Разделись с иголочки: 18 праздничных фото сибирячек, от которых становится не по-зимнему жарко

Фото: Денис Миллер

За пару недель до Нового года ленты соцсетей пестрят празднично-блестящими фото под ёлкой, рядом с ёлкой, без ёлки, с бенгальскими огнями и прочей мишурой. Часть пользователей постит уютные семейные фото на фоне проектора с кадрами из фильма «Один дома», другая активно раздевается и выставляет эротичные кадры с праздничной тематикой — причем такого контента заметно больше. Корреспондент НГС собрала самые горячие кадры с новосибирскими девушками, которые сильно ждут 2020 год.

Детские костюмы снежинок у девочек со временем и с возрастом трансформировались в более откровенные — почему бы не предстать в образе рождественского ангелочка. Виктория сняла целую серию таких фото, в своём профиле она написала:

— Сегодня премьера заключительного фильма «Звездные войны», а у меня тут вот ангелоченок. Ничего общего, но предположим. В кадре Лиза.

Елизавете образ к лицу, определенно:

А Денис Миллер не изменяет себе и радует подписчиков особенно жаркими кадрами. Вы только посмотрите на эту подборку!

Фотографироваться в новогоднем декоре девушки начали еще в ноябре, а студии подготовили праздничное убранство сильно загодя.

Новый год — это не обязательно ёлка и снег. Можно фотографироваться как звезда танцпола, на фоне дискошаров, в блестках. А вот декольте — неотъемлемый атрибут образа.

Ещё вариант — упасть в ванну с блёстками, как сделала Кристина:

Или просто сделать уютный кадр, как у Екатерины Андреевой:

Карина Колмакова танцует на пилоне и не стесняется показывать в соцсетях свои откровенные фото — фигура, бесспорно, позволяет постить еще больше. Фото на фоне чего-то светящегося — раз, два, и новогодний кадр готов.



Сабина Курбатова позировала на фоне ёлок для журнала:

— Ну вот и состоялась наша фотосессия на обложку журнала. Как думаете, какой известный всем журнал выбрали для моего образа? — пишет сибирячка.

Сфотографироваться с гирляндами — это уже must have.