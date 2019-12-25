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Развлечения Обзор

Тоска по СССР: рассматриваем культовые советские вещи, которые продают новосибирцы

Почему они хотят от них избавиться и сколько денег надеются выручить от продажи — в обзоре НГС

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Главная причина продажи старых вещей&nbsp;—&nbsp;избавиться от хлама и освободить побольше места в квартире

Главная причина продажи старых вещей — избавиться от хлама и освободить побольше места в квартире

Советского Союза нет почти 28 лет — 25 декабря 1991 года первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв сложил свои полномочия. Фактически это был развал страны, но, кажется, частички Союза до сих пор можно встретить в повседневной жизни людей. Праздничные столы всё еще сервируют хрустальными салатниками и чехословацкими фужерами, а в поездах выдают мельхиоровые подстаканники. Более того, люди готовы тратить тысячи рублей на винтажные вещицы — мы сделали обзор культовых атрибутов советского быта, выставленных на продажу на Avito.

Сервиз&nbsp;«Мадонна» ручной росписи стоит <nobr class="_">130 000</nobr> рублей

Сервиз «Мадонна» ручной росписи стоит 130 000 рублей

Немецкий сервиз «Мадонна» — наверное, один из самых узнаваемых в странах бывшего союза. Главной особенностью его, конечно, является роспись — витиеватые узоры в стиле барокко были так непохожи на то, что производили в СССР. Разглядывая пасторальные пейзажи на тарелочках, советская хозяйка могла перенестись из аскетичной хрущевки на поля Франции — ну кто этого не захочет? Фарфоровые сервизы были дефицитом ещё в 70-х. Сейчас их можно найти на Avito — цена варьируется от 1500 до 130 000 рублей. 

Популярностью пользовались и более скромные наборы. За фарфоровый сервиз производства&nbsp;немецкой мануфактуры на 10 персон придется отдать <nobr class="_">16 000</nobr> рублей<br><br>

Популярностью пользовались и более скромные наборы. За фарфоровый сервиз производства немецкой мануфактуры на 10 персон придется отдать 16 000 рублей

— Этот сервиз не моя личная реликвия, он появился лет 10 назад. Я купила его у человека, который был достаточно богат в советские времена. Он рассказал мне, что приобрел сервиз более 40 лет назад в магазине «Лейпциг». Раньше я очень любила пить кофе, потом перестала, а сервиз стоял и пылился. Чай из него не попьешь, слишком маленькие кружечки, — рассказывает хозяйка одного из сервизов. 

Фужеры из богемского хрусталя можно купить за 700 рублей

Фужеры из богемского хрусталя можно купить за 700 рублей

Хрустальные фужеры есть в доме почти у каждого жителя постсоветского пространства, но у кого-то их слишком много:

— Кроме фужеров у меня много позиций. Это всё семейное. Но не то, чтобы они, фужеры, в серванте стояли, как у всех. Просто моя бабуля в свое время работала на складе. Раньше же дефицит был, а она как могла пользовалась своими возможностями — вот, накопилось. Подобных вещей у нас очень много, просто девать некуда. Они у нас больше 30 лет. В детстве вся эта роскошь стояла в сервантах. Но то, что я продаю — это всё новое, в коробках, оно просто стояло у нас. Винтажные вещи пользуются спросом, продаю на весь город и по всей России — это и Москва, и Калининград. Это же винтаж, нигде не достать, при этом вещи новые. В основном люди берут, чтобы пользоваться — в коллекцию пару человек всего взяли, — рассказал корреспонденту НГС автор объявления Владимир.

Хрустальные вазы и салатники можно найти за 250–300 рублей

Хрустальные вазы и салатники можно найти за 250–300 рублей

Ни одно застолье не обходилось и без хрустальных салатников.

— Эти вазы появились у нас в советские времена. Их приобретала мама моего мужа, в основном это её вещи. Сейчас они, по-моему, уже как-то неактуальны. Мне, может, и нравится, но иметь музей дома — это неудобно. У меня на даче ещё штук сто рюмок для обильного застолья, — рассказала хозяйка ваз Татьяна Петровская.

Без таких ваз раньше не обходилось ни одно застолье. Помните такие?

Без таких ваз раньше не обходилось ни одно застолье. Помните такие?

Радиоприемники в советское время для некоторых были настоящим окном в другие страны: радиолюбители ловили частоты запрещенных в Союзе передач «Голос Америки» и BBC.

С помощью радиоприемников можно было слушать не только советские передачи, но и ловить запрещенный «Голос Америки» и BBC

С помощью радиоприемников можно было слушать не только советские передачи, но и ловить запрещенный «Голос Америки» и BBC

— Приемник мне достался от дедушки. Дедушка думаю просто купил его в свое время. В детстве, бывало, просто смотрела на него, как он работает, мне нравилось. Было интересно понимать, что из каких-то городов, издалека, приходит информация, раздаются голоса. Сейчас он не нужен, я не поклонница антиквариата. Лучше пусть люди им пользуются, чем он будет стоять без дела, — рассказала хозяйка радиоприемника Оксана. 

Коллекционные карточки с советскими спортсменами и их автографами можно приобрести за 300 рублей

Коллекционные карточки с советскими спортсменами и их автографами можно приобрести за 300 рублей

Летняя олимпиада 1980 года стала знаковым событием в истории Советского Союза, а вещи с олимпийской символикой — мечтой многих молодых людей. 

Майку с символикой летней Олимпиады 1980 года продают за 1000 рублей

Майку с символикой летней Олимпиады 1980 года продают за 1000 рублей

— Мы могли взять футболку только в Москве, когда ездили в свадебное путешествие — родители на свадьбу подарили путевки в столицу, поехали туда сразу после олимпиады. Жили в Измайлово, там где-то её и купили. Это было интересно, привлекало внимание, было здорово. Сейчас продавать не жалко, уже всё пережили с этой футболкой. Муж её несколько лет летом носил, практически не снимая. Особенно не на что было менять — у нас тогда было две футболки и две рубашки. Не помню, сколько она стоила, но думаю недорого. Потому что мы были студентами и не могли себе многого позволить, — рассказала владелица футболки Светлана. Через несколько лет сноха Светланы нашла эту майку на даче и забрала себе, а после решила продать.

Неваляшка-белочка стоит 500 рублей, а зеленая неваляшка&nbsp;— 300

Неваляшка-белочка стоит 500 рублей, а зеленая неваляшка — 300

Идею неваляшки, которую ещё называют ванькой-встанькой, заимствовали из японской культуры. Несмотря на это, она неплохо прижилась у советских детей. 

— Неваляшка моего детства, купили родители. У меня есть более ценные вещи, нет места, чтобы всё хранить. Очень жаль продавать, но это же не склад. Есть определенные вещи, с которыми я никогда не расстанусь, а есть те, которые не нужны, — рассказала хозяйка неваляшек Вероника. 

Подстаканники были традиционным элементом сервировки железнодорожного стола. Сейчас мельхиоровый подстаканник «Богдан Хмельницкий» можно купить за 950 рублей

Подстаканники были традиционным элементом сервировки железнодорожного стола. Сейчас мельхиоровый подстаканник «Богдан Хмельницкий» можно купить за 950 рублей

В прошлом месяце мы публиковали тест на знание слов советской эпохи. Спорим, вы не знаете, кто такие сексот и очкист? 

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СССРобзор вещейностальгия
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КОММЕНТАРИИ (13)

25 дек 2019 в 17:05

Даром это барахло не надо. Я человек богатый и не купли бы этот хлам. Ему место на свалке.

25 дек 2019 в 17:11

У меня нет тоски по СССР. Хорошо, что его нет. Бесит совок. НГС не вспоминайте больше об этом отвратительном для геев времени.

с богаткова
25 дек 2019 в 17:05

Советские вещи очень ценятся, конечно. Что касательно тоски, то сейчас я - владелец чопа, а в советское время был рядовым сотрудником колонии.