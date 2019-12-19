Колхозный Новосибирск: топ-7 двухуровневых развязок и одна трехуровневая. Единственная

Эстакада Бугринского моста Фото: Ольга Бурлакова

В Новосибирске много двухуровневых развязок, представляющих собой не просто эстакады или путепроводы, а более-менее комплексные сооружения с подъемами, спусками, местами для разворота. И мы даже нашли одну-единственную развязку, которую (правда с натяжкой) можно назвать трехуровневой, — больше таких ни в городе, ни в пригороде нет. Впрочем, все наши развязки меркнут не только перед московскими многоярусными «клеверами», но и перед дорожными объектами в Сочи, Питере и других городах России. Чем же довольствуются новосибирцы сейчас и светит ли им что-нибудь масштабное в недалеком будущем — подробнее в обзоре НГС.



Развязка Димитровский мост — Фабричная

Димитровский мост — Фабричная Фото: Ольга Бурлакова

Ключевая развязка, через которую проходят два мощных транспортных потока. Автомобили с моста могут спуститься на Фабричную при движении в обоих направлениях, могут уйти по Фабричной направо или налево — на этой улице предусмотрены места для разворотов. Аналогично с любого направления можно и подняться наверх, на мост. Развязка на Речном вокзале

Развязка на Речном вокзале Фото: Ольга Бурлакова

Здесь транспортный поток, идущий по Коммунальному мосту, отсекается от автомобилей на улице Большевистской. Схема движения более простая, организованы только два съезда/подъема, по которым машины идут в обе стороны. Из-за этого установлены дополнительные светофоры, тормозящие движение. Например, поток, поднимающийся на мост со стороны автовокзала тормозит машины на Большевичке, идущие в центр. То же самое делает поток, спускающийся с моста в сторону Академгородка. Комплекс развязок Ипподромской с Октябрьской магистралью, Фрунзе, Гоголя, Писарева

Ипподромская — Гоголя Фото: Дмитрий Косенко

Это целых 4 развязки, делающих движение по Ипподромской магистрали практически бессветофорным. В местах пересечения с улицами Фрунзе, Писарева и Гоголя предусмотрены длинные подъемы и спуски, позволяющие уйти с магистрали в любую сторону или попасть на магистраль с любого направления. Правда, есть нюансы, о которых мы писали в рубрике «Самый глупый перекресток»: автомобили, поднимающиеся с магистрали наверх, должны уступать машинам, которые едут по верхним параллельным проезжим частям, — обзор затруднен.

Развязка Ипподромской с Октябрьской магистралью Фото: Ольга Бурлакова

Развязку с Октябрьской магистралью вряд ли стоит называть полноценной. Здесь можно только подняться наверх с Ипподромской (при движении в сторону автовокзала) или спуститься вниз от улицы Семьи Шамшиных. При движении по Ипподромской в сторону Сухого лога нельзя попасть на Октябрьскую магистраль с правым поворотом. Отсутствуют прямые съезды вниз с Октябрьской магистрали во всех направлениях. Развязка Петухова — Советское шоссе

Петухова — Советское шоссе Фото: Ольга Бурлакова

Строго говоря, это просто огромный путепровод над железной дорогой перед обычным одноуровневым пересечением шоссе с улицей Петухова. Но при движении со стороны Краснообска есть съезд направо на небольшую дорогу, ведущую к Бронным переулкам. С этой же дороги можно подняться наверх и выехать на Советское шоссе в направлении Красноообска. Польза этой развязки — в расширении числа полос движения и в отсутствии железнодорожного переезда. Трехуровневая развязка Бугринский мост — Большевистская

Бугринский мост — Большевистская Фото: Ольга Бурлакова

Трехуровневой эту развязку можно назвать только условно — здесь нет постоянных потоков транспорта в трех плоскостях. Но есть точка, где машины в какой-то момент располагаются в трех уровнях: нижний — на Большевистской, верхний — петля эстакады от Бугринского моста, а средний — спуск с этой эстакады на Большевичку в сторону центра. Развязка позволяет попасть на мост с любого направления и съехать с моста в сторону Академгородка или центра.

А что же ждет новосибирцев в ближайшие обозримые 5 лет? К сожалению в городской черте никаких новых масштабных развязок не то что в три, даже в два уровня не предвидится. Продолжение улицы Георгия Колонды проектируется в одном уровне, перспективы продления Красного проспекта окутаны туманом, — в общем, идет довольно скромная работа по продлению локальных улиц (где-то на полкилометра, где-то на километр).

Развязка 4-го моста на правом берегу Фото: Скриншот видеопрезентации проекта