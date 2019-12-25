Разделись с иголочки: 18 праздничных фото сибирячек, от которых становится не по-зимнему жарко

За пару недель до Нового года ленты соцсетей пестрят празднично-блестящими фото под ёлкой, рядом с ёлкой, без ёлки, с бенгальскими огнями и прочей мишурой. Часть пользователей постит уютные семейные фото на фоне проектора с кадрами из фильма «Один дома», другая активно раздевается и выставляет эротичные кадры с праздничной тематикой — причем такого контента заметно больше. Корреспондент НГС собрала самые горячие кадры с новосибирскими девушками, которые сильно ждут 2020 год.
Детские костюмы снежинок у девочек со временем и с возрастом трансформировались в более откровенные — почему бы не предстать в образе рождественского ангелочка. Виктория сняла целую серию таких фото, в своём профиле она написала:
— Сегодня премьера заключительного фильма «Звездные войны», а у меня тут вот ангелоченок. Ничего общего, но предположим. В кадре Лиза.
Елизавете образ к лицу, определенно:
А Денис Миллер не изменяет себе и радует подписчиков особенно жаркими кадрами. Вы только посмотрите на эту подборку!
Фотографироваться в новогоднем декоре девушки начали еще в ноябре, а студии подготовили праздничное убранство сильно загодя.
Новый год — это не обязательно ёлка и снег. Можно фотографироваться как звезда танцпола, на фоне дискошаров, в блестках. А вот декольте — неотъемлемый атрибут образа.
Ещё вариант — упасть в ванну с блёстками, как сделала Кристина:
Или просто сделать уютный кадр, как у Екатерины Андреевой:
Карина Колмакова танцует на пилоне и не стесняется показывать в соцсетях свои откровенные фото — фигура, бесспорно, позволяет постить еще больше. Фото на фоне чего-то светящегося — раз, два, и новогодний кадр готов.
Сабина Курбатова позировала на фоне ёлок для журнала:
— Ну вот и состоялась наша фотосессия на обложку журнала. Как думаете, какой известный всем журнал выбрали для моего образа? — пишет сибирячка.
Сфотографироваться с гирляндами — это уже must have.
Модель и блогер Алина Калинина фотографируется с шампанским. Мандарины в кадре были бы лишними, факт.
Главная ночь года уже совсем близко. Здесь мы рассказали, как выбрать бюджетный вариант и не смотреться дёшево: избегаем пайеток, крупных цветов и длины мини.
А здесь вы можете прочитать про 5 нелепых ошибок, которые испортят ваш новогодний образ: чем опасны большие сумки и когда наряд «в пол» сделает из вас объект для насмешек.
Популярные сибирячки поделились планами на Новый год: о том, где, с кем и как будут отмечать праздник.