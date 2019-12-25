Самое короткое лечение — 14 минут. Как в центре ядерной медицины удаляют опухоли головного мозга без операции

Так выглядит центр ядерной медицины, который построили за два года. Это филиал петербургского Медицинского института имени Сергея Березина (МИБС) Фото: Александр Ощепков

В середине декабря в Новосибирске открылся центр ядерной медицины МИБС (Медицинский центр имени Сергея Березина), в котором есть установка Гамма-нож — она позволяет удалить опухоль головного мозга пациентам за пару часов без оперативного вмешательства, и на следующий день они могут пойти на работу. Журналист НГС посмотрел, как работает центр, как совместно трудятся медики, физики и химики и как производятся радиофармпрепараты.

Пока мысль о том, что можно удалить опухоль головного мозга безболезненно для пациента, чтобы в процессе такой «операции» он разговаривал и через пару часов мог поехать домой, а на следующий день пойти на работу, — не укладывается в голове. Потому что обычно вмешательства опасны, требуют трепанации черепа, предполагают долгий восстановительный период и, к сожалению, влекут за собой возможные последствия. Но существует радиохирургия и установка Гамма-нож, которая теперь есть и в Новосибирске.

Владимир Краснюк показывает, где и как проходит подготовка к лечению с помощью Гамма-ножа Фото: Александр Ощепков

Это сама установка Гамма-нож последней модели Фото: Александр Ощепков

— Пациент по каким-то причинам сделал МРТ головного мозга — ему на исследовании сказали, что есть подозрение на какое-либо образование, ввели контраст и увидели, что действительно есть предполагаемая опухоль. Неважно: доброкачественное или злокачественное образование выявлено, тем не менее пациент будет проконсультирован нейрохирургом и рассмотрит вариант открытого вмешательства, удаления — как один из возможных. Удаление образования в головном мозге само по себе травматично и не подходит для ряда пациентов. И тут появляемся мы с возможностью радиохирургии, — объясняет врач-радиохирург Владимир Краснюк.

Фиксирующая рамка, которая крепится на голову пациента — в ней голова становится неподвижной, при этом все остальные части тела могут двигаться Фото: Александр Ощепков

Во время лечения врачи видят и слышат пациента, могут даже прервать процесс, если пациенту нужно попить или сходить в туалет Фото: Александр Ощепков

Он добавил, что сама по себе радиохирургия — это однократное высокодозное высокоточное облучение очага в головном мозге. Для того чтобы эти нюансы были учтены, используется фиксирующая система.

— Рамка фиксируется на голове: две точки фиксации на затылке, две — на лбу. Внутри неё голова неподвижна. Она фиксируется к надкостнице. Делается это под местной анестезией, поэтому человек особого дискомфорта не испытывает. Во время процедуры установки рамки пациент сидит в кресле. Всё, что есть в этой рамке, оказывается у нас в системе координат. Каждую точку в голове мы можем определить по трём осям. В этой рамке мы выполняем снимки — это тонкосрезовое, высокоточное МРТ с контрастным усилением, дополнительно мы можем использовать компьютерный томограф, — показывает рамку Краснюк.



Это палата для пациентов, в которой они лежат в фиксирующей рамке, пока врачи разрабатывают план лечения, и после окончания процедуры Фото: Александр Ощепков

После этого пациент какое-то время находится в палате: в этой рамке можно прилечь, смотреть телевизор, есть, заниматься своими делами — особо на качество жизни это не влияет.

— Пока пациент отдыхает в палате, мы занимаемся планированием самой радиохирургии — разрабатываем план лечения. У нас есть планирующие станции, куда загружаются данные МРТ и КТ. И мы можем, зная точные координаты мишени, планировать всё таким образом, чтобы распределение дозы на лечение не превышало погрешность 0,3 миллиметра. Когда план лечения готов, пациент проходит непосредственно в сам Гамма-нож. Самому маленькому моему пациенту — шесть лет, самому пожилому — 90 лет. Все спокойно перенесли, — говорит Владимир Краснюк.



В центре много отделений, которые полностью изолированы от других — с отдельными входами Фото: Александр Ощепков

Человек занимает удобное для него положение: голова неподвижна, а руки и ноги двигаются. Он находится в сознании и не испытывает дискомфорта. Некоторые пациенты любят поспать на процедуре, некоторые — слушают музыку.

— Самое короткое лечение, которое у меня происходило, — 14 минут, самое длительное — более трёх часов. Не принято проводить сеансы более двух часов. Но в исключительных случаях по медицинским показаниям может быть и три часа. Врачи видят и слышат пациента в процессе, разговаривают с ним. Он может кашлять, чихать, говорить. Если нужно в туалет или, к примеру, попить, то можно прервать лечение, а потом продолжить с момента остановки. После лечения, когда снимаем рамку с головы, из негативного у нас остаются четыре точки фиксации в виде ранок, как порез на пальце. Они обрабатываются, накладывается повязка на голову, но на следующий день беспокойства эти места не вызывают. Всё затягивается через 7–10 дней, — говорит врач.



Кабинет, в котором делают томографию Фото: Александр Ощепков

Пациенту назначается соответствующая терапия и даются рекомендации — в зависимости от того, какое конкретно образование было. Через час-два после наблюдения пациент может идти домой.

— В принципе получается достаточно интенсивный для человека день, но за этот день мы полностью проводим лечение. На следующий день человек, как правило, может приступить к своим повседневным делам, — заверяет Владимир Краснюк.



Это лаборатория химиков, которые занимаются радиофармпрепаратом для ПЭТ/КТ Фото: Александр Ощепков

Только этот центр — негосударственное учреждение, поэтому операции платные — от 200 до 285 тысяч рублей. Но, по словам директора Медицинского центра имени Сергея Березина Анны Беспаловой, вести переговоры о них с региональным минздравом они будут. По крайней мере квоты возможны на другие важные процедуры, которые тоже делаются в этом центре. Например, на ПЭТ/КТ — позитронно-эмиссионную томографию (гибридный метод ядерной медицины, который позволяет оценить метаболизм в тканях. Он необходим для оценки распространения опухолевого процесса, эффективности от проведённого лечения, оценки динамики развития опухолевого процесса. — Прим. ред.). Раньше пациентам из Новосибирска приходилось ездить на ПЭТ/КТ в другие города, как правило, в Красноярск.



Сам циклотрон, в котором создаются радиофармпрепараты, находится в подвале, а это пульт управления Фото: Александр Ощепков

Это лифт, в который химики ставят препарат. Он попадает на второй этаж, где медсестра вводит его пациентам Фото: Александр Ощепков

Анна Беспалова показала лабораторию, в которой работают радиохимики, синтезирующие радиофармпрепарат и проверяющие его качество. Циклотрон нарабатывает радиоактивный изотоп, который доставляется в специальные защищённые камеры, где проходит химическая реакция. Результатом этой реакции и является сам радиофармпрепарат.

Здесь пациентам вводят препарат перед ПЭТ/КТ Фото: Александр Ощепков

— Сейчас у нас производится только 18-фтор-дезоксиглюкоза — раствор глюкозы, меченый радиоактивным фтором. Затем обязательно производится контроль качества полученного вещества. Необходимую дозу каждому пациенту рассчитывают индивидуально. Препарат отправляется на лифте из лаборатории в процедурный кабинет, где его внутривенно вводят пациенту. От момента ввода радиофармпрепарата до сканирования проходит один час — за это время происходит равномерное распределение вещества в организме пациента: больше всего глюкоза накапливается в опухолевых тканях, и это выглядит на изображениях как «горячий очаг», — рассказывает Анна Беспалова.

Защита от радиации Фото: Александр Ощепков

Анна Беспалова Фото: Александр Ощепков

После процедуры пациенты отдыхают в специальной комнате и уходят через отдельный выход, чтобы избежать контакта с другими пациентами и сотрудниками центра, потому что они ещё какое-то время являются источником незначительно повышенного радиоактивного фона. Пациентам даются рекомендации в этот день — по возможности находиться на свежем воздухе и избегать взаимодействия с людьми, особенно с маленькими детьми и беременными женщинами.

Так выглядит вход в МИБС Фото: Александр Ощепков

Это специальная кухня для сотрудников, скоро для них начнёт готовить повар Фото: Александр Ощепков

Все эти нюансы продумывались на этапе строительства. Сейчас большое внимание уделяется поиску сотрудников. Например в данный момент Анна Беспалова ищет специалиста по химиотерапии, но не хочет брать любого, чтобы быстрее запустить отделение, а ищет сотрудника, который сможет влиться в коллектив.

В центре пока много пустующих кабинетов, но Анна Беспалова не переживает на этот счёт Фото: Александр Ощепков

— Я выбираю по степени нестандартности: здесь нет обычных людей. Многие кабинеты пока ещё пустуют: я могла бы набрать кого угодно — и невролога, и терапевта, и химиотерапевта, но я должна встретить своего человека. Гинеколога уже нашли. Врачи у нас все — звёзды, но никого с задранными носами нет, — смеётся Анна Беспалова.



Здание проектировали в Санкт-Петербурге Фото: Александр Ощепков