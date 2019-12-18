«Я упёртая тётка, по-другому не скажешь»: откровения председателя обычного новосибирского ТСЖ

До управления домом Татьяна Александровна прошла путь от строителя до старшего продавца мехового отдела в «Снежной королеве», но говорит, что работа председателем ТСЖ — её призвание Фото: Алексей Гриценко

Управление жильём — целая специализация. Управляющие, по сути, и менеджеры по закупкам, и бухгалтеры, и психологи в одном лице. Новосибирские компании «АГТ Сибирь» и «Электронный город» создали про них целую документальную пьесу — 23 декабря её покажут в лекторий-баре «Поток». НГС публикует одну из историй, которые легли в основу пьесы: председатель правления ТСЖ «Комсомольская, 14» Татьяна Кунсайтес рассказала, как ей пришлось справляться с управлением многоэтажкой на Северо-Чемском жилмассиве при разворованном бюджете, уговаривать должников и почему она всё это не бросила.



Честно сказать, когда ТСЖ создавалось, я вообще была далека от сферы ЖКХ. Управляющая сказала: «Ты живешь в этом доме, люди тебя знают с хорошей стороны, и нам надо выйти из состава ТСЖ "На Чемском", образовав свой ТСЖ». Она настолько проворовалась, что попала под следствие и сейчас отбывает срок в заключении. Два года назад мне пришлось стать председателем не де-юре, а де-факто, взять всё управление в свои руки. Я председатель ТСЖ с функциями управляющего. Для своих жителей я и мама, и папа, и диспетчер, и всё что угодно, что бы они ни делали.

Дом был разворован до упора. До упора просто! В следующем году ему будет 30 лет, 28 из которых тут вообще ничего не делалось, абсолютно ничего. Система подачи холодного и горячего водоснабжения дышала на ладан, зайти в подвал было невозможно, просто жуть. Там, простите, не то что лягушки квакали, там плавала всякая нечисть. И за эти два года, не собирая с жителей ни единой лишней копейки, не обременяя их так называемыми целевыми взносами, через свою упертость я начала восстанавливать этот дом. Я упертая тетка, по-другому не скажешь.

Взяв управление домом на Комсомольской, 14 в свои руки, Татьяна Кунсайтес развернула бурную деятельность: прошлым летом территорию дома начали благоустраивать, теперь на этом месте парковка Фото: Александр Ощепков / НГС

У меня были здесь просто катастрофические должники. Когда я приняла дом, там более 600 тысяч долга было на 120 квартир. Сейчас у меня злостный должник только один. А другие люди, кто видит, что я что-то делаю, начали платить. С людьми нужно уметь разговаривать, чтобы не просто текущие начисления платили, а закрывали еще и долг.

Вот пример. Человек из принципа не хотел платить, потому что видел, что вообще ничего по дому не делалось. И я ему сказала: «Вы мне помогите. Вы же видите, что я живу с вами здесь, на этом корабле. Мне с вами либо тонуть вместе, либо мы поплывем так, что будут все завидовать. Нам нужно сделать вот этот решительный шаг. От меня — моя деятельность, а от вас — что? Я же не прошу от вас что-то невероятное — вон бабушка у меня из 98-й квартиры, ей почти 90 лет, у нее ни одной копейки долга. Неужели вы будете выделяться из когорты тех, кто с нами? А вас куда? В трюм? Да, конечно, я понимаю, что у вас там проблемы были. Но давайте мы так: вы будете платить текущие начисления и плюс часть долга, и как только вы оплатите весь долг, я дам распоряжение бухгалтеру на списывание с вас пени в 39 тысяч. Я вам делаю подарок почти в 40 тысяч рублей!». И человек согласился. И от его 139 тысяч, по-моему, всего 40 осталось. И так с каждым. С каждым!



С некоторыми разговариваешь по-другому. Если она катается на внедорожнике за два с лишним миллиона, и у нее долг, вы думаете, я буду ее уговаривать? Нет! Для таких людей есть другие категории устрашения — это называется «исковое заявление в суд». Если более трех месяцев человек не платит, а я знаю, что он работает официально, — наложение ареста на все категории зарплатных и кредитных карт очень подстегивает людей. А для некоторых — сообщение на работу, когда человек там на хорошем счету. У каждого есть струнка, за которую можно дернуть. И все равно я стараюсь с людьми разговаривать так, чтобы не обидеть их. Но — до поры до времени. Я очень мягкая снаружи, но, не будь у меня стального стержня, мы бы пропали.

В планах благоустройства — большая детская площадка с огромным бассейном с песком Фото: Александр Ощепков / НГС

Зачем мне всё это? Да я живу в этом доме! Я сюда 30 лет назад принесла своего ребенка. И я хочу — будет высокопарно, может, звучать, — чтобы вышла, и сказали мне: «Татьяна Александровна, а ты молодец, что что-то сделала в этой жизни. Не просто жила латентно, ну идет себе жизнь и идет, а что-то сделала для того, чтобы людям было хорошо. Не прося ничего сверхнеобычного, а говоря: "Дорогие мои жители, пожалуйста, заплатите просто то, что вам положено"». И всё.



Я вспоминаю, когда первые собрания у нас были, это было что-то невероятное. Такой негатив, такое буквально выливание помоев на мою голову за работу той управляющей, которая отсиживает теперь свой срок. Но я считаю, что от такого негатива не нужно избавляться какими-то лозунгами или обещаниями. Работа! Когда работа, которая проводится в доме, видна всем, люди идут навстречу.

Много чего мы сделали для безопасности в нашем доме. Сначала я справлялась с дебоширами-алкоголиками с камерой видеонаблюдения, делала скриншоты. А потом видеодомофоны поставили, теперь все смотрим. Если ставишь перед собой задачу, правильно её в себя заложив, всегда получается осуществить её.



Татьяна Александровна считает, что её задача — объединить всех жителей дома Фото: Алексей Гриценко

И никогда мне, знаете, не приходило в голову бросить это. В самые первые дни, когда всё на меня свалилось, позвонили из департамента ЖКХ и сказали, что устав не соответствует тому, что должен быть. Я пришла, сижу, и у меня слёзы потекли. Меня женщина спрашивает, что случилось, а я говорю: «Я не буду! Я не могу! Я не хочу! Это не мое!». Она на меня посмотрела и говорит: «Так могла бы сказать та, кто внешним видом соответствовала бы своему возрасту». А мне в феврале будет 60 лет. Серьезно. После её слов я собралась и со всей ответственностью сказала себе: «Тань, ну больше некому».

