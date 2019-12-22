Платья по цене путёвок на Мальдивы: угадайте, сколько стоят эти наряды к Новому году

До Нового года остаётся 9 дней: кто-то уже сходил на корпоратив, кому-то ещё предстоит. Многочисленные стилисты советуют в этом году — белой металлической Крысы — выбирать земляные цвета, элегантный блеск, платья-жакеты и брючные костюмы. Сколько стоит подобная одежда — попробуйте угадать в тесте от НГС. Некоторые наряды выглядят весьма скромно, но стоят состояния, а некоторые сверкают очень роскошно, но по более демократичным ценам. Попробуйте не запутаться.
Сколько, на ваш взгляд, стоит такое блестящее платье из лимитированной коллекции?
А такой жакет из итальянского шёлка?
Какова цена юбки с высокой талией из велюра с пайетками и трикотажной подкладкой? Кстати, у неё есть ещё и потайная резинка.
Сколько стоит такое платье в стилистике гламурных 1970-х, создатели которого уверяют, что в нём нет ни единой фальшивой ноты — лишь гармония?
А такое мини-платье с узором из пайеток?
Сколько потратит тот, кто решил встретить Новый год в таких легинсах с эффектом мокрой ткани?
Угадайте цену этого платья, похожего на домашнюю одежду.
Какой ценник у модного платья-жакета?
Вы уже явно ориентируетесь в ценах, поэтому можете легко угадать, сколько стоит этот топ из пайеточной ткани и бархатные брюки.
За сколько можно купить это платье с кружевными рукавами в актуальном цвете для встречи 2020 года?
Опять платье-жакет, но без пуговиц. Что думаете?
Сколько стоит такой шикарный белый костюм, который рекомендуют приобрести стилисты?
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