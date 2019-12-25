Автохитрости: почему от автоодеяла гнёт клапана и почему зимой нельзя оставлять машину у мусорки

Автоодеяло под капотом Фото: Александр Ощепков

Мы уже рассказывали о хитростях и лайфхаках, которые упрощают эксплуатацию машины и уход за ней. В новой подборке разберемся, как вредит двигателю автоодеяло, как запарковаться в узком месте, как придать кожаным сиденьям и рулю первозданный вид и почему надо всегда ездить с полным баком. Подробности в материале Дмитрия Косенко. Не стоит использовать автоодеяла Казалось бы, купил сертифицированное одеяло в автомагазине, и машинка всегда теплая и уютная. Но побочные эффекты все-таки могут быть при сомнительной целесообразности.

— Холодно у нас в году максимум две недели, три, все остальное — температура приемлемая, 20–25 градусов, любой автомобиль рассчитан на такие температуры. Во-первых, с автоодеяла всё равно микроворсинки сыпятся, всё это попадает под ремни — а не на всех автомобилях ремни защищены. Соответственно, это приводит к износу ремней и большим последствиям, которые могут быть, выходу из строя двигателя, загибанию клапанов. Кроме того, автоодеяло может само просто попасть под ремень, никто не даст гарантии, что оно туда не попадет, — объясняет руководитель федеральной сети автосервисов FIT Service Данил Соловьёв. Приборная панель подскажет, с какой стороны лючок бензобака

Лючок справа Фото: Ольга Бурлакова

Иногда мы можем впадать в рассеянность и забывать, с какой стороны у нас расположен лючок бензобака. Или просто берем чужую машину: прокатную, подменную, тестовую. В большинстве современных автомобилей на приборной панели иконка, сигнализирующая о необходимости заправиться, горит со стрелочкой — справа или слева. Эта стрелочка и указывает, где у вас лючок бензобака.

Как запарковаться в узком месте В условиях мегаполиса автомобили паркуются плотно и зачастую в узкое свободное парковочное место между двумя авто втиснуться довольно сложно — нужно же ещё учитывать, что потребуется открывать двери и выходить из машины. Если поставить автомобиль под небольшим углом (нос смещен налево), пространства для открытия вашей водительской двери будет больше. Также свободно будет открываться водительская дверь соседней машины справа. Храните под рукой жидкость для размораживания замков — Замерз замок или замерзла крышка от бензобака и нужен размораживатель. Но часто бывает так, что вы его оставили в машине. Никогда не храните размораживатель замков в машине, потому что логично, что вы его достать не сможете. Храните его дома в тепле или на работе, где вы рядом машину ставите, — говорит Данил Соловьёв. Кожу на сиденьях и руле можно привести в первозданный вид

Руль до обработки Фото: Дмитрий Косенко

Со временем кожа теряет свою заводскую матовую фактуру, лоснится и начинает чудовищно блестеть. Поможет обычная меламиновая губка за 50 рублей, которую используют в хозяйстве для очистки различных поверхностей — её можно купить в гипермаркетах или магазинах «Товары для дома». Смоченной водой губкой протираете кожаные поверхности — вы сразу увидите, сколько с руля или сидений сходит грязи и «лоска». Затем поверхность вытирается салфеткой насухо — получилась матовая кожа «как из магазина».

Руль после обработки меламиновой губкой Фото: Дмитрий Косенко

Ездить с полным баком, особенно зимой — Не рекомендуется ездить с баком бензина меньше половины, лучше наполнять полный бак. Чем больше воздуха в баке, тем больше вероятность образования конденсата в нем. Все это попадает в топливную систему, и в результате топливная система перемерзает. Рекомендуется ездить на полном баке, особенно зимой, — отмечает Данил Соловьёв. Не оставлять машину на ночь возле мусорок Парковаться вплотную к мусорным контейнерам и мешать мусоровозам не стоит в течение всего года. Но зимой оказывается опасно оставлять машину даже неподалеку от баков, а также от прочих свалок. — Там живут животные — кошки, крысы, мыши и все остальные, они любят тепло. Зимой частая ситуация, когда приезжает автомобиль на сервис и нам показывают, что бывают неживые животные. Потому что их там размотало по всему отсеку подкапотному, — рассказывает Данил Соловьёв.

