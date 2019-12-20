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Вот это тачка! Лимузин, который снимался в «Улицах разбитых фонарей», теперь катает невест за 2000 рублей час

История новосибирца Семёна и его 15-летнего американского лимузина Chrysler PT Cruiser

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Семён и его Chrysler PT Cruiser

Семён и его Chrysler PT Cruiser

В нашей еженедельной рубрике «Вот это тачка!» мы рассказываем про необычные, интересные и раритетные машины новосибирских автолюбителей. В свежем выпуске — это 6,5-метровый лимузин Chrysler PT Cruiser, который за свою жизнь успел покатать сотни молодоженов и сняться в сериале «Улицы разбитых фонарей». Автомобилю уже 15 лет, но он все ещё выполняет свою роль нарядной машины для торжественных случаев, а его владелец Семен тщательно следит за исправностью агрегатов и блеском хрома. Подробнее об истории машины — в обзоре НГС. 

Семен купил этот американский лимузин&nbsp;Chrysler PT Cruiser два года назад

Семен купил этот американский лимузин Chrysler PT Cruiser два года назад

В 2017-м, когда Семен купил этот американский лимузин, автомобиль не так блистал хромированным декором кузова и колес. 

За несколько лет новосибирец довел машину до ума

За несколько лет новосибирец довел машину до ума

Пришлось покупать новые детали, колесные колпаки — все затраты с учетом технического обслуживания машины составили 100 тысяч рублей. 

Поломок никаких не было

Поломок никаких не было

— Жидкости абсолютно все поменял, не запиралась дверь задняя, поставил газ-лифты. В коробке замена фильтра. Поломок никаких не было, не считая колесных шпилек: заехал на шиномотажку, и там мне сломали одну шпильку, гайки были перетянуты. Есть подозрение, что проверить нужно подшипники ступичные, а так в принципе нареканий нет, — рассказывает владелец.

Сам автомобиль был выпущен в 2004 году

Сам автомобиль был выпущен в 2004 году

Лимузин Chrysler PT Cruiser — это 6,5-метровая модификация обычного короткого PT Cruiser. Сам автомобиль был выпущен в 2004 году, а в 2008 году его переделала американская тюнинговая компания. Двигатель здесь — хорошо известный «крайслеровский» 2,4-литровый атмосферный агрегат, выдающий 152 силы. Коробка-автомат, привод передний.

Расход около 8,5 литров

Расход около 8,5 литров

— Что удивляет, бака бензина от Омска до Новосибирска хватает доехать. Расход получается порядка 8,5 литров, притом что машина тяжелая, весит 2,2 тонны. Это объяснимо, почему такой маленький расход, — у водителя лимузина стиль вождения другой, не получается резких разгонов, больших оборотов. Крейсерская скорость 80–90 км/ч на трассе, поэтому обороты низкие и расход соответственно небольшой. 

Крыша лимузина обтянута материалом, похожим на кожу

Крыша лимузина обтянута материалом, похожим на кожу

Семен рассказывает, что крыша лимузина обтянута материалом, похожим на кожу, не просто так. Подобным образом маскируются швы на крыше, неизбежно остающиеся после распила и удлинения кузова. 

В глаза бросаются огромные колесные колпаки

В глаза бросаются огромные колесные колпаки

Больше всего в экстерьере в глаза бросаются огромные колесные колпаки, блистающие первозданным хромом. Их, как и другие детали, владелец покупал под заказ.

В России есть клубы любителей&nbsp;PT Cruiser

В России есть клубы любителей PT Cruiser

— В обычном магазине ничего на него не купишь, но есть специализированные магазины. PT Cruiser не такой уж редкий автомобиль, поэтому под заказ в Москве есть все, 4–5 дней. Есть в России клубы любителей PT Cruiser, без проблем можно купить коробку и двигатель. Я весь хром именно так и покупал. 

Впечатляет, правда?

Впечатляет, правда?

Эти колпаки, говорит Семен, особенно любят свадебные фотографы, творящие свои художества с молодоженами, которых возит PT Cruiser. Да, именно свадьбы — основная работа лимузина, и всё в нём заточено под праздник. 

В салон помещаются 8 пассажиров

В салон помещаются 8 пассажиров

В салон помещаются 8 пассажиров (плюс еще 1 рядом с водителем) — для них здесь кожаные диваны, бар, холодильник, телевизор, аудиосистема, атмосферная подсветка. 

Можно отрегулировать силу обдува печки или кондиционера

Можно отрегулировать силу обдува печки или кондиционера

Можно отрегулировать силу обдува печки или кондиционера, включить дополнительный свет, опустить перегородку, отделяющую пассажиров от водителя.

Семену особенно нравится полочка в багажнике

Семену особенно нравится полочка в багажнике

Эту полочку, на которую показывает Семен, можно зафиксировать и воспользоваться как столиком для бокалов шампанского. 

Этот&nbsp;Chrysler PT Cruiser с питерскими номерами успел засветиться в кино

Этот Chrysler PT Cruiser с питерскими номерами успел засветиться в кино

Этот Chrysler PT Cruiser с питерскими номерами успел засветиться в кино, когда находился у других владельцев в Санкт-Петербурге. Автомобиль снимали в 30-й серии 14-го сезона «Улиц разбитых фонарей». 

Сейчас на машине всё тот же госномер, что и в кино

Сейчас на машине всё тот же госномер, что и в кино

Тогда имитировали попадание пули в правое зеркало и закладывали взрывпакет — с тех пор зеркало не складывается.

Этот&nbsp;PT Cruiser использовался по тарифу 2000 рублей в час

Этот PT Cruiser использовался по тарифу 2000 рублей в час

Лимузины на рынке есть разные, более новые и более дорогие. Конкретно этот PT Cruiser использовался для торжеств по тарифу 2000 рублей в час. Сколько за всю свою жизнь автомобиль перевез молодоженов, сейчас сказать уже сложно, но, по прикидкам Семена, это сотни человек. 

Всего в России таких лимузинов&nbsp;Chrysler PT Cruiser около 5–6 штук

Всего в России таких лимузинов Chrysler PT Cruiser около 5–6 штук

Всего в России таких лимузинов Chrysler PT Cruiser около 5–6 штук, говорит владелец. Обычных PT Cruiser, конечно же, больше. Сколько стоят экземпляры разных годов выпуска и в каком состоянии они предлагаются, можно посмотреть тут.

Понравился лимузин?

    Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    Вот это тачка!раритетные автоChrysler PT Cruiser
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    КОММЕНТАРИИ (3)

    20 дек 2019 в 07:17

    Крайслер хороший автомобиль, хотя в Новосибирске больше бы на ура пошёл лимузин на базе Марк 2 или Камри.

    Фото пользователя
    20 дек 2019 в 07:39

    Выглядит прикольно, ну а вообще лимузин, конечно, только для колхозников уже.

    из Тогу (Африка)
    20 дек 2019 в 07:34

    Ой! А туда и унитазик может войти! И в него можно какашичей пускать!