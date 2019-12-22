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Стиль и красота Новый год-2020 Тест

Платья по цене путёвок на Мальдивы: угадайте, сколько стоят эти наряды к Новому году

Некоторые выглядят просто, но стоят 200 тысяч рублей

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Стилисты напоминают, что при выборе наряда важно учитывать место проведения мероприятия&nbsp;

Стилисты напоминают, что при выборе наряда важно учитывать место проведения мероприятия 

До Нового года остаётся 9 дней: кто-то уже сходил на корпоратив, кому-то ещё предстоит. Многочисленные стилисты советуют в этом году — белой металлической Крысы — выбирать земляные цвета, элегантный блеск, платья-жакеты и брючные костюмы. Сколько стоит подобная одежда — попробуйте угадать в тесте от НГС. Некоторые наряды выглядят весьма скромно, но стоят состояния, а некоторые сверкают очень роскошно, но по более демократичным ценам. Попробуйте не запутаться. 

Сколько, на ваш взгляд, стоит такое блестящее платье из лимитированной коллекции?

Сколько, на ваш взгляд, стоит такое блестящее платье из лимитированной коллекции?

    А такой жакет из итальянского шёлка?

    А такой жакет из итальянского шёлка?

      Какова цена юбки с высокой талией из велюра с пайетками и трикотажной подкладкой? Кстати, у неё есть ещё и потайная резинка. 

      Какова цена юбки с высокой талией из велюра с пайетками и трикотажной подкладкой? Кстати, у неё есть ещё и потайная резинка. 

        Сколько стоит такое платье в стилистике гламурных 1970-х, создатели которого уверяют, что в нём нет ни единой фальшивой ноты — лишь гармония?

        Сколько стоит такое платье в стилистике гламурных 1970-х, создатели которого уверяют, что в нём нет ни единой фальшивой ноты — лишь гармония?

          А такое мини-платье с узором из пайеток?

          А такое мини-платье с узором из пайеток?

            Сколько потратит тот, кто решил встретить Новый год в таких легинсах с эффектом мокрой ткани?

            Сколько потратит тот, кто решил встретить Новый год в таких легинсах с эффектом мокрой ткани?

              Угадайте цену этого платья, похожего на домашнюю одежду.

              Угадайте цену этого платья, похожего на домашнюю одежду.

                Какой ценник у модного платья-жакета?

                Какой ценник у модного платья-жакета?

                  Вы уже явно ориентируетесь в ценах, поэтому можете легко угадать, сколько стоит этот топ из пайеточной ткани и бархатные брюки.

                  Вы уже явно ориентируетесь в ценах, поэтому можете легко угадать, сколько стоит этот топ из пайеточной ткани и бархатные брюки.

                    За сколько можно купить это платье с кружевными рукавами в актуальном цвете для встречи 2020 года?

                    За сколько можно купить это платье с кружевными рукавами в актуальном цвете для встречи 2020 года?

                      Опять платье-жакет, но без пуговиц. Что думаете?

                      Опять платье-жакет, но без пуговиц. Что думаете?

                        Сколько стоит такой шикарный белый костюм, который рекомендуют приобрести стилисты?

                        Сколько стоит такой шикарный белый костюм, который рекомендуют приобрести стилисты?

                          Ранее НГС писал, как не допустить пять нелепых ошибок, которые испортят новогодний образ. 

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                          22 дек 2019 в 13:51

                          вот если бы этикетки показали..., а так- все на Алишер по сто рублей за пучок!!!