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Таксист выскочил на трамвайные пути в Новосибирске — в него врезался Lancer. Ищем виновного по видео

Проект «Куда ты рулишь?» разбирает ДТП на трамвайных путях с участием такси

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Момент столкновения с такси

Момент столкновения с такси

Проект «Куда ты рулишь?» вновь разбирает аварию с участием такси — на этот раз машина со спецокраской столкнулась с автомобилем, который ехал по трамвайным рельсам в попутном направлении. А таксист просто решил резко повернуть налево и не оценил обстановку. Подробнее о нюансах и опасности езды по трамвайным путям — в материале Дмитрия Косенко

Улица Дуси Ковальчук, участок перед Сухим логом. Автомобиль с окраской «Яндекс.Такси» движется в ряду справа от трамвайных путей. Над проезжей частью висят знаки движения по полосам, ехать предписывается прямо. Вдруг таксист решает резко повернуть налево (или развернуться), перестраивается на трамвайные пути — слышен истошный звук сигнала приближающегося Mitsubishi Lancer. Легковушка тормозит, но столкновение неминуемо — смотрите видео. 

Видео АСТ-54

Крайний левый знак движения по полосам висит над тем рядом, где ехало такси, а не над трамвайными путями — возникает вопрос, по правилам ли ехал Mitsubishi Lancer?

— По рельсам у нас можно ехать попутного направления, если там не висит «кирпич». Если на одном уровне трамвайные пути находятся с дорогой, то это считается крайняя левая полоса. Соответственно таксист не занял крайнюю левую полосу при повороте, он виноват, — объясняет руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

Пункт 9.6 ПДД. Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево или развороте. 

Пункт 8.5 ПДД. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении.

Правила допускают движение по трамвайным путям, но опасность езды там повышается — хотя бы вот из-за подобного случая с такси, когда на рельсы выскакивают внезапно. Плюс проблемы с торможением и курсовой устойчивостью при попадании колеса на гладкий металл рельс. Поэтому, выехав на пути, стоит проявлять особую бдительность, сильно не разгоняться и быть готовым к внезапному перестроению других машин. 

Кто виноват?

    В предыдущем разборе «Куда ты рулишь?» мы рассказывали об опасности движения по выделенной полосе — там тоже возможны внезапные перестроения. 

    Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    Куда ты рулишь?ДТПЯндекс-Такси
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    КОММЕНТАРИИ (25)

    21 дек 2019 в 09:22

    Так-то там двойная сплошная до перекрестка, так что водитель такси не прав дважды, тут и права иметь не надо, чтобы знать.

    Фото пользователя
    21 дек 2019 в 09:35

    Разве это таксист? Это найденный по телефону диспетчером Водитель-любитель, не знающий ПДД и зачастую, не имеющий навыков вождения. Таксисты были в советское время, а теперь это неумехи из местных и стран ближнего зарубежья.

    Михаил
    21 дек 2019 в 09:32

    юрист не прав, если висит знак движение по полосам не над путями, по ним ехать запрещено. если знака бы не было то можно.