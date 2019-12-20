Вот это тачка! Лимузин, который снимался в «Улицах разбитых фонарей», теперь катает невест за 2000 рублей час

Семён и его Chrysler PT Cruiser Фото: Ольга Бурлакова

В нашей еженедельной рубрике «Вот это тачка!» мы рассказываем про необычные, интересные и раритетные машины новосибирских автолюбителей. В свежем выпуске — это 6,5-метровый лимузин Chrysler PT Cruiser, который за свою жизнь успел покатать сотни молодоженов и сняться в сериале «Улицы разбитых фонарей». Автомобилю уже 15 лет, но он все ещё выполняет свою роль нарядной машины для торжественных случаев, а его владелец Семен тщательно следит за исправностью агрегатов и блеском хрома. Подробнее об истории машины — в обзоре НГС.

Семен купил этот американский лимузин Chrysler PT Cruiser два года назад Фото: Ольга Бурлакова

В 2017-м, когда Семен купил этот американский лимузин, автомобиль не так блистал хромированным декором кузова и колес.

За несколько лет новосибирец довел машину до ума Фото: Ольга Бурлакова

Пришлось покупать новые детали, колесные колпаки — все затраты с учетом технического обслуживания машины составили 100 тысяч рублей.

Поломок никаких не было Фото: Ольга Бурлакова

— Жидкости абсолютно все поменял, не запиралась дверь задняя, поставил газ-лифты. В коробке замена фильтра. Поломок никаких не было, не считая колесных шпилек: заехал на шиномотажку, и там мне сломали одну шпильку, гайки были перетянуты. Есть подозрение, что проверить нужно подшипники ступичные, а так в принципе нареканий нет, — рассказывает владелец.

Сам автомобиль был выпущен в 2004 году Фото: Ольга Бурлакова

Лимузин Chrysler PT Cruiser — это 6,5-метровая модификация обычного короткого PT Cruiser. Сам автомобиль был выпущен в 2004 году, а в 2008 году его переделала американская тюнинговая компания. Двигатель здесь — хорошо известный «крайслеровский» 2,4-литровый атмосферный агрегат, выдающий 152 силы. Коробка-автомат, привод передний.

Расход около 8,5 литров Фото: Ольга Бурлакова

— Что удивляет, бака бензина от Омска до Новосибирска хватает доехать. Расход получается порядка 8,5 литров, притом что машина тяжелая, весит 2,2 тонны. Это объяснимо, почему такой маленький расход, — у водителя лимузина стиль вождения другой, не получается резких разгонов, больших оборотов. Крейсерская скорость 80–90 км/ч на трассе, поэтому обороты низкие и расход соответственно небольшой.

Крыша лимузина обтянута материалом, похожим на кожу Фото: Ольга Бурлакова

Семен рассказывает, что крыша лимузина обтянута материалом, похожим на кожу, не просто так. Подобным образом маскируются швы на крыше, неизбежно остающиеся после распила и удлинения кузова.



В глаза бросаются огромные колесные колпаки Фото: Ольга Бурлакова

Больше всего в экстерьере в глаза бросаются огромные колесные колпаки, блистающие первозданным хромом. Их, как и другие детали, владелец покупал под заказ.

В России есть клубы любителей PT Cruiser Фото: Ольга Бурлакова

— В обычном магазине ничего на него не купишь, но есть специализированные магазины. PT Cruiser не такой уж редкий автомобиль, поэтому под заказ в Москве есть все, 4–5 дней. Есть в России клубы любителей PT Cruiser, без проблем можно купить коробку и двигатель. Я весь хром именно так и покупал.

Впечатляет, правда? Фото: Ольга Бурлакова

Эти колпаки, говорит Семен, особенно любят свадебные фотографы, творящие свои художества с молодоженами, которых возит PT Cruiser. Да, именно свадьбы — основная работа лимузина, и всё в нём заточено под праздник.

В салон помещаются 8 пассажиров Фото: Ольга Бурлакова

В салон помещаются 8 пассажиров (плюс еще 1 рядом с водителем) — для них здесь кожаные диваны, бар, холодильник, телевизор, аудиосистема, атмосферная подсветка.

Можно отрегулировать силу обдува печки или кондиционера Фото: Ольга Бурлакова

Можно отрегулировать силу обдува печки или кондиционера, включить дополнительный свет, опустить перегородку, отделяющую пассажиров от водителя.

Семену особенно нравится полочка в багажнике Фото: Ольга Бурлакова

Эту полочку, на которую показывает Семен, можно зафиксировать и воспользоваться как столиком для бокалов шампанского.

Этот Chrysler PT Cruiser с питерскими номерами успел засветиться в кино Фото: Скриншот youtube.com

Этот Chrysler PT Cruiser с питерскими номерами успел засветиться в кино, когда находился у других владельцев в Санкт-Петербурге. Автомобиль снимали в 30-й серии 14-го сезона «Улиц разбитых фонарей».

Сейчас на машине всё тот же госномер, что и в кино Фото: Скриншот youtube.com

Тогда имитировали попадание пули в правое зеркало и закладывали взрывпакет — с тех пор зеркало не складывается.

Этот PT Cruiser использовался по тарифу 2000 рублей в час Фото: Ольга Бурлакова

Лимузины на рынке есть разные, более новые и более дорогие. Конкретно этот PT Cruiser использовался для торжеств по тарифу 2000 рублей в час. Сколько за всю свою жизнь автомобиль перевез молодоженов, сейчас сказать уже сложно, но, по прикидкам Семена, это сотни человек.

Всего в России таких лимузинов Chrysler PT Cruiser около 5–6 штук Фото: Ольга Бурлакова

Всего в России таких лимузинов Chrysler PT Cruiser около 5–6 штук, говорит владелец. Обычных PT Cruiser, конечно же, больше. Сколько стоят экземпляры разных годов выпуска и в каком состоянии они предлагаются, можно посмотреть тут.