19 красоток в белых халатах: в Новосибирске выбирают самую шикарную женщину-медика — смотрим фото

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25 ноября 2019
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1 ноября 2019
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Вы же знаете, что на НГС можно проголосовать за каждую статью и тем самым показать свою реакцию: удивление, гнев, печаль, радость, одобрение? Теперь мы собираем количество голосов и показываем, сколько и за какой вариант проголосовали. Попробуйте прямо сейчас! Елена Ходырева, главный редактор НГС
Новосибирская областная ассоциация врачей объявила конкурс красоты «БьютиМед» среди сотрудниц медицинских учреждений. За звание самого красивого медика поборются 19 девушек — врачи, фельдшеры и медсёстры. Сейчас на сайте ассоциации можно отдать голос за понравившуюся участницу — голосование продлится до 10 февраля 2020 года. Тех, за кого поступит больше всего голосов, пригласят в финал, где жюри оценит их творческие и профессиональные таланты. НГС публикует анкеты участниц — они любят свою профессию, стараются быть жизнелюбивыми в любых обстоятельствах и выглядят превосходно.
Елена Титова, фельдшер Станции скорой медицинской помощи
Надежда Хабирова, старшая медсестра, рентген-лаборант стоматологической поликлиники № 2
Среди участниц есть также Яна Гецман, заместитель начальника по клинико-экспертной работе в Новосибирском областном клиническом госпиталя ветеранов войн, однако в разделе голосования на сайте ассоциации врачей её фотографии не опубликованы.
Был у меня как-то почти смертельный случай, был близок чтобы сказать всем "спасибо, счастливо оставаться"... Однако врачи спасли. И вот привезли меня на скорой помирающего в больничку, а там красивые медсестры. Ну как бы надо готовиться к земле, вспоминать сделанные благие дела и все такое, но блин девушки же красивые! Организм видимо осознавания что умирает просто нереально жаждил продолжения рода. А первым делом мне установили венозный катетер - врачи хотели меня вначале капельницами подлечить (ну вдруг поможет?), устанавливала очень красивая медсестра, но блин, что-то у нее не получилось и я оказался в луже собственной крови. Ну ок, мелочи жизни. Вторая медсестра перед операцией устанавливала мне мочевой катетер и тоже знаете, как-то влюбленность быстро прошла после этого. А еще видеть на красивых лицах девушек обеспокоенное лицо когда везут на каталке на операцию - ну вы же всякое видели, чего вы так хмуритесь и переживаете, неужели не выкарабкаюсь? Так что близкие отношения с медиками для меня табу.
Чужой
21 дек 2019 в 12:38
Все красавицы! Очень понравилась Екатерина Максимова женился бы, надеюсь она не РСП.