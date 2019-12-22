Платья по цене путёвок на Мальдивы: угадайте, сколько стоят эти наряды к Новому году

До Нового года остаётся 9 дней: кто-то уже сходил на корпоратив, кому-то ещё предстоит. Многочисленные стилисты советуют в этом году — белой металлической Крысы — выбирать земляные цвета, элегантный блеск, платья-жакеты и брючные костюмы. Сколько стоит подобная одежда — попробуйте угадать в тесте от НГС. Некоторые наряды выглядят весьма скромно, но стоят состояния, а некоторые сверкают очень роскошно, но по более демократичным ценам. Попробуйте не запутаться.