19 красоток в белых халатах: в Новосибирске выбирают самую шикарную женщину-медика — смотрим фото

Греча 21 дек 2019 в 13:01

Был у меня как-то почти смертельный случай, был близок чтобы сказать всем "спасибо, счастливо оставаться"... Однако врачи спасли. И вот привезли меня на скорой помирающего в больничку, а там красивые медсестры. Ну как бы надо готовиться к земле, вспоминать сделанные благие дела и все такое, но блин девушки же красивые! Организм видимо осознавания что умирает просто нереально жаждил продолжения рода. А первым делом мне установили венозный катетер - врачи хотели меня вначале капельницами подлечить (ну вдруг поможет?), устанавливала очень красивая медсестра, но блин, что-то у нее не получилось и я оказался в луже собственной крови. Ну ок, мелочи жизни. Вторая медсестра перед операцией устанавливала мне мочевой катетер и тоже знаете, как-то влюбленность быстро прошла после этого. А еще видеть на красивых лицах девушек обеспокоенное лицо когда везут на каталке на операцию - ну вы же всякое видели, чего вы так хмуритесь и переживаете, неужели не выкарабкаюсь? Так что близкие отношения с медиками для меня табу.