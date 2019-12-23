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Здоровье Фоторепортаж

Ангел-хранитель в белом халате: 6 вдохновляющих историй о врачах Мешалкина и пациентах, которых они спасли

Вместе они победили страшные недуги и стали друг другу родными людьми

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Фотограф Светлана Ерыгина сняла 12 пар пациентов и врачей для проекта «Плечо к плечу»

Фотограф Светлана Ерыгина сняла 12 пар пациентов и врачей для проекта «Плечо к плечу»

Клиника Мешалкина выпустила фотопроект «Плечо к плечу», где рассказывает 12 трогательных и вдохновляющих историй врачей и пациентов, которые вместе смогли победить тяжёлые болезни.

— Нам бы хотелось, чтобы пациенты, которые в данный момент проходят лечение или только планируют госпитализацию в Центр, ознакомились с рассказами людей, прошедших порой не самый простой путь в борьбе с болезнью, но не опустивших руки, и смогли поверить в свои силы. Все вошедшие в проект истории — о том, что несмотря на все трудности, с которыми каждый из нас может столкнуться, нужно уметь радоваться каждому дню и верить в себя, — объяснили представители клиники Мешалкина.

Фотограф Светлана Ерыгина сняла для Центра кардиохирургии 24 портрета. Каждая история — это триптих, который состоит из фотографии пациента, врача и рассказа о их пути к выздоровлению.

— Один из пациентов специально приехал с Алтая ради пяти минут съемки. Все мы хотим жить, а у этих людей есть свои реальные персональные спасители. Со стороны врачей видно внимательное отношение: они хорошо помнят истории выздоровления своих подопечных и трудности, которые побороли плечом к плечу. По тем парам, которые удалось снимать одновременно, было понятно — люди много времени проводили вместе: у них получалось общаться живо и непринужденно, легко находить темы для разговора, — рассказала о процессе съёмок фотограф Светлана Ерыгина.

НГС публикует 6 историй проекта «Плечо к плечу», полностью увидеть его можно в поликлинике Центра или на официальном сайте.

Вова и кардиолог Марина Новикова

Вове два с половиной года. Сейчас он, как и его ровесники, ходит в детский сад и бассейн, недавно научился нырять. Первое вмешательство на сердце он перенёс на пятые сутки после рождения, всего за плечами у мальчика их четыре.

Лариса Васильевна и онколог Александр Жеравин

— Если бы не Александр Александрович Жеравин, не знаю, выкарабкалась бы я. После операции мучили сильные боли, не спала ночами, но когда в палату приходил Сан Саныч и клал руку на ногу, становилось легче. Он смотрит на тебя и разговаривает так, будто бы ты самая лучшая, будто ты единственная. И у тебя обязательно всё получится. Он гордился даже моими самыми малыми достижениями в борьбе с болезнью. Благодаря его поддержке, я поверила, что со всем справлюсь, и победила, — рассказывает Лариса Васильевна.

Леонид Иванович и сердечно-сосудистый хирург Александр Романов

Леониду Ивановичу 53 года, и его самая большая радость — наблюдать, как растёт его 6-летний внук. 18 лет назад Леонид Иванович перенёс обширный инфаркт. Коронарное шунтирование не помогло, требовалась пересадка сердца, но и тут никто не мог дать гарантии, что Леонид Иванович дождётся подходящего донорского органа. В клинике Мешалкина ему провели инновационную процедуру, ставшую альтернативой трансплантации — 10 лет назад врачи имплантировали стволовые клетки в повреждённые участки сердечной мышцы.

Михаил Алексеевич и кардиолог Наталья Глотова

Михаил Алексеевич с 80-х годов работал в ядерной промышленности, на его счету 30 патентов на изобретения. Всего этого могло не случиться — 28 лет назад он попал на операционный стол к хирургам клиники Мешалкина в критическом состоянии — у него был запущенный клапанный порок сердца. Вместе они смогли преодолеть болезнь.

Сергей Васильевич и сердечно-сосудистый хирург Александр Чернявский

Сергей Васильевич — владелец туристической базы в горах Алтая, не боится ни физической работы, ни административных хлопот. Сильного, спортивного Сергея Васильевича настигла беда в 55 лет — врачи диагностировали у него расслоение аорты. Из-за слишком обширного поражения сосуда кардиологи Алтайского края отказались оперировать его. За столь сложный случай взялся профессор Александр Чернявский — он провёл операцию по протезированию аорты. Сейчас Сергей Васильевич готовится к новому туристическому сезону.

Настя и радиотерапевт Елена Самойлова

Насте 10 лет, она мечтает стать врачом и любит обучать командам своего пса Арчи. Он не просто питомец, а друг, вернувший Настю к жизни. Свой 6-й день рождения она встретила в больнице — девочка проходила лечение от тяжёлого заболевания, нефробластомы. Папа пообещал Насте, что как только она выздоровеет, они заведут собаку. Через год, на седьмой день рождения, Настя получила в подарок щенка лабрадора. Поверить в свои силы Насте помогла врач Елена Самойлова — для семьи она стала родным человеком.

Какие истории об успешной борьбе с тяжёлыми болезнями можно ещё прочитать на НГС: 

Хирург областной больницы Елена Щёкина попала в автокатастрофу — из-за тяжёлой травмы головы она год проходила лечение и реабилитацию, а коллеги опасались, что Елена больше никогда не сможет взять в руки скальпель. Врачи из НИИТО напечатали на 3D-принтере титановый имплантат кости черепа — цельный и уникальный по своему размеру. Сейчас Елена уже вернулась на работу — НГС рассказывает, как новые технологии спасли врача.

Рак груди — одно из самых распространённых онкологических диагнозов, с которыми сталкиваются женщины. Журналист НГС поговорила с жительницами Новосибирска, которые пережили операции на груди — они привыкают не стесняться шрамов, носят протезы и знают, как чувствовать себя счастливым даже в самые тяжёлые времена.

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Клиника Мешалкинакардиохирургияонкология
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КОММЕНТАРИИ (20)

cerb
23 дек 2019 в 10:27

новогодняя рекламка от бракоделов-распильщиков..
ни черта не могут кроме как квоты осваивать на бессмысленные операции по "устранению аритмии"

Анна Москаленко
23 дек 2019 в 10:37

Стоматологи, хвастающиеся пациентами, у которых они вылечили зубы, дальнобойщики, хвастающиеся перевезёнными ими продуктами и грузами, пожарники - потушенными пожарами, чиновники - открытыми "немного хайповыми" катками... куда мы катимся? Мне казалось врач, вылечивший человека - это норма, ан, нет... Анапа: лор, выполнил проколы пазух - 12 летний мальчишка скончался, летом - воспалившийся у ребёнка аппендицит... это диверсия, сограждане. Норма: наркомания, кредиты, лесбиянство...

Царь просто Царь
23 дек 2019 в 10:30

Тут "ангел хранитель" , там рядом ....недоедающий не допивающий врач в пикете ....вы уж определитесь, подданные, я уже совсем запутался . Нимб вам приделать или денег дать .