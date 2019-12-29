«Не хотят нашего брата пускать в Европу»: в 2020 году визы будем получать по-новому — что изменится

1
Что изменится
Новые правила получения виз вступят в силу с начала 2020 года. Директор туристической компании «ОУШЕН-ТУР» Галина Кунцман считает, что изменения, скорее, негативные — туристам теперь будут выдавать первую визу исключительно на даты поездки.
— Если раньше могли дать визу и на полгода, и на три, то теперь русофобия процветает: не хотят нашего брата пускать в Европу, поэтому первая виза будет строго по дням пребывания в той или иной стране, — говорит Галина Кунцман.
Заместитель гендиректора ООО «География Н» Антон Захаркин, напротив, считает, что в правилах будет больше позитивных моментов — в первую очередь, то, что документы на визу можно подавать за полгода до поездки. Подробнее обо всех изменениях рассказывает директор «Первого визового центра-Новосибирск» Екатерина Лещенко:
— Изменения коснулись порядка выдачи шенгенских виз. Если ранее период, на который выдаётся виза, — это всегда было что-то по типу лотереи: не было единых стандартов, какая-то страна-участница Шенгенского соглашения могла выдать визу строго по количеству дней поездки, даже первую, вторую и третью, а могла и с первого раза на полгода и так далее. Мы искали для людей более лояльные страны, которые по практике и по опыту выдают длительные мультивизы, — например Испания, Франция. Сейчас, исходя из нового визового законодательства, в этом необходимости не будет — прописали порядок выдачи виз.
2
Когда можно будет получить годовую визу
По словам Екатерины Лещенко, основное изменение следующее: если это «чистый» паспорт, то человек может рассчитывать только на краткосрочную визу, то есть по дням запланированной поездки.
— В течение двух лет, по новым правилам, таких виз должно быть как минимум три, причём правильно отъезженных (въезжать нужно в ту страну, которая выдала визу. — Прим. ред.). И только после этого можно рассчитывать на годовую, потом двухгодовую и пятилетнюю визу. Причём можно, но не обязательно. До 2 февраля мы рекомендуем всем позаботиться о получении длительных виз, если есть уже история поездок и путешествие планируется в ближайшее время. Это основное изменение, — советует Екатерина Лещенко.
3
Сколько дней консульство может рассматривать заявку
Максимальные сроки рассмотрения документов консульством увеличились: в среднем принимали решение за 10–15 дней, но по закону могли до 30, а сейчас до 45 дней, однако и срок для подачи увеличили — не за три месяца, а за полгода до поездки.
4
Можно ли подать документы на визу в последний момент
Нет, теперь ввели минимальный срок подачи — не менее 15 дней до планируемого путешествия.
— Сейчас турист может прибежать впопыхах и за 8, и за 10 дней. Но я думаю, что исключительные случаи всё равно останутся — срочные визы с повышенным консульским сбором, — уверена Екатерина Лещенко.
5
Увеличится ли консульский сбор
Для нерезидентов РФ, например Украины, Казахстана, на территории России увеличится консульский сбор. Как замечает Екатерина Лещенко, он и раньше был больше практически в два раза, а теперь ещё поднимут. Если для россиян это 35 евро, то для граждан других стран — 60–70, а будет 80.
6
Кого освободят от визового сбора
Сейчас от консульского сбора освобождены дети до шести лет, а от сервисного — на усмотрение визового центра. Это сохраняется. Но по новым правилам дети от 6 до 18 лет тоже могут быть освобождены от визового сбора — на усмотрение консульства каждой страны.
7
Можно ли подать документы на визу не в России
Да, документы могут рассматриваться не только консульством в других городах России, но и в европейских.
— Чисто технически пока не понятно, как это будет: другим странам не совсем понятен наш документооборот — у нас другие формы справок, выписок. Вероятнее всего, основным органом приёма визовых документов и принятия решений так и останутся консульства Шенгенских стран на территории России, — рассуждает Екатерина Лещенко.
8
Почему могут отказать в выдаче визы
Также существенное изменение коснулось и порядка проверки визовых документов. Если по действующим правилам консульства и сервисно-визовые центры разных стран имеют право запрашивать дополнительные документы в ходе рассмотрения заявления на визу, то, по словам эксперта, со 2 февраля 2020 года решение будут принимать по изначально сформированному и поданному пакету.
— Это изменение можно отнести к числу негативных: по нашему мнению, вырастет риск и статистка отказов либо возврата паспортов и повторных подач, — говорит Лещенко.
9
Какие вопросы могут возникнуть к справкам из банка
Будут больше внимания уделять финансовым гарантиям — справкам с работы, выпискам из банка. Например, если человек предоставил справку о том, что много денег на счету, а зарплата маленькая, то будут задавать вопросы.
10
Можно ли, например, въехать в Германию с французской визой
— Более жёстко будет проверяться корректность использования визы, сейчас такое бывает, по словам клиентов, иногда: например, на границе долго расспрашивают, когда влетают в Германию с французской или итальянской визой. Теперь будет важен правильный въезд, — заключает Екатерина Лещенко.
Нравятся ли вам такие изменения?
У вас есть интересная история, связанная с получением визы? Вы въезжали в одну зарубежную страну с визой, выданной другой страной? Поделитесь своей историей с НГС по WhatsApp, Viber и Telegram по номеру