Сквер на распутье: жители Академгородка поспорили из-за сквера Демакова

Пустырь на Демакова в 2022 году должен превратиться в сквер Фото: Ольга Бурлакова / НГС; Концепт-мастерская «Готика»

Жителям Советского района презентовали концепцию сквера на месте пустыря на улице Демакова. За территорию несколько лет назад проголосовали больше 11 тысяч жителей района, её включили в федеральный проект софинансирования и в 2022 году здесь должны начаться работы. Но сквер, который жизненно нужен разросшемуся микрорайону Щ, оказался предметом спора местных жителей. Разбираемся вместе, почему им не удаётся найти компромисс.

Вечером 20 декабря в зале администрации Советского района был аншлаг — на обсуждение вынесли концепцию благоустройства сквера на улице Демакова. Сквер вошёл в число территорий, которые благоустроят по федеральной программе. Хотя финансирование ещё не определено, в плане он стоит на 2022 год, и от своих намерений власти не отказываются.



Вообще, обсуждают этот сквер с 2016 года, отметила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, и первоначальная концепция была несколько иной. Презентацию, которую показали новосибирцам, подготовили на основе первого варианта благоустройства сквера в концепт-мастерской «Готика» (там же, в частности, разработали проект для набережной реки Иня).

Важность места и проблемы территории

На территории разработчики предлагают воссоздать русло речки — правда, чисто символически Фото: Концепт-мастерская «Готика»

В основу концепции легли история места и существующий ландшафт территории, рассказала руководитель мастерской и главный эксперт Агентства по методическому обеспечению учреждений культуры, спорта и молодежной политики Александра Архипова. В 1925 году здесь текла речка Чербузы и была одноимённая деревня. По замыслу разработчиков концепции, они могут так или иначе фигурировать на территории сквера: например, речку можно символически обозначить уступами и песком, устроив в её «русле» развивающие детские площадки, а историю деревни описать на информационных щитах.

Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин отметил, что Чербузы — это культурный код, который «нужно поднимать и использовать». Одна из местных жительниц за идею создать «памятник» ручью и деревне разработчиков поблагодарила, другая же заметила:



— Жители «Щ» знают другой культурный код: Чербузы — это ассоциация с кладбищем. Говорят: «Ты смотри, а то загремишь на Чербузы!». Как-то поаккуратнее надо с кодами.



Одна из вариаций оформления «русла» — ряд площадок, функции которым придумают сами местные жители Фото: Концепт-мастерская «Готика»

«Готика» кладбища на территории сквера не нашла, зато нашлись ландшафты в миниатюре: мини-леса (лиственный со стороны территории снесённого рынка и хвойный — на углу улиц Демакова и Российская), мини-лесостепь (в центре территории) и то самое мини-русло реки.

«Путешествие по ландшафтам не только увлекательно благодаря красивым пейзажам, но и познавательно: птичья роща, ливневые сады, муравьиные холмы, альпинарии и степные травы, тайны хвойного леса и светлые березовые рощи и колки... Ботанические стенды не дадут заскучать пытливому посетителю, а карта ландшафтной страны разыграет воображение казаков-разбойников», — описывают идею в презентации.

Аллею вдоль дома на Демакова, 1, где уже установлен памятник герою СССР Александру Демакову, и часть сквера возле дома на Полевой, 3 отдали цивилизации. В частности, со стороны Полевой, 3 предложили разместить парковку и небольшой павильон для собраний с хозблоком и туалетом — это оказалось единственное место с доступными инженерными сетями. Правда, жителей дома такая перспектива совсем не обрадовала, и они попросили туалет от их окон убрать как можно дальше.



Одну из проблем территории — погреба — в «Готике» решили ландшафтно: предложили засыпать крупными камнями и устроить на них альпинарии с декоративными кустами и рощицы. Передвигаться по такой каменистой поверхности очень неудобно, так что проблема безопасности будет решена.



Александра Архипова специально не стала добавлять в концепцию лавочки и другие малые формы — они появятся на следующих этапах проекта Фото: Концепт-мастерская «Готика»

Жительница одного из соседних домов посетовала, что в «Щ» нет мест для подростков, поэтому со скейтами, самокатами и велосипедами они идут в их недавно отремонтированный двор. В концепции полноценного скейт-парка не предусмотрели, но отвели место для небольшого памп-трека с рампой.

Сеть дорожек в концепции сформирована по принципу академика Лаврентьева: это фактически те тропы, которые местные жители за много лет уже протоптали, а разработчики концепции — дополнили событийными площадками. При этом с учётом того, что сквер представляли как зону природную, максимально приближенную к естественной среде, бетона и асфальта здесь почти нет — в основном мягкое покрытие, как в Заельцовском парке.

Спор за гектары Объём финансирования ещё не определён, но предположительно на благоустройство может потребоваться около 70 миллионов рублей — из расчёта 25 миллионов рублей на гектар. Кто и как будет сквер поддерживать в достойном виде, пока тоже непонятно. Участка Горзеленхоза, который следит за городскими скверами, в Советском районе нет, и всем занимается районная администрация.



Впрочем, большинство пришедших на обсуждение сама концепция сквера, кажется, интересовала мало. И хотя просьба высказываться по существу и «не устраивать митинг» прозвучала с десяток раз, наболевшим для местных жителей вопросом было не то, как сквер будет выглядеть, а то, какой в итоге площади он будет.

На 2,5 га определили места для разных видов активности Фото: Концепт-мастерская «Готика»

И Анна Терешкова, и Александр Ложкин, и Александра Архипова неоднократно за время презентации подчеркнули, что сегодня мэрия может заниматься только территорией, которая вошла в федеральную программу — это 2,4 га. Присоединять к ней какие-то новые участки сегодня нельзя. Но местные активисты уже несколько лет борются за то, чтобы зелёной зоной признали и соседний участок, даже если в федеральный проект он не войдёт.

Раньше его занимал рынок, сейчас территория включена в план приватизации. Среди проектов, которые предлагали здесь раньше, был, в частности, культурно-досуговый центр — по мнению местных жителей, так формально завуалировали обычный ТРЦ.

Два месяца активисты пикетировали местную администрацию и обращались к депутатам, чтобы участок перевели из деловой зоны в зону рекреации и исключить возможное строительство, но положительного решения добиться так и не смогли. Одна из недовольных перспективой строительства местных жительниц, высказав своё недовольство в самом начале обсуждения, в качестве протеста простояла до самого его завершения.



Как вспоминает депутат горсовета от Советского района Наталья Пинус, власти заявляли, что продажа территории рынка принесёт средства, необходимые как раз на благоустройство сквера. С учётом федерального софинансирования такой необходимости нет, подчеркнула она, а значит, проект благоустройства можно разрабатывать с перспективой на то, что мэрия всё-таки пойдёт навстречу местным жителям и расширит сквер. Александра Архипова заметила, что такая возможность в концепции заложена, но, по словам Александра Ложкина, мэрия сегодня «не видит источников финансирования дополнительной территории».

Найти деньги можно, считает Наталья Пинус: в качестве примера она привела благоустройство пруда с утками на улице Золотодолинской.

— Есть внебюджетные средства, и я знаю людей, которые готовы это делать, — подчеркнула депутат. Из зала в поддержку прозвучало бодрое: «Мы скинемся!»

Несмотря на то, что Александр Ложкин несколько раз попросил присутствующих не превращать обсуждение в митинг, избежать этого всё равно не удалось Фото: Лиза Пичугина

Вопрос о том, добиваться расширения сквера или довольствоваться тем, что уже есть, вызвал массу споров. Некоторые активисты на презентацию проекта принесли плакаты с высказываниями против «палисадника» и требованиями объявить зелёной зоной 4,8 га вместо 2,4. Во время обсуждения то и дело из зала доносились выкрики: «Не нужен нам такой сквер!» и просьбы не навязывать благоустройство сквера площадью 2,4 га как окончательного варианта — этого всё равно мало и для уже существующих 42 тысяч жителей микрорайона, и для перспективных 65 тысяч.

