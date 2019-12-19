Приманка для Крысы: 8 нарядов на Новый год, которые можно носить потом каждый день

Пайетки, настало ваше время! Фото: Евгений Емельдинов / 74.RU

Как выбрать наряд, чтобы он был уместен на вечеринке, а потом не собирал пыль в шкафу в ожидании торжественного выхода? В компании стилиста Анастасии Гомзиковой мы выбрали 8 образов, в которых не стыдно прийти на праздник, а потом носить хоть каждый день — на работу, деловые ужины или прогулки с друзьями. Возможно, эти вещи уже есть в вашем гардеробе, а если новогодний шопинг еще предстоит, запомните этот совет. — Пышные юбки как у Барби и платья с кружевом давно вышли из моды, такие наряды унесут вас не в 2020 год, а прямиком в нулевые. Проходите мимо юбок в обтяжку и до колена, они тоже не модные, — говорит Анастасия.



Модный перламутр Тренд 2020 года — это перламутр, поэтому уже сейчас можно задуматься о платье, в котором можно на новогоднюю вечеринку сходить, а потом весь год посещать конференции и деловые обеды. Объемные рукава и неглубокое декольте сделают образ уместным в рабочей среде. А если хочется добавить шика, подчеркните образ аксессуарами: подойдут крупные серьги и босоножки.



Легкая комбинация Платье-комбинация прочно засело в список базовых вещей: в обычной жизни его можно носить под свитером или жакетом, а на праздник надеть соло — тогда вы будете в центре внимания. В комбинации и замуж не стыдно выйти, так что возьмите эту вещь на вооружение.



Пайетки Новый год — тот самый праздник, когда не нужно лишать себя ни лишней ложки оливье, ни лишних блесток на платье. Если в вашем гардеробе грустит костюм с пайетками — самое время его достать, такой наряд будет праздничным и уместным.

— Если вы собрались покупать костюм специально для праздника, подумайте, насколько рационально покупать вещь, которую наденете от силы пару раз, — советует стилист. — Выбирая нарядные вещи, прикиньте, как в будущем будете вписывать их в повседневный образ.

В повседневной жизни «успокоить» платье с пайетками поможет пиджак. Круче платья с пайетками будет только юбка с пайетками: на праздник надевайте ее с нарядным топом, а после — с лаконичным свитером или жакетом. Нарядные босоножки можно заменить на ботинки или туфли-лодочки — так образ будет гармоничным. Помните, что актуальная длина юбок миди.



Пышные рукава Правило новогоднего фешена — наряд подбирается под возраст: юным дамам стилист советует избегать драматичных платьев с глубоким декольте, а девушкам 20+ — костюмов зефирок и пушистых снежинок. В сезоне популярны рукава буффало, и Новый год не исключение.

Платье или рубашка буффало будет нарядным само по себе, закончите образ аксессуаром: подойдут большие сережки-люстры. В повседневной жизни блузу можно носить с нейтрального цвета брюками.

Единственный момент: блузы и платья с объемными рукавами будут идеально сидеть на девушках с узкими плечами и более объемными бедрами. Брючный костюм: снимаем лишнее Брючный костюм можно превратить в новогодний наряд, сняв с себя лишнее: привычную офисному луку рубашку можно заменить нарядным топом, кружевным бра или вообще ничего не надевать под жакет. Подберите украшения, сделайте макияж поярче, а вместо скромных и удобных туфель-лодочек наденьте обувь на каблуке.



Комбинезон: надеваем по ситуации С недавних пор комбинезон отличный вариант офисной одежды, если не нарушает главную заповедь современной моды: не обтягивай.

Помните, что комбинезон должен сидеть по фигуре, не перегружать лишними вставками и аксессуарами. Хотя для праздника накрасить губы поярче и надеть сережки побольше — самое то. Единственный нюанс: в такой одежде неудобно находиться весь вечер, а поход в уборную может стать настоящим квестом. Учтите это.



Топ на зиму Яркий широкий топ будет хорошо смотреться с сатиновой или шелковой юбкой. В таком наряде можно сходить на Новый год, а потом разобрать его. В повседневной жизни юбка будет уместна с базовым свитером или жакетом, а топик можно носить с костюмом нейтрального цвета.



— Астрологи говорят, что встречать год Крысы нужно в одежде светлых тонов, но только лишь эти пожелания учитывать не нужно, обратите внимание на себя и на то, как смотрится на вас конкретная модель одежды: цвет должен подчеркивать не только фигуру, но и черты лица, цвет глаз и оттенок кожи, — напоминает Анастасия Гомзикова.