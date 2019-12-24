Понюхал и поехал: топ-5 машин с автоматом, которые «жрут» пять литров бензина и экономят ваши деньги

Nissan Qashqai Фото: auto.ru

Тема с расходом топлива вечная, но у нее есть периоды обострения — то зима придет, то цены на бензин вырастут. Понятно, что правило тут простое — чем крохотней машинка (да если еще и на механике), тем меньше она потребляет топлива. Но всё же хочется ездить с комфортом автоматической коробки передач и в более-менее просторном салоне. Посмотрим, какие автомобили в возрасте от 0 до 5 лет позволят экономить топливо и не будут высасывать из вас лишние деньги.

KIA Picanto



KIA Picanto Фото: auto.ru

KIA Picanto, разумеется, не самый крупный автомобиль, но на передних местах здесь достаточно комфортно. Для 900 килограмм веса двигатель объемом 1,2 литра мощностью 84 л. с. — не самый плохой вариант, позволяющий разгоняться до 100 км/ч за 13,7 секунды. На шоссе Picanto по паспорту расходует 4,5 литра 95-го бензина, в городе — 7 литров, в смешанном режиме — 5,4 литра. Для реальных условий, конечно, нужно делать поправки к указанным цифрам, тем не менее машинка не будет мучить вас большими тратами на бензин. Какие варианты Picanto есть сейчас в продаже, с пробегом и без, можно посмотреть тут.

Lada Granta

Lada Granta Фото: auto.ru

Отечественная Granta предлагается с разными типами коробок передач, а её 1,6-литровый двигатель может выдавать 87, 98 или 106 л. с. Вариант с гидроавтоматом и 98 силами нам не подойдет — в городе такая компактная машина (1,1 тонны) будет расходовать целых 10 литров топлива на 100 километров. А вот сочетание более мощного 106-сильного двигателя и роботизированной коробки передач даст нам расход в 8,7 литра 95-го бензина в городе, 5,2 литра — на трассе и 6,5 литра — в смешанном цикле. Не забываем делать поправку на реальность. Цены на новые и подержанные «Гранты» смотрите тут. Hyundai Solaris



Hyundai Solaris Фото: auto.ru

Младший 1,4-литровый мотор Solaris второго поколения выдает урезанно-выгодные 100 л. с. На механике такой Solaris будет потреблять 4,8 литра 92-го бензина при езде по шоссе. Но нам нужен автомат, и с ним по трассе расход не намного выше — 5,1 литра на сотню. В городе, конечно, цифры будут больше — 8,5 литра, в смешанном режиме — 6,4 литра. Весит Solaris 1,2 тонны. Все варианты Solaris доступны по этой ссылке.



Skoda Rapid



Skoda Rapid Фото: auto.ru

Экономичным вариантом будет Rapid с 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 125 л. с. и роботизированной коробкой DSG. Такая машина (масса 1,2 тонны) расходует в городе всего 7 литров 95-го бензина. По трассе и того меньше — 4,3 литра, в смешанном режиме — 5,3 литра. Для сравнения: Rapid с 1,6-литровым атмосферным 110-сильным двигателем и гидроавтоматом потребляет в городе 8,2 литра бензина, на трассе — 4,9 литра. Стоимость разных Rapid можно узнать здесь. Nissan Qashqai



Nissan Qashqai Фото: auto.ru

Кроссовер Nissan Qashqai крупнее и тяжелее перечисленных автомобилей, он весит 1,4 тонны. А расход как у легковушек — правда, в версии с 1,2-литровым турбированным 115-сильным мотором, вариатором и передним приводом. Такой Qashqai расходует в городе 7,8 литра 95-го бензина, по трассе — 5,3 литра, в смешанном цикле — 6,2 литра. Если выбрать старый добрый атмосферник 2.0 мощностью 144 л. с., расход вырастет до 9,2 литра в городе и до 5,7 литра по трассе. Qashqai с пробегом не такой дорогой, как кажется, это можно увидеть здесь.