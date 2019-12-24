Как не умереть от инфаркта и инсульта: 8 простых скрининг-тестов, которые сохранят вашу жизнь

Если вы в группе риска, то первое, что нужно сделать, — это изменить образ жизни, и только потом переходить к тестам, говорит врач Александр Гальперин Фото: Анна Рыбакова / Е1.RU

В России, как и в большинстве стран мира, смертность от болезней системы кровообращения стоит на первом месте. По статистике, мужчины умирают от болезней системы кровообращения чаще, чем женщины. Дело в том, что у женщин есть естественная защита — женские гормоны. Риск заболевания увеличивается, только когда их уровень снижен. При этом, говорят врачи, до определенного возраста женщины могут болеть также часто, если курят или страдают от сахарного диабета.

По статистике, от болезней системы кровообращения в России умирают в 56,7% случаев Фото: Анна Рыбакова / E1.RU

— Важно понимать, что инфаркты и инсульты — это крайние проявления заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это острые болезни, во время которых внезапно происходит закупорка сосуда, питающего какую-то часть сердечной мышцы (инфаркт миокарда) или головного мозга (инсульт). От этих состояний можно умереть или на всю жизнь остаться инвалидом, — рассказывает кардиолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук Денис Николин. — Но есть много других состояний, имеющих схожие механизмы развития. У них те же факторы риска и такие же возможности для раннего скрининга.



Это в первую очередь сосудистая деменция, когда у человека нет острого заболевания, но он деградирует интеллектуально. Ту же природу имеют многие нарушения зрения, почечная недостаточность, эректильная дисфункция (импотенция). — Если вы не боитесь инфаркта или инсульта, есть и другие поводы для беспокойства. Упрощенно, механизм развития этих болезней такой: в стенках сосудов откладываются жироподобные вещества, стенка теряет свои эластичные свойства, просвет сосуда сужается и ухудшается кровоснабжение органа, — объясняет медицинский директор «Новой больницы» Александр Гальперин.

После инфарктов и инсультов человек может либо умереть, либо на всю жизнь остаться инвалидом Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU

Для того чтобы не допустить появления и развития сердечно-сосудистых заболеваний, важно не искать болезнь в ее скрытой (доклинической) стадии, а в первую очередь снижать факторы риска, объясняют врачи.

Многие большие исследования доказали такие факторы риска, как: Курение. Классическое курение сигарет изучено очень хорошо, доказано влияние на развитие сердечно-сосудистых болезней, онкологии и многих других заболеваний. То же относится и к пассивному курению. Новые методы (электронные сигареты, вейпы и т. д.) изучены недостаточно хорошо, но, судя по всему, риск тот же. Злоупотребление алкоголем. Не более 2–3 стандартных доз в сутки, равной 10 г чистого спирта (25 граммам 40%-й водки, 100 граммам 9–11%-го сухого вина или 200 граммам 3–5%-го пива) и обязательно 3–4 дня в неделю без алкоголя.

Низкая физическая активность. Существует норма в 10 тысяч шагов в сутки. Эта цифра не имеет доказательств, но она удобна, и многие рекомендуют ее придерживаться. Также есть рекомендация кардиологов 2–3 часа в неделю физической активности до легкой испарины.

Недостаток овощей и фруктов в питании и избыток животных жиров.

Повышенный вес. Индекс массы тела выше 25 — избыточная масса, выше 30 — ожирение.

К основным (доказанным) факторам риска врачи относят: курение, злоупотребление алкоголем, низкую физическую активность, недостаток овощей и фруктов в питании, повышенный вес Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU

— Появление болезней системы кровообращения во многом связано с образом жизни, поведением человека. То есть с тем, на что человек может повлиять сам, даже без скрининговых обследований, — объясняет Александр Гальперин. — И только после этого стоит переходить непосредственно к самому скринингу, то есть попытке идентифицировать болезнь или предболезненное состояние у внешне здоровых людей с помощью специальных тестов. Прежде чем понять, какие именно обследования проходить, нужно оценить все риски (например, определить, чем болели ваши родственники и т. д.). Вместе с Александром Гальпериным и Денисом Николиным мы составили список обследований, которые рекомендуют делать во время общего скрининга на сердечно-сосудистые заболевания. Измерение артериального давления

Простой, но очень важный тест, который вы можете сделать дома самостоятельно.

— Вы можете прийти в свою поликлинику около дома и попросить измерить вам артериальное давление. Любой участковый терапевт с удовольствием это сделает. Также можно измерять давление дома, если у вас есть специальный аппарат. Повышение артериального давления человек, как правило, не ощущает, а давление выше 140 на 90 считается повышенным, и с течением времени такие показатели приведут к повреждению сосудов, — рассказывает Александр Гальперин.



Врачи советуют контролировать артериальное давление минимум раз в год, начиная с сознательного возраста.



Повышенным считается давление выше 140 на 90 Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU

Измерение индекса массы тела

Лишний вес — один из главных факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому важно знать, что ваш вес в норме. В этом поможет простая формула, по которой можно рассчитать свой индекс массы тела: ИМТ = вес (кг) / рост² (м).

Например, масса человека = 106 кг, рост = 168 см. Следовательно, ИМТ = 106: (1,68 × 1,68) = 37,55 кг/м². Избыточной массой тела считается индекс массы тела 25–29,9 кг/м², ожирение — более 30 кг/м². — Измерение индекса массы тела не единственный способ оценки. Так, например, он не подходит для спортсменов, людей с определенными типами конституции, но зато он самый простой в использовании и для жизни вполне подходит, — комментирует Александр Гальперин.

Исследование липидов крови

Важный анализ для раннего выявления риска атеросклероза (показывает уровень «плохого» и «хорошего» жира в крови). — Исследование предполагает анализ на общий холестерин, липопротеиды высокой и низкой плотности, потому что просто определение уровня общего холестерина не даст нужной информации, — рассказывает Денис Николин.

Референсные значения (норма холестерина) на общий холестерин выглядят так: 2,9–5,2 ммоль/л. Референсные значения на липопротеиды высокой плотности (ЛПВП): 1,03–1,55 ммоль/л. Референсные значения на липопротеиды низкой плотности (ЛПНП): 0–3,3 ммоль/л. Отклонение от нормы одного или более показателей липидного обмена называется дислипидемией. Значения для общего холестерина: более 5 ммоль/л; холестерин липопротеидов высокой плотности у мужчин — менее 1,0 ммоль/л, у женщин — менее 1,2 ммоль/л; холестерин липопротеидов низкой плотности — более 3 ммоль/л. Самым важным при прогнозе развития атеросклероза считаются липопротеиды низкой плотности, поэтому многие кардиологи советуют контролировать только его.

Самым важным при прогнозе развития атеросклероза считаются липопротеиды низкой плотности Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU

— Часто пациенты относятся к этому показателю с сомнением. Могут даже отказываться от препаратов, которые назначают кардиологи для коррекции его уровня, — комментирует Александр Гальперин. — Во-первых, они стоят денег, во-вторых — обладают некоторыми неприятными эффектами. Но главное — пациентам кажется, что если их не беспокоит повышенный уровень холестерина, то и корректировать его не нужно. На самом деле это не так. Повышение уровня холестерина — это хоть и не болезнь, но очень серьезный предрасполагающий фактор, который в будущем может привести к заболеванию. Тут нужно понимать, что терапию назначают только после оценки сердечно-сосудистого риска.

Сдавать анализ на исследование липидов крови лучше с 20 лет, раз в год. Если показатели в норме, то повторить через два-три года. Если показания пограничные, то контролировать чаще — повторить на следующий год. Если вы старше 50 лет, то проводить исследование также стоит не реже чем раз в год. Определение уровня глюкозы

Повышение уровня глюкозы крови и сахарный диабет — важнейшие факторы повреждения сосудов. Нормы могут отличаться в зависимости от разных состояний. Считается, что уровень глюкозы натощак должен быть меньше 6. Для детей младше 14 лет нормальным будут показатель 3,3–5,6 ммоль/л, старше 14 лет — 4,1–6,1 ммоль/л, для мужчин и женщин — 4,1–5,1 ммоль/л. Во время беременности есть свои нормы уровня глюкозы. Контролировать его нужно регулярно.

Повышение уровня глюкозы крови — важнейший фактор повреждения сосудов Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU

Электрокардиограмма

С помощью этого метода можно регистрировать и исследовать электрические импульсы, которые образуются при работе сердца, определить частоту и регулярность сердечных сокращений (например, выявить внеочередные сокращения), увидеть случаи выпадения отдельных сокращений.



— Это исследование показывает острое или хроническое повреждение миокарда (инфаркт миокарда, ишемия миокарда). Также с помощью ЭКГ можно определить нарушения сердечного ритма. Используется как метод скрининга при ишемической болезни сердца, в том числе и при нагрузочных пробах, дает понятие о физическом состоянии сердца, — комментирует Александр Гальперин.

Также электрокардиограмма позволяет заподозрить внесердечные заболевания, такие как, например, тромбоэмболия легочной артерии.

Если вас ничего не беспокоит и факторов риска нет, то ЭКГ часто делать не нужно. Достаточно один раз в 2–3 года. Если есть жалобы, факторы риска, то исследование нужно делать так часто, как рекомендует ваш врач.

— Есть еще ряд специфических обследований, которые в классическом смысле скринингами не назовешь, но при наличии факторов риска после 40 лет мужчинам и 50 лет женщинам я бы рекомендовал пройти. Это холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД, УЗИ сердца (ЭХО КГ) и дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов, — говорит Александр Гальперин.



Также электрокардиограмма позволяет заподозрить внесердечные заболевания Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU

Холтеровское мониторирование ЭКГ

Это, в отличие от простой ЭКГ, запись кардиограммы в течение суток. Также вместе или отдельно можно измерять в течение суток артериальное давление. — Холтеровское мониторирование ЭКГ позволяет выявить нарушения ритма сердца, которые проистекают приступообразно, определить необходимость установки кардиостимулятора, а также диагностировать ишемию мышцы сердца, — рассказывает Денис Николин.

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий — метод ультразвуковой диагностики магистральных кровеносных сосудов шеи, которые отвечают за кровоснабжение головного мозга. Во время исследования можно увидеть и оценить проходимость общих, наружных, внутренних сонных и позвоночных артерий.

Это исследование стоит проходить людям с факторами риска: артериальная гипертензия, сахарный диабет, высокий уровень холестерина, гиперлипидемия, неблагоприятная наследственность, а также перенесшим транзиторные ишемические атаки и инсульт.

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий стоит проходить лишь в том случае, если у вас много факторов риска Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU

УЗИ сердца

В отличие от УЗИ других органов этот метод позволяет увидеть не только строение сердца и его клапанов, но и увидеть и измерить функциональные изменения в его работе.

