Неужели Чубакка? Пятничный тест — определи своё место в космической саге о «Звёздных войнах»

Свершилось — выходит последний (как предполагали), девятый эпизод космической саги. «Звездные войны: Скайуокер. Восход» завершает историю семьи Скайуокеров, а о чем будут следующие фильмы — пока неизвестно. Разделившиеся на три лагеря фанаты по-разному реагируют на киноновинку — одни приверженцы того, что существует только три фильма, другие склонны допустить шесть эпизодов, а третьи рады всему, что связано с легендарной эпопеей. Предлагаем вам вспомнить основной сюжет саги — пересмотреть фильмы вы всё равно уже не успеете (если уже не провернули эту авантюру), поэтому отчаянно напрягаем память и не подсматриваем в «Википедии».
Начнем с самого простого вопроса. Сколько всего основных частей у звёздной саги о семье Скайуокеров?
Давайте вспомним, как у Джорджа Лукаса появилась идея о космической эпопее.
Пришло время вспомнить, как появился основной антагонист в черном шлеме. Что послужило причиной перевоплощения справедливого Энакина Скайуокера в жестокого злодея Дарта Вейдера?
Любимый многими, отважный и невероятно милый персонаж — Чубакка, он же Чуи.
К какому роду и племени принадлежит обаятельный путешественник на корабле «Сокол Тысячелетия» и лучший друг Хана Соло?
К какому роду и племени принадлежит обаятельный путешественник на корабле «Сокол Тысячелетия» и лучший друг Хана Соло?