23 декабря понедельник
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 5/10
usd 62.41
eur 69.38
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 5/10
usd 62.41
eur 69.38

Все новости

Все новости
Авто Тест-драйв

Это точно джип: «Гранд-Чероки» — альтернатива «Лэнд-Крузеру» с 27 сантиметрами клиренса и понижайкой

Тестируем американский Jeep Grand Cherokee с 3-литровым мотором и пневмоподвеской

2 627
18 Обсудить

Поделиться

Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee

Американский внедорожник Jeep Grand Cherokee вот уже 9 лет выпускается в одном кузове с двумя рестайлингами и небольшими периодическими улучшениями. Это поколение оказалось удачным и выглядит до сих пор актуально, хотя в России Grand Cherokee существенно проигрывает другим полноразмерным внедорожникам японских и немецких марок. Чем он хорош и чего ему не хватает для настоящего успеха — подробнее в тест-драйве Дмитрия Косенко

Jeep Grand Cherokee в кузове WK2

Jeep Grand Cherokee в кузове WK2

Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 (предоставлен официальным дилером «СТС Автомобили») оказался немного вне временного пространства со своими запоминающимися прямыми формами и со своим крокодильим выражением лица.

Узкие фары и радиаторная решетка добавляют машине хищности

Узкие фары и радиаторная решетка добавляют машине хищности

Узкие фары и радиаторная решетка, похожая на пасть, напоминают о былой хулиганской славе, которую Grand Cherokee заслужил в 90-х.

Сзади внедорожник выглядит довольно безвольно

Сзади внедорожник выглядит довольно безвольно

Крупные, размазанные по багажной двери фонари вовсю трубят о необходимости смены поколения, ну или хотя бы какого-то визуального обновления.

Интерьер Grand Cherokee

Интерьер Grand Cherokee

В интерьере Grand Cherokee переплетены старые архитектурные формы и новые технологические решения. Например, полностью цифровая приборная панель и сокращенное количество физических кнопок.

Цифровая приборка — это скорее плюс

Цифровая приборка — это скорее плюс

И если цифровая приборка выглядит красиво, читается хорошо, показывает кучу полезной информации…

Физических кнопок, как видите, тут нет

Физических кнопок, как видите, тут нет

…то отсутствие физических кнопок — например, подогрева сидений — это скорее минус. Приходится лезть в меню мультимедийки и совершать целых три нажатия. А когда движешься, то добавляется еще один нюанс — попадать по довольно мелким кнопкам на экране не так-то просто.

В салоне Grand Cherokee использован особый «грязеустойчивый» глянец

В салоне Grand Cherokee использован особый «грязеустойчивый» глянец

Особый «грязеустойчивый» глянец выглядит нарядно, но при этом почти не пачкается. Например, блестящая вставка на рулевом колесе остается девственно чистой, как ты её ни облапывай пальцами.

Боковые зеркала заднего вида слишком стягивают (сужают) картинку

Боковые зеркала заднего вида слишком стягивают (сужают) картинку

Из-за боковых зеркал заднего вида, которые слишком стягивают (сужают) картинку по горизонтали, кажется, что расстояние до соседнего автомобиля сбоку критически мало. И в плотном потоке ты перестраиваешься уже не так уверенно — впрочем, это дело привычки.

3-литровый бензиновый атмосферник мощностью 238 л. с.

3-литровый бензиновый атмосферник мощностью 238 л. с.

Требует привыкания и 3-литровый бензиновый атмосферник мощностью 238 л. с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом. Во-первых, с таким двигателем полноприводной внедорожник далек от прыткости, хотя из 10 секунд выезжает: разгон до сотни — 9,8 секунды.

Grand Cherokee бодро маневрирует в потоке под бархатистый рокот всех своих 6 цилиндров

Grand Cherokee бодро маневрирует в потоке под бархатистый рокот всех своих 6 цилиндров

Во-вторых, в стандартном режиме задавленная связь по педали газа может обескуражить туповатым разгоном и общей ватностью. Спортивный режим частично решает эту проблему — реакции на газ становятся практически чистыми, автомат шустрее перебирает передачи, и вот Grand Cherokee уже бодро маневрирует в потоке под бархатистый рокот всех своих 6 цилиндров.

Заявленный расход у мотора&nbsp;— 13,9 литров 95-го бензина в городе

Заявленный расход у мотора — 13,9 литров 95-го бензина в городе

Заявленный расход у мотора 13,9 литров 95-го бензина в городе, а в реальности получается около 16 литров с небольшими пробками. Не самый страшный расход для крупного автомобиля массой 2,3 тонны.

Активная рулежка на Grand Cherokee сопровождается кренами в пределах зоны комфорта и неоднозначными ощущениями от настройки рулевого управления<br>

Активная рулежка на Grand Cherokee сопровождается кренами в пределах зоны комфорта и неоднозначными ощущениями от настройки рулевого управления

С одной стороны, четкие реакции и обратная связь позволяют уверенно чувствовать курс, с другой — досаждают какая-то вязкость руля и вялое реактивное действие.

Grand Cherokee оснащен пневматической подвеской Quadra-Lift

Grand Cherokee оснащен пневматической подвеской Quadra-Lift

Подвеска Quadra-Lift позволяет добавлять к стандартному 21,8-сантиметровому клиренсу еще 5 сантиметров. Постоянный полный привод плюс понижающая передача — и вот уже наш задранный «американец» уверенно гребет по плотному снегу, имея хороший запас геометрической проходимости.

Настоящая польза — от включаемой кнопкой понижайки

Настоящая польза — от включаемой кнопкой понижайки

На центральном тоннеле установлена шайба выбора внедорожных режимов, и можно, конечно, с ней поэкспериментировать. Но настоящая польза — все-таки от включаемой кнопкой понижайки, особенно с младшим 3-литровым двигателем в условиях недостатка тяги.

Grand Cherok<p><br></p>ee не замечает мелких неровностей дорожного покрытия

Grand Cherok


ee не замечает мелких неровностей дорожного покрытия

А что дает «джиповская» пневмоподвеска в плане плавности хода? Что-то дает, но могло быть и лучше: Grand Cherokee не замечает мелких неровностей дорожного покрытия и не слишком сотрясается на острых краях большим ям, но средний профиль внедорожник утюжит с постоянным фоном легкой тряски и вибраций, впрочем, в пределах комфорта.

Базовая цена на Grand Cherokee с 3-литровым мотором&nbsp;— 3 285 000 рублей

Базовая цена на Grand Cherokee с 3-литровым мотором — 3 285 000 рублей

Базовая цена на Grand Cherokee с 3-литровым мотором — 3 285 000 рублей, в версии с пневмоподвеской — 4 015 000 рублей. Можно выбрать 3,6-литровый 286-сильный мотор, и тогда стоимость составит 4 320 000 рублей. А ведь есть еще «монстры» V8 объемом 5,7, 6,4 и 6,2 литра — в таких версиях цена достигает 9 700 000 рублей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

Grand CherokeeТест-драйвновые авто
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (18)

Житель центра
23 дек 2019 в 08:21

Ржавое, некрасивое ВЕДРО. Ни о чём. Тысяч 10 долларов его красная цена с доставкой и растаможкой.

Гость
23 дек 2019 в 08:14

У него руль слева. Здесь не актуально.

23 дек 2019 в 08:52

Хороший автомобиль, настоящий джип,он даже так и называется джип, одного не понимаю зачем его сравнивают с деревенской повозкой мусора в сельской местности.