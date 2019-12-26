«Сдаём по 2000»: новосибирцы признались, по сколько скидываются на корпоративы (вы тоже платите?)

По Новосибирску катится волна новогодних корпоративов Фото: Стас Соколов

Почти половина новосибирцев частично или полностью оплачивают новогодние гуляния на работе. Из-за этого каждый пятый не хочет принимать в них участие, говорится в исследовании «Зарплаты.Ру». Обозреватель НГС пообщался на эту тему с сотрудниками новосибирских компаний и госструктур, а также поговорил с руководителями предприятий.

Данные живого опроса в целом совпали с теми результатами, которые продемонстрировало исследование — почти половина собеседников НГС хотя бы частично платят за праздник, который организовывает для них компания. Хуже всего в этом смысле живётся бюджетникам, особенно муниципальным служащим. Любые закупки госструктур легко отследить прессе, общественникам и блогерам, так что власти предпочитают не рисковать (по-крайней мере, когда речь идёт о рядовых сотрудниках). Поэтому бюджетникам приходится платить за еду и выпивку исключительно из собственного кармана. Суммы могут быть разными, но, по словам двух сотрудников разных муниципальных структур, речь идёт о 1000 рублей.



Частным компаниям не нужно перед кем-либо отчитываться, но деньги с сотрудников там также собирают. Суммы могут варьироваться от скромных 500 рублей до солидных 5–7 тысяч. Правда, говорят новосибирцы, силком никто на эти праздники никого не тащит. Хотя на отказавшихся могут посмотреть косо, дескать, человек отрывается от коллектива, говорит Мария (работает в агентстве недвижимости):

— Обычно мы сдаем по 2000 рублей с человека. И рядовой сотрудник может, в принципе, не ходить. А вот для руководителей отделений это фактически обязаловка — они должны быть в любом случае, потому что вроде как за всё отвечают.

Случается, что сотрудники узнают о том, что корпоратив был платным, уже после его проведения.

— Забавный случай произошёл пару лет назад. В одной крупной ресторанной компании сотрудников пригласили на корпоратив, а после вычли по 3000 рублей из зарплаты. Оказалось, что людей просто забыли предупредить о том, что веселье — за их счёт. Представляете удивлённые лица людей, которые получили меньше, — рассказывает управленец в сфере общепита Руслан Махов.



Руководители и владельцы бизнеса объясняют необходимость участия сотрудников в оплате корпоратива не только из соображений экономии.

Компании всё чаще пытаются переложить на сотрудников часть расходов на новогоднее застолье Фото: Ольга Бурлакова

Кадровик Михаил Тумайкин говорит, что даже когда на проведение праздника было достаточно денег, он все равно брал за участие небольшую сумму.

— Чтобы потом не оказалось ползала пустых мест, — объясняет он.

PR-директор (по должности занималась организацией таких праздников) Ксения Эрдман тоже говорит, что настаивала на хотя бы небольшом взносе со стороны сотрудников:

— Собирали рублей по 500, сумма небольшая, но она носила сильный мотивационный характер. Бесплатное люди почему-то не ценят.

А предприниматель Игорь Мальков добавляет, что когда бесплатные корпоративы в компании, которой он руководил, заменили на платные, то на них перестали ходить прежде всего высокооплачиваемые сотрудники.

Впрочем, даже если компания готова взять на себя оплату всех расходов, это может вызвать раздражение. Сотрудник торговой компании Александр говорит, что в прошлом году его предприятие арендовало большой зал и здорово потратилось на еду, выпивку и приглашение музыкантов.

Почти треть новосибирцев предпочли бы получить деньги взамен корпоратива Фото: Ольга Бурлакова

— Когда я узнал, во сколько это обошлось в пересчёте на человека, был сильно зол. Лучше бы эти 10 тысяч рублей мне выплатили просто наличными, я бы нашёл им лучшее применение. А с коллегами я могу и дешевле посидеть в баре, — говорит рассерженный сотрудник.

Ресторатор Денис Метаев признаёт, что при любом подходе всегда будет кто-то недоволен.

— Поэтому мы второй год без новогоднего корпоратива, а 31 декабря и 1 января вообще не работаем. Вместо этой попойки сделал всем выходной (всё-таки праздник семейный) и все довольны.

В некоторых компаниях вообще считают, что лучше дать сотрудникам лишний выходной, чтобы они могли провести время с близкими Фото: Стас Соколов