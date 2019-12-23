Ангел-хранитель в белом халате: 6 вдохновляющих историй о врачах Мешалкина и пациентах, которых они спасли

Фотограф Светлана Ерыгина сняла 12 пар пациентов и врачей для проекта «Плечо к плечу» Фото: Светлана Ерыгина

Клиника Мешалкина выпустила фотопроект «Плечо к плечу», где рассказывает 12 трогательных и вдохновляющих историй врачей и пациентов, которые вместе смогли победить тяжёлые болезни.

— Нам бы хотелось, чтобы пациенты, которые в данный момент проходят лечение или только планируют госпитализацию в Центр, ознакомились с рассказами людей, прошедших порой не самый простой путь в борьбе с болезнью, но не опустивших руки, и смогли поверить в свои силы. Все вошедшие в проект истории — о том, что несмотря на все трудности, с которыми каждый из нас может столкнуться, нужно уметь радоваться каждому дню и верить в себя, — объяснили представители клиники Мешалкина.

Фотограф Светлана Ерыгина сняла для Центра кардиохирургии 24 портрета. Каждая история — это триптих, который состоит из фотографии пациента, врача и рассказа о их пути к выздоровлению. — Один из пациентов специально приехал с Алтая ради пяти минут съемки. Все мы хотим жить, а у этих людей есть свои реальные персональные спасители. Со стороны врачей видно внимательное отношение: они хорошо помнят истории выздоровления своих подопечных и трудности, которые побороли плечом к плечу. По тем парам, которые удалось снимать одновременно, было понятно — люди много времени проводили вместе: у них получалось общаться живо и непринужденно, легко находить темы для разговора, — рассказала о процессе съёмок фотограф Светлана Ерыгина.

НГС публикует 6 историй проекта «Плечо к плечу», полностью увидеть его можно в поликлинике Центра или на официальном сайте. Вова и кардиолог Марина Новикова

Вове два с половиной года. Сейчас он, как и его ровесники, ходит в детский сад и бассейн, недавно научился нырять. Первое вмешательство на сердце он перенёс на пятые сутки после рождения, всего за плечами у мальчика их четыре.



Лариса Васильевна и онколог Александр Жеравин

— Если бы не Александр Александрович Жеравин, не знаю, выкарабкалась бы я. После операции мучили сильные боли, не спала ночами, но когда в палату приходил Сан Саныч и клал руку на ногу, становилось легче. Он смотрит на тебя и разговаривает так, будто бы ты самая лучшая, будто ты единственная. И у тебя обязательно всё получится. Он гордился даже моими самыми малыми достижениями в борьбе с болезнью. Благодаря его поддержке, я поверила, что со всем справлюсь, и победила, — рассказывает Лариса Васильевна.

Леонид Иванович и сердечно-сосудистый хирург Александр Романов

Леониду Ивановичу 53 года, и его самая большая радость — наблюдать, как растёт его 6-летний внук. 18 лет назад Леонид Иванович перенёс обширный инфаркт. Коронарное шунтирование не помогло, требовалась пересадка сердца, но и тут никто не мог дать гарантии, что Леонид Иванович дождётся подходящего донорского органа. В клинике Мешалкина ему провели инновационную процедуру, ставшую альтернативой трансплантации — 10 лет назад врачи имплантировали стволовые клетки в повреждённые участки сердечной мышцы.

Михаил Алексеевич и кардиолог Наталья Глотова

Михаил Алексеевич с 80-х годов работал в ядерной промышленности, на его счету 30 патентов на изобретения. Всего этого могло не случиться — 28 лет назад он попал на операционный стол к хирургам клиники Мешалкина в критическом состоянии — у него был запущенный клапанный порок сердца. Вместе они смогли преодолеть болезнь.

Сергей Васильевич и сердечно-сосудистый хирург Александр Чернявский

Сергей Васильевич — владелец туристической базы в горах Алтая, не боится ни физической работы, ни административных хлопот. Сильного, спортивного Сергея Васильевича настигла беда в 55 лет — врачи диагностировали у него расслоение аорты. Из-за слишком обширного поражения сосуда кардиологи Алтайского края отказались оперировать его. За столь сложный случай взялся профессор Александр Чернявский — он провёл операцию по протезированию аорты. Сейчас Сергей Васильевич готовится к новому туристическому сезону.

Настя и радиотерапевт Елена Самойлова

Насте 10 лет, она мечтает стать врачом и любит обучать командам своего пса Арчи. Он не просто питомец, а друг, вернувший Настю к жизни. Свой 6-й день рождения она встретила в больнице — девочка проходила лечение от тяжёлого заболевания, нефробластомы. Папа пообещал Насте, что как только она выздоровеет, они заведут собаку. Через год, на седьмой день рождения, Настя получила в подарок щенка лабрадора. Поверить в свои силы Насте помогла врач Елена Самойлова — для семьи она стала родным человеком.

