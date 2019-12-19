Гаражная распродажа, репетиция Нового года и дикие гуси: 13 самых крутых событий выходных

Если вы не запланировали поездку на дачу, прогулку в лесу или массовую фотосессию в украшенном праздничном городе, предлагаем вам обратить внимание на нашу подборку мероприятий. Сразу три концерта хип-хоп исполнителей — вполне себе план на вечер. В пятницу репетируем Новый год — пьём шампанское под куранты и танцуем в мишуре до утра. В субботу и воскресенье предлагаем заглянуть на большую гаражную распродажу и выбрать подарки близким. 22 щенка из приюта будут ждать своих хозяев на выставке-раздаче — им сильно хочется в теплый дом, а не обратно в приют. А в кино вышла последняя часть трилогии о «Звёздных войнах» — там обещают раскрыть все секреты.

