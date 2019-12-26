Меряемся расходом: читатели НГС рассказали, как у них Mark 2 «нюхает» 6 литров, а Lexus «жрёт» 30

Toyota Mark 2. Как думаете, сколько литров бензина сжигает автомобиль? Фото: auto.ru

На этой неделе в обзоре экономичных автомобилей мы рассказывали о том, сколько бензина потребляют популярные модели в возрасте от 0 до 5 лет, и попросили наших читателей поделиться информацией о своих машинах. Нам прислали примеры разных авто: совсем новых, премиальных и самых стареньких 20-летних. Вся народная правда о реальном расходе бензина в летнем и зимнем Новосибирске — в материале НГС.

Toyota Mark 2 Начнем с самого старого автомобиля, упомянутого нашими читателями — это Toyota Mark 2 1995 года выпуска с 2-литровым двигателем 1G-FE. Этот 24-летний аппарат оказывается неплохо экономит топливо.

— В городе 9–10 литров 92-го, на трассе минимум, которого добился этим летом, 6,5 литра 92-го, — рассказывает владелец. У еще одного Toyota Mark 2 расход побольше: 15 литров — в городе, 10 — на трассе. Toyota RAV4 По этому популярному кроссоверу несколько отзывов: к примеру, свеженький 2012 года потребляет в городе 9 литров, на трассе — 8,4 литров. У другого владельца машина 2010 года выпуска расходует в городе зимой 12 литров. Еще один RAV4 2008 года с 2,4 литровым двигателем: город 12 литров, трасса — 10, всё зимой. Toyota Prius

Много пишут о «Приусе» — призвание этого гибридного автомобиля как раз экономить топливо. На экземпляре 2008 года выпуска — 5–6 литров в городе и на трассе (летом) — 8 литров зимой. У другой машины расход 7,7 литра в городе, 5 литров на трассе, 6,6 в смешанном режиме. — И это не нарисованные цифры, а реальные. Если по-пенсионерски ездить, можно, думаю, еще сильней уменьшить аппетит авто, — уточняет владелец. Еще один Toyota Prius, 2008 год выпуска, двигатель 1NZ-FXE (78 л.с.). Расходует в городе летом 5,6 литра (зимой 7), на трассе — 5,5 литра летом (зимой 6,2).

Honda Fit Вот на чем можно экономить бензин! — 2014 года, 1,5-литровый гибрид, привод 4WD, летом расход 4 литра трасса, 5 литров город. Зимой расход 5 литров трасса, 6–7 литров город, — радуется автолюбитель. Lada Vesta А что с отечественными автомобилями? Vesta 2018 года, 1.8 литра (122 л.с.), трасса — 5,5–6,5 литра, город — 9–10 литров. Другая Vesta 2016 года потребляет 9 литров в городе, 6 на трассе. Ваз 21053

Ваз 2105 Фото: auto.ru

Старые «Жигули» на удивление экономичны. — 1997 год выпуска, двигатель 1,5 литра. Лето, трасса — 6,5 литра, смешанный — 8. Зима — 9,5–10,2 литра. Хранение гаражное, бензин 92-й, — пишет владелец. Volkswagen Polo sedan Пройдемся по совсем новым автомобилям. Volkswagen Polo 2017 года выпуска с 1,6-литровым двигателем (110 л.с.) расходует 7 литров бензина в городе, 5 на трассе. Nissan Qashqai 2018 год, двигатель 2.0 (144 л.с.), в городе — 9,7–11,4 литра, на трассе — 7,8–8,5 литра. Subaru XV Компактный кроссовер от Subaru достаточно экономичен. Машина 2018 года выпуска потребляет в городе 8,7 литра топлива, на трассе 6,7.

Toyota Caldina А теперь прожорливые! Старенькая Toyota Caldina 1998 года с мотором 3S-FE сжигает в городе 15–16 литров бензина, на трассе 10. Lexus RX Видавший виды Lexus RX 2005 года с 3-литровым мотором в городе расходует 25 литров, на трассе 12–15. Более свежий RX 350 2014 года в городе потребляет 16–18 литров, на трассе 12–14. Volkswagen Touareg

Немецкий Touareg 2012 года выпуска с 3,6 литровым двигателем. Расход в городе 18 литров 95-го бензина, на трассе 13. Lexus LX 470

Lexus LX 470 Фото: auto.ru