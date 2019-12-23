Jeep Grand Cherokee Фото: Ольга Бурлакова

Американский внедорожник Jeep Grand Cherokee вот уже 9 лет выпускается в одном кузове с двумя рестайлингами и небольшими периодическими улучшениями. Это поколение оказалось удачным и выглядит до сих пор актуально, хотя в России Grand Cherokee существенно проигрывает другим полноразмерным внедорожникам японских и немецких марок. Чем он хорош и чего ему не хватает для настоящего успеха — подробнее в тест-драйве Дмитрия Косенко.

Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 Фото: Ольга Бурлакова

Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 (предоставлен официальным дилером «СТС Автомобили») оказался немного вне временного пространства со своими запоминающимися прямыми формами и со своим крокодильим выражением лица.



Узкие фары и радиаторная решетка добавляют машине хищности Фото: Ольга Бурлакова

Узкие фары и радиаторная решетка, похожая на пасть, напоминают о былой хулиганской славе, которую Grand Cherokee заслужил в 90-х.

Сзади внедорожник выглядит довольно безвольно Фото: Ольга Бурлакова

Крупные, размазанные по багажной двери фонари вовсю трубят о необходимости смены поколения, ну или хотя бы какого-то визуального обновления.



Интерьер Grand Cherokee Фото: Ольга Бурлакова

В интерьере Grand Cherokee переплетены старые архитектурные формы и новые технологические решения. Например, полностью цифровая приборная панель и сокращенное количество физических кнопок.

Цифровая приборка — это скорее плюс Фото: Ольга Бурлакова

И если цифровая приборка выглядит красиво, читается хорошо, показывает кучу полезной информации…

Физических кнопок, как видите, тут нет Фото: Ольга Бурлакова

…то отсутствие физических кнопок — например, подогрева сидений — это скорее минус. Приходится лезть в меню мультимедийки и совершать целых три нажатия. А когда движешься, то добавляется еще один нюанс — попадать по довольно мелким кнопкам на экране не так-то просто.



В салоне Grand Cherokee использован особый «грязеустойчивый» глянец Фото: Ольга Бурлакова

Особый «грязеустойчивый» глянец выглядит нарядно, но при этом почти не пачкается. Например, блестящая вставка на рулевом колесе остается девственно чистой, как ты её ни облапывай пальцами.

Боковые зеркала заднего вида слишком стягивают (сужают) картинку Фото: Ольга Бурлакова

Из-за боковых зеркал заднего вида, которые слишком стягивают (сужают) картинку по горизонтали, кажется, что расстояние до соседнего автомобиля сбоку критически мало. И в плотном потоке ты перестраиваешься уже не так уверенно — впрочем, это дело привычки.



3-литровый бензиновый атмосферник мощностью 238 л. с. Фото: Ольга Бурлакова

Требует привыкания и 3-литровый бензиновый атмосферник мощностью 238 л. с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом. Во-первых, с таким двигателем полноприводной внедорожник далек от прыткости, хотя из 10 секунд выезжает: разгон до сотни — 9,8 секунды.

Grand Cherokee бодро маневрирует в потоке под бархатистый рокот всех своих 6 цилиндров Фото: Ольга Бурлакова

Во-вторых, в стандартном режиме задавленная связь по педали газа может обескуражить туповатым разгоном и общей ватностью. Спортивный режим частично решает эту проблему — реакции на газ становятся практически чистыми, автомат шустрее перебирает передачи, и вот Grand Cherokee уже бодро маневрирует в потоке под бархатистый рокот всех своих 6 цилиндров.



Заявленный расход у мотора — 13,9 литров 95-го бензина в городе Фото: Ольга Бурлакова

Заявленный расход у мотора 13,9 литров 95-го бензина в городе, а в реальности получается около 16 литров с небольшими пробками. Не самый страшный расход для крупного автомобиля массой 2,3 тонны.

Активная рулежка на Grand Cherokee сопровождается кренами в пределах зоны комфорта и неоднозначными ощущениями от настройки рулевого управления

Фото: Ольга Бурлакова

С одной стороны, четкие реакции и обратная связь позволяют уверенно чувствовать курс, с другой — досаждают какая-то вязкость руля и вялое реактивное действие.

Grand Cherokee оснащен пневматической подвеской Quadra-Lift Фото: Ольга Бурлакова

Подвеска Quadra-Lift позволяет добавлять к стандартному 21,8-сантиметровому клиренсу еще 5 сантиметров. Постоянный полный привод плюс понижающая передача — и вот уже наш задранный «американец» уверенно гребет по плотному снегу, имея хороший запас геометрической проходимости.

Настоящая польза — от включаемой кнопкой понижайки Фото: Ольга Бурлакова

На центральном тоннеле установлена шайба выбора внедорожных режимов, и можно, конечно, с ней поэкспериментировать. Но настоящая польза — все-таки от включаемой кнопкой понижайки, особенно с младшим 3-литровым двигателем в условиях недостатка тяги.



Grand Cherok

ee не замечает мелких неровностей дорожного покрытия Фото: Ольга Бурлакова

А что дает «джиповская» пневмоподвеска в плане плавности хода? Что-то дает, но могло быть и лучше: Grand Cherokee не замечает мелких неровностей дорожного покрытия и не слишком сотрясается на острых краях большим ям, но средний профиль внедорожник утюжит с постоянным фоном легкой тряски и вибраций, впрочем, в пределах комфорта.

Базовая цена на Grand Cherokee с 3-литровым мотором — 3 285 000 рублей Фото: Ольга Бурлакова