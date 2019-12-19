Тачки, которые мы потеряли: что можно было купить за 1 миллион в 2014 году

Toyota Camry Фото: auto.ru

За последние пять лет автомобили в России подорожали в 1,5 раза, выяснили аналитики «Автостата»: сейчас средняя цена новой машины составляет 1 539 100 рублей, а в 2014 году была 1 001 600 рублей. Купить за миллион нынче можно разве что «Солярис» в хорошем оснащении или какой-нибудь УАЗ «Патриот». А ведь пять лет назад на эти деньги можно было «шикануть» и приобрести хороший иностранный кроссовер. Какие популярные автомобили в 2014-м стоили всего лишь миллион — подробнее в обзоре НГС.

Toyota Camry (на фото выше)



Большой седан Toyota Camry в кузове XV50 в минимальной версии стоил около миллиона — это уже с автоматической коробкой передач, хоть и с младшим 2-х литровым мотором мощностью 148 л. с. В комплектации имелись датчик света, электрозеркала, мультируль с регулировкой в двух плоскостях, подогрев сидений, 7 подушек безопасности, система курсовой устойчивости, парктроники, климат, аудиосистема. В общем, неплохо за миллион. Теперь этим Camry исполнилось 5 лет, и сколько сейчас за них просят на вторичке, можно посмотреть тут (подсказка — почти столько же!). KIA Sportage



KIA Sportage Фото: auto.ru

Недорогой корейский кроссовер в 2014-м стоил от 874 900 рублей — это самая пустая версия на механике. За наш миллион, а точнее за 1 049 000 рублей, продавался хорошо оснащенный переднеприводной Sportage на автомате с 2-литровым 150-сильным двигателем, который предлагал своему владельцу литые диски, обогрев форсунок стеклоомывателя, кожаный руль, электрозеркала, подогрев сидений, 6 подушек безопасности, систему ESP, круиз-контроль, климат, задний парктроник, аудиосистему. Сколько сейчас стоят эти корейские 5-летки, смотрите тут.

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai Фото: auto.ru

Сумма в 1 129 000 рублей — это, конечно, больше миллиона, но в общем и целом около того. За эти деньги продавался Qashqai c 1,2-литровым 115-сильным моторчиком, вариатором и передним приводом. Оснащение средненькое, но все жизненно необходимое есть: омыватели фар, электропривод и обогрев зеркал, центральный подлокотник, подгорев сидений, 6 подушек безопасности, система контроля устойчивости, система помощи при старте на подъеме, круиз, кондиционер, аудиосистема. Насколько обесценились 5-летние «Кашкаи», можно оценить тут.

Skoda Octavia



Skoda Octavia Фото: auto.ru

Этот, по сути, немецкий автомобиль в неплохой комплектации с 1,6-литровым атмосферным мотором и гидроавтоматом продавался всего за 1 075 000 рублей. Кожаный руль, управление аудиосистемой на руле, электрозеркала, центральный подлокотник, подогрев сидений, 6 подушек безопасности, круиз-контроль, ESP, задний парктроник, кондиционер, двухзонный климат-контроль, 8 динамиков, USB, цветная сенсорная мультимедиа, самозатемняющееся зеркало заднего вида. Здесь вы увидите, как Octavia тех лет теперь ценится на вторичке.

Subaru XV



Subaru XV Фото: auto.ru

Этот компактный кроссовер от Subaru был «компактен» и в цене, в отличие от слишком дорогого «Форестера». В 2014 году XV стоил 1 019 000 рублей за версию с 1,6-литровым 114-сильным двигателем, вариатором и полным приводом. В комплектацию входили омыватели фар, задний спойлер, центральный подлокотник, подогрев сидений, электроподогрев лобового стекла, две подушки безопасности, ESP, климат-контроль, 4 динамика, аудиосистема. Сейчас эти постаревшие машины на вторичке стоят вот таких денег.