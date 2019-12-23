Американский внедорожник Jeep Grand Cherokee вот уже 9 лет выпускается в одном кузове с двумя рестайлингами и небольшими периодическими улучшениями. Это поколение оказалось удачным и выглядит до сих пор актуально, хотя в России Grand Cherokee существенно проигрывает другим полноразмерным внедорожникам японских и немецких марок. Чем он хорош и чего ему не хватает для настоящего успеха — подробнее в тест-драйве Дмитрия Косенко.
Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 (предоставлен официальным дилером «СТС Автомобили») оказался немного вне временного пространства со своими запоминающимися прямыми формами и со своим крокодильим выражением лица.
Узкие фары и радиаторная решетка, похожая на пасть, напоминают о былой хулиганской славе, которую Grand Cherokee заслужил в 90-х.
Крупные, размазанные по багажной двери фонари вовсю трубят о необходимости смены поколения, ну или хотя бы какого-то визуального обновления.
В интерьере Grand Cherokee переплетены старые архитектурные формы и новые технологические решения. Например, полностью цифровая приборная панель и сокращенное количество физических кнопок.
И если цифровая приборка выглядит красиво, читается хорошо, показывает кучу полезной информации…
…то отсутствие физических кнопок — например, подогрева сидений — это скорее минус. Приходится лезть в меню мультимедийки и совершать целых три нажатия. А когда движешься, то добавляется еще один нюанс — попадать по довольно мелким кнопкам на экране не так-то просто.
Особый «грязеустойчивый» глянец выглядит нарядно, но при этом почти не пачкается. Например, блестящая вставка на рулевом колесе остается девственно чистой, как ты её ни облапывай пальцами.
Из-за боковых зеркал заднего вида, которые слишком стягивают (сужают) картинку по горизонтали, кажется, что расстояние до соседнего автомобиля сбоку критически мало. И в плотном потоке ты перестраиваешься уже не так уверенно — впрочем, это дело привычки.
Требует привыкания и 3-литровый бензиновый атмосферник мощностью 238 л. с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом. Во-первых, с таким двигателем полноприводной внедорожник далек от прыткости, хотя из 10 секунд выезжает: разгон до сотни — 9,8 секунды.
Во-вторых, в стандартном режиме задавленная связь по педали газа может обескуражить туповатым разгоном и общей ватностью. Спортивный режим частично решает эту проблему — реакции на газ становятся практически чистыми, автомат шустрее перебирает передачи, и вот Grand Cherokee уже бодро маневрирует в потоке под бархатистый рокот всех своих 6 цилиндров.
Заявленный расход у мотора 13,9 литров 95-го бензина в городе, а в реальности получается около 16 литров с небольшими пробками. Не самый страшный расход для крупного автомобиля массой 2,3 тонны.
С одной стороны, четкие реакции и обратная связь позволяют уверенно чувствовать курс, с другой — досаждают какая-то вязкость руля и вялое реактивное действие.
Подвеска Quadra-Lift позволяет добавлять к стандартному 21,8-сантиметровому клиренсу еще 5 сантиметров. Постоянный полный привод плюс понижающая передача — и вот уже наш задранный «американец» уверенно гребет по плотному снегу, имея хороший запас геометрической проходимости.
На центральном тоннеле установлена шайба выбора внедорожных режимов, и можно, конечно, с ней поэкспериментировать. Но настоящая польза — все-таки от включаемой кнопкой понижайки, особенно с младшим 3-литровым двигателем в условиях недостатка тяги.
А что дает «джиповская» пневмоподвеска в плане плавности хода? Что-то дает, но могло быть и лучше: Grand Cherokee не замечает мелких неровностей дорожного покрытия и не слишком сотрясается на острых краях большим ям, но средний профиль внедорожник утюжит с постоянным фоном легкой тряски и вибраций, впрочем, в пределах комфорта.
Базовая цена на Grand Cherokee с 3-литровым мотором — 3 285 000 рублей, в версии с пневмоподвеской — 4 015 000 рублей. Можно выбрать 3,6-литровый 286-сильный мотор, и тогда стоимость составит 4 320 000 рублей. А ведь есть еще «монстры» V8 объемом 5,7, 6,4 и 6,2 литра — в таких версиях цена достигает 9 700 000 рублей.