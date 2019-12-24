Власти решили убрать все маршрутки — перевозчики считают это ошибкой и лоббированием «чьих-то интересов»

Сейчас в Новосибирске порядка 500 маршруток Фото: Александр Ощепков

Через пять лет в Новосибирске не останется ни одной маршрутки — по крайней мере, о таких намерениях заявили городские власти. Это решение департамент транспорта назвал частью «оптимизации» маршрутной сети города для достижения единого стандарта качества. Перевозчики считают, что эта перспектива сыграет в минус уже сейчас, так как предприниматели перестанут обновлять свой парк — теперь им нет смысла залезать в кредиты. Несколько лет назад неожиданностью для перевозчиков стал и запрет пазиков, которые, по их мнению, теперь были бы весьма кстати на некоторых маршрутах. О новой инициативе властей и её возможных последствиях — в материале НГС.



О том, что маршруток в городе больше не будет, сообщила депутат городского Совета Наталья Пинус, когда подводила итоги встречи общественников, инициаторов проведения митинга против повышения тарифов, с представителями управления пассажирских перевозок мэрии.

Кроме роста цен на проезд, участники заседания поговорили о вступлении в силу нового закона № 220 и готовности к этому новосибирского транспорта. Как выяснилось, только нормативные акты и документы, позволяющие переход на новые правила организации пассажирских перевозок, появились только в 2019 году.



Если раньше перевозчики задумывались об обновлении автопарка и строили какие-то планы, то теперь, после заявления властей, откажутся от подобных трат Фото: Александр Ощепков

— В планах мэрии к 2025 году расстаться с нерегулируемыми перевозками, совсем расстаться с маршрутками, — рассказала НГС депутат городского совета Наталья Пинус. По её словам, на встрече, обсуждая маршрутки, затронули вопрос о тарифах, которые перевозчики могут устанавливать по своему усмотрению, соответственно, там не предусмотрены льготы, в том числе для пенсионеров.

Почему город хочет отказаться от маршруток. И откажется ли?

Причины внезапной инициативы вызвали недоумение как у пассажиров, так и у перевозчиков. В ответе на запрос корреспондента с просьбой объяснить мотивы решения, в мэрии напомнили про программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска до 2030 года.

— С учетом развития транспортной инфраструктуры и перспектив застройки территории города предполагается оптимизировать маршрутную сеть Новосибирска с приведением показателей транспортного обслуживания населения к единым стандартам качества вне зависимости от места жительства, — объяснили в мэрии.

В процессе «оптимизации» маршрутки на городских магистралях всё-таки не исключаются. Однако, подчеркнули в мэрии, к 2028 году их количество будут «поэтапно минимизировать» и полностью исключат перевозки по нерегулируемому тарифу.

Реакция перевозчиков. Что ждет город после отказа от маршруток Предприниматель Анатолий Кожанов уверен, что мэрия не найдёт столько желающих заниматься автобусными перевозками, поэтому на некоторых маршрутах просто не останется транспорта. Кроме того, сейчас есть острая нехватка водителей, которые толпами уходят работать в службы такси.



— Я уже 20 лет в перевозках и знаю многих перевозчиков, которые сегодня-завтра уже побросают это всё, — уверен Анатолий Кожанов. — Никто не будет работать, я вам говорю 100%.

Желание перевозчиков бросить бизнес он объяснил тем, что становится всё меньше условий для работы, в том числе традиционные долги мэрии перед перевозчиками за льготников. Кроме того, из-за нехватки денег перевозчики стали гораздо реже обновлять автопарк.

— У нас практически полгорода возят маршрутные такси. Там, где большие автобусы не ходят, ходят маршрутки. Я, конечно, понимаю, что в какие-то районы надо сокращать, но не все, — рассуждает Анатолий Кожанов.

Инициативу мэрии избавиться от маршруток предприниматель Михаил Большов объяснил банальным лоббированием чьих-то интересов.

Определенные люди хотят купить для города автобусы. За каждый автобус завод-изготовитель готов платить откат, назовём это прямым словом. Михаил Большов, перевозчик

Инициативу мэрии убрать маршрутки он сравнил с реформой 2005 года, когда бывший на тот момент глава городского департамента транспорта Андрей Ксензов решил, что в городе не должно быть пазиков, вместо них на улицах города должны ездить только большие автобусы.



— У меня лет пять в огороде три пазика стояли, потом сдал их в металлолом. Многие попали тогда, — вспоминает Анатолий Кожанов, который занимается пассажирскими перевозками уже двадцать лет.

По словам Михаила Большова, сейчас по перевозкам существует свидетельство на маршрут, которое выдается на пять лет. Если за всё это время в его работе не было серьёзных нарушений, свидетельство должны продлевать дальше.

— Получается, давайте убьем маршрутки, убьем малый бизнес, — рассуждает предприниматель. — То есть фактически это уже работа для прокуратуры и для УФАСа.

По мнению перевозчиков, в новосибирской системе транспорта часто появляются «странные» инициативы из-за того, что у каждого нового руководителя свои хотелки, которые иногда противоречат друг другу. При грамотной работе городских управленцев, считают они, нашлось бы место для любого вида транспорта.

Так, рассказал Михаил Большов, в Красноярске есть и маршрутки, и большие автобусы, и пазики. Такое разнообразие транспорта в Новосибирске тоже было бы вполне уместно. Город активно строится и появляются большие массивы, однако никакой инфраструктуры для транспорта там пока нет. Например, жилмассив Акатуйский, где по утрам люди вынуждены брать штурмом конечную остановку. Большим автобусам там не развернуться, но чтобы справиться с потоком пассажиров в час пик, там вполне мог бы ходить небольшой пазик.