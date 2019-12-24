Понюхал и поехал: топ-5 машин с автоматом, которые «жрут» пять литров бензина и экономят ваши деньги

Тема с расходом топлива вечная, но у нее есть периоды обострения — то зима придет, то цены на бензин вырастут. Понятно, что правило тут простое — чем крохотней машинка (да если еще и на механике), тем меньше она потребляет топлива. Но всё же хочется ездить с комфортом автоматической коробки передач и в более-менее просторном салоне. Посмотрим, какие автомобили в возрасте от 0 до 5 лет позволят экономить топливо и не будут высасывать из вас лишние деньги.
KIA Picanto
KIA Picanto, разумеется, не самый крупный автомобиль, но на передних местах здесь достаточно комфортно. Для 900 килограмм веса двигатель объемом 1,2 литра мощностью 84 л. с. — не самый плохой вариант, позволяющий разгоняться до 100 км/ч за 13,7 секунды. На шоссе Picanto по паспорту расходует 4,5 литра 95-го бензина, в городе — 7 литров, в смешанном режиме — 5,4 литра. Для реальных условий, конечно, нужно делать поправки к указанным цифрам, тем не менее машинка не будет мучить вас большими тратами на бензин. Какие варианты Picanto есть сейчас в продаже, с пробегом и без, можно посмотреть тут.
Lada Granta
Отечественная Granta предлагается с разными типами коробок передач, а её 1,6-литровый двигатель может выдавать 87, 98 или 106 л. с. Вариант с гидроавтоматом и 98 силами нам не подойдет — в городе такая компактная машина (1,1 тонны) будет расходовать целых 10 литров топлива на 100 километров. А вот сочетание более мощного 106-сильного двигателя и роботизированной коробки передач даст нам расход в 8,7 литра 95-го бензина в городе, 5,2 литра — на трассе и 6,5 литра — в смешанном цикле. Не забываем делать поправку на реальность. Цены на новые и подержанные «Гранты» смотрите тут.
Hyundai Solaris
Младший 1,4-литровый мотор Solaris второго поколения выдает урезанно-выгодные 100 л. с. На механике такой Solaris будет потреблять 4,8 литра 92-го бензина при езде по шоссе. Но нам нужен автомат, и с ним по трассе расход не намного выше — 5,1 литра на сотню. В городе, конечно, цифры будут больше — 8,5 литра, в смешанном режиме — 6,4 литра. Весит Solaris 1,2 тонны. Все варианты Solaris доступны по этой ссылке.
Skoda Rapid
Экономичным вариантом будет Rapid с 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 125 л. с. и роботизированной коробкой DSG. Такая машина (масса 1,2 тонны) расходует в городе всего 7 литров 95-го бензина. По трассе и того меньше — 4,3 литра, в смешанном режиме — 5,3 литра. Для сравнения: Rapid с 1,6-литровым атмосферным 110-сильным двигателем и гидроавтоматом потребляет в городе 8,2 литра бензина, на трассе — 4,9 литра. Стоимость разных Rapid можно узнать здесь.
Nissan Qashqai
Кроссовер Nissan Qashqai крупнее и тяжелее перечисленных автомобилей, он весит 1,4 тонны. А расход как у легковушек — правда, в версии с 1,2-литровым турбированным 115-сильным мотором, вариатором и передним приводом. Такой Qashqai расходует в городе 7,8 литра 95-го бензина, по трассе — 5,3 литра, в смешанном цикле — 6,2 литра. Если выбрать старый добрый атмосферник 2.0 мощностью 144 л. с., расход вырастет до 9,2 литра в городе и до 5,7 литра по трассе. Qashqai с пробегом не такой дорогой, как кажется, это можно увидеть здесь.