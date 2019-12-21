Теракт на Олимпиаде, реинкарнация «Кошек» и еще 11 поводов встать с дивана и пойти в кино в январе

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«Вторжение». Просто смотрите на картинку
Берем «Терминатора», «Алиту», «Форму воды», «Войну миров», «Геошторм» и еще несколько известных фантастических боевиков и фильмов-катастроф и аккуратно смешиваем, чтобы никто не догадался. Что, все уже догадались? Но нам надо отработать 645 миллионов рублей! Поэтому не подаем вида и продолжаем работать.
Примерно так можно вкратце описать появление на свет очередного шедевра Федора Бондарчука под названием «Вторжение». Это сиквел картины «Притяжение» все того же Бондарчука, но на этот раз действие разворачивается не в Чертаново, как раньше, а вообще за чертой Москвы. Правда, местность на происходящее не особо влияет. Можно было перенести хоть в Анадырь, хоть в Ульт-Ягун.
А начинается (продолжается?) все с падения НЛО в Подмосковье и встречи местной девушки с инопланетянином. (Кстати, от людей его отличить легко — он единственный говорит с московским акцентом и может похвастаться идеальной дикцией). Героиня становится подопытным кроликом, ученые и военные пытаются разобраться в ее чувствах и внезапно растущей силе, а на этом фоне еще и интервенты с других планет планируют вторжение на Землю. Так что будьте готовы, что на протяжении двух часов вас не покинет мысль, будто вы все это где-то уже видели.
Зачем же стоит посмотреть «Вторжение»? Для новогодних каникул это идеальное зрелище, потому что вам гарантированы бесконечные спецэффекты. А какая еще жвачка нужна после бурного застолья?
Когда в кино: 1 января 2020 года.
Видео: SonyPicturesRU / YouTube.com
2
«Тридцать». Для всех, кто боялся взрослеть
В мире наберется не так много фильмов, где ничего особо не происходит, но вам хочется досмотреть их до конца. «Тридцать» — один из таких. Эта картина стала самым малобюджетным фестивальным хитом 2019 года, на него ушло всего пять тысяч евро, а съемки длились каких-то восемь дней. (Зато монтаж занял полтора года — так кропотливо выверяла дебютантка Симона Костова каждый кадр). За свою пока еще короткую историю фильм стал одним из главных событий кинофестиваля в Роттердаме, вошел в официальную программу Берлинале, а в России до большой премьеры его показывали в рамках конкурсной программы фестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского.
Перед вами компания молодых людей. Они гуляют по барам, болтают в полупустых комнатах и празднуют день рождения друга в клубе. И у каждого — своя роль и история, с влюбленностями, нервными срывами, творческими кризисами, желанием все изменить и страхами перед возрастом. Но вот наступает утро после 30-летнего юбилея и… ничего не происходит. Точнее, происходит все, и все повторяется. Да и главное здесь не сюжет, а сопереживание, и те струны, который фильм обязательно затронет, когда слова будут оглушающими и станет понятно, что ничего никогда не изменится.
Когда в кино: 1 января 2020 года.
Видео: International Film Festival Rotterdam / YouTube.com
3
«Кошки». Лохматые песни о главном
Еще один фильм, созданный в надежде на то, что большинство зрителей увидят его, так и не придя в себя после новогоднего застолья. Полнометражную адаптацию бродвейской постановки мюзикла «Кошки» (его уже успели окрестить музыкальным фэнтези-хоррором) стали обсуждать с момента появления первого трейлера в июле 2019 года.
За экранизацию взялся Том Хупер, до сих пор окрыленный успехом «Отверженных» в 2012 году. Но если в отмеченном критиками фильме с Хью Джекманом и Энн Хэтэуэй хотя бы было видно, как постарались костюмеры и гримеры, то в новой работе на них решили сэкономить. Режиссер не стал настаивать на реалистичности и смешал животные и человеческие черты с помощью компьютерной графики. Теперь прямоходящие главные герои не только поют и танцуют, но еще могут напугать впечатлительных зрителей. Все выглядит настолько отталкивающе, что в этом появляется даже какой-то шарм.
Посмотреть это хочется хотя бы для того, чтобы убедиться, действительно ли все будет так, как показано в трейлерах? Животный бурлеск, бал кошачьей «Позы», мохнатая обнаженка и 300 миллионов долларов, потраченных на антиблошиные ошейники, — такое надо смотреть в теплом кругу домашних животных.
Когда в кино: 2 января 2020 года.
Видео: iVideos / YouTube.com
4
«Он и она». Любовь и неудачники
Мастер романтических комедий Седрик Клапиш вновь встает на путь любви в большом городе, предоставляя зрителям возможность и побывать в Париже и узнать невероятную историю отношений двух незадачливых героев. Они одиноки, оба ищут свою вторую половину, ходят на неловкие свидания и терпят неудачи, знакомясь в интернете. А еще они живут по соседству и ничего не знают о существовании друг друга. Они идут под одним и тем же дорогам, но разными путями, которые в один прекрасный день просто обязаны пересечься.
Даже если вы считаете, что романтические фильмы — это не про вас, завораживающие виды Монмартра и европейские пейзажи, едва уловимая изысканная тонкость Парижа сделают свое дело — в эту историю и ее персонажей влюбится даже самый черствый сухарь. Вы даже не заметите, как к финалу фильма начнете улыбаться вместе с героями картины.
Когда в кино: 2 января 2020 года.
Видео: iVideos / YouTube.com
5
«Дело Ричарда Джуэлла». Не лучшая Олимпиада в истории
Снимать фильмы у Клинта Иствуда порой получается даже лучше, чем сниматься в них. В очередной раз проверить это можно на примере «Дела Ричарда Джуэлла». Чем примечателен этот мужчина, вынесенный в название? Чтобы узнать это, нам придется отправиться в 1996 год, когда России еще не запрещали участвовать в Олимпиаде.
В центре внимания режиссера — Игры 24-летней давности в Атланте, когда глава МОК Хуан Антонио Самаранч впервые за время своего президентства не сказал традиционную фразу «Эти Игры были лучшими в истории». А все из-за того, что в разгар соревнований в Олимпийском парке взорвалась бомба, вмонтированная в кусок металлической трубы. Два человека погибли, более ста серьезно пострадали. Чтобы максимально быстро раскрыть дело, полицейские решили повесить вину на того самого Ричарда Джуэлла, охранника, который нашел в парке рюкзак с взрывным устройством и сообщил об этом. В ФБР не стали разбираться в ситуации, назвали Джуэлла главным подозреваемым и надеялись закрыть расследование.
Клинт Иствуд в своей работе взялся за нелегкий труд и решил восстановить хронологию событий и показать, как охранник прошел путь от национального героя до жертвы.
Когда в кино: 9 января 2020 года.
Видео: Warner Bros. Pictures / YouTube.com
6
«Девушка в лабиринте». Детектив со всеми неизвестными
В январе на широкие экраны также выходит очередной фильм известного итальянского мастера детективов. Мировую славу Донато Карризи принес роман «Девушка в тумане». Роман стал бестселлером в 26 странах и разошелся тиражом больше миллиона экземпляров. Спустя два года мир увидел экранизацию этой книги, где сценаристом и режиссером выступил сам Карризи, а главную роль исполнил Жан Рено.
Для второй своей киноработы мастер пригласил Тони Сервилло и Дастина Хофмана. История «Девушки в лабиринте» закручивается вокруг Саманты, которая просыпается со сломанной ногой в комнате без окон. Естественно, она ничего не помнит. Восстановить хронологию событий ей помогает психолог Грин. Он рассказывает, что девушку на самом деле похитили 15 лет назад. Теперь они вместе должны пройти по лабиринту памяти, чтобы найти похитителя. Но за любым поворотом скрываются смертельные ловушки, а надежды на луч света в финале тают с каждым новым шагом.
Что интересно, в основе произведений Карризи — реальные преступления, вокруг которых автор ловко закручивает сюжет, а опыт он черпает из непосредственного общения с настоящими преступниками.
Когда в кино: 9 января 2020 года.
Видео: iVideos / YouTube.com
7
В кино с детьми
«Красные туфельки и семь гномов»
Давным-давно в сказочном королевстве жила-была девушка. И однажды она нашла пару волшебных туфелек: стоит их надеть — превращаешься в красавицу-принцессу. Семь принцев, заколдованных злой ведьмой, стали уродливыми зелеными гномами. Чтобы вернуть себе человеческий облик, им нужен один поцелуй прекрасной девушки. В один день пути героев пересекутся, и они узнают, что такое настоящая дружба, любовь и красота.
Когда в кино: 1 января 2020 года.
Видео: GoodKinoHD / YouTube.com
«Щенячий патруль: скорей спешим на помощь»
Бухта Приключений превратится в настоящий автодром. Лучшие спортсмены примут участие в гонке за звание чемпиона, среди них Врум — легендарный гонщик с ослепительной улыбкой и его главная соперница — невероятно пронырливая и суперскоростная Гепарда. Без механиков официальной пит-стоп-бригады, Райдера и отряда щенков не обойтись. С такой командой не страшны даже самые сильные заносы! Но что случится, если Врум не сможет продолжить соревнование?
Когда в кино: 1 января 2020 года.
«Камуфляж и шпионаж»
Супершпион Лэнс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Беккет — полные противоположности. Жизнерадостный Лэнс с удовольствием каждый день спасает города и страны. Хмурый Уолтер хочет отгородиться от всех в мире собственных изобретений и гаджетов. Но когда события принимают неожиданный оборот, этот дуэт вынужден объединиться и проявить свои способности в совершенно новом ключе. Чтобы спасти мир, странной паре потребуются чудеса маскировки.
Когда в кино: 9 января 2020 года.
Видео: 20th Century Fox Russia / YouTube.com
«Маленькая мисс Дулиттл»
Рыжеволосая Лилиан не просто обожает животных, но и умеет понимать их язык и отвечать им. О ее невероятной способности знают только члены семьи, и они всячески оберегают тайну. Но любым тайнам в свое время всегда приходит конец, особенно если на кону стоит спасение зоопарка.
Когда в кино: 16 января 2020 года.
«Риф. Новые приключения»
Это захватывающая и смешная история отважной рыбы-попугая Алекса, который мечтает стать супергероем. Он получает шанс, когда у кораллового рифа вспыхивает поток черной жижи. Тогда Алекс и его приятели — морской конек, угорь и рыба-окунь — уплывают, чтобы противостоять угрозе и спасти свой дом, они сталкиваются с затонувшим кораблем со скрытыми сокровищами, заброшенным самолетом, злыми акулами и подводным вулканом.
Когда в кино: 16 января 2020 года.
Видео: Melomankaz / YouTube.com
«Барашек Шон: Фермагеддон»
Очаровательная и озорная Лу-Ла из далекой галактики терпит крушение неподалеку от фермы Шона. Ее инопланетные способности и проказы очаровывают отару, и Шон решает помочь внеземному другу найти корабль. Но он не знает, что зловещее агентство по охоте на инопланетян уже идет по их следу.
Когда в кино: 23 января 2020 года.
Видео: StudiocanalUK / YouTube.com
«Ледяная принцесса»
Там, где круглый год лежат снега, а небо озаряет северное сияние, живет Ледяная принцесса Лилли с голубыми, как древний лед, волосами. Однажды Лилли и ее друг, полярный медведь Лимбо, встречают юного дракона, который не умеет извергать пламя. Лилли обещает помочь ему. Но путь новых друзей будет не из легких, героев ждут приключения и опасные испытания.
Когда в кино: 25 января 2020 года.
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