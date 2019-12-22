Зачем звезды «Битвы экстрасенсов», маги и целители собрали пенсионеров Новосибирска в придорожном кафе

На мероприятие пришли несколько десятков пожилых людей Фото: Илья Калинин

Придорожное кафе, люди в возрасте за накрытым столом — едят пюре с котлетами, пьют морс-водку-шампанское, их развлекают экстрасенсы, тут же маг-парфюмер Лариса Солнечная презентует энергетически заряженный парфюм (пробники бесплатно, индивидуальный аромат 1500 рублей), в промежутках выступает цыганское трио, экстрасенс раздает мышек, заряженных на исполнение загаданного... Нет, это не 90-е со своими Кашпировским, Чумаком и их последователями. Это 2019 год, Новосибирск. Журналист НГС побывал на встрече экстрасенсов и биоэнергетиков, послушал — о чём они рассказывают, возможно, вашим родителям, и посмотрел как на всё это реагируют пожилые люди.

Есть в глубине Дзержинского района придорожное кафе «Золотая горка». С виду — типовой павильон, в которых обычно располагаются всевозможные шаурмячные, шашлычные или блинные. С обязательным линолеумом на полу, небольшими столиками, угловым диваном и какой-нибудь ЖК-панелью на стене, на экране которой без звука крутится канал «Муз-ТВ».

В нашем случае — почти всё то же самое, но столики в зале составлены в три длинных ряда, а перед ними организовано что-то вроде сцены-площадки для выступления артистов. В кафе попадаешь практически сразу с улицы через небольшой тамбур с затоптанным ковром. Больше не для красоты, а для безопасности — чтобы не поскользнуться.

В самом зале у входа — вешалка-тренога и пустой стол для одежды. Гостей так много, что одной треногой тут не отделаться. Слева — большой баннер с красным сердцем и минаретами. За тремя столами около сотни человек: пенсионеры, инвалиды-колясочники и несколько людей помоложе. На столах: водка, шампанское, морс, салаты, овощная нарезка, хлеб и конфеты двух типов, зелёные и красные. Молодой мужчина разносит на подносах тарелки с картофельным пюре и котлетками. Официантка-девушка расставляет блюда с кусками жареного мяса.

Здесь прошла презентация проекта «Доброе сердце Востока» Фото: Илья Калинин



Здесь проходит благотворительный концерт московских артистов. А по сути — презентация проекта «Доброе сердце Востока». Вход — бесплатный. Еда-напитки — тоже.

— Это яркий культурно-массовый проект, направленный на создание благоприятных условий для культурного развития участников с ограниченными возможностями и без оных; на сохранение и развитие культурного потенциала; на приобщение участников к лучшим образцам культуры и искусства; на привлечение внимания к творчеству, содействие росту творческих способностей; на обмен творческим опытом и укрепления дружественных отношений между участниками, на формирование доброго отношения друг к другу, к окружающему миру и к самому себе, — сообщается в рекламном описании проекта.

Организатор проекта «Доброе сердце Востока» Нигора Рахимова (справа) Фото: Илья Калинин

Организовала проект Нигора Рахимова, победительница международного конкурса красоты Queens & Kings of Magic in Global Space среди людей, обладающих экстраординарными способностями. Партнер Нигоры — представитель тибетской медицины Аида Рубени, приехала в Новосибирск из Москвы. У Рубени много регалий: она называет себя биоэнергетом — специалистом по переработке негативной энергии, гирудотерапевтом — врачом, который лечит пиявками, и флеботоминологом (этот термин поисковики не смогли расшифровывать).



Спонсорами проекта ведущие назвали Алёну Зимовскую, Татьяну Каплун и Наталью Гаварухину. Единственную Наталью Гаварухину в Новосибирске «Контур.Фокус» связывает с продажей различного вида топлива. Гаварухиной Наталье Валерьевне принадлежат 100% компаний «Регионнефтегаз» и «Нефтегаз». Ещё одним спонсором выступила микрокредитная организация «Байбол».

Из Москвы встретиться с новосибирскими пенсионерами прилетели «магические» артисты: Инесса Алиева (участница украинской «Битвы экстрасенсов», биоэнергет, целитель, член президентского совета Международной ассоциации целителей, комплементарной медицины и психологов); Ольга Золотая (Мисс «Иная Реальность» по версии ТВ-3, ведущая радиошоу «Золотая магия» на радио «Не Русское радио», участница 20-й «Битвы экстрасенсов», солистка группы «Музыкальные Ведьмы Spider Queens»); Лариса Солнечная (маг-парфюмер, косметолог-гирудотерапевт, арома-психолог, дизайнер кулонов-талисманов, основатель аналогичного благотворительного проекта «Солнце в ладонях», который проходит в Москве).

Столик с «волшебной» атрибутикой Ларисы Солнечной Фото: Илья Калинин

У Солнечной рядом со сценой — столик с разложенными талисманами и маленькими пробниками энергетически заряженного парфюма. Ближе к концу вечера она пошла в зал и стала мазать ладошки пенсионеров парфюмом. «Я вам раздам капельки радости», — сообщила уже и без того весёлым пенсионерам арома-психолог Солнечная. Вскоре в зале остро запахло радостью.

— Могу изготовить вам индивидуальный аромат. Он будет помогать в жизни. Я сделаю вам арома-тест и узнаю, какие запахи вам подходят, расскажу, что у вас находится в подсознании и сделаю специальный аромат во флаконе. Он будет работать только на вас. Сделаю минут за двадцать. Стоит это 1500 рублей, — перекрикивая скрипичную музыку, Лариса Солнечная устроила мини-презентацию товара корреспонденту НГС.



Новосибирское танцевальное шоу «Горький шоколад» Фото: Илья Калинин

— Наш город Новосибирск — холодный, зима тут, суровое всё. И мы хотим дать тепло Новосибирску. Вот наше желание. Так как я — восточная, нас всегда учили уважать старших, людей в возрасте. И поэтому я начала свой первый проект с взрослых людей, которые воспитали своих детей достойными. И эти люди достойны, чтобы дарить им праздник, — объяснила позже экстрасенс Нигора. Её так и представили со сцены, хотя сама себя она называет скромнее: специалист по нетрадиционной медицине.



На мероприятие пригласили пенсионеров из Дома ветеранов и колясочников из общественной организации инвалидов «Финист».

— Отправили нам в WhatsApp видеоролик этого благотворительного концерта, перечислили участников, спонсоров… Вот мы и приехали. Нас пять человек. Хорошо, уютненько, кормят, поят, развлекают, интервью берут. Может, подарки ещё дадут, — рассмеялась гостья мероприятия, инвалид-колясочник Ольга Халявина.



Московский кавер-певец Дмитрий Железнов Фото: Илья Калинин

Вдоль столов тем временем прохаживался московский кавер-певец, по совместительству — один из ведущих вечера, Дмитрий Железнов. С внешностью из 90-х и голосом советской эстрады из 70-х. И песни исполнял он примерно тех же лет, что особенно тепло воспринимала аудитория.

Песни столичного певца чередовались выступлениями местных артистов: цыганского трио «Ляля Рыжая», танцевального шоу «Горький шоколад», Дедом Морозом с аккордеоном, ещё одним кавер-певцом Валерием Плешковым и инструментальным дуэтом «Вдохновение». Иногда на сцену выходили почётные гости и говорили приятные организаторам слова.



Цыганское трио «Ляля Рыжая» Фото: Илья Калинин

Некоторые не смогли приехать, как было сказано ведущими, в силу своей занятости. Например, отсутствовал генеральный консул Республики Узбекистан в Новосибирске Юсуп Артыкбаевич Кабулжанов. Зато вышла к внимательно слушающим пенсионерам тоже пенсионер, но МВД, полковник в отставке Ольга Прусакова. Полковник рассказала, как в тяжёлые годы своей жизни, когда серьезно болела, она удачно познакомилась с экстрасенсом Рахимовой.

Правильно заряженные Инессой Алиевой (слева) мышки-талисманы готовы к раздаче Фото: Илья Калинин

Самая молодая из столичных «экстрасенсов» Ольга Золотая заметила, что они ещё вернутся в Новосибирск с этим проектом, но уже 8 марта и к более молодой аудитории.



Ольга Золотая (слева) и новосибирский кинорежиссёр Василиса Даль Фото: Илья Калинин

— Я заколдовать вас — трах-тибидох — в лягушку точно не смогу. Но есть такие, которые могут в лягушек заколдовать. Некоторые у нас в мышей могут превращать. Вот Инесса Алиева бегает тут, она может в мышь превратить. Какой у нас символ следующего года, знаете? Так что с ней осторожно. Пишите красиво, — со смехом заметила в разговоре с корреспондентом НГС Ольга Золотая.

Пенсионеры охотно брали энергетически заряженных мышек. Некоторые после этого целовали экстрасенсу руку. А те, кто был помоложе, спешили сфотографироваться с Ольгой Золотой.

Лариса Солнечная раздаёт капли с запахом радости Фото: Илья Калинин