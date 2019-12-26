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Авто Обзор

Меряемся расходом: читатели НГС рассказали, как у них Mark 2 «нюхает» 6 литров, а Lexus «жрёт» 30

Знакомимся с реальным расходом бензина на машинах новосибирских водителей

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Toyota Mark 2. Как думаете, сколько литров бензина сжигает автомобиль?

Toyota Mark 2. Как думаете, сколько литров бензина сжигает автомобиль?

На этой неделе в обзоре экономичных автомобилей мы рассказывали о том, сколько бензина потребляют популярные модели в возрасте от 0 до 5 лет, и попросили наших читателей поделиться информацией о своих машинах. Нам прислали примеры разных авто: совсем новых, премиальных и самых стареньких 20-летних. Вся народная правда о реальном расходе бензина в летнем и зимнем Новосибирске — в материале НГС. 

Toyota Mark 2

Начнем с самого старого автомобиля, упомянутого нашими читателями — это Toyota Mark 2 1995 года выпуска с 2-литровым двигателем 1G-FE. Этот 24-летний аппарат оказывается неплохо экономит топливо. 

— В городе 9–10 литров 92-го, на трассе минимум, которого добился этим летом, 6,5 литра 92-го, — рассказывает владелец. 

У еще одного Toyota Mark 2 расход побольше: 15 литров — в городе, 10 — на трассе.

Toyota RAV4

По этому популярному кроссоверу несколько отзывов: к примеру, свеженький 2012 года потребляет в городе 9 литров, на трассе — 8,4 литров. У другого владельца машина 2010 года выпуска расходует в городе зимой 12 литров. Еще один RAV4 2008 года с 2,4 литровым двигателем: город 12 литров, трасса — 10, всё зимой. 

Toyota Prius

Много пишут о «Приусе» — призвание этого гибридного автомобиля как раз экономить топливо. На экземпляре 2008 года выпуска — 5–6 литров в городе и на трассе (летом) — 8 литров зимой.

У другой машины расход 7,7 литра в городе, 5 литров на трассе, 6,6 в смешанном режиме. 

— И это не нарисованные цифры, а реальные. Если по-пенсионерски ездить, можно, думаю, еще сильней уменьшить аппетит авто, — уточняет владелец.

Еще один Toyota Prius, 2008 год выпуска, двигатель 1NZ-FXE (78 л.с.). Расходует в городе летом 5,6 литра (зимой 7), на трассе — 5,5 литра летом (зимой 6,2). 

Honda Fit

Вот на чем можно экономить бензин! 

2014 года, 1,5-литровый гибрид, привод 4WD, летом расход 4 литра трасса, 5 литров город. Зимой расход 5 литров трасса, 6–7 литров город, — радуется автолюбитель. 

Lada Vesta

А что с отечественными автомобилями? Vesta 2018 года, 1.8 литра (122 л.с.), трасса — 5,5–6,5 литра, город — 9–10 литров. Другая Vesta 2016 года потребляет 9 литров в городе, 6 на трассе. 

Ваз 21053 

Ваз 2105

Ваз 2105

Старые «Жигули» на удивление экономичны. 

— 1997 год выпуска, двигатель 1,5 литра. Лето, трасса — 6,5 литра, смешанный — 8. Зима — 9,5–10,2 литра. Хранение гаражное, бензин 92-й, — пишет владелец.

Volkswagen Polo sedan

Пройдемся по совсем новым автомобилям. Volkswagen Polo 2017 года выпуска с 1,6-литровым двигателем (110 л.с.) расходует 7 литров бензина в городе, 5 на трассе. 

Nissan Qashqai

2018 год, двигатель 2.0 (144 л.с.), в городе — 9,7–11,4 литра, на трассе — 7,8–8,5 литра. 

Subaru XV

Компактный кроссовер от Subaru достаточно экономичен. Машина 2018 года выпуска потребляет в городе 8,7 литра топлива, на трассе 6,7. 

Toyota Caldina

А теперь прожорливые! Старенькая Toyota Caldina 1998 года с мотором 3S-FE сжигает в городе 15–16 литров бензина, на трассе 10.

Lexus RX

Видавший виды Lexus RX 2005 года с 3-литровым мотором в городе расходует 25 литров, на трассе 12–15. Более свежий RX 350 2014 года в городе потребляет 16–18 литров, на трассе 12–14.

Volkswagen Touareg

Немецкий Touareg 2012 года выпуска с 3,6 литровым двигателем. Расход в городе 18 литров 95-го бензина, на трассе 13.

Lexus LX 470 

Lexus LX 470

Lexus LX 470

Этот огромный внедорожник наш лидер по «экономичности». Ему нужно 30 литров топлива в городских условиях и 18 литров на шоссе. Но владельца это не беспокоит.

— Не напрягаюсь, — коротко отмечает он. 

Кстати, сейчас на вторичке можно даже подобрать себе машину, указав желаемый расход топлива. Вот тут можно посмотреть забавные варианты с мизерным расходом менее 4 литров на 100 километров. 

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Расход топливаАвто с пробегом
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КОММЕНТАРИИ (54)

26 дек 2019 в 09:22

Перепись сказочников, кроме владельцев Лексусов.

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26 дек 2019 в 09:18

А как насчет КПД этих движков? Могут ли японцы сделать двигатель как ВАГовский TSI чтобы было 250 лс и маленький расход в10 литров? Ответ нет они способны делать или примитивные овощные 1.6 или старые жрущие v8. Про дизель не слышали. Audi A2 дизель расход 3 литра на сотню. Зато Тойота носилась со своим Приусом и батарейкой. Так смешно.

26 дек 2019 в 09:18

Владельцы японохлама часто идут на подлог чтобы продать свою повозку, скручивают пробег занижают расход,откровенно лгут что не бита и не крашена, так что не будьте так наивны.