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Развлечения Обзор

Гаражная распродажа, репетиция Нового года и дикие гуси: 13 самых крутых событий выходных

Как нескучно провести приближающийся уикенд — в релакс-подборке от НГС

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Предпоследние выходные уходящего 2019 года хочется провести максимально весело и бесполезно&nbsp;

Предпоследние выходные уходящего 2019 года хочется провести максимально весело и бесполезно 

Если вы не запланировали поездку на дачу, прогулку в лесу или массовую фотосессию в украшенном праздничном городе, предлагаем вам обратить внимание на нашу подборку мероприятий. Сразу три концерта хип-хоп исполнителей — вполне себе план на вечер. В пятницу репетируем Новый год — пьём шампанское под куранты и танцуем в мишуре до утра. В субботу и воскресенье предлагаем заглянуть на большую гаражную распродажу и выбрать подарки близким. 22 щенка из приюта будут ждать своих хозяев на выставке-раздаче — им сильно хочется в теплый дом, а не обратно в приют. А в кино вышла последняя часть трилогии о «Звёздных войнах» — там обещают раскрыть все секреты.

1

Концерт хип-хоп исполнителя OBLADAET

Иркутский музыкант Назар Вотяков с осени катается по 16 городам России со своим новым альбомом — 3019. В эту пятницу OBLADAET выступит у нас на сцене лофта «Подземка». Рэпер исполнит свои новые хиты и несколько уже полюбившихся публике треков. 

Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 20 декабря 
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: от 800 рублей до 1500 рублей 

2

Концерт Cheba

Если вы наизусть знаете слова песен «Девочке 17» и «Не знает», вам точно сюда. В преддверии Нового года музыкант отправляется в первый сольный большой тур, где будут исполнены всем известные хиты и презентованы новые треки. Специальным гостем станет DJ Air Shock.

Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 21 декабря 
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: от 500 рублей до 800 рублей

3

Городской студенческий Новый год (генеральная репетиция)

Можно репетировать главный праздник уже сейчас (необязательно быть студентом, главное — желание веселиться). До Нового года 2020 остается совсем мало времени, а душа уже просит вечеринки — на тусовке соберутся и учащиеся, и выпускники всех учебных заведений города. Много веселья, зажигательной музыки и новогодней атмосферы — поспешите купить билет заранее, так дешевле. 

Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 21 декабря 
Во сколько: встреча гостей с 22:00, начало программы в 00:00 
Сколько стоит: предварительная продажа — 300 рублей, на входе — 500 рублей

4

Выставка-раздача «Щенячий патруль»

На этот раз в раздаче участвует сразу 22 щенка — пушистые и лохматые, лысые или гладкошерстные, большие и маленькие — все они хотят встретить Новый год дома со своим любимым хозяином. Щенок в доме — это настоящая феерия (прячьте ёлку подальше). Если вы планируете взять себе друга — приносите с собой паспорт и поводок. Для всех посетителей выставки будет работать ярмарка мастеров и пункт сбора помощи подопечным приюта. 

Где: ТЦ «Сибирский Молл»
Когда: 22 декабря
Во сколько: с 12:00 до 17:00
Сколько стоит: вход свободный

5

Гаражная распродажа GARAZHKA

Всего два дня и огромный выбор товаров. Можно приобрести что-то просто так, чтобы порадовать себя, или уже присмотреть близким подарок на Новый год — выбор за вами. В гаражной распродаже принимает участие сразу 45 магазинов: будет 3 мастер-класса, зона с проектором, чтобы смотреть кино, фудкорт и самые новогодние треки. Стоимость товаров не дороже 5000 рублей. 

Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 21 и 22 декабря 
Во сколько: с 12:00 до 20:00 
Сколько стоит: вход свободный 

6

Винный квиз

Выпить бокал вина в пятницу — святое дело, особенно в приятной компании. Вечером в культурном пространстве соберутся ценители красного сухого (и не только) — будет дегустация, игра в квиз и многое другое. Ведущий игры Алексей Захаров — сомелье, управляющий бара Ruby.

Где: культурный центр «Цапля»
Когда: 20 декабря 
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 1500 рублей

7

Интерактивная площадка «По следам Нильса»

В фойе театра «Старый дом» сразу после второго показа премьерного спектакля «Путешествие Нильса с дикими гусями» начнет работу интерактивная площадка. Участником проекта может стать любой зритель, достаточно иметь при себе билет на спектакль и желание стать настоящим гусенавтом — вас ждет полное погружение в историю маленького Нильса. 

Где: театр «Старый дом»
Когда: 22 декабря
Во сколько: в 15:30 
Сколько стоит: стоимость вашего билета на спектакль 

8

Перформативная фотовыставка «10 актов»

Выставку организовала лаборатория фотохудожников в Мастерской Крикливого и Панькова. Тема — ностальгия о будущем: авторы работ погрузятся в мысли о том, что будет, чего не должно быть, чего нельзя допустить, что неизбежно случится, а что будет навсегда утрачено. Действует возрастное ограничение 12+

Где: Мастерская Крикливого и Панькова — улица Ленина, 15

Когда: 21 декабря
Во сколько: с 17:00 до 22:00
Сколько стоит: вход свободный 

9

«С широко закрытыми глазами»

Это последний фильм, который в своей карьере снял Стенли Кубрик, прошло 20 лет с премьеры эротического триллера с Николь Кидман и Томом Крузом, и кино снова на большом экране — история о супружеской паре, которая за маской идеальных отношений скрывает ревность, неудовлетворенность и жажду запредельного.

18+

10

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Долгожданная премьера, которая завершает последнюю часть трилогии о семье Скайуокеров. Кино обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги. 

16+

11

«Реальная любовь в Нью-Йорке»

Фильм не имеет ничего общего с тем, что снял в 2003 году Ричард Кёртис, однако идея сохраняется — несколько новелл переплетаются между собой под Новый год. Приятным бонусом стало появление в фильме Билла Найи — того самого старого рокера, который никак не мог вставить слово «рождество» в строчку из песни. 

16+

12

«Отверженные»

Французская драма режиссёра Ладжа Ли имеет высокий рейтинг кинокритиков. Сюжет рассказывает историю жизни Стефана — новичка в местном отделе полиции. С оружием и дубинками его новые коллеги творят на улицах то, что называют справедливостью, пока однажды не попадают на камеру дрона местного жителя. 

18+

13

«Чёрное рождество»

Классический сюжет фильма ужасов, слоган которого «Встречаем праздник во всеоружии», от создателей хорроров «Хеллоуин» и «Прочь». Группу подростков преследует незнакомец во время рождественских каникул — жуткая новогодняя атмосфера прилагается (классические песни, гирлянды и отрубленные головы снеговиков). 
18+

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