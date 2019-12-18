С китайскими иероглифами и дешёвыми завтраками: репортаж с открытия нового автовокзала в Новосибирске

Кафе в новом автовокзале рассчитано примерно на 30 мест Фото: Александр Ощепков

Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе готов к открытию — в эту среду, 18 декабря, здесь перерезали красную ленточку. Первые пассажиры смогут уехать отсюда уже в субботу. Правда, пока не все рейсы будут проходить через Гусинку. Это будет постепенный процесс, запланированный на ближайшие месяцы. Автовокзал на Красном проспекте останется промежуточной станцией. Корреспонденты НГС побывали в здании нового автовокзала, в котором есть зал ожидания на 100 мест, бесплатная парковка и удобства для маломобильных пассажиров. Показываем, что еще интересного там есть.

Адрес нового автовокзала — Гусинобродское шоссе, 37/2 Фото: Александр Ощепков

Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе полностью готов принять первых пассажиров — первые рейсы отправятся с новой площадки 21 декабря.

Двухэтажное здание общей площадью 1620 квадратных метров построили за два года. Здание возвели на деньги инвестора. Как уточнил председатель совета директоров новосибирского автовокзала Андрей Гудовский, в строительство вложили 120 миллионов рублей.

Площадь территории автовокзала — 2,2 гектара Фото: Александр Ощепков

В отличие от автовокзала на Красном проспекте, в новом здании довольно большой спектр услуг, в том числе для маломобильных пассажиров. На первом этаже расположены кассы, камеры хранения, медпункт, комната матери и ребёнка. Также можно воспользоваться бесплатным прокатом кресел для инвалидов и взять тележку для багажа.

С 21 декабря автовокзал будет работать круглосуточно Фото: Александр Ощепков

В здании несколько туалетов, в том числе для инвалидов, и семейный туалет (больше по площади, унитаз и раковина приспособлены для использования маленькими детьми). В комнате матери и ребёнка есть душевая кабина.

Семейный туалет Фото: Александр Ощепков

Внутри здания, возле входа, находится кнопка вызова помощника для маломобильных пассажиров. Кроме того, отметили на презентации автовокзала, продольные углы тротуаров возле здания не превышают 5%, поперечный уклон тротуаров составляет менее 2% — предполагается, что это даст возможность инвалидам беспрепятственно заходить в здание.

Кнопка вызова помощника для маломобильных пассажиров находится возле окошка кассы Фото: Александр Ощепков

В здании есть большой лифт, на котором можно подняться на второй этаж. Там расположен зал ожидания на 100 мест и кафе, рассчитанное примерно на 30 человек.

Комната матери и ребёнка Фото: Александр Ощепков

В зале ожидания есть специальное место для пассажиров с ограниченными возможностями.

В здании два этажа, на втором — зона отдыха для пассажиров Фото: Александр Ощепков

На всей территории автовокзала бесплатный WiFi. Также пассажиры смогут зарядить телефон — вдоль стены несколько стоек с розетками, в том числе с выходом USB.



На территории автовокзала бесплатный WiFi



Фото: Александр Ощепков

Примерно треть второго этажа занимает уютное кафе. Здесь уже есть меню. На завтрак (с 6 до 12 часов) можно заказать, например, рисовую кашу и блин с ветчиной, которые обойдутся в 125 рублей.



Кафе на втором этаже здания автовокзала Фото: Александр Ощепков

Новый новосибирский автовокзал сможет принимать ежедневно больше 200 рейсов, в том числе международных. Кстати, руководство автовокзала позаботилось о китайских пассажирах — специально для них информацию на табличках написали иероглифами.

Информационные таблички написаны на русском, английском и китайском языках Фото: Александр Ощепков

Автовокзал планирует обслуживать 1,5 миллиона пассажиров в год. В ближайшие пять лет пассажиропоток хотят увеличить до 2 миллионов Фото: Александр Ощепков

С парковками на территории нового автовокзала не должно быть проблем, по крайней мере, так говорят в администрации автовокзала. Бесплатная парковка, в том числе для инвалидов, рассчитана на 73 места Фото: Александр Ощепков

Автовокзал на Гусинобродском шоссе теперь называется Новосибирский Автовокзал-Главный

Фото: Александр Ощепков

Как уточнили в правительстве Новосибирской области, до 1 марта 2020 года на новый автовокзал переведут практически все маршруты, которые сейчас отправляются с автовокзала на Красном проспекте, 4. Автовокзал на Красном останется лишь промежуточной станцией. Председатель Совета директоров новосибирского автовокзала Андрей Гудовский напомнил, что в городе есть четыре автостанции, через которые будут проходить рейсы новосибирского автовокзала.



Автовокзал построили на месте Гусинобродской барахолки, которую убрали несколько лет назад Фото: Александр Ощепков

Куда можно уехать с нового автовокзала на Гусинобродском шоссе: — В январе 2020 года с Новосибирского Автовокзала-Главный будут убывать международные рейсы, расширится список междугородних и межобластных направлений, — рассказали недавно в пресс-службе новосибирского автовокзала. На первоначальном этапе запустят рейсы по направлениям: Новосибирск — Кемерово (через Промышленное), Новосибирск — Новокузнецк, Новосибирск — Междуреченск, аэропорт Толмачёво (терминал А) — Белово, Новосибирск — Белово, аэропорт Толмачёво (терминал А) — Таштагол, Новосибирск-Главный — посёлок Горный, Новосибирск — Тогучин, Новосибирский Автовокзал-Главный — Карасук.

Строительство трамвайной линии от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе обещают начать в новом году Фото: Александр Ощепков