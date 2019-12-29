«Не хотят нашего брата пускать в Европу»: в 2020 году визы будем получать по-новому — что изменится

Новые правила получения виз вступят в силу с начала 2020 года. Директор туристической компании «ОУШЕН-ТУР» Галина Кунцман считает, что изменения, скорее, негативные — туристам теперь будут выдавать первую визу исключительно на даты поездки.

— Если раньше могли дать визу и на полгода, и на три, то теперь русофобия процветает: не хотят нашего брата пускать в Европу, поэтому первая виза будет строго по дням пребывания в той или иной стране, — говорит Галина Кунцман.



Заместитель гендиректора ООО «География Н» Антон Захаркин, напротив, считает, что в правилах будет больше позитивных моментов — в первую очередь, то, что документы на визу можно подавать за полгода до поездки. Подробнее обо всех изменениях рассказывает директор «Первого визового центра-Новосибирск» Екатерина Лещенко:



— Изменения коснулись порядка выдачи шенгенских виз. Если ранее период, на который выдаётся виза, — это всегда было что-то по типу лотереи: не было единых стандартов, какая-то страна-участница Шенгенского соглашения могла выдать визу строго по количеству дней поездки, даже первую, вторую и третью, а могла и с первого раза на полгода и так далее. Мы искали для людей более лояльные страны, которые по практике и по опыту выдают длительные мультивизы, — например Испания, Франция. Сейчас, исходя из нового визового законодательства, в этом необходимости не будет — прописали порядок выдачи виз.

