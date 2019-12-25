Тоска по СССР: рассматриваем культовые советские вещи, которые продают новосибирцы

Главная причина продажи старых вещей — избавиться от хлама и освободить побольше места в квартире Фото: Avito

Советского Союза нет почти 28 лет — 25 декабря 1991 года первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв сложил свои полномочия. Фактически это был развал страны, но, кажется, частички Союза до сих пор можно встретить в повседневной жизни людей. Праздничные столы всё еще сервируют хрустальными салатниками и чехословацкими фужерами, а в поездах выдают мельхиоровые подстаканники. Более того, люди готовы тратить тысячи рублей на винтажные вещицы — мы сделали обзор культовых атрибутов советского быта, выставленных на продажу на Avito.

Сервиз «Мадонна» ручной росписи стоит 130 000 рублей Фото: Avito

Немецкий сервиз «Мадонна» — наверное, один из самых узнаваемых в странах бывшего союза. Главной особенностью его, конечно, является роспись — витиеватые узоры в стиле барокко были так непохожи на то, что производили в СССР. Разглядывая пасторальные пейзажи на тарелочках, советская хозяйка могла перенестись из аскетичной хрущевки на поля Франции — ну кто этого не захочет? Фарфоровые сервизы были дефицитом ещё в 70-х. Сейчас их можно найти на Avito — цена варьируется от 1500 до 130 000 рублей.

Популярностью пользовались и более скромные наборы. За фарфоровый сервиз производства немецкой мануфактуры на 10 персон придется отдать 16 000 рублей



Фото: Avito

— Этот сервиз не моя личная реликвия, он появился лет 10 назад. Я купила его у человека, который был достаточно богат в советские времена. Он рассказал мне, что приобрел сервиз более 40 лет назад в магазине «Лейпциг». Раньше я очень любила пить кофе, потом перестала, а сервиз стоял и пылился. Чай из него не попьешь, слишком маленькие кружечки, — рассказывает хозяйка одного из сервизов.

Фужеры из богемского хрусталя можно купить за 700 рублей Фото: Avito

Хрустальные фужеры есть в доме почти у каждого жителя постсоветского пространства, но у кого-то их слишком много:

— Кроме фужеров у меня много позиций. Это всё семейное. Но не то, чтобы они, фужеры, в серванте стояли, как у всех. Просто моя бабуля в свое время работала на складе. Раньше же дефицит был, а она как могла пользовалась своими возможностями — вот, накопилось. Подобных вещей у нас очень много, просто девать некуда. Они у нас больше 30 лет. В детстве вся эта роскошь стояла в сервантах. Но то, что я продаю — это всё новое, в коробках, оно просто стояло у нас. Винтажные вещи пользуются спросом, продаю на весь город и по всей России — это и Москва, и Калининград. Это же винтаж, нигде не достать, при этом вещи новые. В основном люди берут, чтобы пользоваться — в коллекцию пару человек всего взяли, — рассказал корреспонденту НГС автор объявления Владимир.

Хрустальные вазы и салатники можно найти за 250–300 рублей Фото: Avito

Ни одно застолье не обходилось и без хрустальных салатников.

— Эти вазы появились у нас в советские времена. Их приобретала мама моего мужа, в основном это её вещи. Сейчас они, по-моему, уже как-то неактуальны. Мне, может, и нравится, но иметь музей дома — это неудобно. У меня на даче ещё штук сто рюмок для обильного застолья, — рассказала хозяйка ваз Татьяна Петровская.

Без таких ваз раньше не обходилось ни одно застолье. Помните такие? Фото: Avito

Радиоприемники в советское время для некоторых были настоящим окном в другие страны: радиолюбители ловили частоты запрещенных в Союзе передач «Голос Америки» и BBC.

С помощью радиоприемников можно было слушать не только советские передачи, но и ловить запрещенный «Голос Америки» и BBC Фото: Avito

— Приемник мне достался от дедушки. Дедушка думаю просто купил его в свое время. В детстве, бывало, просто смотрела на него, как он работает, мне нравилось. Было интересно понимать, что из каких-то городов, издалека, приходит информация, раздаются голоса. Сейчас он не нужен, я не поклонница антиквариата. Лучше пусть люди им пользуются, чем он будет стоять без дела, — рассказала хозяйка радиоприемника Оксана.

Коллекционные карточки с советскими спортсменами и их автографами можно приобрести за 300 рублей Фото: Avito

Летняя олимпиада 1980 года стала знаковым событием в истории Советского Союза, а вещи с олимпийской символикой — мечтой многих молодых людей.

Майку с символикой летней Олимпиады 1980 года продают за 1000 рублей Фото: Avito

— Мы могли взять футболку только в Москве, когда ездили в свадебное путешествие — родители на свадьбу подарили путевки в столицу, поехали туда сразу после олимпиады. Жили в Измайлово, там где-то её и купили. Это было интересно, привлекало внимание, было здорово. Сейчас продавать не жалко, уже всё пережили с этой футболкой. Муж её несколько лет летом носил, практически не снимая. Особенно не на что было менять — у нас тогда было две футболки и две рубашки. Не помню, сколько она стоила, но думаю недорого. Потому что мы были студентами и не могли себе многого позволить, — рассказала владелица футболки Светлана. Через несколько лет сноха Светланы нашла эту майку на даче и забрала себе, а после решила продать.

Неваляшка-белочка стоит 500 рублей, а зеленая неваляшка — 300 Фото: Avito

Идею неваляшки, которую ещё называют ванькой-встанькой, заимствовали из японской культуры. Несмотря на это, она неплохо прижилась у советских детей.

— Неваляшка моего детства, купили родители. У меня есть более ценные вещи, нет места, чтобы всё хранить. Очень жаль продавать, но это же не склад. Есть определенные вещи, с которыми я никогда не расстанусь, а есть те, которые не нужны, — рассказала хозяйка неваляшек Вероника.

Подстаканники были традиционным элементом сервировки железнодорожного стола. Сейчас мельхиоровый подстаканник «Богдан Хмельницкий» можно купить за 950 рублей Фото: Avito