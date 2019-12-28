Жители Сухарной предложили скинуться на кляп для страстной соседки — и еще 9 странных объявлений из подъездов

Лозунги с празднования Дня соседей в Новосибирске, которые говорят о том, что лучше всего с соседями дружить. Но получается не всегда Фото: Вера Сальницкая

В лифте высотки возле Заельцовского парка появилось необычное объявление — один из жителей предложил скинуться на кляп для соседки, которая громко стонет по ночам и мешает спать сразу трем этажам дома. Жалобы, просьбы и предложения — частый жанр переписки соседей в лифтах и подъездах. Корреспондент НГС попросила читателей поделиться объявлениями из своих подъездов и составила подборку избранного — самые забавные, необычные и детективные истории. Мы зашифровали имена составителей, представив их героями социальной сети «ВПодъезде».



Плохая шумоизоляция иногда доводит новосибирцев до нервных срывов. Людям надоедает слушать то, что делают соседи, — и тогда они стучат по батареям, жалуются участковому и выносят свою боль на всеобщее обозрение. 7 декабря в лифте высотки на Сухарной, 96 появилось такое объявление: «Уважаемые жители 13, 12 и 11-го этажа. Давайте скинемся на кляп для нашей общей соседки с 12-го этажа, а то по ночам она громко стонет и мешает всем спать».

Как рассказала читательница НГС, которая и поделилась объявлением соседей, оно появилось утром, вечером кто-то сделал к нему приписку «зависть», а затем объявление и вовсе исчезло. По словам жительницы Сухарной, страстную соседку обсуждают с ноября в группе дома «ВКонтакте» — люди пишут, что пробовали разговаривать с девушкой, но она огрызается и на контакт не идет.

Фото: читательница НГС

Иногда люди выставляют в подъезд ненужные вещи. Эта история произошла на улице Ельцовской — стол сначала потребовали убрать, чтобы не захламлять подъезд.



Фото: Анна Богданова

Но вскоре после того, как стол исчез, появилась просьба срочно вернуть его на место, потому что он оказался нужен. О дальнейшей судьбе таинственного стола жителям дома на Ельцовской неизвестно.



Фото: Анна Богданова

Иногда соседи двигают столы и другую мебель у себя в квартирах, мешая соседям снизу. Этим объявлением с нами поделились жители одного из домов в ЖК «Оазис» на улице Лескова: «Уважаемые соседи с 15-го этажа! Прекратите двигать мебель по ночам! Имейте совесть, в доме много детей, которые после 21 уже спят, к тому же в это время шуметь запрещено законом. Ваши соседи с надеждой и номером участкового в руках». Здесь же образовался диалог — другой сосед напомнил, что шуметь можно до 22:00.



Фото: читатель НГС

Изредка в подъездах можно встретить действительно удивительные просьбы — например, не убирать кирпич из лифта, потому что без него в пустой кабине не может уехать ребенок. Добрые соседи предложили подложить ещё кирпичик. Как рассказал житель этого дома на Кавалерийской, объявление висело в лифте в 2016 году — с тех пор ребёнок подрос и теперь может ездить без кирпича.



Фото: Андрей Кузнецов

Еще одна больная тема, на которую часто жалуются новосибирцы, — мусор и целые мусорные пакеты в подъезде. Это объявление появилось в группе Кировского района в «Яндекс.Район» — автор призывает соседей с улицы Виктора Уса, 7 уважать друг друга, не харкать в лифте и не выкидывать мусор в подъезде. Написавшему это объявление мужчине посоветовали развешивать фотографии соседей с камер наблюдения — причем повыше, чтобы не могли сорвать.



Фото: «Яндекс.Район»

Как поделилась жительница Горского микрорайона, приславшая это объявление из своего лифта, сама она только раз сталкивалась с соседями, которые ставили мусор в коридор, — помогли разговор и угрозы оставить в ответ у них свой.



Фото: Ирина Панина

Жителям дома на проспекте Коптюга в Академгородке помогла решить такую же проблему вежливость — вот пример, после которого в доме перестали оставлять пакеты с мусором на лестничной площадке. Попробуйте написать также: «Дорогие соседи, давайте уважительно относиться друг к другу. Парковать машины по разметке, а не бросать их на проезжей части — за домом много свободных мест. Не оставлять мусор на лестничной клетке. Если пакет с мусором порвался в лифте, пожалуйста, уберите за собой. Если вам нужна помощь, можно обратиться к соседям».



Фото: читатель НГС

Противоположный пример обращения продемонстрировали в лифте дома на МЖК — жители решили обозвать своего соседа, чтобы решить проблему с его собакой. Правда, тут же нашлись соседи, которые уверены, что делает это человек.



Фото: Максим Ялыманов

Объявления в подъездах пишут не только агрессивно настроенные, но и добрые люди: в том же доме Академгородка на проспекте Коптюга кто-то решил вернуть соседу найденные деньги (читатель НГС, поделившийся объявлением, замазал маркером телефонный номер, чтобы не показывать его всем).



Фото: читатель НГС

Иногда новосибирцы проявляют заботу, пытаясь поделиться своим с соседом: жительница дома на Красном проспекте, 59 предложила примерить деловой костюм и аккуратно сложить обратно, если не подошло.



Фото: Илья Калинин