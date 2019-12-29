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Страна и мир Инструкция

«Не хотят нашего брата пускать в Европу»: в 2020 году визы будем получать по-новому — что изменится

Объясняем в карточках, почему теперь нужно «ездить правильно» и сложнее получить длительную визу

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Раньше страны делились на более и менее лояльные, теперь же правила для всех стараются уравнять

Раньше страны делились на более и менее лояльные, теперь же правила для всех стараются уравнять

Со 2 февраля 2020 года вступают в силу новые правила получения виз. Многие новосибирцы в ноябре и декабре старались успеть получить шенгенскую визу на длительный срок, чтобы не лишиться такой возможности в новом году. Журналист НГС разобрался, что именно меняется в правилах, какие изменения сыграют на руку путешественникам, а какие — добавят неудобств. 

1

Что изменится

Новые правила получения виз вступят в силу с начала 2020 года. Директор туристической компании «ОУШЕН-ТУР» Галина Кунцман считает, что изменения, скорее, негативные — туристам теперь будут выдавать первую визу исключительно на даты поездки.

— Если раньше могли дать визу и на полгода, и на три, то теперь русофобия процветает: не хотят нашего брата пускать в Европу, поэтому первая виза будет строго по дням пребывания в той или иной стране, — говорит Галина Кунцман.

Заместитель гендиректора ООО «География Н» Антон Захаркин, напротив, считает, что в правилах будет больше позитивных моментов — в первую очередь, то, что документы на визу можно подавать за полгода до поездки. Подробнее обо всех изменениях рассказывает директор «Первого визового центра-Новосибирск» Екатерина Лещенко:

— Изменения коснулись порядка выдачи шенгенских виз. Если ранее период, на который выдаётся виза, — это всегда было что-то по типу лотереи: не было единых стандартов, какая-то страна-участница Шенгенского соглашения могла выдать визу строго по количеству дней поездки, даже первую, вторую и третью, а могла и с первого раза на полгода и так далее. Мы искали для людей более лояльные страны, которые по практике и по опыту выдают длительные мультивизы, — например Испания, Франция. Сейчас, исходя из нового визового законодательства, в этом необходимости не будет — прописали порядок выдачи виз.

2

Когда можно будет получить годовую визу

По словам Екатерины Лещенко, основное изменение следующее: если это «чистый» паспорт, то человек может рассчитывать только на краткосрочную визу, то есть по дням запланированной поездки.

— В течение двух лет, по новым правилам, таких виз должно быть как минимум три, причём правильно отъезженных (въезжать нужно в ту страну, которая выдала визу. — Прим. ред.). И только после этого можно рассчитывать на годовую, потом двухгодовую и пятилетнюю визу. Причём можно, но не обязательно. До 2 февраля мы рекомендуем всем позаботиться о получении длительных виз, если есть уже история поездок и путешествие планируется в ближайшее время. Это основное изменение, — советует Екатерина Лещенко.

3

Сколько дней консульство может рассматривать заявку

Максимальные сроки рассмотрения документов консульством увеличились: в среднем принимали решение за 10–15 дней, но по закону могли до 30, а сейчас до 45 дней, однако и срок для подачи увеличили — не за три месяца, а за полгода до поездки.

По словам Екатерины Лещенко,&nbsp;в среднем шенгенская виза обходится новосибирцам в 4500 рублей

По словам Екатерины Лещенко, в среднем шенгенская виза обходится новосибирцам в 4500 рублей

4

Можно ли подать документы на визу в последний момент

Нет, теперь ввели минимальный срок подачи — не менее 15 дней до планируемого путешествия. 

— Сейчас турист может прибежать впопыхах и за 8, и за 10 дней. Но я думаю, что исключительные случаи всё равно останутся — срочные визы с повышенным консульским сбором, — уверена Екатерина Лещенко. 

5

Увеличится ли консульский сбор

Для нерезидентов РФ, например Украины, Казахстана, на территории России увеличится консульский сбор. Как замечает Екатерина Лещенко, он и раньше был больше практически в два раза, а теперь ещё поднимут. Если для россиян это 35 евро, то для граждан других стран — 60–70, а будет 80.

6

Кого освободят от визового сбора

Сейчас от консульского сбора освобождены дети до шести лет, а от сервисного — на усмотрение визового центра. Это сохраняется. Но по новым правилам дети от 6 до 18 лет тоже могут быть освобождены от визового сбора — на усмотрение консульства каждой страны.

7

Можно ли подать документы на визу не в России

Да, документы могут рассматриваться не только консульством в других городах России, но и в европейских. 

— Чисто технически пока не понятно, как это будет: другим странам не совсем понятен наш документооборот — у нас другие формы справок, выписок. Вероятнее всего, основным органом приёма визовых документов и принятия решений так и останутся консульства Шенгенских стран на территории России, — рассуждает Екатерина Лещенко. 

«Вроде бы и приводят к тому, что шенгенские правила должны быть едины в каждой стране, но практически в каждом пункте есть отклонения», — считает Екатерина Лещенко

«Вроде бы и приводят к тому, что шенгенские правила должны быть едины в каждой стране, но практически в каждом пункте есть отклонения», — считает Екатерина Лещенко

8

Почему могут отказать в выдаче визы

Также существенное изменение коснулось и порядка проверки визовых документов. Если по действующим правилам консульства и сервисно-визовые центры разных стран имеют право запрашивать дополнительные документы в ходе рассмотрения заявления на визу, то, по словам эксперта, со 2 февраля 2020 года решение будут принимать по изначально сформированному и поданному пакету. 

— Это изменение можно отнести к числу негативных: по нашему мнению, вырастет риск и статистка отказов либо возврата паспортов и повторных подач, — говорит Лещенко.

9

Какие вопросы могут возникнуть к справкам из банка

Будут больше внимания уделять финансовым гарантиям — справкам с работы, выпискам из банка. Например, если человек предоставил справку о том, что много денег на счету, а зарплата маленькая, то будут задавать вопросы.

Генеральное консульство Германии, которое находится в Новосибирске&nbsp;

Генеральное консульство Германии, которое находится в Новосибирске 

10

Можно ли, например, въехать в Германию с французской визой

— Более жёстко будет проверяться корректность использования визы, сейчас такое бывает, по словам клиентов, иногда: например, на границе долго расспрашивают, когда влетают в Германию с французской или итальянской визой. Теперь будет важен правильный въезд, — заключает Екатерина Лещенко. 

Нравятся ли вам такие изменения? 

    У вас есть интересная история, связанная с получением визы? Вы въезжали в одну зарубежную страну с визой, выданной другой страной? Поделитесь своей историей с НГС по WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00 либо через почту news@ngs.ru.

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    шенгенская визазаконодательствотуризмпутешественники
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    КОММЕНТАРИИ (48)

    Фото пользователя
    29 дек 2019 в 12:12

    А что делать в Европе? Был там несколько раз, с каждым годом все хуже и хуже. Мигранты, грязь, безумные цены, архитектура одинаковая во всех странах, все больше и больше проблем (биметрия) с получением Шенгена (который дают не бесплатно). Ну и какой смысл везти туда, в Европу, свои деньги? Есть Китай, есть Таиланд, есть Вьетнам. Там россиянам рады, туда и нужно ехать.

    Фото пользователя
    29 дек 2019 в 12:03

    """""то теперь русофобия процветает: не хотят нашего брата пускать в Европу"""""
    русофобия только в головах полных неадекватов,сначала показать средний палец всему миру,а потом удивится и заявить кругом одни русофобы.

    alenbub@ngs.ru
    29 дек 2019 в 12:11

    Это всего лишь ответные меры. Думаете гражданину Германии, например, чтобы посетить Россию, легче визу получить? Ничего подобного. Россия всегда даёт только под даты поездки и по билетам, и справок предоставить нужно не меньше. То есть европейские страны были более щедры в плане виз для россиян, чем Россия для их граждан. Сейчас просто уравняли. Россия закроет возможность въезда, в ответ и шенгенские страны закроют.