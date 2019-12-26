Конкуренты рыдали: 5 главных открытий года по версии ресторанного критика НГС (и что конкретно там вкусно)

В 2019 году открылось много не просто достойных, а действительно обогативших ресторанную палитру заведений

Уходящий год был щедр на новые проекты. Обозреватель НГС собрал субъективный список самых интересных (вне зависимости от их коммерческой успешности) новых заведений, которые начали работать в 2019 году. Выбор был так велик, что немало весьма приличных ресторанов пришлось оставить за бортом.

Кондитерские: Biscuit House

Кондитерской Biscuit House удалось завоевать сердца целой армии поклонников

Фото: Стас Соколов

Семейная кондитерская в глубине жилого квартала (случайно мимо не пройдёшь). Место непростое, но ребята не только продержались, но, похоже, обзавелись целой армией верных поклонников. Что уже само по себе вызывает уважение. Мне сразу очень понравилось само устройство заведения. Большая открытая кухня (за стеклом) делает тебя невольным соучастником всей этой будничной кондитерской магии, когда на твоих глазах из коржей, емкостей с кремом и т. д. рождаются все эти торты и пирожные. Найти в Новосибирске десерты вкусней можно (вкус — вообще штука субъективная), но вот этого ощущения уютного кондитерского микрокосмоса я в городе раньше не встречал.



Что касается самих десертов, то здесь у Biscuit House, конечно, были серьезные конкуренты. Это и кондитерская San Tortino со своими восхитительными муссовыми «фруктами», и маленький, но яркий проект владельцев новосибирской «Сыроварни» — Nikki Forkin Cakes. А уже в конце года на местный рынок вышла крупная сеть из Киргизии и Казахстана «Куликовский» с недорогими, но весьма убедительными тортами. Грузинская кухня: «Хинкалидзе»



Маленькая грузинская закусочная — это именно то, чего не хватало Новосибирску Фото: Стас Соколов

Этот год в Новосибирске впору объявлять грузинским (ну ещё, правда, вьетнамским тоже). Заведения с хинкали и сациви начали открываться с самой весны, и выбрать лучшее здесь крайне сложно. Но именно «Хинкалидзе» — это интересная (хотя и рискованная) попытка сделать не просто очередной ресторан, а именно закусочную, простое место, куда можно заскочить перекусить в обед, а вечером посидеть по-простому с дешевым вином. У этой хинкальной, конечно, есть свои минусы. Её открыли не этнические грузины, это просто просчитанный бизнес-проект (точка уже выставлена на продажу). Цены могли бы здесь быть и пониже. Но в целом городу, как мне кажется, не хватало именно такого простого, но современного, безо всей этой фальшивой деревенской декоративности кафе. И хочется верить, что их станет больше.



Из других открытий года нельзя не упомянуть, конечно, уютный «Мишико», который открыли на Ядринцевской создатели итальянской таверны La Trenta, яркий «Рэсторани» совладелицы «Библиотеки» Натальи Ильиной и улучшенную и дополненную версию сетевого «Хочу Пури» — ресторан «Хлеб и Нино», который заменил бар People`s в Академгородке.

Большой формат: «Горячий цех»



«Горячий цех» стал самым дорогим и амбициозным проектом года Фото: Стас Соколов

В жанре больших ресторанов основными конкурентами стали проекты одной и той же команды — мясной ресторан «Горячий цех» и «лондонский бар» 22 Twenty Two. Но именно «Цех» выглядит настоящим событием года. Создатели рискнули взять огромное помещение на втором этаже на самой насыщенной заведениями улице города. Да, заведение выглядит довольно близкой к оригиналу репликой московского ресторана «Горыныч», но подсмотреть хорошую идею мало — её нужно ещё уметь пересадить на новую почву. «Горячий цех» впечатляет и размерами, и обилием дорогого производительного оборудования (здесь, например, стоит сделанный под заказ большой гриль), и обилием «спецэффектов» при подаче.



На этом фоне второй проект 22 Twenty Two выглядит уже бледнее. Это, скорее, просто реинкарнация People`s в соответствии с новыми веяниями моды. И с активным использованием приёмов, которые хорошо проявили себя в «Горячем цехе».

Авторский ресторан: «Маргарита пьет вино»



Хороший ресторан можно открыть, не вкладывая в ремонт ни копейки Фото: Стас Соколов

Едва ли не первый пример по-настоящему авторского ресторана, где шеф-повар не просто нанятый сотрудник, а совладелец и душа заведения. Руслан Коробов, который успел поработать во многих новосибирских заведениях и компаниях, открыл в этом году собственный ресторан, где кормит изящной, изобретательной, но при этом понятной едой. В ресторане лаконичная, но точно подобранная к кухне винная карта и хорошие обеды. Примечательно и место — в помещении с панорамными окнами на улицу Кирова уже успели (без особого успеха) поработать два проекта. Затеяв «Маргариту», Коробов не стал поначалу почти ничего менять в интерьере, сосредоточившись на кухне. Уже это выглядит почти революционно, потому что обычно в Новосибирске бывает всё наоборот — главным человеком в новом ресторане становится дизайнер, а повар уже подключается по ходу дела.



Новый взгляд: NEMO Asian Kitchen & Bar



Создателям заведения удалось совместить сдержанные цены и изобретательную кухню Фото: Стас Соколов

Тема паназиатской кухни, казалось, уже настолько изъезжена, что придумать тут что-то новое затруднительно. Однако, взявшись за полуподвальное помещение на Советской, ресторанная группа DNK Food («Хамовники», Morricone, «Курагадиван» и т. д.) смогла собрать из разрозненных кусков довольно симпатичный и не похожий на другие проект. Прежде всего, здесь радует именно кухня, где нетипичные (местами) комбинации продуктов позволяют этим продуктам по-новому раскрыться, создают интересные вкусы. Мой личный фаворит здесь — палтус, обжаренный в соусе на основе пасты мисо. Интересная подача превращает ставшие банальностью роллы в праздничное яркое блюдо. Есть, конечно, позиции, в которых внешние эффекты доминируют над содержанием, но и они сделаны на крепком хорошем уровне. В общем, это место, куда определенно стоит сходить не просто за атмосферой и обстановкой (с ними тут тоже все хорошо), но именно за гастрономическими приключениями. В самом хорошем смысле.



Основными трендами года (помимо уже упомянутого бума грузинской кухни) можно считать взрывной рост вьетнамских закусочных и массовый приход на новосибирский рынок ресторанных компаний из соседних городов. Свои заведения в Новосибирске успели открыть и сети из Барнаула, и ресторатор из Новокузнецка, и бар из Томска. Новосибирским рестораторам, впрочем, грех обижаться — они уже давно осваивают новые территории. Крупный пивной ресторан под немецким брендом (единственный в России) на Тверской в Москве открыл Денис Иванов. Сетевые «Хочу Пури» заработали в Екатеринбурге и Иркутске, а сеть чебуречных «Чебурек.ми», стартовав весной, уже имеет работающие точки в семи городах России (от Тамбова до Улан-Удэ), а число франчайзи, которые только-только готовятся открыть первые заведения у себя в городе, уже перевалило за два десятка.

Следите за новыми заведениями в городе? Или предпочитаете проверенную кухню?