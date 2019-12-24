24 декабря вторник
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 7/10
usd 62.25
eur 69.00
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 7/10
usd 62.25
eur 69.00

Все новости

Все новости
Авто Обзор

Понюхал и поехал: топ-5 машин с автоматом, которые «жрут» пять литров бензина и экономят ваши деньги

Автомобили с автоматом, которые расходуют по 5 литров бензина на трассе и 7–8 в городе

1 459
13 Обсудить

Поделиться

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

Тема с расходом топлива вечная, но у нее есть периоды обострения — то зима придет, то цены на бензин вырастут. Понятно, что правило тут простое — чем крохотней машинка (да если еще и на механике), тем меньше она потребляет топлива. Но всё же хочется ездить с комфортом автоматической коробки передач и в более-менее просторном салоне. Посмотрим, какие автомобили в возрасте от 0 до 5 лет позволят экономить топливо и не будут высасывать из вас лишние деньги. 

KIA Picanto

KIA Picanto

KIA Picanto

KIA Picanto, разумеется, не самый крупный автомобиль, но на передних местах здесь достаточно комфортно. Для 900 килограмм веса двигатель объемом 1,2 литра мощностью 84 л. с. — не самый плохой вариант, позволяющий разгоняться до 100 км/ч за 13,7 секунды. На шоссе Picanto по паспорту расходует 4,5 литра 95-го бензина, в городе — 7 литров, в смешанном режиме — 5,4 литра. Для реальных условий, конечно, нужно делать поправки к указанным цифрам, тем не менее машинка не будет мучить вас большими тратами на бензин. Какие варианты Picanto есть сейчас в продаже, с пробегом и без, можно посмотреть тут.

Lada Granta

Lada Granta

Lada Granta

Отечественная Granta предлагается с разными типами коробок передач, а её 1,6-литровый двигатель может выдавать 87, 98 или 106 л. с. Вариант с гидроавтоматом и 98 силами нам не подойдет — в городе такая компактная машина (1,1 тонны) будет расходовать целых 10 литров топлива на 100 километров. А вот сочетание более мощного 106-сильного двигателя и роботизированной коробки передач даст нам расход в 8,7 литра 95-го бензина в городе, 5,2 литра — на трассе и 6,5 литра — в смешанном цикле. Не забываем делать поправку на реальность. Цены на новые и подержанные «Гранты» смотрите тут

Hyundai Solaris

Hyundai Solaris

Hyundai Solaris

Младший 1,4-литровый мотор Solaris второго поколения выдает урезанно-выгодные 100 л. с. На механике такой Solaris будет потреблять 4,8 литра 92-го бензина при езде по шоссе. Но нам нужен автомат, и с ним по трассе расход не намного выше — 5,1 литра на сотню. В городе, конечно, цифры будут больше — 8,5 литра, в смешанном режиме — 6,4 литра. Весит Solaris 1,2 тонны. Все варианты Solaris доступны по этой ссылке

 

Skoda Rapid

Skoda Rapid

Skoda Rapid

Экономичным вариантом будет Rapid с 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 125 л. с. и роботизированной коробкой DSG. Такая машина (масса 1,2 тонны) расходует в городе всего 7 литров 95-го бензина. По трассе и того меньше — 4,3 литра, в смешанном режиме — 5,3 литра. Для сравнения: Rapid с 1,6-литровым атмосферным 110-сильным двигателем и гидроавтоматом потребляет в городе 8,2 литра бензина, на трассе — 4,9 литра. Стоимость разных Rapid можно узнать здесь

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

Кроссовер Nissan Qashqai крупнее и тяжелее перечисленных автомобилей, он весит 1,4 тонны. А расход как у легковушек — правда, в версии с 1,2-литровым турбированным 115-сильным мотором, вариатором и передним приводом. Такой Qashqai расходует в городе 7,8 литра 95-го бензина, по трассе — 5,3 литра, в смешанном цикле — 6,2 литра. Если выбрать старый добрый атмосферник 2.0 мощностью 144 л. с., расход вырастет до 9,2 литра в городе и до 5,7 литра по трассе. Qashqai с пробегом не такой дорогой, как кажется, это можно увидеть здесь

Вы бы какой автомобиль выбрали для экономии топлива?

    Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК 0
    • СМЕХ 0
    • УДИВЛЕНИЕ 0
    • ГНЕВ 0
    • ПЕЧАЛЬ 1

    Поделиться

    Поделиться

    Расход топливаАвто с пробегом
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (13)

    Житель центра
    24 дек 2019 в 08:20

    Все уродливые, ржавые, поганые ВЁДРА. Бездушные, однотипные. Лучше на метро, а потом на такси по-быстрому, переместился и дальше забыл о ведре - не надо парковаться, не надо ремонтировать, не надо заправлять, мыть и т.д. Это самый лучший способ.

    Гость
    24 дек 2019 в 08:26

    Цифры про "коня сферического в вакууме".
    Как владелец Калины с АКПП (по сути - та же Гранта с АКПП из статьи) - цифры по нашему городу надо умножать на 1,5.

    Опытный автолюбитель
    24 дек 2019 в 08:20

    Мучить потреблением бензина они может и не будут, а что на счёт потребления запчастей? Когда "накрывается" коробка, а то и двигатель автолюбитель испытывает особые мучения, с бензиновыми не сравнить.