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Неужели Чубакка? Пятничный тест — определи своё место в космической саге о «Звёздных войнах»

Вспоминаем битвы, схватки и основных персонажей (осторожно, внутри есть спойлеры)

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В мае 2019 года было объявлено о предстоящем выходе ещё одной трилогии. Её эпизоды выйдут в 2022, 2024 и 2026 годах

В мае 2019 года было объявлено о предстоящем выходе ещё одной трилогии. Её эпизоды выйдут в 2022, 2024 и 2026 годах

Свершилось — выходит последний (как предполагали), девятый эпизод космической саги. «Звездные войны: Скайуокер. Восход» завершает историю семьи Скайуокеров, а о чем будут следующие фильмы — пока неизвестно. Разделившиеся на три лагеря фанаты по-разному реагируют на киноновинку — одни приверженцы того, что существует только три фильма, другие склонны допустить шесть эпизодов, а третьи рады всему, что связано с легендарной эпопеей. Предлагаем вам вспомнить основной сюжет саги — пересмотреть фильмы вы всё равно уже не успеете (если уже не провернули эту авантюру), поэтому отчаянно напрягаем память и не подсматриваем в «Википедии». 

Начнем с самого простого вопроса. Сколько всего основных частей у звёздной саги о семье Скайуокеров?

Начнем с самого простого вопроса. Сколько всего основных частей у звёздной саги о семье Скайуокеров?

    Давайте вспомним, как у Джорджа Лукаса появилась идея о космической эпопее.

    Давайте вспомним, как у Джорджа Лукаса появилась идея о космической эпопее. <br /><br />

      Пришло время вспомнить, как появился основной антагонист в черном шлеме. Что послужило причиной перевоплощения справедливого Энакина Скайуокера в жестокого злодея Дарта Вейдера?

      Пришло время вспомнить, как появился основной антагонист в черном шлеме. Что послужило причиной перевоплощения справедливого Энакина Скайуокера в жестокого злодея Дарта Вейдера?

        Любимый многими, отважный и невероятно милый персонаж — Чубакка, он же Чуи. 

        К какому роду и племени принадлежит обаятельный путешественник на корабле «Сокол Тысячелетия» и лучший друг Хана Соло? 

        Любимый многими, отважный и невероятно милый персонаж — Чубакка, он же Чуи. <br /><br />К какому роду и племени принадлежит обаятельный путешественник на корабле «Сокол Тысячелетия» и лучший друг Хана Соло? 

          Самый многострадальный персонаж, девиз которого «Мы обречены» — дроид С-3PO чаще всех подвергался атакам и терял то голову, то руку. В каком эпизоде бедолагу разобрали на части и почему? 

          Самый многострадальный персонаж, девиз которого «Мы обречены» — дроид С-3PO чаще всех подвергался атакам и терял то голову, то руку. В каком эпизоде бедолагу разобрали на части и почему? <br /><br />

            Хан Соло — один из ключевых персонажей звёздной саги. Известен как знатный контрабандист и капитан корабля «Сокол Тысячелетия», на котором он летает вместе со своим вторым пилотом Чуи. Откуда взялся корабль? 

            Хан Соло — один из ключевых персонажей звёздной саги. Известен как знатный контрабандист и капитан корабля «Сокол Тысячелетия», на котором он летает вместе со своим вторым пилотом Чуи. Откуда взялся корабль? 

              Магистр Йода — самая загадочная и нераскрытая личность в саге. Он получил место в совете через сто лет после своего рождения, и через 600 лет стал гранд-мастером. Давайте вспомним, при каких обстоятельствах магистр Йода сливается с силой? 

              Магистр Йода — самая загадочная и нераскрытая личность в саге. Он получил место в совете через сто лет после своего рождения, и через 600 лет стал гранд-мастером. Давайте вспомним, при каких обстоятельствах магистр Йода сливается с силой? 

                Люк — последний джедай, который остался в галактике (тогда еще никто не знал о существовании Рэй). Почему Люк ушел в добровольное изгнание на Ак-То?

                Люк — последний джедай, который остался в галактике (тогда еще никто не знал о существовании Рэй). Почему Люк ушел в добровольное изгнание на Ак-То?

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                  Звёздные войныСкайуокеркосмическая сагакинотест
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                  КОММЕНТАРИИ (8)

                  Точняк
                  20 дек 2019 в 19:31

                  Мне директор место определил под кроватью.Говорит все правильно.

                  Фото пользователя
                  20 дек 2019 в 19:56

                  сходил 19 ноября на примьеру, не рекомендую идти в Сибирский Мол, потому что на экране был кроп не полный кадр из фильма, как будто зум нажал на плеере случайно. титры начальные где бежит текст наклонный, лица не влазили в экран, хотел встать и уйти не смотреть этот ужас. фильм получился такой же как предыдущий восьмой эпизод, смотриться как продолжение.

                  Фото пользователя
                  20 дек 2019 в 19:33

                  До-до-до!!! Я так свою чубаку зову. Ащще-то иво Друзик звать. Но мине иво жалко. Он болеит часто, бедняжэчка, пухочка-пухнастая, блоховозик жизнерадостный. Ми-ми-ми.....😁