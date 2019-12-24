Просто космос: под Новосибирском построили круглый дом. Это часть нового гигантского парка за 200 млн

Иван Дыркин построил в «Мира Парке» необычный круглый дом, напоминающий ракушку Фото: Ольга Бурлакова

Под Новосибирском вырос необычный круглый дом, напоминающий ракушку. Его построил Иван Дыркин, который в мечтах о дирижаблях сперва сделал для мамы круглый дом на Лесоперевалке, а потом стал строить их по всей России. В новом доме-ракушке 75 округлых квадратных метров, но жить в нем будут только старинные плоские колокола — инструмент било, который сделал бывший звонарь московского Кремля и Храма Христа Спасителя. В самый короткий день в году Иван Дыркин позвал музыкантов на джем в Дом Звука и рассказал, что это часть нового большого парка от создателя «Мира Терм» Андрея Алексеева. Журналист НГС побывала в необычном доме и узнала, что еще интересного появится в загородном парке.



Дом Звука: круглое здание с 6-метровым куполом

Круглый дом-ракушка вырос рядом с коттеджным поселком «Мира Деревня» известного бизнесмена Андрея Алексеева, который когда-то создал сеть «Вилка-Ложка», а теперь владеет термальным центром «Мира Термы» и торгово-выставочным комплексом «Большая Медведица». Рядом со своим коттеджным поселком в Мошковском районе он делает необычный загородный парк, который, вероятнее всего, станет самым космическим не только в Новосибирске, но и во всей России. Его первым официально открытым объектом стал круглый Дом звука.

— Назначение нового парка — не развлечение, а остановка ума, чтобы люди могли встретиться с собой и тишиной. Главный идеолог — Андрей Алексеев. В парке будут уличные арт-объекты и несколько павильонов по стихиям — дом звука, дом земли, воздуха, огня. Дом Звука — первый объект, который сдадут в эксплуатацию. Он строился специально под старинный музыкальный инструмент — плоские колокола, которые называются било, — рассказывает его архитектор и строитель Иван Дыркин. После того, как Иван сделал за 300 тысяч первый круглый дом, он основал компанию «Неодом», которая построила уже около 40 купольных домов и конструкций по всей России.



На открытии Дома Звука поставили маленький инструмент било — сейчас плоских колоколов в нем 13, а будет 36. Мастера добавят автоматику, чтобы мелодии могли звучать без участия человека. Предполагается, что люди будут приходить сюда на колокольное шоу в качестве звукотерапии и иногда на концерты.

Высота купола — 6,2 метра, диаметр дома — 10 метров Фото: Ольга Бурлакова

На открытии Дома Звука поставили било с 13 плоскими колоколами, потом их будет 36 Фото: Ольга Бурлакова

Поиграть на било мог любой желающий Фото: Ольга Бурлакова

Как рассказала руководитель проекта «Мира Парк» Анна Михеева, сделал било Александр Жихарев — по профессии он звонарь, служил в Кремле и Храме Христа Спасителя. В 1988 году мастер разработал «било иконное» — инструмент, который состоит из плоских бронзовых и латунных пластин, отличающихся по составу, размеру и весу и издающих невероятно красивые звуки.

Купольный дом для било сделали диаметром 10 метров. Как рассказал Иван Дыркин, высота купола 6,2 метра, площадь дома — 75 квадратов. Это каркасное здание с утеплителем из минеральной ваты и деревянной оболочкой. Для обогрева в Доме Звука сделали тёплый пол.

— У нас здание завернуто, как ракушечка, которая оббита твердыми породами древесины. Это специальное покрытие из колотой лиственницы — оно выложено по спирали с учетом золотого сечения, и это достаточно трудоемкая работа, — описывает Иван Дыркин. — В холле мы применили интересное плетение — он получился заплетённый, как корзинка. В мировой практике я не видел такого решения в интерьерах.

Деревянная оболочка дома сделана из лиственницы Фото: Ольга Бурлакова

Чешуйки дома выложены по спирали Фото: Ольга Бурлакова

Плетение холла сделали из фанеры и покрасили серой краской. Иван Дыркин называет это интерьерное решение уникальным Фото: Ольга Бурлакова

Конструкция и акустика в Доме Звука создавалась специально для старинного инструмента било Фото: Ольга Бурлакова

Даже строительный домик-времянку Иван Дыркин сделал купольным Фото: Ольга Бурлакова

Первые звуки: било, ханг и виолончель

Открыть Дом Звука решили в самый короткий день в году — в субботу, 21 декабря. На первый музыкальный джем позвали около 30 человек. В центре дома, под светом из «ока» купола, поставили круглый низкий столик с мандаринами и свечами, приглушили свет. Иван Дыркин предложил послушать «тишину внутри звука». Малейший звук в круглом доме усиливался многократно.

— Идея парка — получить тишину, и я рад, что сегодня у нас официальное открытие парка. В самый молодой и самый чистый день в году. Было бы здорово, если бы парк собирал людей, которые постепенно из городской суеты приходили бы в эту внутреннюю изначальную чистоту, чистоту ребёнка, и у них открывался внутри новый человек, новый этап в жизни, — поприветствовал гостей Андрей Алексеев, который в тот вечер первым сыграл на било.

Андрей Алексеев вкладывает в необычный огромный парк под Новосибирском около 200 миллионов рублей Фото: Ольга Бурлакова

Первую музыкальную встречу в Доме Звука провели в самый короткий день — 21 декабря Фото: Ольга Бурлакова

Леонид Мельников помогал строить дом, на его открытие он пришёл играть на ханге Фото: Ольга Бурлакова

Иван Дыркин за время музыкального джема сменил несколько инструментов Фото: Ольга Бурлакова

Как рассказал Иван Дыркин, из профессиональных музыкантов в джеме участвовал Виктор Гарагуля, который играл на гуслях, и мультиинструменталист и продюсер Коля Иванов. На ханге играл Лёня Никитин, один из участников стройки и одновременно руководитель томской чайной компании «Чайная обитель». Из инструментов звучали виолончель, калимба, гитары, губная гармошка, флейта, дарбука и джембе.



Парк размером с 21 футбольное поле от архитектора набережной

Дом Звука — первый открытый объект огромного «Мира Парка» в поселке Октябрьский Мошковского района. Парк придумал и делает Андрей Алексеев — он называет его «парком познания». Главным архитектором он позвал Павла Носарева, исполнительного директора компании Adaptik-A, которая реконструировала набережную в Новосибирске.

Площадь парка познания составит 15,4 га — это 21,5 футбольное поле. Анна Михеева рассказала, что приблизительная сумма вложений — около 200 миллионов рублей, и добавила, что предварительные подсчеты оказываются неточными, так как многие объекты загородного парка уникальны.

За лето и осень 2019 года строители сделали в «Мира Парке» огромный дом-холм, напоминающий улитку — Дом Земли, амфитеатр на 500 человек и критский лабиринт. Сейчас рабочие начали делать пляж, который разместится на берегу озера, но плавать люди будут только в трех бассейнах (два взрослых и один детский). Вход в сам парк будет свободный для всех новосибирцев, но отдельные локации вроде пляжа, Дома Звука и Дома Земли будут платными.



— Скорее всего, у нас будет общий абонемент, покупая который, можно провести день в парке. У нас тут будет и кафе, и туалет. Мы постараемся сделать такие активности, чтобы было интересно не только детям, но и взрослым. Мы понимаем, что это не совсем бизнес-проект, но нам бы хотелось, чтобы мы окупали хотя бы расходы.

Дом Земли, похожий на улитку

В парке уже построен Дом Земли, внутри которого идут отделочные работы. Сверху он напоминает огромную улитку. На самом деле, это насыпной холм с двухэтажным зданием внутри. На первом этаже расположится лабиринт, а на втором — релакс-зона для чайных церемоний, камерных концертов и просто тихого отдыха с видом на небо в купольное окно. Снаружи здания проложена спиральная тропинка, пройдя по которой можно оказаться на смотровой площадке.

Амфитеатр на 500 человек

Амфитеатр со ступенями-сиденьями тоже уже готов. Центром является сцена в форме солнца, а каждый уровень символизирует орбиту одной из планет. На видео в «Инстаграме» проекта его выложили с высоты птичьего полета.

Критский лабиринт длиной 1,3 километра

Лабиринт из кустов кизильника и камней протяженностью около 1300 метров делают для вдумчивых и неспешных прогулок. Предполагается, что при прохождении лабиринта человек должен сформулировать конкретную проблему или вопрос и к концу пути она разрешится. Для этого в «Мира Парке» советуют сначала изучить в интернете, как правильно проходить критский лабиринт.

Критский лабиринт состоит из двух частей. Первая часть — горельеф, напоминающий спящего дракона, вторая — Монумент Истины, 4-метровый стеклянный объект. Для строительства лабиринта приобрели 100 тонн мрамора, вес некоторых камней достигает 2 тонны. На фото — то, как критский лабиринт выглядел в октябре 2019 года.

Гигантские созвездия в Саду камней

В «Мира Парке» уже начали строить Сад камней — это большая геологическая экспозиция, в которой будет около 170 камней, выложенных в форме созвездий.

Еще один объект — Аллея 7. Это 7 тематических пространств с арт-объектами, посвященными воде, огню, воздуху, ветру и другим стихиям. Часть готовых арт-объектов уже попали в объективы фотографов.

Открыть парк планируют в день летнего солнцестояния — 21 июня 2020 года. К этому моменту в «Мира Парке» сделают 60% всех задуманных объектов. Чуть позже там начнут строить зону для активного отдыха.

Как добраться до нового парка Дорога от площади Ленина до «Мира Парка» заняла у корреспондентов НГС около 50 минут с легкими пробками на Красном проспекте. Причем сейчас из парка невозможно вызвать «Яндекс.Такси» — для этого сначала надо пройтись минут 15 до «Мира Деревни», рядом с которой он находится. «Деревня Мира» расположена примерно в 20 км от Новосибирска, в стороне от Северного объезда, в поселке Октябрьский Мошковского района.

В коттеджном поселке уже построены первые дома от девелопера и продаются земельные участки. Любопытная особенность «Мира Деревни» — на её улицах нельзя пить и курить (мы делали репортаж из этого места). Сейчас в коттеджном поселке живет 17 семей. Предполагается, что в будущем здесь поселятся более 10 тысяч человек.

В «Мира Деревне» нельзя курить и пить алкоголь на улице Фото: Ольга Бурлакова

От коттеджного посёлка до центра города ехать 45 минут –1 час Фото: Ольга Бурлакова