Гаражная распродажа, репетиция Нового года и дикие гуси: 13 самых крутых событий выходных

1
Концерт хип-хоп исполнителя OBLADAET
Иркутский музыкант Назар Вотяков с осени катается по 16 городам России со своим новым альбомом — 3019. В эту пятницу OBLADAET выступит у нас на сцене лофта «Подземка». Рэпер исполнит свои новые хиты и несколько уже полюбившихся публике треков.
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 20 декабря
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: от 800 рублей до 1500 рублей
2
Концерт Cheba
Если вы наизусть знаете слова песен «Девочке 17» и «Не знает», вам точно сюда. В преддверии Нового года музыкант отправляется в первый сольный большой тур, где будут исполнены всем известные хиты и презентованы новые треки. Специальным гостем станет DJ Air Shock.
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 21 декабря
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: от 500 рублей до 800 рублей
3
Городской студенческий Новый год (генеральная репетиция)
Можно репетировать главный праздник уже сейчас (необязательно быть студентом, главное — желание веселиться). До Нового года 2020 остается совсем мало времени, а душа уже просит вечеринки — на тусовке соберутся и учащиеся, и выпускники всех учебных заведений города. Много веселья, зажигательной музыки и новогодней атмосферы — поспешите купить билет заранее, так дешевле.
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 21 декабря
Во сколько: встреча гостей с 22:00, начало программы в 00:00
Сколько стоит: предварительная продажа — 300 рублей, на входе — 500 рублей
4
Выставка-раздача «Щенячий патруль»
На этот раз в раздаче участвует сразу 22 щенка — пушистые и лохматые, лысые или гладкошерстные, большие и маленькие — все они хотят встретить Новый год дома со своим любимым хозяином. Щенок в доме — это настоящая феерия (прячьте ёлку подальше). Если вы планируете взять себе друга — приносите с собой паспорт и поводок. Для всех посетителей выставки будет работать ярмарка мастеров и пункт сбора помощи подопечным приюта.
Где: ТЦ «Сибирский Молл»
Когда: 22 декабря
Во сколько: с 12:00 до 17:00
Сколько стоит: вход свободный
5
Гаражная распродажа GARAZHKA
Всего два дня и огромный выбор товаров. Можно приобрести что-то просто так, чтобы порадовать себя, или уже присмотреть близким подарок на Новый год — выбор за вами. В гаражной распродаже принимает участие сразу 45 магазинов: будет 3 мастер-класса, зона с проектором, чтобы смотреть кино, фудкорт и самые новогодние треки. Стоимость товаров не дороже 5000 рублей.
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 21 и 22 декабря
Во сколько: с 12:00 до 20:00
Сколько стоит: вход свободный
6
Винный квиз
Выпить бокал вина в пятницу — святое дело, особенно в приятной компании. Вечером в культурном пространстве соберутся ценители красного сухого (и не только) — будет дегустация, игра в квиз и многое другое. Ведущий игры Алексей Захаров — сомелье, управляющий бара Ruby.
Где: культурный центр «Цапля»
Когда: 20 декабря
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 1500 рублей
7
Интерактивная площадка «По следам Нильса»
В фойе театра «Старый дом» сразу после второго показа премьерного спектакля «Путешествие Нильса с дикими гусями» начнет работу интерактивная площадка. Участником проекта может стать любой зритель, достаточно иметь при себе билет на спектакль и желание стать настоящим гусенавтом — вас ждет полное погружение в историю маленького Нильса.
Где: театр «Старый дом»
Когда: 22 декабря
Во сколько: в 15:30
Сколько стоит: стоимость вашего билета на спектакль
8
Перформативная фотовыставка «10 актов»
Выставку организовала лаборатория фотохудожников в Мастерской Крикливого и Панькова. Тема — ностальгия о будущем: авторы работ погрузятся в мысли о том, что будет, чего не должно быть, чего нельзя допустить, что неизбежно случится, а что будет навсегда утрачено. Действует возрастное ограничение 12+
Где: Мастерская Крикливого и Панькова — улица Ленина, 15
Когда: 21 декабря
Во сколько: с 17:00 до 22:00
Сколько стоит: вход свободный
9
«С широко закрытыми глазами»
Это последний фильм, который в своей карьере снял Стенли Кубрик, прошло 20 лет с премьеры эротического триллера с Николь Кидман и Томом Крузом, и кино снова на большом экране — история о супружеской паре, которая за маской идеальных отношений скрывает ревность, неудовлетворенность и жажду запредельного.
18+
10
«Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Долгожданная премьера, которая завершает последнюю часть трилогии о семье Скайуокеров. Кино обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.
16+
11
«Реальная любовь в Нью-Йорке»
Фильм не имеет ничего общего с тем, что снял в 2003 году Ричард Кёртис, однако идея сохраняется — несколько новелл переплетаются между собой под Новый год. Приятным бонусом стало появление в фильме Билла Найи — того самого старого рокера, который никак не мог вставить слово «рождество» в строчку из песни.
16+
12
«Отверженные»
Французская драма режиссёра Ладжа Ли имеет высокий рейтинг кинокритиков. Сюжет рассказывает историю жизни Стефана — новичка в местном отделе полиции. С оружием и дубинками его новые коллеги творят на улицах то, что называют справедливостью, пока однажды не попадают на камеру дрона местного жителя.
18+
13
«Чёрное рождество»
Классический сюжет фильма ужасов, слоган которого «Встречаем праздник во всеоружии», от создателей хорроров «Хеллоуин» и «Прочь». Группу подростков преследует незнакомец во время рождественских каникул — жуткая новогодняя атмосфера прилагается (классические песни, гирлянды и отрубленные головы снеговиков).
18+