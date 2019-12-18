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Дороги и транспорт Фоторепортаж

С китайскими иероглифами и дешёвыми завтраками: репортаж с открытия нового автовокзала в Новосибирске

Вокзал на Красном проспекте останется промежуточной остановкой

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Кафе в новом автовокзале рассчитано примерно на 30 мест

Кафе в новом автовокзале рассчитано примерно на 30 мест

Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе готов к открытию — в эту среду, 18 декабря, здесь перерезали красную ленточку. Первые пассажиры смогут уехать отсюда уже в субботу. Правда, пока не все рейсы будут проходить через Гусинку. Это будет постепенный процесс, запланированный на ближайшие месяцы. Автовокзал на Красном проспекте останется промежуточной станцией. Корреспонденты НГС побывали в здании нового автовокзала, в котором есть зал ожидания на 100 мест, бесплатная парковка и удобства для маломобильных пассажиров. Показываем, что еще интересного там есть.

Адрес нового автовокзала — Гусинобродское шоссе, 37/2

Адрес нового автовокзала — Гусинобродское шоссе, 37/2

Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе полностью готов принять первых пассажиров — первые рейсы отправятся с новой площадки 21 декабря. 

Двухэтажное здание общей площадью 1620 квадратных метров построили за два года. Здание возвели на деньги инвестора. Как уточнил председатель совета директоров новосибирского автовокзала Андрей Гудовский, в строительство вложили 120 миллионов рублей.

Площадь территории автовокзала — 2,2 гектара

Площадь территории автовокзала — 2,2 гектара

В отличие от автовокзала на Красном проспекте, в новом здании довольно большой спектр услуг, в том числе для маломобильных пассажиров. На первом этаже расположены кассы, камеры хранения, медпункт, комната матери и ребёнка. Также можно воспользоваться бесплатным прокатом кресел для инвалидов и взять тележку для багажа.

С 21 декабря автовокзал будет работать круглосуточно

С 21 декабря автовокзал будет работать круглосуточно

В здании несколько туалетов, в том числе для инвалидов, и семейный туалет (больше по площади, унитаз и раковина приспособлены для использования маленькими детьми). В комнате матери и ребёнка есть душевая кабина. 

Семейный туалет

Семейный туалет

Внутри здания, возле входа, находится кнопка вызова помощника для маломобильных пассажиров. Кроме того, отметили на презентации автовокзала, продольные углы тротуаров возле здания не превышают 5%, поперечный уклон тротуаров составляет менее 2% — предполагается, что это даст возможность инвалидам беспрепятственно заходить в здание. 

Кнопка вызова помощника для маломобильных пассажиров находится возле окошка кассы

Кнопка вызова помощника для маломобильных пассажиров находится возле окошка кассы

В здании есть большой лифт, на котором можно подняться на второй этаж. Там расположен зал ожидания на 100 мест и кафе, рассчитанное примерно на 30 человек.

Комната матери и ребёнка

Комната матери и ребёнка

В зале ожидания есть специальное место для пассажиров с ограниченными возможностями. 

В здании два этажа, на втором — зона отдыха для пассажиров

В здании два этажа, на втором — зона отдыха для пассажиров

На всей территории автовокзала бесплатный WiFi. Также пассажиры смогут зарядить телефон — вдоль стены несколько стоек с розетками, в том числе с выходом USB.

На территории автовокзала бесплатный WiFi<br><br>&nbsp;

На территории автовокзала бесплатный WiFi

 

Примерно треть второго этажа занимает уютное кафе. Здесь уже есть меню. На завтрак (с 6 до 12 часов) можно заказать, например, рисовую кашу и блин с ветчиной, которые обойдутся в 125 рублей.

Кафе на втором этаже здания автовокзала

Кафе на втором этаже здания автовокзала

Новый новосибирский автовокзал сможет принимать ежедневно больше 200 рейсов, в том числе международных. Кстати, руководство автовокзала позаботилось о китайских пассажирах — специально для них информацию на табличках написали иероглифами. 

Информационные таблички написаны на русском, английском и китайском языках

Информационные таблички написаны на русском, английском и китайском языках

<p>Автовокзал планирует обслуживать 1,5 миллиона пассажиров в год. В ближайшие пять лет пассажиропоток хотят увеличить до 2 миллионов</p>

Автовокзал планирует обслуживать 1,5 миллиона пассажиров в год. В ближайшие пять лет пассажиропоток хотят увеличить до 2 миллионов

С парковками на территории нового автовокзала не должно быть проблем, по крайней мере, так говорят в администрации автовокзала. Бесплатная парковка, в том числе для инвалидов, рассчитана на 73 места

С парковками на территории нового автовокзала не должно быть проблем, по крайней мере, так говорят в администрации автовокзала. Бесплатная парковка, в том числе для инвалидов, рассчитана на 73 места

Автовокзал на Гусинобродском шоссе теперь называется Новосибирский Автовокзал-Главный<br>

Автовокзал на Гусинобродском шоссе теперь называется Новосибирский Автовокзал-Главный

Как уточнили в правительстве Новосибирской области, до 1 марта 2020 года на новый автовокзал переведут практически все маршруты, которые сейчас отправляются с автовокзала на Красном проспекте, 4. Автовокзал на Красном останется лишь промежуточной станцией. Председатель Совета директоров новосибирского автовокзала Андрей Гудовский напомнил, что в городе есть четыре автостанции, через которые будут проходить рейсы новосибирского автовокзала. 

Автовокзал построили на месте Гусинобродской барахолки, которую убрали несколько лет назад

Автовокзал построили на месте Гусинобродской барахолки, которую убрали несколько лет назад

Куда можно уехать с нового автовокзала на Гусинобродском шоссе:

— В январе 2020 года с Новосибирского Автовокзала-Главный будут убывать международные рейсы, расширится список междугородних и межобластных направлений, — рассказали недавно в пресс-службе новосибирского автовокзала. На первоначальном этапе запустят рейсы по направлениям: Новосибирск — Кемерово (через Промышленное), Новосибирск — Новокузнецк, Новосибирск — Междуреченск, аэропорт Толмачёво (терминал А) — Белово, Новосибирск — Белово, аэропорт Толмачёво (терминал А) — Таштагол, Новосибирск-Главный — посёлок Горный, Новосибирск — Тогучин, Новосибирский Автовокзал-Главный — Карасук. 

Строительство трамвайной линии от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе обещают начать в новом году

Строительство трамвайной линии от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе обещают начать в новом году

Новый автовокзал в Новосибирске ждали давно, правда, главный вопрос для пассажиров — как до него добраться — пока открыт. Метро пока не построилитрамвайная линия ещё в перспективе — начать строительство планируют только в 2020 году. Пока мэрия предложила пассажирам новые схемы маршрутов городского транспорта — некоторые автобусы будут заезжать на территорию нового автовокзала. 

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автовокзал на Гусинобродском шоссеобщественный транспорт
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КОММЕНТАРИИ (10)

с богаткова
18 дек 2019 в 16:03

Самое интересное, что везде нужна охрана. Поэтому везде есть сотрудники чопа. именно охранники чопа обеспечивают безопасность.

Фото пользователя
18 дек 2019 в 16:02

Я лично приехал на открытие автовокзала. Все устроило

Майлекс
18 дек 2019 в 16:12

НГС, не позорьтесь, наймите себе проверяльщика текстов перед их публикацией. Почти в каждом репортаже ошибки грамматические. А в этом репортаже название населённого пункта неправильно указали: не ПромышленнОЕ, а Промышленная!