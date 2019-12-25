Кому-то ближе уютный вечер в любимом платье, а кто-то выберет вечеринку под пальмой или вообще сорвется с места в последний момент Фото: Зинаида Иост / Василина Катаева / Влада Якушевская

Обычно существует два состояния: устроить Новый год по масштабам Дня города и появиться в полночь в образе королевы (и стол сделать не хуже) или спрятаться под одеяло, сбежать из страны, выбросить телефон, чтобы обезопасить себя от массовой поздравительной рассылки и общегородской лихорадки. Корреспондент НГС спросила у популярных сибирячек, как они собираются провести главную ночь года — что наденут, что приготовят для праздничного стола и без каких новогодних традиций праздник не может считаться удачным.



Зинаида Иост, фотограф, блогер и мама 8 детей



— Нас всей семьей пригласили в гости. Учитывая количество нашей семьи — это очень отчаянные, но добрые люди, наши друзья. Я надену платье, хочу с пайетками, но его нет, поэтому надену классику — любимое плиссированное из Mango, ему много лет, но об этом никогда не скажешь, люблю такие вечно актуальные вещи. Хотя если доберусь до магазина, то куплю что-нибудь блестящее. Новый год — именно тот праздник, когда это будет к месту.

Торт, который Зина сделала в прошлом году Фото: Зинаида Иост

Готовим мы обычно салат из крабовых палочек, дети его обожают, запекаем утку домашнюю, и обязательно бутерброды с чёрной, ой, с красной икрой — это отголоски «тяжелого» колымского детства. Шучу. Для меня это важно, сразу воспоминания тёплые, и торт новогодний обязательно. В прошлом году на меня что-то нашло и я сама его сделала, но в этот раз — не знаю, сама или купим, но торт будет точно.



В этом году вся семья отмечать праздник отправится в гости Фото: Зинаида Иост

Люблю Новый год, всегда радовалась такому глобальному празднику: сколько людей объединяются и его отмечают, то есть важен сам факт, что Новый год — это повод встретиться самым близким и родным и побыть вместе. Хоть мы пока всегда вместе, дети ещё маленькие, никто пока никуда не сруливает. Но думаю, в будущем я буду пользоваться этим праздником, чтобы собрать всех детей дома в обязательном порядке.

Василина Катаева, блогер, телеведущая

— Новый Год у меня всегда спонтанный, я сама ещё до сих пор не знаю, где буду справлять. А в чём — уж тем более не знаю, что будет у меня на столе и будет ли вообще праздничный стол. Возможно, я улечу в Москву и буду праздновать на Красной Площади, или есть мысли уехать в Шерегеш и справлять на горе. В том году отмечали именно в Шерегеше, очень понравилось, хотели повторить, но в этот раз обещают мороз –40, поэтому поездка встала под вопрос, теперь есть мысли рвануть в Москву.

Каждый Новый год у Василины — спонтанный Фото: Василина Катаева

Самые лучшие празднования у меня были в 15–16 лет, когда мы собирались с друзьями, все вместе готовили тазик салата оливье, потом очень весело — толпой в человек 20 отмечали. Сейчас это больше обуза. Новый год — это значит, надо что-то решать насчёт места, насчёт подарков, в магазинах толпы народа, билеты на самолет дорогие, бронировать надо все заранее. Некомфортно. Но я понимаю людей, для многих это чуть ли не единственный способ отдохнуть и повеселиться, встреться с родными.

Вот что мне нравится на Новый год, так это загадывать желание, оно 100% сбывается, всегда. Это невероятно, но факт. Главное — правильно сформировать свои мысли, чтобы желание было именно то, которое ты хочешь по-настоящему. Влада Якушевская, блогер, модель, писатель

— В этом году я надену свой лучший новогодний наряд — купальник от beach bunny. Если бы мы отмечали Новый год в России, я бы, как и в прошлом году, заказала кейтеринг. Не понимаю этой страсти — готовить весь день, а к ночи вымотаться и выглядеть как прачка. Зачем? XXI век на дворе.

Мы будем отмечать семьей — я, муж и трое детей. В самый последний момент взяли билеты на Кубу. Предстоит 13-часовой перелёт, надеюсь, с тремя детьми я останусь жива. Сядем под пальму, загадаем желания в полночь, искупаемся, подарим подарки (всегда везу их из России, чтобы не бегать впопыхах, не искать). Дети верят в Деда Мороза, без волшебства никак. Мария Бухмастова, блогер

— Мы зимуем в Азии, на Бали. Обычно отмечаем в Новосибирске — я заморачиваюсь, что надеть, покупаю платье, каждый год хочется что-то новое. Здесь все по-другому — берешь любое платье, и всё. В этом году я вообще ничего не покупала: я в положении, и новые вещи для меня не актуальны. Здесь очень жарко, знакомые празднуют в шортах и в майках, будет некомфортно надевать вечернее платье. Возможно, если бы мы отмечали Новый год в заведении, я бы надела более нарядное платье, но, честно, даже не хочется заморачиваться.

Хоть мы и в Азии, но все равно хочется оливье, какие-нибудь закуски. Здесь можно спокойно приготовить все то же самое, что и в России. Мы сделаем салаты, гуся, как обычно, но не будет икры. Обязательно накроем стол — есть ностальгия по дому, единственное, что не поставим ёлку.

Планируем отметить по семейному, все с детьми. Сходим на салют — говорят, здесь на Новый год интересно. Не знаем, мы в первый раз в праздник на Бали. Сейчас мне хочется семейного Нового года, максимум — зовём друзей, а раньше хотелось праздновать в шумной компании. На Новый год я всегда жду чудес, новой жизни. Но когда идет новый год, все происходит как обычно, не по-особенному. Ты чего-то ждешь, а праздничный момент проходит как обычный день. Лидия Маркова, PR-консультант

— Самое главное, что я пропагандирую уже много лет, — относиться к Новому году спокойнее. Вся эта предновогодняя гонка забирает у нас силы и эмоции и, кроме усталости, ничего не приносит. Лучше спокойно любоваться огоньками, слушать приятную музыку, пить кофе в празднично украшенных кофейнях и наслаждаться тем, что есть.



У меня есть лайфхак, который позволяет мне избегать предновогодней суеты: подарки я собираю заранее в течение нескольких месяцев и складываю их в так называемый подарочный фонд. Поэтому перед Новым годом у меня нет ажиотажа и ужасного ощущения, что я кого-то забыла, кому-то ничего не купила. Так гораздо проще и с финансовой, и с эмоциональной точки зрения. Ты не хватаешь первую попавшуюся кружку с мышью или свечку, а продумываешь заранее, что и кому ты можешь подарить.

Новый год мы всегда встречаем дома с семьей — у нас с мужем четверо детей, трое живут с нами, а старшая отдельно. В праздник мы собираемся все вместе — потом взрослые дети расходятся по друзьям. Новый год — семейный праздник, который позволяет комфортно перейти в каникулы, когда можно сходить в гости, принять гостей у себя, съездить к родственникам. Мы не готовим особенный стол. Фрукты, мандарины, сладкое, салаты — обязательно оливье и бутерброды с икрой. Ничего сложного не готовлю, не хочется объедаться, хочется посидеть, поговорить, вспомнить хорошее. Я придерживаюсь традиции, что на Новый год нужно надеть что-то новое. Я купила платье, буду в нем, добавлю новые украшения. К столу мы наряжаемся, потом переодеваемся в горнолыжные костюмы и, если позволяет погода, идём гулять. А потом переодеваемся в пижамы, пьем чай и ложимся спать.