый цвет, и вы считаете, что он подходит вам больше остальных, обратите внимание не материал. Например, черный бархат будет смотреться выигрышно на фоне всего остального.



— Вообще, черный цвет достаточно сложный, потому что его не видно вечером при неярком освещении. Поэтому лучше заменить другими цветами — коричневым, фиолетовым. Придумайте альтернативу, — объясняет Наташа Ройтман. — Темно-синий будет неудачной альтернативой. Только если в сочетании со светлыми брюками. Постарайтесь не выглядеть так, словно вы только что встали из-за рабочего места.

Можно косплеить Григория Гладкова, но только на детском утреннике Фото: архив 74.RU

Правило 6. Формальные костюмы и сорочки оставьте для офиса

Даже если вы отмечаете Новый год на рабочем месте, запомните простое правило: то, что носится в офис днем, вечером будет смотреться странно. Вечером работают совершенно другие дресс-коды. Это могут быть более темные цвета, более нарядные вещи, двубортные жакеты, нарядные ткани. Или, наоборот, более расслабленный образ, смарт-кэжуал. Именно в этом случае вы вправе надеть к пиджаку кроссовки и футболку. Но оставаться клерком, когда все веселятся, — дурной тон.

Правило 7. Освобождайте карманы и носите аксессуары правильно

Когда мы говорим о нарядных вещах, всплывают правила классического стиля. Если ваш выбор пал на рубашку с запонками, наденьте сверху пиджак или кардиган. Сама по себе рубашка с запонками не носится. Забудьте о привычке распихивать вещи по карманам. Лишние предметы не должны торчать из карманов брюк или пиджака. Лучше положите их в стильное портмоне или клатч. Хотя сейчас достаточно телефона — больше с собой можно ничего и не брать.



— Если мы говорим о классическом стиле, важно, чтобы ботинки и ремень были в одной цветовой гамме, — добавляет Наташа Ройтман. — Если вы выбрали классический стиль, то и обувь должна быть классической, подходящей по цвету. Нельзя сочетать коричневые ботинки с черными брюками. Нюансов классического стиля очень много. Как минимум — не застегивать вторую пуговицу пиджака. Это элементарная вещь, но очень часто мужчины застегивают пиджак на все пуговицы, не понимая, что нижняя не застегивается. Это касается и жилетов, и кардиганов.

Правило 8. Постарайтесь создать новогоднее настроение даже дома — праздник как-никак!



Единственный плюс празднования Нового года в футболке — ее хотя бы не жалко заляпать Фото: Наталья Бурухина / NN.RU

Если на корпоратив мужчина еще наденет что-нибудь приличное, то в случае с домашним застольем желание порадовать родных внешним видом часто стремится к нулю. И этому есть логичное объяснение. Дом — единственное место, где мужчина свой статус (не обязательно высокий) по большому счету получил. Здесь можно выдохнуть, побыть без доспехов, потому что никакой одеждой статус уже не исправить.

