Невеста месяца: королева красоты и мама двух дочек ищет любовь, но мужчин отпугивает её популярность

Анастасии Воеводиной 34 года, она ни разу не была замужем и воспитывает двух дочек. Когда мужчины пишут ей в соцсетях: «Ты королева? Ты звезда?», — она отвечает честно: «Да, это так». Неоднократно Настя выигрывала в конкурсах красоты, имеет несколько титулов и корону. Кроме того, Анастасия — блогер, актриса и модель. Корреспондент НГС поговорила с сибирячкой — она рассказала, за какого мужчину хотела бы выйти замуж, почему не складываются отношения и чем плоха популярность.

О себе

Анастасия — блогер, фотомодель, фотограф и актриса

Фото: Анастасия Воеводина

— У меня два высших образования. Окончила педагогический колледж, сельскохозяйственный институт и Кузбасский институт экономики и права (экономика и управление). Увлекаюсь модельной сферой, фотосессиями. Мне нравятся красивые фото, макияжи. Занимаюсь актерским мастерством в театральной студии «Примус». Люблю спорт — катаюсь на сноуборде, недавно освоила виндсёрфинг. Плаваю, погружалась с аквалангом. Ещё я уже третий год амбассадор полумарафона Забег.рф, веду активный и здоровый образ жизни — не пью алкоголь, не курю.

О неудавшихся замужествах

С отцами своих дочерей она не общается Фото: предоставила Анастасия Воеводина

— Официально я не была замужем. С отцом старшей дочери мы познакомились когда мне было 22 года, а с отцом младшей — когда мне было 30 лет. Отец старшей бросил нас ещё во время моей беременности, нашел другую — она тоже забеременела. Он долгие годы не видел ребёнка, а потом дочь подросла и захотела познакомиться с папой. Они виделись 2–3 раза, но ни он, ни его семья не желают этого делать. Он уже поменял еще одну семью, не совсем стабильный мужчина, мы не общаемся. С отцом второй дочки конфликты начались почти сразу, как я забеременела. Он старше меня и сказал, что не хотел детей, ему комфортнее жить так, как он привык — свободный, в окружении своих «гостей». Когда началось рукоприкладство — я ушла. Я никогда не стану терпеть унижения, оскорбления и тем более избиения. Мы не общаемся, но с дочерью он периодически видится. О материнстве

Анастасия — мама двух дочек: 11 лет и 3,5 года — сложностей в воспитании у нее не возникает Фото: предоставила Анастасия Воеводина

— У меня 2 дочки: старшей 11 лет, младшей 3,5 года. Я не чувствую сложности в воспитании детей — успеваю все: и работать, и заниматься спортом, водить детей на секции, развивашки и еще параллельно развиваюсь сама. Я не призываю женщин разводиться, но если в семье негатив, разлад, если дети видят ссоры родителей, то лучше детям жить в спокойствии с одной с мамой, чем каждый день видеть издевательство и негатив в семье. Я за хорошие, крепкие семейные отношения, за позитив и добро.

Об отношениях

Настя не приемлет измены и хочет строить отношения на доверии Фото: предоставила Анастасия Воеводина

— Я не приемлю измены, и если у меня отношения, то серьезные, без измен, на полном доверии. Свободные отношения и прочее — тоже нет, семья должна быть семьей, жить вместе. Гостевой брак или виртуальные отношения — это вообще ничто, это несерьезно. Бывают обстоятельства — работа, командировки, недолгие поездки, но временно.

О семье

У Анастасии свободный график работы — она много времени проводит с детьми и часто берет их с собой на съемки Фото: предоставила Анастасия Воеводина

— Я спокойная и домашняя женщина. Для меня дом — моя душа, я люблю своих детей и всегда рядом с ними. Я не работаю с утра до вечера, у меня свободный график — много времени провожу дома с дочками, легко беру их с собой на съемки. У меня всегда есть время для своих близких и для отдыха. Уют в семье — это всегда есть. Тем не менее я никогда не была просто домохозяйкой, развитие и рост — это мое все. Я не смогу сидеть дома, во мне столько энергии — мне нужно движение, съёмки. До рождения дочки я занималась организацией показов, ставила дефиле для конкурса красоты, организовывала фотодни. Когда родила — стала вести блог. Я не могу ничего не делать.

Мужчины, которые привлекают

Анастасия ищет мужчину, который даст ей возможность самореализоваться Фото: предоставила Анастасия Воеводина

— Открытые, добрые, позитивные с чувством юмора. Мне хочется видеть рядом с собой настоящего мужчину, заботливого, который не будет унижать женщину, доминировать над ней, казаться успешным на ее фоне. Я хочу сильного обеспеченного мужчину, но такого, который даст мне возможность для самореализации, который будет не против моих съёмок в кино, ведь я собираюсь продолжать свою актерскую деятельность, и модельную тоже. Сейчас я ищу мужчину, который не станет ревновать меня к лайкам, фотосессиям, с которым будет легко, активно, душевно и интересно проводить время. Финансовый вопрос для меня важен — он должен иметь всё. У меня тоже есть всё, что мне нужно (недвижимость, авто), и было бы странно, если бы у него этого не было. Я работаю, моего заработка нам с детьми хватает, но и мужчину я ищу с хорошим достатком. А вообще, главное — комфорт.

Я не ищу своим детям отца — он у них есть. Я ищу себе близкого, любимого человека. Для нормальных адекватных людей дети никогда не являются проблемой. Конечно, хочется полной семьи, быть замужем. Чтобы дети росли, видели любовь и гармоничные взаимоотношения между мной и моим мужем.

Мужчины, которые точно не вариант



Быть домохозяйкой у нее точно не получится — слишком много энергии и идей для реализации Фото: предоставила Анастасия Воеводина

— Меня отталкивают мужчины, которые с первых слов знакомства начинают грубить, хамить, вести себя недостойно. Мужчины, которые думают, что их все хотят развести на деньги и пользоваться ими. Сейчас многие девушки имеют хорошую работу и зарабатывают не хуже парней. У многих есть хорошие автомобили, квартиры. Это нормально, что девушки хотят равных себе парней или выше по материальному достатку.

Знакомства и свидания

Насте пишут в соцсетях, но чаще всего она знакомится через общих знакомых, в компаниях Фото: предоставила Анастасия Воеводина

— Я знакомлюсь чаще через общих знакомых, в компаниях. Парни пишут мне в «ВКонтакте», или в «Директ.» У меня есть анкета в Tinder. Складываются, как правило, дружеские знакомства — я творческий человек, и, возможно, мне нужно что-то большее, чем просто отношения. Мне хочется и путешествовать, и бывать в интересных местах, я люблю проводить вечера за ужином в каких-нибудь популярных местах Новосибирска. Всегда ищу что-то интересное — как провести досуг: концерты, кино, театры. Возможно, мужчине трудно в моем ритме. Я ни разу не уходила со свидания. Однажды был момент, когда парень специально нарядился для меня — это было так нелепо, что второго свидания уже не было.

О мужской красоте



Внешний вид мужчины важен для Анастасии — он должен быть подтянутым, опрятным и стильным Фото: предоставила Анастасия Воеводина

— Я больше визуал, для меня ухоженная внешность играет большое значение. Молодой человек должен заниматься спортом, выглядеть спортивно, посещать косметолога, обязательно стоматолога. Сейчас есть барбершопы, где мужчины могут привести в порядок свой внешний вид. Употребление вредной еды и алкоголя ведёт к ожирению и не всегда хорошему виду. Поэтому я предпочитаю ухоженных, здоровых людей. Так же как и одежда. Мужчина должен быть опрятно и стильно одет. В магазинах огромное разнообразие. Если нет вкуса, можно подойти к консультанту в той же Zara, одеться стильно и недорого.

О популярности

Настя считает, что ее популярность пугает мужчин Фото: предоставила Анастасия Воеводина

— Иногда мне кажется, что моя популярность и активность в Новосибирске порой и мешает мне найти отношения. Многие думают, что я звезда, и пишут мне, что они обычные парни и не потянут меня. Но это пишут люди, которые хотят познакомиться через интернет, потом видят профиль, мою активность и пасуют. Но это и к лучшему, отсеиваются ненужные. Многие мужчины вообще не разбираются в конкурсах красоты. Им что леди Сибири, что мисс Вселенная. Обычно просто говорят: «Ты королева? Ты звезда?». Я отвечаю: «Да». Ну а что ещё скажешь на такое? Меня это смешит.

Титул и корона

Анастасия играет главную роль в фильме о моделях «Моника» Фото: предоставила Анастасия Воеводина