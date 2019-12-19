С новым прайсом: мы узнали, что будет с ценами на автомобили после праздников

Утилизационный сбор ударит не только по импортируемым моделям Фото: Людмила Ковалёва

С января 2020 года в России более чем в два раза вырастет утилизационный сбор на автомобили: для машин массового сегмента с двигателями объемом 1–2 литра его рост составит более 94 тысяч рублей. Как это скажется на ценах?

Плюс 8%

Утилизационный сбор был введён в 2012 году, чтобы не допустить притока в страну иномарок из-за снижения таможенных пошлин, которое Россия проводила по правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Пошлины снижались пошагово с 30% до нынешних 15%. В сентябре 2019 года состоялась последняя итерация: пошлина упала с 17 до 15%. Вот эти 2% и должен в теории компенсировать растущий утильсбор.



А что на деле? Возьмём для примера иномарку таможенной стоимостью 10 тысяч долларов. До сентябрьского снижения пошлин импортёр платил за такую машину таможенную пошлину в 106 тысяч рублей и утилизационный сбор в 84 тысячи. В сентябре пошлина упала с 106 до 94 тысяч (минус 12 тысяч), но утилизационный сбор в январе вырастет с 84 до 178 тысяч (плюс 94 тысячи), то есть общий сбор увеличивается на 82 тысячи рублей.

Suzuki Vitara — пример импортируемого автомобиля ценой чуть более 1 миллиона рублей Фото: Артем Краснов

В нашем примере таможенная стоимость в 10 тысяч долларов примерно соответствует автомобилю с розничной ценой примерно в 1 миллион рублей. Таким образом, прибавка к цене из-за роста утильсбора составит порядка 8% — очень немало.

Для машин с двигателем объемом 3,5 литра утилизационный сбор растёт ещё сильнее — с 181,6 до 445 тысяч рублей. Так, для автомобиля таможенной стоимостью 30 тысяч долларов снижение пошлины даёт выигрыш в 84 тысячи рублей, но рост утилизационного сбора составляет 263 тысячи. То есть чистая надбавка — около 180 тысяч. Розничная стоимость нашей гипотетической машины составит 2,8 миллиона рублей, а значит, на выходе получаем прирост на уровне 6,5%.

Заоблачная цена новой Mazda3 (от 1,49 миллиона рублей) во многом обусловлена большими сборами и невыгодным курсом валют Фото: Артем Краснов

В массовом сегменте импортируемых моделей осталось мало, и среди наиболее значимых это Toyota Corolla (цена от 1,173 миллиона), Mazda3 (от 1,49 миллиона), Suzuki Vitara (от 1,199 миллиона), а также ряд китайских кроссоверов.

BMW понимается цены с нового года на 2% Фото: Артем Краснов

Гораздо больше доля импорта среди премиум-производителей, поэтому после Нового года почти наверняка поднимутся цены на автомобили высших сегментов.

Иммунитет у АВТОВАЗА? Производителям, которые собирают машины в России, утилизационный сбор компенсируется из бюджета. То есть формально его рост не должен оказывать пропорционального влияния на цены в масс-сегменте, где все значимые модели — российской сборки.

Но и здесь не всё просто: на прошедшей в декабре встрече с лидерами автопрома вице-премьер правительства Дмитрий Козак сообщил о новом подходе к субсидированию местного производства: размер утилизационной компенсации уже с 2020 года будет зависеть от уровня локализации. Проще говоря, от того, какую долю себестоимости автомобиля формируют российские компоненты, сырьё и труд.



Чтобы получить максимальную компенсацию, недостаточно организовать в России сварку и окраску кузовов: эта процедура даёт менее четверти баллов, необходимых для полноценного субсидирования. Сейчас к выполнению критериев правительства близки лишь заводы с высоким уровнем локализации, которые занимаются производством двигателей и трансмиссий: это АВТОВАЗ, Renault и Volkswagen/Skoda. Поэтому рост утильсбора может ударить и по «российским иномаркам», которые формируют рыночный костяк, а значит, создаются все условия для очередного скачка цен. В правительстве отрицают резкое подорожания автомобилей, и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что меры господдержки сдержат рост цен на иномарки. По его оценкам, они прибавят не более 2–5%. Что, кстати, тоже немало: это 20–50 тысяч рублей для автомобиля стоимостью 1 миллион рублей.

Vesta дорожает заранее

Некоторые производители не стали ждать Нового года и объявили о повышении цен уже сейчас. Например, АВТОВАЗ поднял стоимость Lada Vesta, правда, избирательно: базовые версии не подорожали, но некоторые комплектации с механикой прибавили основательно, например, Vesta 1.8 MT Luxe Multimedia в ноябре стоила 805 900 рублей, сейчас — 820 900 рублей. При этом речь об автомобилях 2019 года выпуска: вероятно, после Нового года цены скорректируют ещё раз.

В ноябре начались продажи вариаторной Lada Vesta Фото: Артем Краснов

Не изменилась стоимость Lada Vesta с новым вариатором, но такие машины появились в продаже в конце ноября и относительно прежних Vesta с «роботом» подорожали существенно — на 44 тысячи.

Об увеличении цены на 30–110 тысяч рублей с Нового года объявил Volvo. Его немецкий конкурент BMW планирует поднять цены на 2%. Например, стоимость BMW 318d вырастет на 50 тысяч рублей, а BMW X5 xDrive30d прибавит 100 тысяч. На 5% поднимет цены китайский производитель Chery, а Suzuki добавила 30 тысяч рублей к стоимости нового Jimny.

В декабре подорожал в некоторых версиях Nissan X-Trail, а Mazda подняла стоимость трёх основных моделей — «шестёрки» и кроссоверов CX-5 и CX-9. На сумму до 70 тысяч подорожали некоторые версии Volkswagen Tiguan, а рестайлинговые Superb и Kodiaq добавили до 49 тысяч рублей.

За импортируемые автомобили, помимо таможенной пошлины, платятся таможенный и утилизационный сборы, а ещё — акциз, который для мощных машин измеряется в сотнях тысяч рублей Фото: Артем Краснов

Автомобили с пробегом дорожают не так быстро

Цены на подержанные автомобили в целом тоже растут, но с запозданием относительно первичного рынка, поэтому время перед Новым годом считается благоприятным для покупки подержанной машины: многие продавцы стремятся завершить сделку до праздников и потому более сговорчивы по цене.



Например, вот список кроссоверов за стоимость нового Hyundai Solaris.



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