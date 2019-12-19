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Авто Обзор

Колхозный Новосибирск: топ-7 двухуровневых развязок и одна трехуровневая. Единственная

По каким транспортным развязкам ездят новосибирцы сейчас и что масштабное появится в ближайшие годы

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Эстакада Бугринского моста

Эстакада Бугринского моста

В Новосибирске много двухуровневых развязок, представляющих собой не просто эстакады или путепроводы, а более-менее комплексные сооружения с подъемами, спусками, местами для разворота. И мы даже нашли одну-единственную развязку, которую (правда с натяжкой) можно назвать трехуровневой, — больше таких ни в городе, ни в пригороде нет. Впрочем, все наши развязки меркнут не только перед московскими многоярусными «клеверами», но и перед дорожными объектами в Сочи, Питере и других городах России. Чем же довольствуются новосибирцы сейчас и светит ли им что-нибудь масштабное в недалеком будущем — подробнее в обзоре НГС. 

Развязка Димитровский мост — Фабричная

Димитровский мост — Фабричная

Димитровский мост — Фабричная

Ключевая развязка, через которую проходят два мощных транспортных потока. Автомобили с моста могут спуститься на Фабричную при движении в обоих направлениях, могут уйти по Фабричной направо или налево — на этой улице предусмотрены места для разворотов. Аналогично с любого направления можно и подняться наверх, на мост.

Развязка на Речном вокзале

Развязка на Речном вокзале

Развязка на Речном вокзале

Здесь транспортный поток, идущий по Коммунальному мосту, отсекается от автомобилей на улице Большевистской. Схема движения более простая, организованы только два съезда/подъема, по которым машины идут в обе стороны. Из-за этого установлены дополнительные светофоры, тормозящие движение. Например, поток, поднимающийся на мост со стороны автовокзала тормозит машины на Большевичке, идущие в центр. То же самое делает поток, спускающийся с моста в сторону Академгородка. 

Комплекс развязок Ипподромской с Октябрьской магистралью, Фрунзе, Гоголя, Писарева

Ипподромская — Гоголя

Ипподромская — Гоголя

Это целых 4 развязки, делающих движение по Ипподромской магистрали практически бессветофорным. В местах пересечения с улицами Фрунзе, Писарева и Гоголя предусмотрены длинные подъемы и спуски, позволяющие уйти с магистрали в любую сторону или попасть на магистраль с любого направления. Правда, есть нюансы, о которых мы писали в рубрике «Самый глупый перекресток»: автомобили, поднимающиеся с магистрали наверх, должны уступать машинам, которые едут по верхним параллельным проезжим частям, — обзор затруднен. 

Развязка Ипподромской с Октябрьской магистралью

Развязка Ипподромской с Октябрьской магистралью

Развязку с Октябрьской магистралью вряд ли стоит называть полноценной. Здесь можно только подняться наверх с Ипподромской (при движении в сторону автовокзала) или спуститься вниз от улицы Семьи Шамшиных. При движении по Ипподромской в сторону Сухого лога нельзя попасть на Октябрьскую магистраль с правым поворотом. Отсутствуют прямые съезды вниз с Октябрьской магистрали во всех направлениях.

Развязка Петухова — Советское шоссе

Петухова — Советское шоссе

Петухова — Советское шоссе

Строго говоря, это просто огромный путепровод над железной дорогой перед обычным одноуровневым пересечением шоссе с улицей Петухова. Но при движении со стороны Краснообска есть съезд направо на небольшую дорогу, ведущую к Бронным переулкам. С этой же дороги можно подняться наверх и выехать на Советское шоссе в направлении Красноообска. Польза этой развязки — в расширении числа полос движения и в отсутствии железнодорожного переезда.

Трехуровневая развязка Бугринский мост — Большевистская

Бугринский мост — Большевистская

Бугринский мост — Большевистская

Трехуровневой эту развязку можно назвать только условно — здесь нет постоянных потоков транспорта в трех плоскостях. Но есть точка, где машины в какой-то момент располагаются в трех уровнях: нижний — на Большевистской, верхний — петля эстакады от Бугринского моста, а средний — спуск с этой эстакады на Большевичку в сторону центра. Развязка позволяет попасть на мост с любого направления и съехать с моста в сторону Академгородка или центра. 

А что же ждет новосибирцев в ближайшие обозримые 5 лет? К сожалению в городской черте никаких новых масштабных развязок не то что в три, даже в два уровня не предвидится. Продолжение улицы Георгия Колонды проектируется в одном уровне, перспективы продления Красного проспекта окутаны туманом, — в общем, идет довольно скромная работа по продлению локальных улиц (где-то на полкилометра, где-то на километр). 

Развязка 4-го моста на правом берегу

Развязка 4-го моста на правом берегу

Правда, есть еще проект 4-го моста, который ориентировочно должны построить в 2022 году, — объект обойдется в 37 миллиардов рублей. И там действительно предусмотрена трехуровневая развязка на площади Будагова: нижняя плоскость — Красный проспект, средняя — эстакада «Горб Городецкого», верхняя — выход на мост с Ипподромской магистрали. Только вот воспользоваться этой развязкой на общих основаниях будет нельзя — проезд по мосту предусмотрен платный, 100–300 рублей за машину.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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РазвязкиДороги
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КОММЕНТАРИИ (86)

Рабочий завода
19 дек 2019 в 08:14

Ждем четвертый мост. Может быть он изменит ситуацию к лучшему в нашем городе.

алексус
19 дек 2019 в 08:11

Автор, слово "колхозный" является разговорным и явно неуместно в названии статьи на городском сайте. В свою очередь у меня вопрос: где набрали таких журналистов?

19 дек 2019 в 08:10

Это какие такие развязки нашел автор на восходе, речном и димитровском? Это не развязки..
А вообще , как построили Бугринский, бросили недоделанным , пошли осваивать новый мост имени горба городецкого.