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Здоровье Репортаж

Самое короткое лечение — 14 минут. Как в центре ядерной медицины удаляют опухоли головного мозга без операции

Пациенты разговаривают во время процедуры и на следующий день могут идти на работу

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Так выглядит центр ядерной медицины, который построили за два года. Это филиал петербургского Медицинского института имени Сергея Березина (МИБС)

Так выглядит центр ядерной медицины, который построили за два года. Это филиал петербургского Медицинского института имени Сергея Березина (МИБС)

В середине декабря в Новосибирске открылся центр ядерной медицины МИБС (Медицинский центр имени Сергея Березина), в котором есть установка Гамма-нож — она позволяет удалить опухоль головного мозга пациентам за пару часов без оперативного вмешательства, и на следующий день они могут пойти на работу. Журналист НГС посмотрел, как работает центр, как совместно трудятся медики, физики и химики и как производятся радиофармпрепараты.

Пока мысль о том, что можно удалить опухоль головного мозга безболезненно для пациента, чтобы в процессе такой «операции» он разговаривал и через пару часов мог поехать домой, а на следующий день пойти на работу, — не укладывается в голове. Потому что обычно вмешательства опасны, требуют трепанации черепа, предполагают долгий восстановительный период и, к сожалению, влекут за собой возможные последствия. Но существует радиохирургия и установка Гамма-нож, которая теперь есть и в Новосибирске.

Владимир Краснюк показывает, где и как проходит подготовка к лечению с помощью Гамма-ножа

Владимир Краснюк показывает, где и как проходит подготовка к лечению с помощью Гамма-ножа

Это сама установка Гамма-нож последней модели

Это сама установка Гамма-нож последней модели

— Пациент по каким-то причинам сделал МРТ головного мозга — ему на исследовании сказали, что есть подозрение на какое-либо образование, ввели контраст и увидели, что действительно есть предполагаемая опухоль. Неважно: доброкачественное или злокачественное образование выявлено, тем не менее пациент будет проконсультирован нейрохирургом и рассмотрит вариант открытого вмешательства, удаления — как один из возможных. Удаление образования в головном мозге само по себе травматично и не подходит для ряда пациентов. И тут появляемся мы с возможностью радиохирургии, — объясняет врач-радиохирург Владимир Краснюк.

Фиксирующая рамка, которая крепится на голову пациента — в ней голова становится неподвижной, при этом все остальные части тела могут двигаться

Фиксирующая рамка, которая крепится на голову пациента — в ней голова становится неподвижной, при этом все остальные части тела могут двигаться

Во время лечения врачи видят и слышат пациента, могут даже прервать процесс, если пациенту нужно попить или сходить в туалет

Во время лечения врачи видят и слышат пациента, могут даже прервать процесс, если пациенту нужно попить или сходить в туалет

Он добавил, что сама по себе радиохирургия — это однократное высокодозное высокоточное облучение очага в головном мозге. Для того чтобы эти нюансы были учтены, используется фиксирующая система.

— Рамка фиксируется на голове: две точки фиксации на затылке, две — на лбу. Внутри неё голова неподвижна. Она фиксируется к надкостнице. Делается это под местной анестезией, поэтому человек особого дискомфорта не испытывает. Во время процедуры установки рамки пациент сидит в кресле. Всё, что есть в этой рамке, оказывается у нас в системе координат. Каждую точку в голове мы можем определить по трём осям. В этой рамке мы выполняем снимки — это тонкосрезовое, высокоточное МРТ с контрастным усилением, дополнительно мы можем использовать компьютерный томограф, — показывает рамку Краснюк.

Это палата для пациентов, в которой они лежат в фиксирующей рамке, пока врачи разрабатывают план лечения, и после окончания процедуры

Это палата для пациентов, в которой они лежат в фиксирующей рамке, пока врачи разрабатывают план лечения, и после окончания процедуры

После этого пациент какое-то время находится в палате: в этой рамке можно прилечь, смотреть телевизор, есть, заниматься своими делами — особо на качество жизни это не влияет.

— Пока пациент отдыхает в палате, мы занимаемся планированием самой радиохирургии — разрабатываем план лечения. У нас есть планирующие станции, куда загружаются данные МРТ и КТ. И мы можем, зная точные координаты мишени, планировать всё таким образом, чтобы распределение дозы на лечение не превышало погрешность 0,3 миллиметра. Когда план лечения готов, пациент проходит непосредственно в сам Гамма-нож. Самому маленькому моему пациенту — шесть лет, самому пожилому — 90 лет. Все спокойно перенесли, — говорит Владимир Краснюк.

В центре много отделений, которые полностью изолированы от других — с отдельными входами

В центре много отделений, которые полностью изолированы от других — с отдельными входами

Человек занимает удобное для него положение: голова неподвижна, а руки и ноги двигаются. Он находится в сознании и не испытывает дискомфорта. Некоторые пациенты любят поспать на процедуре, некоторые — слушают музыку.

— Самое короткое лечение, которое у меня происходило, — 14 минут, самое длительное — более трёх часов. Не принято проводить сеансы более двух часов. Но в исключительных случаях по медицинским показаниям может быть и три часа. Врачи видят и слышат пациента в процессе, разговаривают с ним. Он может кашлять, чихать, говорить. Если нужно в туалет или, к примеру, попить, то можно прервать лечение, а потом продолжить с момента остановки. После лечения, когда снимаем рамку с головы, из негативного у нас остаются четыре точки фиксации в виде ранок, как порез на пальце. Они обрабатываются, накладывается повязка на голову, но на следующий день беспокойства эти места не вызывают. Всё затягивается через 7–10 дней, — говорит врач.

Кабинет, в котором делают томографию

Кабинет, в котором делают томографию

Пациенту назначается соответствующая терапия и даются рекомендации — в зависимости от того, какое конкретно образование было. Через час-два после наблюдения пациент может идти домой.

— В принципе получается достаточно интенсивный для человека день, но за этот день мы полностью проводим лечение. На следующий день человек, как правило, может приступить к своим повседневным делам, — заверяет Владимир Краснюк.

Это лаборатория химиков, которые занимаются радиофармпрепаратом для ПЭТ/КТ

Это лаборатория химиков, которые занимаются радиофармпрепаратом для ПЭТ/КТ

Только этот центр — негосударственное учреждение, поэтому операции платные — от 200 до 285 тысяч рублей. Но, по словам директора Медицинского центра имени Сергея Березина Анны Беспаловой, вести переговоры о них с региональным минздравом они будут. По крайней мере квоты возможны на другие важные процедуры, которые тоже делаются в этом центре. Например, на ПЭТ/КТ — позитронно-эмиссионную томографию (гибридный метод ядерной медицины, который позволяет оценить метаболизм в тканях. Он необходим для оценки распространения опухолевого процесса, эффективности от проведённого лечения, оценки динамики развития опухолевого процесса. — Прим. ред.). Раньше пациентам из Новосибирска приходилось ездить на ПЭТ/КТ в другие города, как правило, в Красноярск.

Сам&nbsp;циклотрон, в котором создаются радиофармпрепараты, находится в подвале, а это пульт управления

Сам циклотрон, в котором создаются радиофармпрепараты, находится в подвале, а это пульт управления

Это лифт, в который химики ставят препарат. Он попадает на второй этаж, где медсестра вводит его пациентам

Это лифт, в который химики ставят препарат. Он попадает на второй этаж, где медсестра вводит его пациентам

Анна Беспалова показала лабораторию, в которой работают радиохимики, синтезирующие радиофармпрепарат и проверяющие его качество. Циклотрон нарабатывает радиоактивный изотоп, который доставляется в специальные защищённые камеры, где проходит химическая реакция. Результатом этой реакции и является сам радиофармпрепарат.

Здесь пациентам вводят препарат перед ПЭТ/КТ

Здесь пациентам вводят препарат перед ПЭТ/КТ

— Сейчас у нас производится только 18-фтор-дезоксиглюкоза — раствор глюкозы, меченый радиоактивным фтором. Затем обязательно производится контроль качества полученного вещества. Необходимую дозу каждому пациенту рассчитывают индивидуально. Препарат отправляется на лифте из лаборатории в процедурный кабинет, где его внутривенно вводят пациенту. От момента ввода радиофармпрепарата до сканирования проходит один час — за это время происходит равномерное распределение вещества в организме пациента: больше всего глюкоза накапливается в опухолевых тканях, и это выглядит на изображениях как «горячий очаг», — рассказывает Анна Беспалова.

Защита от радиации&nbsp;

Защита от радиации 

Анна Беспалова&nbsp;

Анна Беспалова 

После процедуры пациенты отдыхают в специальной комнате и уходят через отдельный выход, чтобы избежать контакта с другими пациентами и сотрудниками центра, потому что они ещё какое-то время являются источником незначительно повышенного радиоактивного фона. Пациентам даются рекомендации в этот день — по возможности находиться на свежем воздухе и избегать взаимодействия с людьми, особенно с маленькими детьми и беременными женщинами.

Так выглядит вход в МИБС

Так выглядит вход в МИБС

Это&nbsp;специальная кухня для сотрудников, скоро для них начнёт готовить повар

Это специальная кухня для сотрудников, скоро для них начнёт готовить повар

Все эти нюансы продумывались на этапе строительства. Сейчас большое внимание уделяется поиску сотрудников. Например в данный момент Анна Беспалова ищет специалиста по химиотерапии, но не хочет брать любого, чтобы быстрее запустить отделение, а ищет сотрудника, который сможет влиться в коллектив.

В центре пока много пустующих кабинетов, но Анна Беспалова не переживает на этот счёт

В центре пока много пустующих кабинетов, но Анна Беспалова не переживает на этот счёт

— Я выбираю по степени нестандартности: здесь нет обычных людей. Многие кабинеты пока ещё пустуют: я могла бы набрать кого угодно — и невролога, и терапевта, и химиотерапевта, но я должна встретить своего человека. Гинеколога уже нашли. Врачи у нас все — звёзды, но никого с задранными носами нет, — смеётся Анна Беспалова.

Здание проектировали в Санкт-Петербурге&nbsp;

Здание проектировали в Санкт-Петербурге 

В октябре в Новосибирске появился крутой томограф, который избавит некоторых пациентов от ужасной процедуры.

Если у вас есть интересная история о своём лечении, пишите журналисту НГС Марии Тищенко

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ядерная медицинарадиохирургияонкологиягамма-ножМедицинский институт им. Сергея Березина
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КОММЕНТАРИИ (27)

Гость
25 дек 2019 в 07:21

Если денег нет-сразу в гроб.

Курс на Север
25 дек 2019 в 08:07

Не дай бог никому столкнуться с этой бедой. Берегите себя и своих близких.

Фото пользователя
25 дек 2019 в 07:26

Теперь надо внушить населению что у них у всех опухоль, как это сделали про ВИЧ и СПИД,, и держать карман шире