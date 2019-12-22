Выбираем чудака недели: как Пенсионный фонд устроил парковку на тротуаре на Октябрьской магистрали

Тротуар у Пенсионного фонда на Октябрьской магистрали

В новом, 158-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: массовая стоянка на тротуаре перед Пенсионным фондом, парковка на автобусных остановках и занятые инвалидные места.



— Так выглядит тротуар у Пенсионного фонда на Октябрьской магистрали каждый день (смотрите на фото выше), — сообщает читатель Дмитрий.

Ранее мы уже рассказывали об этой проблеме, тогда читатели писал, что припаркованными автомобилями пользуются сотрудники фонда.