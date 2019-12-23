Трещины в потолке, давка в столовой. Мама новосибирской школьницы — об учёбе в переполненной старой школе

Школу № 57 построили в 1939 году, спустя 80 лет здание решили закрыть на реконструкцию Фото: Густаво Зырянов

После публикации НГС о 36-й школе, ученики которой из-за нехватки места занимаются в кабинете без парт, в редакцию обратилась мама одной из учениц школы № 57. По документам, их школа закрыта на ремонт, который вот-вот должен начаться — при этом нет ни проекта реконструкции, ни каких-либо перспектив на скорейший ремонт. В письмах, которые инициативные родители пачками отправляют в мэрию, сроки капремонта постоянно сдвигаются. Поэтому младшеклассники 57-й школы вынуждены ходить в ту самую, трещащую по швам, школу № 36. О разваливающемся здании 1937 года постройки, трещинах в потолках, непроветриваемых классах, переполненной столовой и отсутствии учителей-предметников мама пятиклассницы рассказала НГС. Далее — от первого лица.



— История с нашей школой длится уже два года. И судя по всему, до завершения ещё далеко. Её закрыли на ремонт еще в июне 2018 года, а проекта реконструкции нет до сих пор. Говорилось, что сроки начала ремонта — 2019–2020 годы. В 2019 году ничего не началось — проекта не было, в бюджете нас тоже никак не учли. В апреле этого года нам ответили, что выделили 10 миллионов на проект. Прошло полгода. Октябрь — проекта так и нет. Затем приходит очередное письмо-ответ от чиновников, в котором написано, что в бюджете на 2020 год запланировано выделить уже 15 миллионов на ещё один проект. После того как мы увидели эту цифру в 15 миллионов, я решила, что обращусь в областную прокуратуру. Пусть они проводят проверку департаментов — кто курирует проекты, кто занимается всеми этими вещами, почему на проект деньги выделяют дважды, а ремонт не могут начать уже второй год...

Наша школа сейчас закрыта, занятия в ней не ведутся. При этом здание стоит на балансе города, оно отапливается, а в своём кабинете спокойно сидит наш директор. Полтора года прошло, а кабинет директора остался на прежнем месте. Единственное, для чего нужно это здание сейчас — проводить 1 сентября праздничные линейки. Со стороны это выглядит странно: дети стоят наряженные перед закрытой школой, у которой уже обваливается фасад.



Линейка для учеников школы № 57 уже второй год проводится перед закрытым учебным учреждением. На уроки ребята ходят в другое здание

Сейчас ученики с первого по пятый класс ходят в школу № 36, где занятия проводятся с нарушением СанПиНов. Проблем вообще много. Во-первых, расписание сдвинуто, поэтому вторая смена начинается в 14:00–14:30. Чтобы успеть провести все уроки, школьные перемены сократили до 5 минут. Учителя вынуждены бегать на переменах из одной школы в другую. Не знаю, как обстоят дела со средним звеном (его распределили из 57-й школы в другую, не в 36-ю), но у нас учителя порой не успевают из-за маленьких перемен добежать до школы, поэтому уроки ведут учителя начальной школы. Может, это и не критично, но всё равно, это ж не предметники. С пятого класса начинается расширенное образование, но наши дети, по моему мнению, получают его в недостаточном объёме. В 57-й школе информатика, согласно плану, должна быть с четвёртого класса, а в 36-й у нас её совсем нет. Во-вторых, столовая — просто ад. Единственная большая перемена в 36-й школе у первой смены — это перемена между третьим и четвёртым уроками. Она длится 15 минут. Все скопом (а школа сильно переполнена) идут в столовую. Представляете, что там творится? Вот мой ребёнок поэтому все эти два года в столовую не ходит, потому что очередь отстоять невозможно.

В таких стесненных условиях дети учатся уже второй год. И судя по всему, будут учиться и третий год — при условии, что в 2020 году нашу школу все-таки начнут ремонтировать.

После закрытия школы № 57 школьников (почти триста человек) направили в школу № 36, которая также нуждается в ремонте. Её здание было построено в 1937 году Фото: Густаво Зырянов

Нашу 57-ю школу признали аварийной с подачи родителей. После их жалобы приезжала специальная комиссия из МЧС — после проверки школу и закрыли. Не берусь утверждать, но думаю, если в 36-ю школу такая комиссия нагрянет, то тут также найдутся причины для закрытия.



Что у нашей закрытой, что у этой школы очень интересный проект планировки. Спортзал находится на четвёртом этаже, а на третьем идут обычные уроки. В зале могут заниматься два, а то и три класса одновременно, поэтому порой стоит такой топот и грохот, что дети в классах не слышат, что говорит учитель. В прошлом году в классе, который находится под спортзалом, пошла трещина на потолке. В этом году мы приходим в наш класс, а там трещину закрыли гипсокартоном. Что теперь там, под этим гипсокартоном происходит, никому не известно.

Дети занимаются в непроветриваемых классах. В некоторых кабинетах стоят не пластиковые, а старые окна, которым уже 80 лет и которые открыть зимой невозможно.



Таких школ, как наша — 37–39-х годов постройки — в Новосибирске несколько. Не только мы в таких условиях занимаемся. Эти школы работают, в отличие от 57-й. Например, в некоторых зданиях стёкла в окнах разбиты, а там дети занимаются. Как-то из департамента нам пришёл ответ, в котором перечислены все эти учебные заведения с датами планируемого ремонта вплоть до 2026 года. 36-ю школу вот в 2021 году запланировали начать ремонтировать, но если по нашей такая неизвестность, то что будет с этой? И главное — куда расформируют 1000 учеников 57-й и 36-й школ?



С нашей школой, я думаю, дело с мёртвой точки не сдвинется и в 2020 году.



Я не понимаю, почему проекты реконструкции и ремонта школ нельзя готовить заранее, до того, как их закрывают. Это ведь логично — учреждение закрыли, а по нему уже есть конкретный проект работ с утвержденными сроками. Почему нужно сначала закрыть школу, а потом годами вести подготовительный процесс — согласовывать денежное финансирование, разрабатывать проект и так далее?

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