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Авто Обзор

Тачки, которые мы потеряли: что можно было купить за 1 миллион в 2014 году

Вспоминаем, как 5 лет назад можно было «шиковать» в автосалонах Новосибирска

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Toyota Camry

Toyota Camry

За последние пять лет автомобили в России подорожали в 1,5 раза, выяснили аналитики «Автостата»: сейчас средняя цена новой машины составляет 1 539 100 рублей, а в 2014 году была 1 001 600 рублей. Купить за миллион нынче можно разве что «Солярис» в хорошем оснащении или какой-нибудь УАЗ «Патриот». А ведь пять лет назад на эти деньги можно было «шикануть» и приобрести хороший иностранный кроссовер. Какие популярные автомобили в 2014-м стоили всего лишь миллион — подробнее в обзоре НГС.

Toyota Camry (на фото выше)

Большой седан Toyota Camry в кузове XV50 в минимальной версии стоил около миллиона — это уже с автоматической коробкой передач, хоть и с младшим 2-х литровым мотором мощностью 148 л. с. В комплектации имелись датчик света, электрозеркала, мультируль с регулировкой в двух плоскостях, подогрев сидений, 7 подушек безопасности, система курсовой устойчивости, парктроники, климат, аудиосистема. В общем, неплохо за миллион. Теперь этим Camry исполнилось 5 лет, и сколько сейчас за них просят на вторичке, можно посмотреть тут (подсказка — почти столько же!).

KIA Sportage

KIA Sportage

KIA Sportage

Недорогой корейский кроссовер в 2014-м стоил от 874 900 рублей — это самая пустая версия на механике. За наш миллион, а точнее за 1 049 000 рублей, продавался хорошо оснащенный переднеприводной Sportage на автомате с 2-литровым 150-сильным двигателем, который предлагал своему владельцу литые диски, обогрев форсунок стеклоомывателя, кожаный руль, электрозеркала, подогрев сидений, 6 подушек безопасности, систему ESP, круиз-контроль, климат, задний парктроник, аудиосистему. Сколько сейчас стоят эти корейские 5-летки, смотрите тут

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

Сумма в 1 129 000 рублей — это, конечно, больше миллиона, но в общем и целом около того. За эти деньги продавался Qashqai c 1,2-литровым 115-сильным моторчиком, вариатором и передним приводом. Оснащение средненькое, но все жизненно необходимое есть: омыватели фар, электропривод и обогрев зеркал, центральный подлокотник, подгорев сидений, 6 подушек безопасности, система контроля устойчивости, система помощи при старте на подъеме, круиз, кондиционер, аудиосистема. Насколько обесценились 5-летние «Кашкаи», можно оценить тут

Skoda Octavia

Skoda Octavia

Skoda Octavia

Этот, по сути, немецкий автомобиль в неплохой комплектации с 1,6-литровым атмосферным мотором и гидроавтоматом продавался всего за 1 075 000 рублей. Кожаный руль, управление аудиосистемой на руле, электрозеркала, центральный подлокотник, подогрев сидений, 6 подушек безопасности, круиз-контроль, ESP, задний парктроник, кондиционер, двухзонный климат-контроль, 8 динамиков, USB, цветная сенсорная мультимедиа, самозатемняющееся зеркало заднего вида. Здесь вы увидите, как Octavia тех лет теперь ценится на вторичке. 

Subaru XV

Subaru XV

Subaru XV

Этот компактный кроссовер от Subaru был «компактен» и в цене, в отличие от слишком дорогого «Форестера». В 2014 году XV стоил 1 019 000 рублей за версию с 1,6-литровым 114-сильным двигателем, вариатором и полным приводом. В комплектацию входили омыватели фар, задний спойлер, центральный подлокотник, подогрев сидений, электроподогрев лобового стекла, две подушки безопасности, ESP, климат-контроль, 4 динамика, аудиосистема. Сейчас эти постаревшие машины на вторичке стоят вот таких денег

Какую машину вы бы купили за миллион в 2014-м?

    Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    Авто с пробегомToyotaКроссоверы
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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    19 дек 2019 в 21:05

    5 лет назад у меня была Шевроле Импала 1967 года выпуска.