Таксист выскочил на трамвайные пути в Новосибирске — в него врезался Lancer. Ищем виновного по видео

Улица Дуси Ковальчук, участок перед Сухим логом. Автомобиль с окраской «Яндекс.Такси» движется в ряду справа от трамвайных путей. Над проезжей частью висят знаки движения по полосам, ехать предписывается прямо. Вдруг таксист решает резко повернуть налево (или развернуться), перестраивается на трамвайные пути — слышен истошный звук сигнала приближающегося Mitsubishi Lancer. Легковушка тормозит, но столкновение неминуемо — смотрите видео.

Проект «Куда ты рулишь?» вновь разбирает аварию с участием такси — на этот раз машина со спецокраской столкнулась с автомобилем, который ехал по трамвайным рельсам в попутном направлении. А таксист просто решил резко повернуть налево и не оценил обстановку. Подробнее о нюансах и опасности езды по трамвайным путям — в материале Дмитрия Косенко .

Крайний левый знак движения по полосам висит над тем рядом, где ехало такси, а не над трамвайными путями — возникает вопрос, по правилам ли ехал Mitsubishi Lancer?

— По рельсам у нас можно ехать попутного направления, если там не висит «кирпич». Если на одном уровне трамвайные пути находятся с дорогой, то это считается крайняя левая полоса. Соответственно таксист не занял крайнюю левую полосу при повороте, он виноват, — объясняет руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

Пункт 9.6 ПДД. Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево или развороте.



Пункт 8.5 ПДД. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении.



Правила допускают движение по трамвайным путям, но опасность езды там повышается — хотя бы вот из-за подобного случая с такси, когда на рельсы выскакивают внезапно. Плюс проблемы с торможением и курсовой устойчивостью при попадании колеса на гладкий металл рельс. Поэтому, выехав на пути, стоит проявлять особую бдительность, сильно не разгоняться и быть готовым к внезапному перестроению других машин.