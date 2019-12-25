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Стиль и красота Фоторепортаж

Разделись с иголочки: 18 праздничных фото сибирячек, от которых становится не по-зимнему жарко

Совсем не обязательно позировать по стойке смирно и держать в руках символ года — уютные фотосессии могут быть и такими

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За пару недель до Нового года ленты соцсетей пестрят празднично-блестящими фото под ёлкой, рядом с ёлкой, без ёлки, с бенгальскими огнями и прочей мишурой. Часть пользователей постит уютные семейные фото на фоне проектора с кадрами из фильма «Один дома», другая активно раздевается и выставляет эротичные кадры с праздничной тематикой — причем такого контента заметно больше. Корреспондент НГС собрала самые горячие кадры с новосибирскими девушками, которые сильно ждут 2020 год. 

Детские костюмы снежинок у девочек со временем и с возрастом трансформировались в более откровенные — почему бы не предстать в образе рождественского ангелочка. Виктория сняла целую серию таких фото, в своём профиле она написала:

 — Сегодня премьера заключительного фильма «Звездные войны», а у меня тут вот ангелоченок. Ничего общего, но предположим. В кадре Лиза.

Елизавете образ к лицу, определенно:

А Денис Миллер не изменяет себе и радует подписчиков особенно жаркими кадрами. Вы только посмотрите на эту подборку!

Фотографироваться в новогоднем декоре девушки начали еще в ноябре, а студии подготовили праздничное убранство сильно загодя.

Новый год — это не обязательно ёлка и снег. Можно фотографироваться как звезда танцпола, на фоне дискошаров, в блестках. А вот декольте — неотъемлемый атрибут образа. 

Ещё вариант — упасть в ванну с блёстками, как сделала Кристина: 

Или просто сделать уютный кадр, как у Екатерины Андреевой:

Карина Колмакова танцует на пилоне и не стесняется показывать в соцсетях свои откровенные фото — фигура, бесспорно, позволяет постить еще больше. Фото на фоне чего-то светящегося — раз, два, и новогодний кадр готов.

Сабина Курбатова позировала на фоне ёлок для журнала: 

— Ну вот и состоялась наша фотосессия на обложку журнала. Как думаете, какой известный всем журнал выбрали для моего образа? — пишет сибирячка.

Сфотографироваться с гирляндами — это уже must have.

Модель и блогер Алина Калинина фотографируется с шампанским. Мандарины в кадре были бы лишними, факт.

Главная ночь года уже совсем близко. Здесь мы рассказали, как выбрать бюджетный вариант и не смотреться дёшево: избегаем пайеток, крупных цветов и длины мини.

А здесь вы можете прочитать про 5 нелепых ошибок, которые испортят ваш новогодний образ: чем опасны большие сумки и когда наряд «в пол» сделает из вас объект для насмешек.

Популярные сибирячки поделились планами на Новый год: о том, где, с кем и как будут отмечать праздник. 

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КОММЕНТАРИИ (88)

Маша
25 дек 2019 в 19:46

Ну уж совсем НГС с ума сходит - голые попы в центре экрана. Кроме этого показать нечего? Лучше опубликуйте интервью с руководством города - как проходить уборка города, вывоз снега по кубометрам по дням, когда власти думают привести город в порядок

Фото пользователя
25 дек 2019 в 19:46

Мда, персик на весь экран монитора....
Я хоть и женщина.....
Совесть имейте там, наверху 🤭

Qwerty
25 дек 2019 в 19:46

Будущие продавщицы и контролерши) Не заметят как постареют а спроса уже не будет) и навыков профессиональных нет)