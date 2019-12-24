24 декабря вторник
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 8/10
usd 62.25
eur 69.00
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 8/10
usd 62.25
eur 69.00

Все новости

Все новости
Город Репортаж

Просто космос: под Новосибирском построили круглый дом. Это часть нового гигантского парка за 200 млн

Там есть амфитеатр на 500 человек, критский лабиринт и пляж с бассейнами — посмотрите, как они выглядят

5 234
36 Обсудить

Поделиться

Иван Дыркин построил в «Мира Парке» необычный круглый дом, напоминающий ракушку

Иван Дыркин построил в «Мира Парке» необычный круглый дом, напоминающий ракушку

Под Новосибирском вырос необычный круглый дом, напоминающий ракушку. Его построил Иван Дыркин, который в мечтах о дирижаблях сперва сделал для мамы круглый дом на Лесоперевалке, а потом стал строить их по всей России. В новом доме-ракушке 75 округлых квадратных метров, но жить в нем будут только старинные плоские колокола — инструмент било, который сделал бывший звонарь московского Кремля и Храма Христа Спасителя. В самый короткий день в году Иван Дыркин позвал музыкантов на джем в Дом Звука и рассказал, что это часть нового большого парка от создателя «Мира Терм» Андрея Алексеева. Журналист НГС побывала в необычном доме и узнала, что еще интересного появится в загородном парке.

Дом Звука: круглое здание с 6-метровым куполом

Круглый дом-ракушка вырос рядом с коттеджным поселком «Мира Деревня» известного бизнесмена Андрея Алексеева, который когда-то создал сеть «Вилка-Ложка», а теперь владеет термальным центром «Мира Термы» и торгово-выставочным комплексом «Большая Медведица». Рядом со своим коттеджным поселком в Мошковском районе он делает необычный загородный парк, который, вероятнее всего, станет самым космическим не только в Новосибирске, но и во всей России. Его первым официально открытым объектом стал круглый Дом звука.

— Назначение нового парка — не развлечение, а остановка ума, чтобы люди могли встретиться с собой и тишиной. Главный идеолог — Андрей Алексеев. В парке будут уличные арт-объекты и несколько павильонов по стихиям — дом звука, дом земли, воздуха, огня. Дом Звука — первый объект, который сдадут в эксплуатацию. Он строился специально под старинный музыкальный инструмент — плоские колокола, которые называются било, — рассказывает его архитектор и строитель Иван Дыркин. После того, как Иван сделал за 300 тысяч первый круглый дом, он основал компанию «Неодом», которая построила уже около 40 купольных домов и конструкций по всей России.

На открытии Дома Звука поставили маленький инструмент било — сейчас плоских колоколов в нем 13, а будет 36. Мастера добавят автоматику, чтобы мелодии могли звучать без участия человека. Предполагается, что люди будут приходить сюда на колокольное шоу в качестве звукотерапии и иногда на концерты.

Высота купола&nbsp;— 6,2 метра, диаметр дома&nbsp;— 10 метров

Высота купола — 6,2 метра, диаметр дома — 10 метров

На открытии Дома Звука поставили било с 13 плоскими колоколами, потом их будет 36

На открытии Дома Звука поставили било с 13 плоскими колоколами, потом их будет 36

Поиграть на било мог любой желающий

Поиграть на било мог любой желающий

Как рассказала руководитель проекта «Мира Парк» Анна Михеева, сделал било Александр Жихарев — по профессии он звонарь, служил в Кремле и Храме Христа Спасителя. В 1988 году мастер разработал «било иконное» — инструмент, который состоит из плоских бронзовых и латунных пластин, отличающихся по составу, размеру и весу и издающих невероятно красивые звуки.

Купольный дом для било сделали диаметром 10 метров. Как рассказал Иван Дыркин, высота купола 6,2 метра, площадь дома — 75 квадратов. Это каркасное здание с утеплителем из минеральной ваты и деревянной оболочкой. Для обогрева в Доме Звука сделали тёплый пол.

— У нас здание завернуто, как ракушечка, которая оббита твердыми породами древесины. Это специальное покрытие из колотой лиственницы — оно выложено по спирали с учетом золотого сечения, и это достаточно трудоемкая работа, — описывает Иван Дыркин. — В холле мы применили интересное плетение — он получился заплетённый, как корзинка. В мировой практике я не видел такого решения в интерьерах.

Деревянная оболочка дома сделана из лиственницы

Деревянная оболочка дома сделана из лиственницы

Чешуйки дома выложены по спирали

Чешуйки дома выложены по спирали

Плетение холла сделали из фанеры и покрасили серой краской. Иван Дыркин называет это интерьерное решение уникальным

Плетение холла сделали из фанеры и покрасили серой краской. Иван Дыркин называет это интерьерное решение уникальным

Конструкция и акустика в Доме Звука создавалась специально для старинного инструмента било

Конструкция и акустика в Доме Звука создавалась специально для старинного инструмента било

Даже строительный домик-времянку Иван Дыркин сделал купольным

Даже строительный домик-времянку Иван Дыркин сделал купольным

Первые звуки: било, ханг и виолончель

Открыть Дом Звука решили в самый короткий день в году — в субботу, 21 декабря. На первый музыкальный джем позвали около 30 человек. В центре дома, под светом из «ока» купола, поставили круглый низкий столик с мандаринами и свечами, приглушили свет. Иван Дыркин предложил послушать «тишину внутри звука». Малейший звук в круглом доме усиливался многократно.

— Идея парка — получить тишину, и я рад, что сегодня у нас официальное открытие парка. В самый молодой и самый чистый день в году. Было бы здорово, если бы парк собирал людей, которые постепенно из городской суеты приходили бы в эту внутреннюю изначальную чистоту, чистоту ребёнка, и у них открывался внутри новый человек, новый этап в жизни, — поприветствовал гостей Андрей Алексеев, который в тот вечер первым сыграл на било.

Андрей Алексеев вкладывает в необычный огромный парк под Новосибирском около 200 миллионов рублей

Андрей Алексеев вкладывает в необычный огромный парк под Новосибирском около 200 миллионов рублей

Первую музыкальную встречу в Доме Звука провели в самый короткий день&nbsp;— 21 декабря

Первую музыкальную встречу в Доме Звука провели в самый короткий день — 21 декабря

Леонид Мельников помогал строить дом, на его открытие он пришёл играть на ханге

Леонид Мельников помогал строить дом, на его открытие он пришёл играть на ханге

Иван Дыркин за время музыкального джема сменил несколько инструментов

Иван Дыркин за время музыкального джема сменил несколько инструментов

Как рассказал Иван Дыркин, из профессиональных музыкантов в джеме участвовал Виктор Гарагуля, который играл на гуслях, и мультиинструменталист и продюсер Коля Иванов. На ханге играл Лёня Никитин, один из участников стройки и одновременно руководитель томской чайной компании «Чайная обитель». Из инструментов звучали виолончель, калимба, гитары, губная гармошка, флейта, дарбука и джембе.

Парк размером с 21 футбольное поле от архитектора набережной

Дом Звука — первый открытый объект огромного «Мира Парка» в поселке Октябрьский Мошковского района. Парк придумал и делает Андрей Алексеев — он называет его «парком познания». Главным архитектором он позвал Павла Носарева, исполнительного директора компании Adaptik-A, которая реконструировала набережную в Новосибирске.

Площадь парка познания составит 15,4 га — это 21,5 футбольное поле. Анна Михеева рассказала, что приблизительная сумма вложений — около 200 миллионов рублей, и добавила, что предварительные подсчеты оказываются неточными, так как многие объекты загородного парка уникальны.

За лето и осень 2019 года строители сделали в «Мира Парке» огромный дом-холм, напоминающий улитку — Дом Земли, амфитеатр на 500 человек и критский лабиринт. Сейчас рабочие начали делать пляж, который разместится на берегу озера, но плавать люди будут только в трех бассейнах (два взрослых и один детский). Вход в сам парк будет свободный для всех новосибирцев, но отдельные локации вроде пляжа, Дома Звука и Дома Земли будут платными.

— Скорее всего, у нас будет общий абонемент, покупая который, можно провести день в парке. У нас тут будет и кафе, и туалет. Мы постараемся сделать такие активности, чтобы было интересно не только детям, но и взрослым. Мы понимаем, что это не совсем бизнес-проект, но нам бы хотелось, чтобы мы окупали хотя бы расходы.

Дом Земли, похожий на улитку

В парке уже построен Дом Земли, внутри которого идут отделочные работы. Сверху он напоминает огромную улитку. На самом деле, это насыпной холм с двухэтажным зданием внутри. На первом этаже расположится лабиринт, а на втором — релакс-зона для чайных церемоний, камерных концертов и просто тихого отдыха с видом на небо в купольное окно. Снаружи здания проложена спиральная тропинка, пройдя по которой можно оказаться на смотровой площадке.

Амфитеатр на 500 человек

Амфитеатр со ступенями-сиденьями тоже уже готов. Центром является сцена в форме солнца, а каждый уровень символизирует орбиту одной из планет. На видео в «Инстаграме» проекта его выложили с высоты птичьего полета.

Критский лабиринт длиной 1,3 километра

Лабиринт из кустов кизильника и камней протяженностью около 1300 метров делают для вдумчивых и неспешных прогулок. Предполагается, что при прохождении лабиринта человек должен сформулировать конкретную проблему или вопрос и к концу пути она разрешится. Для этого в «Мира Парке» советуют сначала изучить в интернете, как правильно проходить критский лабиринт.

Критский лабиринт состоит из двух частей. Первая часть — горельеф, напоминающий спящего дракона, вторая — Монумент Истины, 4-метровый стеклянный объект. Для строительства лабиринта приобрели 100 тонн мрамора, вес некоторых камней достигает 2 тонны. На фото — то, как критский лабиринт выглядел в октябре 2019 года.

Гигантские созвездия в Саду камней 

В «Мира Парке» уже начали строить Сад камней — это большая геологическая экспозиция, в которой будет около 170 камней, выложенных в форме созвездий.

Еще один объект — Аллея 7. Это 7 тематических пространств с арт-объектами, посвященными воде, огню, воздуху, ветру и другим стихиям. Часть готовых арт-объектов уже попали в объективы фотографов.

Открыть парк планируют в день летнего солнцестояния — 21 июня 2020 года. К этому моменту в «Мира Парке» сделают 60% всех задуманных объектов. Чуть позже там начнут строить зону для активного отдыха.

Как добраться до нового парка

Дорога от площади Ленина до «Мира Парка» заняла у корреспондентов НГС около 50 минут с легкими пробками на Красном проспекте. Причем сейчас из парка невозможно вызвать «Яндекс.Такси» — для этого сначала надо пройтись минут 15 до «Мира Деревни», рядом с которой он находится. «Деревня Мира» расположена примерно в 20 км от Новосибирска, в стороне от Северного объезда, в поселке Октябрьский Мошковского района.

В коттеджном поселке уже построены первые дома от девелопера и продаются земельные участки. Любопытная особенность «Мира Деревни» — на её улицах нельзя пить и курить (мы делали репортаж из этого места). Сейчас в коттеджном поселке живет 17 семей. Предполагается, что в будущем здесь поселятся более 10 тысяч человек.

В «Мира Деревне» нельзя курить и пить алкоголь на улице

В «Мира Деревне» нельзя курить и пить алкоголь на улице

От коттеджного посёлка до центра города ехать 45 минут –1 час

От коттеджного посёлка до центра города ехать 45 минут –1 час

Какие еще необычные дома есть в Новосибирске

Посмотреть на круглый быт Ивана Дыркина вы можете в нашем фоторепортаже из дома-дирижабля в Лесоперевалке. Внутри необычного здания, похожего на НЛО, скрывается оранжерея с манго и ананасами, там спят на электрических постелях и играет патефон.

Новосибирцы часто копируют работы великих архитекторов — у нас в городе есть копия Государственного исторического музея с Красной площади в Москве, кремлёвская стена, Сиднейский оперный театр и даже дом Гауди. Удивительные здания-подделки вы найдете в фоторепортаже про крышесносящий Новосибирск.

Вы построили или купили необычный или странный дом? Расскажите о нем НГС по WhatsApp, Telegram, Viber на номер 8 982 781–74–07.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 5
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 2

Поделиться

Поделиться

круглый домИван ДыркинМирапаркАндрей Алексеев
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (36)

:))
24 дек 2019 в 14:44

Да с его любовью к круглым домам, всё понятно.
Просто человек не любит свою тёщу.
- Ты зачем круглый дом построил?
- А ты представь, что к тебе приехала тёща и спрашивает: - Зятек, а для меня у вас уголок найдётся?

Фото пользователя
24 дек 2019 в 14:44

Иван очень талантливый человек! Удачи ему и профессиональных успехов! 🔥

Фото пользователя
24 дек 2019 в 14:53

Не иначе как сектанты.