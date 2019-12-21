Теракт на Олимпиаде, реинкарнация «Кошек» и еще 11 поводов встать с дивана и пойти в кино в январе

Берем «Терминатора», «Алиту», «Форму воды», «Войну миров», «Геошторм» и еще несколько известных фантастических боевиков и фильмов-катастроф и аккуратно смешиваем, чтобы никто не догадался. Что, все уже догадались? Но нам надо отработать 645 миллионов рублей! Поэтому не подаем вида и продолжаем работать.



Примерно так можно вкратце описать появление на свет очередного шедевра Федора Бондарчука под названием «Вторжение». Это сиквел картины «Притяжение» все того же Бондарчука, но на этот раз действие разворачивается не в Чертаново, как раньше, а вообще за чертой Москвы. Правда, местность на происходящее не особо влияет. Можно было перенести хоть в Анадырь, хоть в Ульт-Ягун.



А начинается (продолжается?) все с падения НЛО в Подмосковье и встречи местной девушки с инопланетянином. (Кстати, от людей его отличить легко — он единственный говорит с московским акцентом и может похвастаться идеальной дикцией). Героиня становится подопытным кроликом, ученые и военные пытаются разобраться в ее чувствах и внезапно растущей силе, а на этом фоне еще и интервенты с других планет планируют вторжение на Землю. Так что будьте готовы, что на протяжении двух часов вас не покинет мысль, будто вы все это где-то уже видели.



Зачем же стоит посмотреть «Вторжение»? Для новогодних каникул это идеальное зрелище, потому что вам гарантированы бесконечные спецэффекты. А какая еще жвачка нужна после бурного застолья?



Когда в кино: 1 января 2020 года.