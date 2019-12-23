Группа разбора: как пешеходы-самоубийцы и бездарь за рулём нашли друг друга

Характерный след от удара головой на лобовом стекле KIA Spectra — верный признак наезда на пешехода Фото: ГИБДД Рыбинского МУ МВД

Эта авария произошла в Рыбинске: на хорошо освещённой и почти пустой дороге двое пешеходов пересекали проезжую часть по переходу, когда их на полном ходу снесла KIA Spectra. Мнения о том, кто больше виновен в этой аварии, неожиданно разделились.

Видео: atel.me

Инцидент могла предотвратить любая из сторон. Водитель не сбавлял скорости практически до момента наезда, хотя видимость на пешеходов ничто не ограничивало. Но и пешеходы могли заметить автомобиль и не шагать прямо под него. Формально у них был приоритет, но, помимо буквы закона, есть ещё грубая физика, и она была не на их стороне. Но кто прав де-юре?



Для пешеходов в Правилах есть пункт 4.5: на нерегулируемых переходах выходить на проезжую часть можно, убедившись в безопасности. Пешеходы обязаны оценить расстояние до автомобилей и их скорость, то есть переходить вслепую запрещено.

Но для разбора таких ДТП данный пункт, как правило, не так значим: ответственность всё равно ложится на водителя. В данном случае он нарушил пункт 14.1 ПДД, который требует уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу по нерегулируемому переходу. Люди были уже на проезжей части, то есть обязанность пропускать была безусловной.

Вероятно, водитель отвлёкся: может быть, говорил по телефону или разбирался с магнитолой, но и это не является оправданием, равно как и ссылки на внезапность появления пешеходов. Помимо прочего, водитель обязан выполнять пункт 10.1 ПДД, то есть снижать скорость вплоть до полной остановки сразу же после обнаружения опасности, и это правило распространяется даже на ситуации, когда пешеходы бегут в неположенных местах, не говоря уже о пешеходных переходах. Судя по видео, водитель не сделал всего возможного, чтобы избежать ДТП, поэтому с большой вероятностью его признают ответственным за этот инцидент.



Какое наказание ему грозит? Зависит от травм пешеходов: если вред здоровью лёгкий или средний — административное наказание по статье 12.24 КоАП подразумевает штраф до 25 тысяч рублей или лишение прав на срок до двух лет. Если причинён тяжёлый вред здоровью, по статье 264 УК РФ водителю грозит до двух лет колонии, за смерть человека — до пяти лет, за смерть двоих — до семи лет. Наказание существенно ужесточается, если водитель был пьян.

Что касается тяжести травм, обычно она устанавливается уже в процессе лечения. Например, вредом средней тяжести считается «неопасное для жизни длительное расстройство здоровья или значительная утрата трудоспособности менее чем на треть». Скажем, длительная хромота или постоянные головокружения могут быть очень неприятны для человека, но признаны лишь вредом средней тяжести.

Кроме того, водитель несёт гражданскую ответственность, то есть обязан оплатить лечение пострадавшего человека, причём безотносительно своей виновности: статья 1079 ГК РФ обязывает компенсировать вред в любом случае. Из этого правила есть исключения, но очень специфические: например, водитель освобождается от ответственности, если доказано, что пешеход пытался покончить жизнь самоубийством и действовал намеренно.



Если у водителя есть полис ОСАГО, выплату в пределах 500 тысяч рублей на каждого пострадавшего сделает страховая компания, но и здесь всё непросто: ущерб здоровью оценивается по стандартной таблице (постановление Правительства от 15.11.2012 № 1164). Так, перелом бедра оценен в 50 тысяч рублей, сотрясение мозга — до 25 тысяч, перелом позвоночника — 50 тысяч. Если у водителя нет ОСАГО или ущерб превысил расчётные суммы, пострадавшие могут взыскать разницу через суд, включая, кстати, и моральный ущерб.

В таких ситуациях нет победителей: пешеход рискует получить травмы, лечение которых растянется на годы. Водитель, помимо штрафов и лишения прав, несёт большие расходы. Поэтому предотвращение таких инцидентов — в интересах обеих сторон.

Кто, по-вашему, больше виноват в этом происшествии?