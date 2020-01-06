Каждый может спасти своего генетического близнеца. Откровенная колонка о донорстве костного мозга

Студенты и преподаватели Новосибирского колледжа транспортных технологий вступили в регистр доноров костного мозга, когда узнали о болезни одного из учащихся Фото: Русфонд

Даже среди онкологических заболеваний рак крови выглядит одним из самых страшных и пугающих. Пересадка костного мозга могла бы спасти многих больных, но найти подходящего донора крайне сложно. В России долгое время не было единой базы потенциальных доноров, сейчас по всей стране развивают несколько регистров, но доноров все ещё не хватает. Одна из причин — многие боятся процедуры, считая, что это сложная операция, хотя на самом деле это не страшнее, чем сдать кровь из вены. Руководитель новосибирского отделения благотворительного фонда «Русфонд» Екатерина Кузнецова рассказывает, как проходит процедура и о том, насколько доноров стало больше за последний год.



В декабре только за один день в регистр вступили 82 человека в Новосибирске и 20 человек в Барабинске. Все они учащиеся, педагоги и сотрудники Новосибирского колледжа транспортных технологий и его филиала в Барабинске. Все они пришли для того, чтобы помочь своему знакомому, такому же студенту колледжа, 18-летнему Артёму. У него лейкоз, а спасти может только трансплантация костного мозга, а близкие не могли быть донорами. Когда акция уже шла, мы узнали, что донора всё-таки нашли — в международном регистре. Трансплантация назначена на февраль. Но те пробы крови ребят, которые сдавали на днях, — не зря. Тысячи людей нуждаются в трансплантации.

В России первая пересадка костного мозга была сделана 20 лет назад, сейчас девочка учится в вузе, а врач — Алексей Масчан — занимает пост президента Национального регистра доноров. Регистрами и ранее занималось государство, но всё это развивалось медленными темпами. С 2013 года «Русфонд» подключился к этой программе, потому что стало понятно — многие люди умирают не потому, что им невозможно помочь, а потому, что им невозможно найти неродственного донора.

Трансплантация костного мозга нужна при лейкозе или некоторых других заболеваниях крови, когда человеку не помогает химиотерапия. Трансплантация — это его последняя надежда. Так природа распорядилась, что родственники подходят лишь в 30% случаев, прежде всего их проверяют на совместимость. Когда не подходят ни братья, ни сёстры, ни отец, ни мать, обращаются в регистры, в которые внесены потенциальные доноры костного мозга. Врач-трансплантолог заходит в электронный регистр и ищет генетического близнеца пациента. Если донор находится, то его начинают готовить к процедуре. Люди до сих боятся и представляют это страшной процедурой. Мы боремся с мифом, что придёт злой дядька, загнёт в каральку и ржавую иголку воткнёт в позвоночник. На самом деле всё не так. Костный мозг находится не в позвоночнике, там находится спинной мозг. Процедура трансплантации выглядит так. За несколько дней до процедуры донору ставят лекарства, которые провоцируют выброс кроветворных клеток. После из одной вены у него берут кровь, пропускают через аппарат, который отделяет нужные клетки, и эту кровь вливают обратно в другую вену. Человек так сидит часа 4–5. Это называется забор кроветворных клеток из периферического русла крови.

Только в отдельных случаях забирают оперативным способом — делают небольшой наркоз и забирают из косточек, но всегда выбор способа остаётся за донором. Однако даже врачи говорят, что им удобнее брать из крови, ведь они сразу могут контролировать количество кроветворных клеток. Если трансплантацию не провести, человек умрёт, но после неё выживаемость 80% — это огромная цифра. Шанс спасти своего генетического близнеца очень высок, поэтому регистры должны быть большими. В Германии в международном регистре восемь миллионов человек, у нас сейчас чуть больше 100 тысяч. Врачи-эксперты говорят: чтобы регистр заработал, нужно, чтобы в нём было 150–200 тысяч человек. Регистров сейчас несколько, кроме национального, есть ещё Кировский, Карельский и другие. Мы рассылаем ключи по всем крупным трансплантационным центрам, чтобы у врачей был доступ. Летом зарегистрировали Сибирский регистр доноров. Мы делаем это, чтобы мы на местах могли дойти до каждого человека, достучаться, что это нужное дело. Важно, что шанс совпасть пациенту и донору в одном регионе выше, чем если искать среди немцев или американцев в международном регистре.

Когда началась совместная акция с «Инвитро», ситуация во многом изменилась, теперь человек может сдать кровь на типирование в любой удобный момент. За год Национальный регистр доноров имени Васи Перевощикова пополнился на 25 тысяч потенциальных доноров, в Сибири мы привлекли более трёх тысяч человек. Мы видим, что это всё не зря. Когда-то мы начинали с единичных трансплантаций, а сейчас их уже семь — семь человек получили надежду.

Вы бы вступили в регистр доноров костного мозга?