Дайте два: НГС сравнил вслепую 8 известных видов игристого от 230 до 2000 рублей — результат поражает

Участникам дегустации пришлось опираться только на собственные ощущения - они не знали сколько стоит и где произведено вино, которое находится у них в бокале Фото: Александр Ощепков

Под Новый год у нас есть традиция, мы идём — нет не в баню, а в магазин, чтобы помочь вам выбрать игристое к празднику. На этот раз НГС решил обойтись без мнений эксперта, а дать слово народу. 12 случайно выбранных любителей вина попробовали восемь образцов игристого от 250 до 2000 рублей за бутылку и совместными усилиями назвали лучших и худших.

Что и как мы сравнивали

Мы взяли только брют, поскольку ставить рядом полусладкое и сухое вино — это примерно как сравнивать говядину и форель. Это просто разные продукты. В выборку мы постарались взять представителей всех основных типов и зон производства игристых вин. Четыре образца были российскими, четыре — импортными. За Россию играли: «Российское шампанское» (Дербент), «Абрау Дюрсо» (Кубань), «Инкерман» (Крым), «Шато Тамань» (Кубань). Мир представляли: просекко Ruggeri (Италия), кава Jaume Serra (Испания), креман Tresors de Loire (Франция) и от Нового Света — Undurraga (Чили).



Мы проверили четыре российских и четыре импортных вина Фото: Александр Ощепков

Почти все (кроме Ruggeri, которое специально было добавлено как образец существенно более дорогого вина) образцы продавались дешевле 1000 рублей. Большая половина, впрочем, была куплена по акции, обычная цена на них может быть выше. 6 бутылок было приобретено в супермаркете «Мегас», «Шато Тамань» куплено в «О'Кей» и чилийское игристое дала для дегустации винотека Grand Cru, где всё это действие и происходило.



Бутылки мы замотали фольгой (подумав, потом замотали ещё и пробки) Фото: Александр Ощепков

Для конспирации все бутылки мы обернули фольгой, на которой были написаны только номера. Оценки выставлялись от 1 (не нужно и даром) до 5 (дайте два). В дегустации приняли участие 12 человек, который не были ни профессиональными сомелье, ни представителями каких-то ресторанных или виноторговых компаний. Единственным условием было участия было то, что участники должны были предпочитать именно сухое вино. Аутсайдеры (ниже 2 баллов)

Ниже всего оценка оказалась у «Абрау Дюрсо». Оно показалось большинству просто «никаким» — лишенным вкуса, тела и вообще какой-то привлекательности. «Много сахара и спирта», «плоский аромат и слишком газированный», «негармоничное», «советский дрожжевой привкус» — отозвались о нем участники дегустации. Этот образец получил всего одну оценку 4 и одну 3, остальные оценили его на 2 и 1. Это вино, к слову, единственное осталось недопитым почти на треть. Даже после того, как выставление оценок закончилось, и каждый мог налить себе то, что ему понравилось (или что он просто хотел ещё раз попробовать).

Допивать вино было необязательно - после дегустации на столе осталось два ведёрка с примерно литром вылитых образцов Фото: Александр Ощепков

Неожиданно плохо проявило себя просекко Ruggeri — самое дорогое вино в выборке. У него было несколько троек, но ни одной четверки. Вино сдержанно похвалили за цветочный букет и длинное послевкусие. Основная претензия же заключалась в том, что оно слишком сладкое. Это правда — в правилах региона Просекко допускается более высокое содержание сахара, чем, например, в Шампани. Так что некоторые производители делают его помягче. В любом случае, если вам нужно вино на грани — то, что устроит и любителей полусладкого, — то это может быть хорошим выходом.

Непонятная экзотика (меньше 3 баллов)

«Российское шампанское» (Дагестан) — пример игристого из региона, где выращивают виноград, но сама эта местность вызывает сомнения. Мнения относительно дагестанского брюта сильно разошлись — это вино получило все виды оценок кроме пятерок. Главная проблема была в букете — в нём было что-то явно лишнее, постороннее. Это отметили сразу несколько человек. Оценки вкуса были уже повыше, но тоже без восторгов.

Некоторые образцы вызвали весьма противоречивые оценки Фото: Александр Ощепков

Undurraga (Чили) — самое непривычное игристое в выборке. Оно делается из традиционных французских сортов шардоне и пино-нуар, но получается каким-то слишком своенравным на общем фоне. Одним слишком тяжёлым показался букет, другие сетовали на горечь во вкусе. Но были и те, кто поставили вину четвёрки и даже одну пятёрку. В общем, это тот случай, когда вы хотите попробовать что-то новое, непохожее на привычный брют. Уже хорошо (меньше 4 баллов)

Крымский «Инкерман» хвалили за свежесть и легкость. Хотя не всем понравилась его более высокая, чем у остальных образцов, кислотность. Настолько, что некоторым оно показалось грубоватым. Был в нём ещё не яркий, но не очень приятный дрожжевой тон в букете. Это признак натуральности, но недостаточной проработанности продукта.



Как правило, девушки были более категоричны в оценках Фото: Александр Ощепков

Tresors de Loire — это почти шампанское — вино, произведённое во Франции по схожей технологии, но вне региона Шампань. В данном случае (как видно из названия) — это долина Луары. Мнения относительно кремана, что называется, разделились. «Драгоценности Луары» (так переводится название) схлопотали две двойки и тройку. Зато те, кто уже знаком с настоящим шампанским, сразу узнали в нём французское сдержанное благородство. Это такое аккуратно сделанное вино, которому разве что не хватило яркости.



Дайте две (больше 4 баллов)

Испанская кава Jaume Serra вызвала меньше всего разногласий — почти все четверки и несколько пятёрок. Это действительно очень симпатичное вино — без перекосов, при этом яркое, сочное. Идеальный вариант, когда вам нужно вино «для всех». Сама бутылка тоже сделана в праздничном стиле — хоть её саму на ёлку вешай.



Уже после выставления оценок участники попросили добавки, но некоторые вина так и остались недопитыми Фото: Александр Ощепков

Победителем с приличным отрывом (и к общему удивлению) стал простой брют «Шато Тамань». Большинство оценили его на 5 (и всего пара 4). В нем также не было никаких раздражающих деталей, но было чуть больше свежей живости, какого-то задора, какого ждёшь от игристого.

Победитель дегустации был приобретен в последний момент — как пример дешевого вина созданного уже в наше время крупного российского производителя Фото: Александр Ощепков

Удивительно, но «Тамань» оказалась самым дешевым вином в выборке — бутылка была куплена по акции за 229 рублей (!). Когда уже после подведения итогов я рассказал об этом участникам дегустации, то несколько человек честно признались, что если бы им была заранее известна цена, они вряд ли бы поставили этому вину такую высокую оценку.



Окончательные результаты дегустации выглядят так. Поскольку большая часть вина была куплена по акции, мы решили указать и их обычную цену в том же магазине Фото: Евгения Бикунова (инфографика)