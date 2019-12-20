Вот это тачка! Лимузин, который снимался в «Улицах разбитых фонарей», теперь катает невест за 2000 рублей час

В нашей еженедельной рубрике «Вот это тачка!» мы рассказываем про необычные, интересные и раритетные машины новосибирских автолюбителей. В свежем выпуске — это 6,5-метровый лимузин Chrysler PT Cruiser, который за свою жизнь успел покатать сотни молодоженов и сняться в сериале «Улицы разбитых фонарей». Автомобилю уже 15 лет, но он все ещё выполняет свою роль нарядной машины для торжественных случаев, а его владелец Семен тщательно следит за исправностью агрегатов и блеском хрома. Подробнее об истории машины — в обзоре НГС.
В 2017-м, когда Семен купил этот американский лимузин, автомобиль не так блистал хромированным декором кузова и колес.
Пришлось покупать новые детали, колесные колпаки — все затраты с учетом технического обслуживания машины составили 100 тысяч рублей.
— Жидкости абсолютно все поменял, не запиралась дверь задняя, поставил газ-лифты. В коробке замена фильтра. Поломок никаких не было, не считая колесных шпилек: заехал на шиномотажку, и там мне сломали одну шпильку, гайки были перетянуты. Есть подозрение, что проверить нужно подшипники ступичные, а так в принципе нареканий нет, — рассказывает владелец.
Лимузин Chrysler PT Cruiser — это 6,5-метровая модификация обычного короткого PT Cruiser. Сам автомобиль был выпущен в 2004 году, а в 2008 году его переделала американская тюнинговая компания. Двигатель здесь — хорошо известный «крайслеровский» 2,4-литровый атмосферный агрегат, выдающий 152 силы. Коробка-автомат, привод передний.
— Что удивляет, бака бензина от Омска до Новосибирска хватает доехать. Расход получается порядка 8,5 литров, притом что машина тяжелая, весит 2,2 тонны. Это объяснимо, почему такой маленький расход, — у водителя лимузина стиль вождения другой, не получается резких разгонов, больших оборотов. Крейсерская скорость 80–90 км/ч на трассе, поэтому обороты низкие и расход соответственно небольшой.
Семен рассказывает, что крыша лимузина обтянута материалом, похожим на кожу, не просто так. Подобным образом маскируются швы на крыше, неизбежно остающиеся после распила и удлинения кузова.
Больше всего в экстерьере в глаза бросаются огромные колесные колпаки, блистающие первозданным хромом. Их, как и другие детали, владелец покупал под заказ.
— В обычном магазине ничего на него не купишь, но есть специализированные магазины. PT Cruiser не такой уж редкий автомобиль, поэтому под заказ в Москве есть все, 4–5 дней. Есть в России клубы любителей PT Cruiser, без проблем можно купить коробку и двигатель. Я весь хром именно так и покупал.
Эти колпаки, говорит Семен, особенно любят свадебные фотографы, творящие свои художества с молодоженами, которых возит PT Cruiser. Да, именно свадьбы — основная работа лимузина, и всё в нём заточено под праздник.
В салон помещаются 8 пассажиров (плюс еще 1 рядом с водителем) — для них здесь кожаные диваны, бар, холодильник, телевизор, аудиосистема, атмосферная подсветка.
Можно отрегулировать силу обдува печки или кондиционера, включить дополнительный свет, опустить перегородку, отделяющую пассажиров от водителя.
Эту полочку, на которую показывает Семен, можно зафиксировать и воспользоваться как столиком для бокалов шампанского.
Этот Chrysler PT Cruiser с питерскими номерами успел засветиться в кино, когда находился у других владельцев в Санкт-Петербурге. Автомобиль снимали в 30-й серии 14-го сезона «Улиц разбитых фонарей».
Тогда имитировали попадание пули в правое зеркало и закладывали взрывпакет — с тех пор зеркало не складывается.
Лимузины на рынке есть разные, более новые и более дорогие. Конкретно этот PT Cruiser использовался для торжеств по тарифу 2000 рублей в час. Сколько за всю свою жизнь автомобиль перевез молодоженов, сейчас сказать уже сложно, но, по прикидкам Семена, это сотни человек.
Всего в России таких лимузинов Chrysler PT Cruiser около 5–6 штук, говорит владелец. Обычных PT Cruiser, конечно же, больше. Сколько стоят экземпляры разных годов выпуска и в каком состоянии они предлагаются, можно посмотреть тут.