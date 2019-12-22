Выбираем чудака недели: как Пенсионный фонд устроил парковку на тротуаре на Октябрьской магистрали

В новом, 158-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: массовая стоянка на тротуаре перед Пенсионным фондом, парковка на автобусных остановках и занятые инвалидные места.
— Так выглядит тротуар у Пенсионного фонда на Октябрьской магистрали каждый день (смотрите на фото выше), — сообщает читатель Дмитрий.
Ранее мы уже рассказывали об этой проблеме, тогда читатели писал, что припаркованными автомобилями пользуются сотрудники фонда.
— Парковка возле ТЦ «Кристалл» на Родниках, — переживает за инвалидов Светлана.
Lexus на тротуаре возле «Шарика», ничего необычного.
— Торговый центр «Голден Парк», улица Курчатова, 1. Припаркованные автомобили на местах для инвалидов, — сообщают местные жители.
Надо постараться, чтобы обойти эту машину.
— Пешеходный переход ул. Шевченко, 25 ЖК «Статус», — информирует Петр.
Просто взял и феерично встал посреди остановки общественного транспорта.
Где только не паркуются автомобили.
— Стоит на тепловом узле. Торец дома Гребенщикова, 13, — рассказывает Михаил.
На проспекте Димитрова не найти свободного местечка.
— Водитель такси высадил пассажира на остановке общественного транспорта «Башня». На остановке буксировал троллейбус, и он, высадив пассажира, просто перекрыл доступ транспорта к пассажирам. А во время съемки улыбался и махал руками, уверенный в собственной безопасности, — возмущается Анастасия.