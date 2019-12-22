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Авто Я паркуюсь как чудак Обзор

Выбираем чудака недели: как Пенсионный фонд устроил парковку на тротуаре на Октябрьской магистрали

В рубрике «Я паркуюсь как чудак» — новые нарушения за неделю

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Тротуар у Пенсионного фонда на Октябрьской магистрали

Тротуар у Пенсионного фонда на Октябрьской магистрали

В новом, 158-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: массовая стоянка на тротуаре перед Пенсионным фондом, парковка на автобусных остановках и занятые инвалидные места.

— Так выглядит тротуар у Пенсионного фонда на Октябрьской магистрали каждый день (смотрите на фото выше), — сообщает читатель Дмитрий. 

Ранее мы уже рассказывали об этой проблеме, тогда читатели писал, что припаркованными автомобилями пользуются сотрудники фонда

Парковка возле ТЦ «Кристалл» на Родниках

Парковка возле ТЦ «Кристалл» на Родниках

— Парковка возле ТЦ «Кристалл» на Родниках, — переживает за инвалидов Светлана.

Lexus на тротуаре

Lexus на тротуаре

Lexus на тротуаре возле «Шарика», ничего необычного. 

Торговый центр «Голден Парк»

Торговый центр «Голден Парк»

— Торговый центр «Голден Парк», улица Курчатова, 1. Припаркованные автомобили на местах для инвалидов, — сообщают местные жители.

Ford в пешеходной зоне

Ford в пешеходной зоне

Надо постараться, чтобы обойти эту машину. 

Пешеходный переход на улице Шевченко, 25

Пешеходный переход на улице Шевченко, 25

— Пешеходный переход ул. Шевченко, 25 ЖК «Статус», — информирует Петр. 

Феерично встал посреди остановки

Феерично встал посреди остановки

Просто взял и феерично встал посреди остановки общественного транспорта. 

Стоит на тепловом узле

Стоит на тепловом узле

Где только не паркуются автомобили. 

— Стоит на тепловом узле. Торец дома Гребенщикова, 13, — рассказывает Михаил. 

На проспекте Димитрова

На проспекте Димитрова

На проспекте Димитрова не найти свободного местечка. 

<p>— Это тротуар, ходить как? — задается вопросом читательница Татьяна</p>

— Это тротуар, ходить как? — задается вопросом читательница Татьяна

Такси на остановке

Такси на остановке

— Водитель такси высадил пассажира на остановке общественного транспорта «Башня». На остановке буксировал троллейбус, и он, высадив пассажира, просто перекрыл доступ транспорта к пассажирам. А во время съемки улыбался и махал руками, уверенный в собственной безопасности, — возмущается Анастасия. 

Кто достоин звания «Чудака недели»?

    Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    Я паркуюсь как чудакпарковка
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