«Живем без права на сон». НГС поговорил с работниками скорой, которые вышли на пикет — 4 откровенных истории

Около 60 сотрудников скорой помощи вышли на пикет перед «Глобусом» Фото: Александр Ощепков

Больше полусотни сотрудников скорой помощи вышли в это воскресенье, 22 декабря, на пикет в центре Новосибирска. Они требуют повышения оплаты за работу на одну ставку, объясняя, что устали работать по 1,5–2 ставки ради нормальной зарплаты — а это до 320 часов в месяц. Накануне НГС опубликовал колонку председателя профсоюза «Действие» Сергея Комлева о том, что в городе не хватает бригад, и фельдшеры ездят на вызову по одному. Следом руководство скорой помощи ответило на претензии профсоюза. Чем недовольны и что требуют изменить в работе медики скорой помощи — выслушал журналист НГС.

Медики жалуются, что бригады укомплектованы не полностью. Зачастую фельдшер ездит на вызов один Фото: Александр Ощепков

Николай Яковлев, фельдшер выездной психиатрической бригады:

— Пришёл поддержать, потому что мы уже устали, что с нас всё требуют, якобы мы ничего не делаем. Им непонятно, за что мы получаем деньги, а мы почти круглосуточно работаем. Говорят, что по средней статистике, у нас всё замечательно, но мы же работаем в этой сфере, знаем, как на самом деле.

По словам медиков, из-за низких зарплат и высокой нагрузки многие их коллеги уже уволились из скорой Фото: Александр Ощепков

Деньги можно заработать, но если брать по две ставки, а в этом случае мы круглосуточно находимся на работе. Сейчас я стал отказываться от дополнительной нагрузки, то есть за ставку получаю около 30 тысяч. В месяц выходит примерно 200 часов. У нас в психиатрической службе немного всё специфично: примерно 6 вызовов в день, но разъезды большие, бывает и 57 километров, а среднее время обслуживания примерно 2 часа, пациенты же всегда разные попадаются. Иногда получается, что в одном месяце работаю на одну ставку, а потом сразу полторы, а может даже и больше.



Медики просят пересмотреть оплату труда сотрудников скорой помощи, например, вернуть ночные доплаты Фото: Александр Ощепков

Надо с чего-то начинать, чтобы на нас обратили внимание, потому что разговаривать уже бесполезно. Ответом минздрава, конечно, возмущён, потому что я сам работаю врачом, зарплата у меня в два раза меньше. Человек просто физически не сможет столько работать: инфаркты, инсульты у нас помолодели. Мы вообще без права сна живём.



Медики несогласны со статистикой минздрава: ведомство отчитывается не о размере оплаты за одну ставку, а за фактическую зарплату, то есть за 1,5–2 ставки Фото: Александр Ощепков

Дмитрий Крылов, фельдшер: — Я пришел на пикет, потому что недоволен зарплатой и высокой нагрузкой. Я вынужден работать на повышенной ставке. Я не хочу этого, но меня заставляет семейная жизнь, иначе перестанет хватать денег на еду, коммунальные платежи, ещё у меня ипотека. Поэтому и вышел, чтобы хоть как-то привлечь внимание. Я уже устал от такой нагрузки — 240 часов в месяц. Хотел бы, конечно, работать на одну ставку, но с достойной зарплатой в сорок тысяч. А сейчас, как молодой специалист на ставку, получаю 24 тысячи.



Плакаты в поддержку коллег из других городов Фото: Александр Ощепков

Надежда Коробова, фельдшер центральной подстанции: — Я работаю 240 часов в месяц, то есть 8 часов в день и совершенно без выходных. Это полторы ставки. Основная масса людей работает сутки с одним перерывом длительностью полчаса на обед и полчаса на ужин. Всю смену на ногах, в одно лицо, с сумкой, которая весит почти 10 килограммов: кардиограф, небулайзер, кислородный чемодан, дефибриллятор и всё это на пятый этаж, например, надо поднять. Конечно, самые тяжелые вызовы мы не обслуживаем одни, но если некому туда ехать, то приходится нам.



Фактическая средняя заработная плата за все отработанные смены фельдшеров выездных бригад составляет 38 289,5 рубля, врачей — 69 468,5 рубля Фото: Александр Ощепков

У меня был рекорд в эпидемию, когда 7 тысяч вызовов по городу, тогда я сделала 28 вызовов за сутки. Иногда нам дают помощников, но в последнее время я постоянно выхожу одна. Водители ремонтируют машины за свои деньги, чтобы ездить и не терять смены, помогают нам во всём, ведь даже тяжелые ворота на центральной подстанции девушке невозможно самостоятельно открыть. Минздрав называет зарплаты в 40 тысяч, да, мы их получаем, но мы за эти деньги работаем 240 часов, а не 170 как нужно по норме.



Плакаты в поддержку коллег из других городов Фото: Александр Ощепков

Мы ничего сверхъестественного не требуем, мы за честную оплату нашего далеко нелёгкого труда, за то, чтобы нам вернули ночные оклады до ста процентов. Нам оклад добавили, но надбавки убрали, поэтому зарплата осталась такой же.

Мы прекрасно понимаем, что, возможно, нас поставят на заметку. Но чего нам бояться, мы ведь говорим правду. Хоть на пикет пришло и немного людей (считаю, что многие боятся), это наше общее дело. Многие загнаны в такие жизненные условия как ипотеки, кредиты, поэтому никто не хочет связываться с возможными конфликтами. Мы просто рассказываем наши реалии. У всех накипело. Мы честно работаем, выполняем примерно 20 вызовов за сутки, но зарплаты не увеличивают, как обещали.

По словам медиков, только с подстанции в Калининском районе за год уволилось 23–25 фельдшеров Фото: Александр Ощепков

Ирина Иванюк, фельдшер:

— Как можно учиться восемь лет, а потом получать на ставку врача 35 тысяч за норму часов? Я фельдшер высшей категории и получаю 24 700 на ставку, имея тридцатилетний стаж и сутками пропадая на работе.

Опасения есть, но всех же не уволят. Бойся не бойся, а нужно что-то решать, поэтому пришла сюда. Летом совсем некому было работать: 5 человек на три огромных района, а должно быть минимум 15 человек. Их можно понять, ведь никто не хочет работать в таких условиях.



Участники пикета говорят, что устали терпеть несправедливость на работе Фото: Александр Ощепков