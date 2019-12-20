Неужели Чубакка? Пятничный тест — определи своё место в космической саге о «Звёздных войнах»

Свершилось — выходит последний (как предполагали), девятый эпизод космической саги. «Звездные войны: Скайуокер. Восход» завершает историю семьи Скайуокеров, а о чем будут следующие фильмы — пока неизвестно. Разделившиеся на три лагеря фанаты по-разному реагируют на киноновинку — одни приверженцы того, что существует только три фильма, другие склонны допустить шесть эпизодов, а третьи рады всему, что связано с легендарной эпопеей. Предлагаем вам вспомнить основной сюжет саги — пересмотреть фильмы вы всё равно уже не успеете (если уже не провернули эту авантюру), поэтому отчаянно напрягаем память и не подсматриваем в «Википедии».

