«Вычислил мой адрес по фото в Instagram». Откровенные истории людей, которых преследуют сталкеры

По наблюдению психологов, зачастую сталкеры — это мужчины. Женщины не так часто выступают в роли преследователей Фото: Анна Рыбакова

В начале декабря жительнице Новосибирска Алине Бородиной сломал нос навязчивый поклонник. Этот мужчина преследует её уже 8 лет — до этого он приходил к ней домой, угрожал убить её и сына, стрелял в бывшего мужа. По словам Алины, она никогда не состояла в отношениях с преследователем — он вбил себе это в голову и стал выдавать желаемое за действительность. С подобным преследованием столкнулась и другая сибирячка — Ирина Мамаева. Новый знакомый внезапно стал называть себя её мужем, а потом взломал соцсети девушки и избил её коллегу. Защиты обеим девушкам ждать неоткуда: заявления в полицию ни к чему не приводят.

Подобное домогательство, граничащее с преследованием и слежкой, называется сталкингом. Журналист НГС поговорила с жертвами навязчивых поклонников, психологом и полицейскими, чтобы выяснить, кто такие сталкеры и как с ними бороться. «Ударил со всей силы» Кристина (имя героини изменено) познакомилась со своим преследователем в декабре 2015 года в общежитии университета. Девушка увидела, что молодой человек сильно порезался, помогла ему сделать перевязку и добраться до травмпункта. На следующий день парень принес ей шоколадку и между ними завязалось общение. — В начале 2016 года он уже закидывал меня сообщениями. Поначалу это было просто неформальное общение однокурсников, но позже я поняла, что его стало слишком много в моей жизни. Я попыталась прекратить общение. Тут он начал говорить о чувствах ко мне. Затем перешел к активным действиям — начал следить, куда я хожу. Я тогда жила уже не в общежитии, мы с парнем снимали квартиру. Он выследил, где мы живем, пришел туда, шантажировал, что встретит моего парня, расскажет ему, как сильно он меня любит, как сильно я его люблю, — вспоминает Кристина.

Эти слова — что я на самом деле его очень люблю, просто не понимаю этого — он постоянно мне внушал Кристина, жертва сталкера

При этом, уверяет девушка, с её стороны не было даже намеков на романтические отношения.

Затем преследование на какое-то время прекратилось, а после возобновилось с новой силой. Когда Кристина на летние каникулы уехала из города, то поклонник начал докучать ей телефонными звонками — девушка блокировала его номер, но он покупал новые симки. Мужчина не отставал от неё и в соцсетях — писал во «ВКонтакте» со страниц своих матери и отчима, а когда Кристина блокировала их — создавал новые. Потом опять наступило затишье, примерно на полгода. — В феврале 2017-го я приезжаю на новый семестр. И вот я в общаге, варю себе кашу в комнате, раздается стук в дверь — он. Долго молчал, потом зашел, хотя я пыталась его выгнать. В какой-то момент я поняла, что атмосфера накаляется, он начал приближаться ко мне. Так как комната была очень маленькая, то я, чтобы избежать с ним супертесной встречи, встала на кровать. Он ещё сильнее приблизился, поднял меня за руку и ударил со всей силы. Он очень высокий, под два метра, плотного телосложения, занимался тяжелой атлетикой, — рассказывает Кристина.

От удара девушка ненадолго потеряла сознание. Когда очнулась, то пошла в травмпункт, оттуда её направили в отделение нейрохирургии — у Кристины было сотрясение мозга.

Кто такие сталкеры? И почему они донимают своих жертв? По словам психолога Светланы Лысенко, сталкерами могут быть как мужчины, так и женщины — мужчины составляют 83% сталкеров. Такое поведение, по мнению психолога, отчасти является следствием социализации. — В нашей культуре распространён образ так называемой романтической любви, в проявлениях которой часто нет места уважению личных границ других людей. Герой какой-нибудь романтической комедии, поющий ночью под окнами своей возлюбленной или просто смотрящий в её окна, — объясняет психолог. — Тема личных границ для нас вообще довольно новая. Много кто про это слышал, но человеку, выросшему в почти полном отсутствии личных границ, бывает непросто понять, научиться, пробовать жить по-другому. Ещё установка на «достигарство», на мечты и амбиции, часто в отрыве от реальности — со мной будет та самая девушка или парень, а факт, что этот человек может не отвечать взаимностью и это нормально, не принимается.

Такого понятия как «типичный сталкер», говорит Светлана Лысенко, нет. Люди, проявляющие навязчивое поведение, связанное с преследованием, отличаются друг от друга.

По словам психолога, сталкинг — это не отдельное расстройство, а поведение, которое может быть симптомом различных заболеваний Фото: Анна Рыбакова

Вычислил адрес по фотографии В 2014 года Дарья (имя героини изменено) заметила, что незнакомый мужчина ставит лайки её фотографиям во «ВКонтакте». Позже он стал писать ей сообщения — отправлять песни и безобидные комплименты. — Такое часто бывало и с другими мужчинами в соцсетях, поэтому я не обратила на это особого внимания. Я отвечала на его сообщения, потому что они были совсем не опасными, он ни на что не намекал, это превратилось даже в лёгкую дружбу в интернете. Потом он предложил встретиться и попить кофе, я согласилась, — вспоминает девушка. В первые же минуты, говорит Дарья, она поняла, что встреча была ошибкой — мужчина был настойчив, принес цветы да и вообще не понравился ей в личном общении. — Спустя 10 минут я засобиралась домой, сославшись на срочные дела. Он начал обрывать телефоны, писать бесконечно сообщения. Я написала ему, что, мол, давайте прекратим общение, извинилась за то, что могла дать какую-то надежду на романтические отношения. Но это не помогло, он закидывал меня десятками сообщений, — рассказывает Дарья.

Блокировка его страницы в соцсетях также не помогла — он создавал новые странички и отправлял сообщения с них. Кроме того, преследователь создал группу во «ВКонтакте», где писал Дарье послания. На одной из фотографий в своем профиле Instagram девушка отметила организацию, рядом с которой тогда жила — так мужчина выяснил, где она живет, и начал караулить её около дома. Иногда, по словам Дарьи, он заходил в подъезд и поджидал там. Девушка просила друзей поговорить с преследователем, но это не помогало. Так, по её словам, продолжалось несколько лет. Проблема решилась, когда у Дарьи завязались отношения — молодой человек девушки несколько раз встретился со сталкером. — До драк не дошло, но мужской разговор, точнее, их было около трёх, помог. Хотя не сразу — мужчина ещё долго писал мне с новых аккаунтов и лайкал фотографии. Где-то с 2018 года его преследование прекратилось, — говорит девушка. Можно ли наказать сталкера по закону?

Обе девушки не обращались в полицию с жалобой на преследование — в России нет закона, который защитил бы от навязчивых поклонников. Российский закон рассматривает преследование как сопутствующее преступление, дополняющее более тяжкие.



— Российское законодательство не содержит отдельной нормы, наказывающей за преследование. Привлечь человека к ответственности можно, если вместе с преследованием он совершает другие противоправные действия. К примеру, если преступник угрожает насилием или убийством, его действия будут квалифицированы по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Если преследование осуществлялось с целью вступления в сексуальные отношения, уголовная ответственность наступает по статье 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера», — объясняют в ГУ МВД России по Новосибирской области. Многие сталкеры не выходят за пределы интернета — месяцами и годами следят за всеми движениями своей жертвы в Сети. Такая история случилась у Кати: почти год она встречалась с парнем из другого города. Молодой человек девушки следил за всеми её страницами в соцсетях, а также за страницами её друзей. По постам в соцсетях парень вычислял, где и с кем девушка проводила время, а затем предъявлял ей претензии.

— Он говорил, что я предатель, что я его опозорила. Потом, наоборот, начинал написывать, мол, вернись, я без тебя не могу. Когда я начинала с ним переписываться, отвечать ему, он снова начал писать, что я мразь и предатель. В итоге это длилось несколько месяцев, от любви до ненависти, «ВКонтакте», — вспоминает Катя.

В этом случае привлечь поклонника по закону вряд ли возможно: только самостоятельно блокировать его аккаунты в соцсетях.

Если человек вас преследует — его никак не накажут. Но вот если он поднимет на вас руку или пригрозит убийством, на него могут завести дело Фото: Анна Рыбакова

От любви до ненависти

По словам психолога Светланы Лысенко, с самого раннего возраста детей необходимо учить тому, как управляться со своими эмоциями — грустью, злостью, завистью и радостью. — Как помочь себе переждать, пережить эти чувства, не разрушая себя и других. Вместо этого в любом детском саду или на детской площадке мы слышим: «Не плачь — ты же мальчик», «Не дерись, не ругайся — ты же девочка» — запрет на выражение чувств, вместо того чтобы научить ребенка, как быть с этими чувствами. Гнев и неуверенность, часто возникающие в детстве, в сочетании с импульсивностью — так некоторые авторы описывают сталкеров. Вы стали жертвой преследователя? Ваша ситуация чем-то отличается от вышеперечисленных — например, вас преследует девушка? Или, возможно, вам удалось как-то по закону наказать навязчивого поклонника? Свяжитесь с автором статьи по WhatsApp — 8 982 781–74–07 .