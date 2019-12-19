Ёлки-иголки: изучаем, что и за сколько продают на новогодних ёлочных базарах в Новосибирске

Ёлочные базары открылись по всему городу в десятых числах декабря и проработают до конца года — на некоторые можно будет заглянуть и в январские праздники Фото: Ольга Бурлакова

В Новосибирске открылись ёлочные базары — НГС публиковал карту, где их можно найти. Сейчас спрос на новогодние ёлки небольшой, но продавцы рассчитывают, что со дня на день, уже с 20 декабря, к ним вереницей потянутся новосибирцы. Что можно купить на улице и за сколько, за какими ёлками очередь выстраивается ещё в октябре и где купить сосну в горшке — читайте в нашем обзоре.

Раз иголка, два иголка

Ёлочных базаров в Новосибирске под сотню: только мэрия с продавцами заключила 34 договора, а часть из них до конца декабря будет работать и на частных территориях.



В этом году на большинстве городских ёлочных базарах царит сибирская пихта. Деревья везут в основном из Красноярского края и Кемеровской области. В прошлом году было больше алтайских пихт, ещё раньше — томских. Под Новосибирском деревья для праздника рубят в Маслянинском и Тогучинском районах, но спрос на них меньше, рассказал продавец новогодних ёлок Давид: они разлапистые, не такие аккуратные, запах у них не такой, а ещё они моложе.

Давид поделился секретом выбора свежей ёлки: нужно растереть между ладонями веточку, и если запах не исчезнет через 5 минут, то и дома она простоит долго Фото: Ольга Бурлакова

Основная часть ёлочек — это макушки деревьев в возрасте от 30 лет. Остальная часть дерева идёт в переработку на пихтовое масло, рассказал продавец ёлок на улице Дуси Ковальчук Виктор, который до предпраздничных недель работал на лесозаготовках в Красноярском крае.

Аккуратные симметричные ёлочки с густой короткой хвоёй ценятся выше всего: на базарах цены на них стартуют с 4 тысяч рублей Фото: Ольга Бурлакова

Чем старше дерево — тем короче и плотнее у него хвоинки («Распускается, как ковёр», — говорит о таких Давид) и тем сильнее запах: с возрастом пихта становится более смолистой. Подлесок — пихты высотой 2–3 метра — зеленее, а хвоя у него реже и длиннее.

Самую дешёвую ёлочку корреспонденты НГС нашли на ёлочном базаре с алтайскими пихтами на улице Дуси Ковальчук: крошка высотой около метра стоит всего 500 рублей. Правда, навесить на неё большие стеклянные шары вряд ли получится: она такая молодая, что веточки у неё довольно тонкие и очень гибкие.



Самая дешёвая ёлочка нашлась всего за 500 рублей: это очень молодая пихта высотой около метра Фото: Ольга Бурлакова

Самая дорогая пихта на той же точке стоит 8 тысяч: их высота 5 метров. Возле «Универсама» на Ленина, по словам продавца Александра, была ёлка за рекордные 9 тысяч, но её уже купили — увезли на новогоднее мероприятие куда-то на склады, где высокие потолки. У Виктора тоже была ёлочка за 9 тысяч, но высотой всего 3,5 м, зато невероятно пушистая.

— Дяденька один приехал, увидел её и говорит: «Всё, хочу» — и забрал, — смеётся мужчина.

Высокие деревья часто берут в офисы, коттеджи и в квартиры с двойным светом, которые в последние годы часто строят на последних этажах Фото: Ольга Бурлакова

Средняя высота ёлок на базарах — 1,7–3 метров, цены на них варьируются от 1 до 6–7 тысяч рублей, в зависимости от пушистости, симметричности, плотности хвои. На ёлочном базаре возле здания на Блюхера, 1 самая дорогая пихта стоит 3 тысячи — дороже продавать смысла нет, говорит продавец (а в течение года — лесник в Караканском бору) Юрий Чернов.

— У нас шибко дорогих нет, ценник от 1,5 тысяч, потому что сейчас такое время — нет у людей денег, — пояснил он.



На площади Маркса ёлки недорогие — до 3 тысяч рублей: продавец Юрий говорит, что дорогие здесь некому купить Фото: Ольга Бурлакова

Давид торгует ёлками уже третий год — говорит, что ему нравится продавать настроение, особенно доставлять ёлки домой и смотреть на реакцию детей. Доставку можно бесплатно заказать на определённое число, а всё остальное время выбранная ёлочка будет храниться на морозе. Правда, признался Давид, тех, кто покупает ёлку и оставляет её, немного — обычно оставляют на день-два или до выходных.

Новогодние деревья в этом году в Новосибирск приезжают в основном из Красноярского края и Кемеровской области Фото: Ольга Бурлакова

Как сделать так, чтобы ёлка простояла дольше Роспотребнадзор при выборе ёлки рекомендует гладить ветки против роста хвои, гнуть ветки, а некоторые продавцы — даже пробовать на зуб. Юрий Чернов в ответ смеётся:

— Если желание есть — пожалуйста, я вам отрежу, можете хоть с чайком заварить!



При выборе веточки ёлки можно погнуть (хрупкие вряд ли найдутся у свежесрубленного дерева), а хвою — погладить против роста Фото: Ольга Бурлакова

На самом деле правила, которым нужно следовать, чтобы ёлка не осыпалась через неделю, проще:

Покупайте ёлку в оттепель: в мороз ветки становятся более хрупкими, а резкий перепад температуры — всегда шок для дерева. Потрите веточку: чем сильнее запах — тем дерево более свежее. Дайте ёлке отстояться с мороза в подъезде или на остеклённом балконе. Так переход из холода в тепло будет постепенным и она простоит дольше. Спилите 2–3 см ствола, чтобы дерево лучше впитывало воду. Не забывайте подливать свежую воду раз в 2–3 дня. Не ставьте ёлку у батарей, обогревателей и на тёплом полу — она быстро пожелтеет и осыпется. Не спешите украшать ёлку: пусть она сутки постоит и расправится.

Спил дерева, к сожалению, может рассказать только о возрасте дерева, но не о том, как давно его срубили Фото: Ольга Бурлакова

В зависимости от свежести дерева и условий её жизни в доме пихта может простоять от одного месяца. Продавцы рассказывают о случаях, когда новогодние ёлочки даже пускали корни, и несколько деревьев так перекочевали на дачи.



Ёлки-иностранки

В последние годы всё популярнее становятся так называемые датские ёлки — пихты Нордмана и Фрайзера. Их заказывают за несколько месяцев до Нового года, а цены у продавцов варьируются от 4 тысяч рублей до нескольких десятков тысяч. Ежегодно маленькое королевство Дания рассылает по миру больше десяти миллионов пихт, часть из них достаётся и Сибири.

По словам Павла, сотрудника компании «Мистер Нордман Новосибирск», которая доставляет в город датские пихты, на городских улицах их увидеть нельзя из-за климата: слишком холодно.



Импортные пихты привозят в сетках и в них же продают Фото: Ольга Бурлакова

— Пихты едут в специальных рефрижераторах при определённой температуре с увлажнением, а когда приезжают в Новосибирск, важно их правильно хранить: много людей столкнулись с тем, что покупали подобные ёлки в больших магазинах, и в связи с тем, что они хранились на морозе, они начали желтеть и осыпаться, — объяснил он.

Датчанки очень красивы — с частыми, плотными ветками, короткой и очень густой хвоёй, но привередливы: температуру перед установкой нужно повышать ещё более постепенно, чем для сибирских пихт, и обычно продавцы перед доставкой делают это самостоятельно. Вместе с собой они привозят специальную подкормку, чтобы новогодняя ёлка простояла дольше, но средний срок жизни ёлки-иностранки в идеальных условиях такой же, как и у любой другой сибирской пихты, признал Павел.



Иностранные пихты обычно гораздо пышнее отечественных Фото: Ольга Бурлакова

Датские ёлки делятся на классы: фирмы, занимающиеся доставкой таких ёлок на дом, как правило, предлагают класс премиум. В «Леруа Мерлен» и других крупных торговых сетях можно встретить пихты Нордмана и Фрайзера классом чуть ниже: стоимость зависит от высоты — 2732 рублей за дерево высотой 125–150 см и 3824 рубля за 175–200 см.

Но если магазин хранил ёлочку неправильно — на промёрзшем складе или, наоборот, в жарком помещении — велика вероятность, что она быстро пожелтеет и осыпется.



Максимально живую ёлочку можно купить в горшке, но ухаживать за ней сложнее, чем за спиленной Фото: Ольга Бурлакова

Жива сегодня и всегда

В «Леруа Мерлен», помимо срубленных пихт, есть и живые ёлочки в горшках. Они тоже в некотором смысле иностранки, но ещё более дальние: сеть продаёт саженцы сортов Коника и Глаука Коника — родственниц канадских елей Глаука. Стоят они недорого: крошечная ёлочка высотой 30 см обойдётся всего в 170 рублей.



Альтернативой новогодней ёлке может стать композиция с кипарисником: такая стоит всего 134 рубля Фото: Ольга Бурлакова

Кроме елей есть непривычно голубоватая сосна — от 283 рублей за саженец, а ещё рождественские композиции с кипарисником: глиняное кашпо-лейка с похожим на миниатюрную ёлочку растением, дополненное для красоты каланхое стоит всего 134 рубля. Корреспонденты НГС оказались в магазине сразу после того, как композиции выставили на стенд, и уже через 15 минут не осталось ни одной. Ёлочки и сосны, по словам сотрудников «Леруа Мерлен», разбирают за неделю.



Правда, следует помнить, что сделать так, чтобы новогодняя ёлочка в горшке дожила до весны и благополучно перекочевала во двор или на дачу, гораздо сложнее, чем просто не допустить, чтобы срубленная пихта не осыпалась. Так что с условиями ухода лучше ознакомиться до того, как купить живое деревце.



Ставите ли вы дома ёлку?