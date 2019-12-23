Невеста месяца: королева красоты и мама двух дочек ищет любовь, но мужчин отпугивает её популярность

Анастасии Воеводиной 34 года, она ни разу не была замужем и воспитывает двух дочек. Когда мужчины пишут ей в соцсетях: «Ты королева? Ты звезда?», — она отвечает честно: «Да, это так». Неоднократно Настя выигрывала в конкурсах красоты, имеет несколько титулов и корону. Кроме того, Анастасия — блогер, актриса и модель. Корреспондент НГС поговорила с сибирячкой — она рассказала, за какого мужчину хотела бы выйти замуж, почему не складываются отношения и чем плоха популярность.
О себе
— У меня два высших образования. Окончила педагогический колледж, сельскохозяйственный институт и Кузбасский институт экономики и права (экономика и управление). Увлекаюсь модельной сферой, фотосессиями. Мне нравятся красивые фото, макияжи. Занимаюсь актерским мастерством в театральной студии «Примус». Люблю спорт — катаюсь на сноуборде, недавно освоила виндсёрфинг. Плаваю, погружалась с аквалангом. Ещё я уже третий год амбассадор полумарафона Забег.рф, веду активный и здоровый образ жизни — не пью алкоголь, не курю.
О неудавшихся замужествах
— Официально я не была замужем. С отцом старшей дочери мы познакомились когда мне было 22 года, а с отцом младшей — когда мне было 30 лет. Отец старшей бросил нас ещё во время моей беременности, нашел другую — она тоже забеременела. Он долгие годы не видел ребёнка, а потом дочь подросла и захотела познакомиться с папой. Они виделись 2–3 раза, но ни он, ни его семья не желают этого делать. Он уже поменял еще одну семью, не совсем стабильный мужчина, мы не общаемся.
С отцом второй дочки конфликты начались почти сразу, как я забеременела. Он старше меня и сказал, что не хотел детей, ему комфортнее жить так, как он привык — свободный, в окружении своих «гостей». Когда началось рукоприкладство — я ушла. Я никогда не стану терпеть унижения, оскорбления и тем более избиения. Мы не общаемся, но с дочерью он периодически видится.
О материнстве
— У меня 2 дочки: старшей 11 лет, младшей 3,5 года. Я не чувствую сложности в воспитании детей — успеваю все: и работать, и заниматься спортом, водить детей на секции, развивашки и еще параллельно развиваюсь сама. Я не призываю женщин разводиться, но если в семье негатив, разлад, если дети видят ссоры родителей, то лучше детям жить в спокойствии с одной с мамой, чем каждый день видеть издевательство и негатив в семье. Я за хорошие, крепкие семейные отношения, за позитив и добро.
Об отношениях
— Я не приемлю измены, и если у меня отношения, то серьезные, без измен, на полном доверии. Свободные отношения и прочее — тоже нет, семья должна быть семьей, жить вместе. Гостевой брак или виртуальные отношения — это вообще ничто, это несерьезно. Бывают обстоятельства — работа, командировки, недолгие поездки, но временно.
О семье
— Я спокойная и домашняя женщина. Для меня дом — моя душа, я люблю своих детей и всегда рядом с ними. Я не работаю с утра до вечера, у меня свободный график — много времени провожу дома с дочками, легко беру их с собой на съемки. У меня всегда есть время для своих близких и для отдыха. Уют в семье — это всегда есть.
Тем не менее я никогда не была просто домохозяйкой, развитие и рост — это мое все. Я не смогу сидеть дома, во мне столько энергии — мне нужно движение, съёмки. До рождения дочки я занималась организацией показов, ставила дефиле для конкурса красоты, организовывала фотодни. Когда родила — стала вести блог. Я не могу ничего не делать.
Мужчины, которые привлекают
— Открытые, добрые, позитивные с чувством юмора. Мне хочется видеть рядом с собой настоящего мужчину, заботливого, который не будет унижать женщину, доминировать над ней, казаться успешным на ее фоне. Я хочу сильного обеспеченного мужчину, но такого, который даст мне возможность для самореализации, который будет не против моих съёмок в кино, ведь я собираюсь продолжать свою актерскую деятельность, и модельную тоже. Сейчас я ищу мужчину, который не станет ревновать меня к лайкам, фотосессиям, с которым будет легко, активно, душевно и интересно проводить время.
Финансовый вопрос для меня важен — он должен иметь всё. У меня тоже есть всё, что мне нужно (недвижимость, авто), и было бы странно, если бы у него этого не было. Я работаю, моего заработка нам с детьми хватает, но и мужчину я ищу с хорошим достатком. А вообще, главное — комфорт.
Я не ищу своим детям отца — он у них есть. Я ищу себе близкого, любимого человека. Для нормальных адекватных людей дети никогда не являются проблемой. Конечно, хочется полной семьи, быть замужем. Чтобы дети росли, видели любовь и гармоничные взаимоотношения между мной и моим мужем.
Мужчины, которые точно не вариант
— Меня отталкивают мужчины, которые с первых слов знакомства начинают грубить, хамить, вести себя недостойно. Мужчины, которые думают, что их все хотят развести на деньги и пользоваться ими. Сейчас многие девушки имеют хорошую работу и зарабатывают не хуже парней. У многих есть хорошие автомобили, квартиры. Это нормально, что девушки хотят равных себе парней или выше по материальному достатку.
Знакомства и свидания
— Я знакомлюсь чаще через общих знакомых, в компаниях. Парни пишут мне в «ВКонтакте», или в «Директ.» У меня есть анкета в Tinder. Складываются, как правило, дружеские знакомства — я творческий человек, и, возможно, мне нужно что-то большее, чем просто отношения. Мне хочется и путешествовать, и бывать в интересных местах, я люблю проводить вечера за ужином в каких-нибудь популярных местах Новосибирска. Всегда ищу что-то интересное — как провести досуг: концерты, кино, театры. Возможно, мужчине трудно в моем ритме. Я ни разу не уходила со свидания. Однажды был момент, когда парень специально нарядился для меня — это было так нелепо, что второго свидания уже не было.
О мужской красоте
— Я больше визуал, для меня ухоженная внешность играет большое значение. Молодой человек должен заниматься спортом, выглядеть спортивно, посещать косметолога, обязательно стоматолога. Сейчас есть барбершопы, где мужчины могут привести в порядок свой внешний вид. Употребление вредной еды и алкоголя ведёт к ожирению и не всегда хорошему виду. Поэтому я предпочитаю ухоженных, здоровых людей. Так же как и одежда. Мужчина должен быть опрятно и стильно одет. В магазинах огромное разнообразие. Если нет вкуса, можно подойти к консультанту в той же Zara, одеться стильно и недорого.
О популярности
— Иногда мне кажется, что моя популярность и активность в Новосибирске порой и мешает мне найти отношения. Многие думают, что я звезда, и пишут мне, что они обычные парни и не потянут меня. Но это пишут люди, которые хотят познакомиться через интернет, потом видят профиль, мою активность и пасуют. Но это и к лучшему, отсеиваются ненужные. Многие мужчины вообще не разбираются в конкурсах красоты. Им что леди Сибири, что мисс Вселенная. Обычно просто говорят: «Ты королева? Ты звезда?». Я отвечаю: «Да». Ну а что ещё скажешь на такое? Меня это смешит.
Титул и корона
— Я участвовала в конкурсе «Леди Сибири», у меня корона и титул гран-при «Леди Новосибирск». Это конкурс для женщин, у которых есть семья и дети.
Еще летала в Москву на межроссийский конкурс красоты Russian Diva Top Model и заняла титул Diva Shine и 2vice mrs. Являюсь амбассадором конкурса, помогаю девушкам попасть на конкурс и принять в нем участие.
Мое первое модельное агенство было в 15 лет, а карьера модели и фотомодели уже активно развивается 12 лет. Полтора года назад в Новосибирске начали снимать фильм «Моника». Сюжет основан на реальных событиях — о любви, семейных ценностях и конкурсах красоты. Главная героиня идёт на конкурс и разворачивается целая история, ее жизнь полностью меняется. Я играю участницу конкурса красоты. Фильм выйдет в прокат в кинотеатрах, мы все ждём с нетерпением.
Если вам понравилась героиня материала и вы хотели бы познакомиться, пришлите несколько слов о себе, фото и ваши контакты на she@ngs.ru, мы передадим информацию Анастасии.
Наш предыдущий герой — художник Игорь Вечерский. Он рисует картины в эротическом жанре и, как считает сам, именно поэтому у него не складываются отношения с девушками — они ревнуют его к голым натурщицам.