Отравился холодцом? 7 правил закуски, которые помогут избавиться от утренних страданий

Закуска градус не крадет, а прячет. И от этого вам не поздоровится Фото: Елена Вахрушева / 76.RU

От неправильно выбранной закуски вы, конечно, не умрете. Но если похмелье неизбежно, то его можно хотя бы смягчить. Давайте разберемся, какие продукты вам в этом помогут, а какие только добьют.

Вместо того чтобы глотать масло перед новогодним корпоративом (якобы от этого вы дольше останетесь на ногах), прочитайте наш текст. Жирная еда сделает вас супергероем вечеринки, но утром приготовьтесь умирать

Как бы вкусно это ни выглядело, тяжелая закуска (мясо, колбаса, грибы, утка) равняется тяжелому похмелью. В этом случае еда не крадет градус, а прячет до лучших времен. Вы почувствуете в себе суперспособность пить и не пьянеть, что сыграет с вами злую шутку: можно выпить даже смертельную дозу. А вот при умеренной закуске вы раньше свалитесь с ног, зато утром будете чувствовать себя немного лучше, чем могли бы.

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Кроме того, тяжелая еда усиливает нагрузку на печень, которая и без того уже занята расщеплением алкоголя. Пища будет плохо усваиваться, печень откажется перерабатывать алкоголь, а вы почувствуете, что с кишечником что-то не то. — Жирная пища и алкоголь повышают давление в протоке поджелудочной железы, нарушается отток желчи, что провоцирует воспалительные процессы, — объясняет врач-гастроэнтеролог Диана Калугина. — Также эти продукты дольше перевариваются. Другой важный момент: через стенки желудка и кишечника фильтруется кровь, а обилие жирной и тяжелой еды помешает этому процессу. Закуска усилит интоксикацию организма, помешает естественному механизму самоочистки от ядов. Но отказываться от такой еды не стоит. Если вы, конечно, умеете вовремя остановливаться.

Мясо с картошкой тоже не подойдут: они между собой вообще плохо совместимы. Мясо переваривается под действием пепсина, активного в кислой среде, а крахмал обрабатывается амилазой, активной в щелочной среде. То есть минимум что-то одно у вас точно не будет усваиваться как надо.



Острая закуска — против печени и почек

Закусывать острым специалисты тоже не советуют. Еда, в составе которой есть чеснок, хрен, лук, горчица, перец и уксус, замедляет окисление алкоголя и процесс его распада. Это усиливает токсичное воздействие этанола на печень и почки. Возникающее в результате замедленной переработки спиртного обезвоживание наносит дополнительный удар по этим органам.

Грибы только для любителей страшных галлюцинаций

Сразу успокоим любителей намахнуть под грузди со сметаной. Они в реестр потенциально опасной закуски не входят. Хотя алкоголь может в этом случае создать подходящую среду для выделения ядовитых веществ из мякоти гриба и облегчит их проникновение. Нас больше интересуют сморчки. В них присутствует смесь органических кислот, которая под действием алкоголя становится токсичной для печени. Также в сморчках есть некоторая доза гиромитрина. Под воздействием определенных реакций он дает галлюциногенный эффект. И эти галлюцинации вряд ли вам понравятся.

Десерты и сладости не дадут алкоголю переработаться



В этом случае мы опять же говорим исключительно о внушительных количествах сладкого и алкоголя. Если вы выпьете бокал вина и закусите его десертом Павловой, то ничего с вами не случится. А вот когда в разгар кутежа начнете тянуть в рот всё подряд, ждите сюрприза. По большому счету десерты (торты, пирожные, конфеты и даже фрукты с высоким содержанием простых сахаров) работают примерно так же, как мясо и жирная еда. Организм расщепляет алкоголь сразу, из-за того что в ваших любимых напитках практически нет пищевой ценности, зато полно энергетической. Но сахара составляют конкуренцию спиртному в очереди на переработку. Из-за этого расщепление алкоголя замедляется, а время его токсичного воздействия на организм увеличивается. Угадаете, к какому эффекту это приведет? Правильно, к отравлению!

Фрукты станут лучшей закуской, чем мясо Фото: Дарья Селенская / 74.RU

А теперь перейдем к тем продуктам, которые прекрасно подойдут в качестве закуски. Эксперты предлагают предпочесть легкую пищу. Она замедляет всасывание алкоголя, не нагружая печень. Взять, к примеру, тот же рис, который действует как сорбент. Всасывание алкоголя замедлится, и организм успеет лучше с ним справиться.



Овощи и фрукты — грустно, но полезно

Вместо богатых мясных угощений лучше сделать овощную и фруктовую нарезку. Да, выглядит скучно, но зато как полезно! Особенно рекомендуют налегать на яблоки, в них содержатся пищевые волокна и пектин. Этот фрукт улучшает пищеварение, помогает организму лучше справиться с переработкой алкоголя. А чем эффективнее организм будет перерабатывать спиртное, тем меньше он пострадает во время застолья. Вы заметите это во время похмелья. Его вам всё равно не избежать, но хотя бы будете чувствовать себя более живым и даже сможете сводить ребенка на утренник.

Яблоки, персики, груши и дыни отлично подойдут к виски. Такое сочетание, возможно, странно звучит, но стоит вам только попробовать, как вы отложите в сторону сырокопченую колбасу и вырветесь из объятий холодца.



Фрукты на стол кладут вовсе не для того, чтобы они заветривались Фото: Артём Ленц / NGS24.RU

Арбуз, клубника, зеленый чай помогут вывести яды

Мы и сами не верим, что советуем вам заменить ароматное мясо, жирную утку и другие вкуснейшие закуски на арбуз или клубнику, но мы же сегодня говорим о пользе (о вашем похмелье поговорим как-нибудь потом). Так вот арбуз и клубника — действенные мочегонные продукты, они помогут вывести из организма ядовитые продукты переработки алкоголя. Плюс ко всему вам придется немного чаще вставать из-за стола. И если физические нагрузки не спасут от опьянения, то на ногах вы элементарно быстрее почувствуете степень своей кондиции и, возможно, вовремя поймёте, что пора домой. У зеленого чая тот же самый эффект.



Всё зависит от организма

Перечисленные рецепты не являются панацеей. Каждый организм индивидуален и работает по собственному расписанию и со своими особенностями. Так что вам лучше знать, как он реагирует на разные закуски. Единственный лайфхак, который работает всегда, — знать меру.

— Нужно рассчитывать свои силы. И нежелательно смешивать алкоголь. Есть такая поговорка: зерно к зерну, виноград к винограду, — говорит вице-президент Ассоциации барменов Екатеринбурга Вячеслав Зацепилов. — Если вы пили вино, максимум, что можете потом попробовать, это коньяк. Потому что это всё делается из винограда. То, что сделано из зерна, условно можно смешивать, но нежелательно.

А вот ваши игрища на повышение и понижение градуса организм не волнуют. Алкоголь всё равно будет всасываться в кровь, хотите вы этого или нет.

