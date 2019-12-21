21 декабря суббота
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 6/10
usd 62.41
eur 69.38
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 6/10
usd 62.41
eur 69.38

Все новости

Все новости
Стиль и красота Фоторепортаж

19 красоток в белых халатах: в Новосибирске выбирают самую шикарную женщину-медика — смотрим фото

Они выглядят как настоящие кинодивы, а на работе каждый день спасают жизни и помогают людям

3 226
35 Обсудить

Поделиться

Слева направо: Татьяна Данилова, Елена Титова, Наталья Ластевская&nbsp;

Слева направо: Татьяна Данилова, Елена Титова, Наталья Ластевская 

Новосибирская областная ассоциация врачей объявила конкурс красоты «БьютиМед» среди сотрудниц медицинских учреждений. За звание самого красивого медика поборются 19 девушек — врачи, фельдшеры и медсёстры. Сейчас на сайте ассоциации можно отдать голос за понравившуюся участницу — голосование продлится до 10 февраля 2020 года. Тех, за кого поступит больше всего голосов, пригласят в финал, где жюри оценит их творческие и профессиональные таланты. НГС публикует анкеты участниц — они любят свою профессию, стараются быть жизнелюбивыми в любых обстоятельствах и выглядят превосходно.

Марина Айвазян, врач – акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «ЦКБ»

Моё хобби — это любимая работа. В свободное время я посещаю бассейн и спортзал. Всегда в движении и учусь чему-то новому

Моё хобби — это любимая работа. В свободное время я посещаю бассейн и спортзал. Всегда в движении и учусь чему-то новому

Валерия Бут, врач – акушер-гинеколог клинического перинатального центра

Я очень люблю свою работу, потому что каждый день у нас на свет появляются чудесные детишки. Моя профессия очень важная, нужная и требует внимания. Когда у меня появляется свободное время, занимаюсь активными видами спорта — это горные лыжи, сноуборд, велосипед летом<br>

Я очень люблю свою работу, потому что каждый день у нас на свет появляются чудесные детишки. Моя профессия очень важная, нужная и требует внимания. Когда у меня появляется свободное время, занимаюсь активными видами спорта — это горные лыжи, сноуборд, велосипед летом

Марина Гурьянова, медсестра поликлиники № 21

Люблю путешествовать и свою работу. Быть счастливым счастьем других — вот настоящее счастье и идеал земной жизни всякого, кто посвящает себя медицинской науке

Люблю путешествовать и свою работу. Быть счастливым счастьем других — вот настоящее счастье и идеал земной жизни всякого, кто посвящает себя медицинской науке

Татьяна Данилова, врач-неонатолог Карасукской ЦРБ

Я обычная девушка из провинциального городка Карасук. Родилась и выросла здесь. После окончания НГМУ вернулась в родной город. Сейчас работаю и воспитываю трёхлетнего сына. Выбор профессии был неслучайным: я пошла по стопам своей любимой бабушки. С детства мечтала быть врачом, как она, лечить и помогать другим

Я обычная девушка из провинциального городка Карасук. Родилась и выросла здесь. После окончания НГМУ вернулась в родной город. Сейчас работаю и воспитываю трёхлетнего сына. Выбор профессии был неслучайным: я пошла по стопам своей любимой бабушки. С детства мечтала быть врачом, как она, лечить и помогать другим

Анна Иванникова, врач ультразвуковой диагностики клинического перинатального центра

Здесь я работаю с 2012 года, люблю свою работу. У меня есть семья — муж и двое детей. Всё свободное время я посвящаю им. Люблю читать художественную и профессиональную литературу, занимаюсь йогой

Здесь я работаю с 2012 года, люблю свою работу. У меня есть семья — муж и двое детей. Всё свободное время я посвящаю им. Люблю читать художественную и профессиональную литературу, занимаюсь йогой

Екатерина Калинина, участковый педиатр поликлиники № 1

Анна Кошелева, терапевт в госпитале ветеранов войны № 3

В своей визитке Анна рассказывает, что семья для неё на первом месте, она любит путешествовать и мечтает посетить Марокко

В своей визитке Анна рассказывает, что семья для неё на первом месте, она любит путешествовать и мечтает посетить Марокко

Ангелина Кучерова, участковый терапевт Убинской ЦРБ

Наталья Ластевская, врач-методист ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна

Дважды становилась лауреатом Губернаторской стипендии Новосибирской области. У Натальи Валерьевны врачебная семья. Вместе с супругом Алексеем&nbsp;Ластевским&nbsp;— врачом – травматологом-ортопедом, заведующим травматолого-ортопедическим отделением № 1 ФГБУ ННИИТО — она воспитывает троих детей

Дважды становилась лауреатом Губернаторской стипендии Новосибирской области. У Натальи Валерьевны врачебная семья. Вместе с супругом Алексеем Ластевским — врачом – травматологом-ортопедом, заведующим травматолого-ортопедическим отделением № 1 ФГБУ ННИИТО — она воспитывает троих детей

Ирина Лешонок, старшая медсестра консультантивно-диагностического отделения поликлиники № 29

Дарья Лисовая, фельдшер Станции скорой медицинской помощи

8 лет назад закончила Новосибирский государственный медицинский колледж и сразу устроилась на Центральную станцию скорой медицинской помощи.&nbsp;Скорая помощь — это не работа, а образ жизни, и отнимает много времени, но учит ценить каждый прожитый день.&nbsp;Мне нравится активно проводить свободное время, заниматься плаванием и танцами, сплавляться по горным рекам, ходить на хоккей

8 лет назад закончила Новосибирский государственный медицинский колледж и сразу устроилась на Центральную станцию скорой медицинской помощи. Скорая помощь — это не работа, а образ жизни, и отнимает много времени, но учит ценить каждый прожитый день. Мне нравится активно проводить свободное время, заниматься плаванием и танцами, сплавляться по горным рекам, ходить на хоккей

Екатерина Максимова, фельдшер НКЦРБ

Татьяна Малкина, рентген-лаборант поликлиники № 16 

С 2004 года я медсестра, а с 2011-го — рентген-лаборант. Работа помогает быть более добрым, отзывчивым, чтобы не забывать, кто мы и для чего начали работать в медицине

С 2004 года я медсестра, а с 2011-го — рентген-лаборант. Работа помогает быть более добрым, отзывчивым, чтобы не забывать, кто мы и для чего начали работать в медицине

Светлана Норкина, детский стоматолог Детской городской клинической стоматологической поликлиники

Я человек творческий, люблю музыку, сама играю на фортепьяно, сочиняю стихи, пою, занимаюсь фотографией. Обожаю свою семью и каждый день стараюсь окружить их теплом и заботой. Глубоко в душе я романтик и, конечно же, пишу стихи о любви. Пианиста из меня не вышло, потому что я мечтала быть врачом, и теперь я лечу детей

Я человек творческий, люблю музыку, сама играю на фортепьяно, сочиняю стихи, пою, занимаюсь фотографией. Обожаю свою семью и каждый день стараюсь окружить их теплом и заботой. Глубоко в душе я романтик и, конечно же, пишу стихи о любви. Пианиста из меня не вышло, потому что я мечтала быть врачом, и теперь я лечу детей

Диана Сескутова, врач ультразвуковой диагностики Федерального медико-биологического агентства России

Я родилась за Полярным кругом, в Норильске, в обычной семье. Папа — полярный лётчик, мама работала в сфере торговли. Мы с братом не пошли по стопам родителей, решили выбрать свой путь и поступили в медицинский университет. Я люблю свою работу и специальность, считаю её одной из самых интересных, ведь именно врач ультразвуковой диагностики помогает лечащему врачу поставить точный диагноз

Я родилась за Полярным кругом, в Норильске, в обычной семье. Папа — полярный лётчик, мама работала в сфере торговли. Мы с братом не пошли по стопам родителей, решили выбрать свой путь и поступили в медицинский университет. Я люблю свою работу и специальность, считаю её одной из самых интересных, ведь именно врач ультразвуковой диагностики помогает лечащему врачу поставить точный диагноз

Айгюн Сулейманова, участковый педиатр поликлиники № 18

Елена Титова, фельдшер Станции скорой медицинской помощи

Женщины-медики — это не только белый халат и серьёзные лица, это женственность, нежность, жизнелюбие и хорошее чувство юмора. Моя работа — дело моей жизнь. Нет большей награды, чем благодарные глаза пациента, когда он говорит: «Спасибо, доктор!».&nbsp;Но смена заканчивается, и в обычной жизни я мама двух дочек и бабушка очаровательной внучки

Женщины-медики — это не только белый халат и серьёзные лица, это женственность, нежность, жизнелюбие и хорошее чувство юмора. Моя работа — дело моей жизнь. Нет большей награды, чем благодарные глаза пациента, когда он говорит: «Спасибо, доктор!». Но смена заканчивается, и в обычной жизни я мама двух дочек и бабушка очаровательной внучки

Надежда Хабирова, старшая медсестра, рентген-лаборант стоматологической поликлиники № 2

Среди участниц есть также Яна Гецман, заместитель начальника по клинико-экспертной работе в Новосибирском областном клиническом госпиталя ветеранов войн, однако в разделе голосования на сайте ассоциации врачей её фотографии не опубликованы.

На этой неделе НГС также опубликовал историю самого очаровательного ортопеда-травматолога — она рассказала про девятичасовые операции, переживания за пациентов, их недоверие к ней, а также почему она выбрала такое нетипичное для женщины направление. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 4
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

врачиКонкурс красоты
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (35)

Фото пользователя
21 дек 2019 в 13:03

самая лучшая медик та,😁 которая лечить умеет!

Греча
21 дек 2019 в 13:01

Был у меня как-то почти смертельный случай, был близок чтобы сказать всем "спасибо, счастливо оставаться"... Однако врачи спасли. И вот привезли меня на скорой помирающего в больничку, а там красивые медсестры. Ну как бы надо готовиться к земле, вспоминать сделанные благие дела и все такое, но блин девушки же красивые! Организм видимо осознавания что умирает просто нереально жаждил продолжения рода. А первым делом мне установили венозный катетер - врачи хотели меня вначале капельницами подлечить (ну вдруг поможет?), устанавливала очень красивая медсестра, но блин, что-то у нее не получилось и я оказался в луже собственной крови. Ну ок, мелочи жизни. Вторая медсестра перед операцией устанавливала мне мочевой катетер и тоже знаете, как-то влюбленность быстро прошла после этого. А еще видеть на красивых лицах девушек обеспокоенное лицо когда везут на каталке на операцию - ну вы же всякое видели, чего вы так хмуритесь и переживаете, неужели не выкарабкаюсь? Так что близкие отношения с медиками для меня табу.

Чужой
21 дек 2019 в 12:38

Все красавицы! Очень понравилась Екатерина Максимова женился бы, надеюсь она не РСП.