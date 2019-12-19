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С новым прайсом: мы узнали, что будет с ценами на автомобили после праздников

Рынок ждёт серьёзная встряска из-за роста утилизационного сбора

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Утилизационный сбор ударит не только по импортируемым моделям

Утилизационный сбор ударит не только по импортируемым моделям

С января 2020 года в России более чем в два раза вырастет утилизационный сбор на автомобили: для машин массового сегмента с двигателями объемом 1–2 литра его рост составит более 94 тысяч рублей. Как это скажется на ценах?

Плюс 8%

Утилизационный сбор был введён в 2012 году, чтобы не допустить притока в страну иномарок из-за снижения таможенных пошлин, которое Россия проводила по правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Пошлины снижались пошагово с 30% до нынешних 15%. В сентябре 2019 года состоялась последняя итерация: пошлина упала с 17 до 15%. Вот эти 2% и должен в теории компенсировать растущий утильсбор.

А что на деле? Возьмём для примера иномарку таможенной стоимостью 10 тысяч долларов. До сентябрьского снижения пошлин импортёр платил за такую машину таможенную пошлину в 106 тысяч рублей и утилизационный сбор в 84 тысячи. В сентябре пошлина упала с 106 до 94 тысяч (минус 12 тысяч), но утилизационный сбор в январе вырастет с 84 до 178 тысяч (плюс 94 тысячи), то есть общий сбор увеличивается на 82 тысячи рублей.

Suzuki Vitara — пример импортируемого автомобиля ценой чуть более 1 миллиона рублей

Suzuki Vitara — пример импортируемого автомобиля ценой чуть более 1 миллиона рублей

В нашем примере таможенная стоимость в 10 тысяч долларов примерно соответствует автомобилю с розничной ценой примерно в 1 миллион рублей. Таким образом, прибавка к цене из-за роста утильсбора составит порядка 8% — очень немало. 

Для машин с двигателем объемом 3,5 литра утилизационный сбор растёт ещё сильнее — с 181,6 до 445 тысяч рублей. Так, для автомобиля таможенной стоимостью 30 тысяч долларов снижение пошлины даёт выигрыш в 84 тысячи рублей, но рост утилизационного сбора составляет 263 тысячи. То есть чистая надбавка — около 180 тысяч. Розничная стоимость нашей гипотетической машины составит 2,8 миллиона рублей, а значит, на выходе получаем прирост на уровне 6,5%. 

Заоблачная цена новой Mazda3 (от 1,49 миллиона рублей) во многом обусловлена большими сборами и невыгодным курсом валют

Заоблачная цена новой Mazda3 (от 1,49 миллиона рублей) во многом обусловлена большими сборами и невыгодным курсом валют

В массовом сегменте импортируемых моделей осталось мало, и среди наиболее значимых это Toyota Corolla (цена от 1,173 миллиона), Mazda3 (от 1,49 миллиона), Suzuki Vitara (от 1,199 миллиона), а также ряд китайских кроссоверов.

BMW понимается цены с нового года на 2%

BMW понимается цены с нового года на 2%

Гораздо больше доля импорта среди премиум-производителей, поэтому после Нового года почти наверняка поднимутся цены на автомобили высших сегментов.

Иммунитет у АВТОВАЗА?

Производителям, которые собирают машины в России, утилизационный сбор компенсируется из бюджета. То есть формально его рост не должен оказывать пропорционального влияния на цены в масс-сегменте, где все значимые модели — российской сборки.

Но и здесь не всё просто: на прошедшей в декабре встрече с лидерами автопрома вице-премьер правительства Дмитрий Козак сообщил о новом подходе к субсидированию местного производства: размер утилизационной компенсации уже с 2020 года будет зависеть от уровня локализации. Проще говоря, от того, какую долю себестоимости автомобиля формируют российские компоненты, сырьё и труд.

Чтобы получить максимальную компенсацию, недостаточно организовать в России сварку и окраску кузовов: эта процедура даёт менее четверти баллов, необходимых для полноценного субсидирования. Сейчас к выполнению критериев правительства близки лишь заводы с высоким уровнем локализации, которые занимаются производством двигателей и трансмиссий: это АВТОВАЗ, Renault и Volkswagen/Skoda. Поэтому рост утильсбора может ударить и по «российским иномаркам», которые формируют рыночный костяк, а значит, создаются все условия для очередного скачка цен.

В правительстве отрицают резкое подорожания автомобилей, и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что меры господдержки сдержат рост цен на иномарки. По его оценкам, они прибавят не более 2–5%. Что, кстати, тоже немало: это 20–50 тысяч рублей для автомобиля стоимостью 1 миллион рублей.

Vesta дорожает заранее

Некоторые производители не стали ждать Нового года и объявили о повышении цен уже сейчас. Например, АВТОВАЗ поднял стоимость Lada Vesta, правда, избирательно: базовые версии не подорожали, но некоторые комплектации с механикой прибавили основательно, например, Vesta 1.8 MT Luxe Multimedia в ноябре стоила 805 900 рублей, сейчас — 820 900 рублей. При этом речь об автомобилях 2019 года выпуска: вероятно, после Нового года цены скорректируют ещё раз.

В ноябре начались продажи вариаторной Lada Vesta

В ноябре начались продажи вариаторной Lada Vesta

Не изменилась стоимость Lada Vesta с новым вариатором, но такие машины появились в продаже в конце ноября и относительно прежних Vesta с «роботом» подорожали существенно — на 44 тысячи.

Об увеличении цены на 30–110 тысяч рублей с Нового года объявил Volvo. Его немецкий конкурент BMW планирует поднять цены на 2%. Например, стоимость BMW 318d вырастет на 50 тысяч рублей, а BMW X5 xDrive30d прибавит 100 тысяч. На 5% поднимет цены китайский производитель Chery, а Suzuki добавила 30 тысяч рублей к стоимости нового Jimny.

В декабре подорожал в некоторых версиях Nissan X-Trail, а Mazda подняла стоимость трёх основных моделей — «шестёрки» и кроссоверов CX-5 и CX-9. На сумму до 70 тысяч подорожали некоторые версии Volkswagen Tiguan, а рестайлинговые Superb и Kodiaq добавили до 49 тысяч рублей.

За импортируемые автомобили, помимо таможенной пошлины, платятся таможенный и утилизационный сборы, а ещё — акциз, который для мощных машин измеряется в сотнях тысяч рублей

За импортируемые автомобили, помимо таможенной пошлины, платятся таможенный и утилизационный сборы, а ещё — акциз, который для мощных машин измеряется в сотнях тысяч рублей

Автомобили с пробегом дорожают не так быстро

Цены на подержанные автомобили в целом тоже растут, но с запозданием относительно первичного рынка, поэтому время перед Новым годом считается благоприятным для покупки подержанной машины: многие продавцы стремятся завершить сделку до праздников и потому более сговорчивы по цене.

Например, вот список кроссоверов за стоимость нового Hyundai Solaris.

Имея 800 тысяч рублей, вы бы предпочли:

    Минимальный уровень цен на рынке новых машин задаёт Lada Granta ценой от 445 тысяч рублей. За эти деньги вторичный рынок предлагает десятки свежих иномарок. Ещё один плюс вторички: возможность выбрать машину в редкой версии, которую первичный рынок уже не предлагает. Как вам, например, дизельные Peugeot 408?

    Хотите предложить интересную тему, связанную с покупкой автомобиля? Пишите на электронную почту редакции «Авто».

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    КОММЕНТАРИИ (23)

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    19 дек 2019 в 10:53

    В.В.Путин! сделай милость, 31 декабря в 23:55 не поздравляй нас с экрана! Мы еще в шоке, от твоих предыдущих подарков!...

    Житель центра
    19 дек 2019 в 10:42

    Хватит переплачивать за воздух !! ТИГУАН, РАФЫ, CRV, КАМРИ и прочий ХЛАМ, не говорят уже о Солярисах - не содержат НИЧЕГО нового, там нет НИКАКИХ технологий, чтобы оправдать стоимость под 1-2 ляма. Дешевые материалы и простейшие давно известные ДВС, автоматические коробки - эти технологии давно окупились уже !! Эти ВЁДРА стоят по сути копейки.

    А автоВЕДРОводители на последние гроши берут кредиты на эти ржавые помойки!! Кормят всю жизнь автоконцерны, СТО и банки.

    Вот беспилотные электрокары - вот они стоят тысяч 50 долларов, это оправдано. А современный автоХЛАМ - нет.

    Житель центра
    19 дек 2019 в 10:38

    Реальная стоимость машины: 2-3 тысячи евро за дешёвый штампованный металл и пластик, 1 тысяча евро за электронику и проводку, 1 евро траты на сборку, оплату рабочих, 1 тысяча евро на логистику, далее налоги, маржа производителя и т.д. Итого тысяч 500-600 это адекватная себестоимость нового среднего ВЕДРА, типа Короллы, Камри, Форда Фокуса, Шкоды Октавии. Ну 600-800 за кроссоверы и джипы - там металла больше. ВСЁ. Больше платить НЕ ЗА ЧТО!! Там нет больше НИЧЕГО за что доплачивать!!

    Ну я понимаю электромобили - в процессе разработки, там есть за что платить, за новые технологии. Ну будущие машины без водителя - да, они будут стоить дорого, нужно отбивать вложенные миллиарды в разработку беспилотных систем. Это понятно !! НО за что современные Солярисы требуют МИЛЛИОН ? За что поганый ТИГУАН хочет 2 миллиона ??