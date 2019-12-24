Дарить — не передарить: какие подарки на Новый год всех бесят и что с ними делать?

Никто не застрахован от разочаровывающего подарка, но и ему можно найти применение Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

О том, какие подарки раздражают, мы спросили у вас — подписчиков пабликов Сети городских порталов, которые есть в 15 крупнейших городах России. В прошлый раз мы спрашивали вас о раздражающих словах и тогда в каждом городе нашлись свои словечки, режущие ухо. На этот раз в Екатеринбурге жаловались на испорченные вещи в качестве подарка, в Челябинске — на девушек, которые дарят себя, в Ростове-на-Дону — на флешки, а в Тюмени и Уфе нашлись люди, которых в принципе раздражает Новый год. Но это единичные случаи, а в целом с подарками по стране полное единение: всех поголовно бесят свечки и магниты с новогодней тематикой, кухонные полотенца, косметика и ежедневники.

Как ни странно, носки оказались вполне безобидным подарком Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

Что делать с этими и другими вещами? Мы нашли шесть приятных способов с ними расстаться.

Вернуть в магазин

Еще один не требующий особых хлопот способ получить выгоду от ненужного подарка. В течение 14 дней товар можно обменять, если с качеством у него все в порядке, но вас не устроил цвет, размер, фасон или любые другие характеристики. Если подходящей вам вещи у продавца не нашлось, он обязан вернуть деньги. Так что остается надеяться, что даритель покупал подарок вам в последний момент.

Тут, конечно, хорошо бы иметь чек, но при соблюдении некоторых условий вы можете вернуть его в магазин и без чека. В законе написано, что отсутствие чека не повод отказывать в обмене или возврате товара. Правда, тогда вам придется подтвердить факт покупки иными способами. Если товар был оплачен картой, то можно использовать выписку со счета покупателя. Если же не хотите беспокоить дарителя — можете поискать на упаковке штрих-код или ценник магазина. Только нужно, чтобы штрих-код был приклеен именно в магазине, а не просто напечатан на упаковке.

Пустить на опыты и поделки Носки, полотенца и даже косметику можно пустить на разнообразные поделки для детей. Из цветных тряпочек получаются отличные игрушки и коллажи, а декоративной косметикой можно рисовать и даже украшать полимерную глину. Косметику можно пустить на научные опыты: из пены для бритья можно сделать лизуна, а из геля для душа — искусственный снег. Рецепты можно подсмотреть в нашем материале.



Пену можно использовать не только для бритья, но и для того чтобы занять ребенка

Поменяться с коллекционерами

Неуместно вычурный магнит на холодильник для кого-то — самый вожделенный подарок. На каждую вещь найдется коллекционер — от календарей с котиками до шоперов. Вспомните увлечения своих знакомых: может быть, среди них есть тот, кто готов выменять ее на что-нибудь полезное для вас — килограмм хурмы, например.

— Я коллекционирую слонов уже лет, наверное, 20, мне их постоянно дарят, но свою любимую статуэтку я все-таки нашла сама. Это полностью прозрачный стеклянный бог Ганеша с головой слона. Очень маленькая, крохотная совсем статуэтка, еще и полая внутри. Увидела ее на полке у друзей, стала расспрашивать, оказалось, что его подарили какие-то родственники — привезли сувенир из Индии. Я рассказала про свою коллекцию, и статуэтка перекочевала ко мне — друзьям она была не нужна, — рассказывает коллекционер Мария Прокофьева.

Если никого не припоминаете, можно поискать в интернете — просто вбейте в строке поиска «клуб коллекционеров» и удивитесь. Или разместите объявление на сайте. Возможно, ваша безделушка для кого-то ценная вещь и ее согласятся даже не выменять, а выкупить.

Ненужный вам подарок для кого-то может быть очень даже желанным Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Отдать нуждающимся

Польза от подарка не обязательно должна быть материальной — мысль, что кому-то эти вещи все-таки пригодились, тоже приятна. Подаренные носочки с елочками, набор мыла и бутыль шампуня можно отдать людям, которые в них нуждаются. Под Новый год все обычно вспоминают о сиротах — ведь так хочется, чтобы у детишек из детских домов тоже был праздник. Но в подарках и внимании нуждаются не только они — дурацкий свитер с оленем, который подарил друг-шутник, может согреть бездомного, а уходовой косметике и прочим шампуням будут рады нуждающиеся семьи и обитатели домов престарелых или просто одинокие пожилые люди. Если у вас нет таких знакомых, то можно обратиться в центр социального обслуживания населения — в каждом районе он свой. Сотрудники центра занимаются помощью пожилым людям и инвалидам. Они смогут распределить вещи тем, кому они действительно нужны.



Сделать выставку или инсталляцию

Чтобы создать произведение искусства у себя дома, не обязательно быть великим художником или гениальным дизайнером. Немного фантазии — и вот у вас уже не просто плюшевая мышь, а плюшевая мышь в костюме Супермена пролетает мимо лампочки спасать мир. Но это мы, конечно, погорячились — на такое не каждый решится. А вот из магнитиков можно делать тематические выставки на холодильнике или вместе с ребенком создавать истории про змей, петухов и лошадей (какие еще там у нас есть символы года). А можно создать из них арт-объект на лоджии, прикрепив к стене коллекцию советских монет, а к ним — магниты. Одним словом, придумаете что-нибудь.

Если у вас есть однотипные сувениры — из них можно сделать мини-выставки и менять экспозицию раз в месяц Фото: depositphotos.com

Передарить

Самый очевидный способ, но избавляться от подарков таким образом у нас не принято, с детства нас учили, что дареному коню в зубы не смотрят, так что радоваться надо любой мелочи. Человек ведь не только деньги свои — он душу в нее вложил. И нам неловко, и дарителю обидно, если узнает. Как будто не ценят его.



— Мы часто повторяем, что дорог не подарок, а внимание, а потому, передаривая вещь, мы как бы обесцениваем внимание человека, которое он нам уделил. На самом деле это не так — подаренная вам вещь полностью принадлежит вам и распоряжаться ей можно по своему усмотрению, — считает психолог-психоаналитик Надежда Власова. — Если же вы предполагаете, что сам даритель обидится, то это скорее вопрос личных границ — человек воспринимает свой подарок все еще немного своим и считает, что вы не можете самостоятельно решать, что делать с этой вещью. Это подарок-связь, который предназначен для того, чтобы держать тебя на поводке.



Психологи советуют составлять виш-листы, чтобы получить на Новый год что-нибудь нужное. Но есть и другие способы намекнуть на подарок Фото: Вячеслав Ракитский / Сеть городских порталов