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Стиль и красота Обзор

С сумкой и в сапогах: 5 нелепых ошибок, которые испортят ваш новогодний образ (не нужно «специальное» платье)

Чем опасны большие сумки и когда наряд «в пол» сделает из вас объект для насмешек

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С каждым годом правильные новогодние наряды становятся всё скромнее

С каждым годом правильные новогодние наряды становятся всё скромнее

Тема «Что надеть на Новый год» набивает оскомину примерно с ноября. К середине декабря уже даже лень думать о перьях и блестках, только бы скорее всё это закончилось и пришла весна. Но суета только начинается. Как блистать на новогодних корпоративах и в главную ночь года, сейчас пишут все, кому не лень. И мы написали. А вот о том, какие промахи испортят впечатление сразу и бесповоротно, модные эксперты скромно молчат. Редакция НГС попросила стилиста-имиджмейкера и персонального шопера Любовь Бекареву вспомнить популярные ошибки, которые она замечает в вечерних и новогодних образах, и рассказать, как их не совершить.

По мнению стилиста, самый частый «модный» промах сибирячек — это черные повседневные сапоги, подобранные к вечернему образу. 

Черные сапоги средней длины лучше оставить до какого-нибудь другого случая (а может, и избавиться от них совсем)

Черные сапоги средней длины лучше оставить до какого-нибудь другого случая (а может, и избавиться от них совсем)

— Выглядит неуместно, а ещё, если колготки подобраны не под цвет обуви, то сапоги будут «отрезать ноги» и ломать пропорции вашего тела. Идеальный вариант для вечернего образа — это туфли или босоножки. Если нет возможности переобуться, то выбирайте ботильоны или сапоги, но которые будут заходить под ваше вечернее платье, — рекомендует Любовь.

Второе место по праву занимают неправильно подобранные колготки. 

Опасны колготки с лайкрой, которые предательски блестят на всех ваших фотографиях и удешевляют образ

Опасны колготки с лайкрой, которые предательски блестят на всех ваших фотографиях и удешевляют образ

Также стоит с осторожностью относиться к вариантам с принтом, особенно если у вас акцентное платье. В таком случае экспериментировать лучше в последнюю очередь. 

Чтобы правильно подобрать модели, которые сделают ноги длиннее, а образ цельным, нужно знать 8 хитростей выбора колготок.

Повседневная сумка, как и черные сапоги, не придает образу торжественности (и наводит на мысль о том, что вы просто не успели переодеться)

Повседневная сумка, как и черные сапоги, не придает образу торжественности (и наводит на мысль о том, что вы просто не успели переодеться)

— Сумка-шопер и сумка большого размера так же не уместны в вечернем образе. Да, такие сумки отлично смотрятся с повседневной одеждой, но для вечернего образа обзаведитесь одной универсальной малышкой (мини-сумочкой или клатчем), в которую войдёт телефон и помада, — советует эксперт.

По наблюдениям стилиста, часто портит новогодний наряд неуместность подобранного образа к месту.

— Например, платье длины макси смотрится роскошно, но вы должны понимать место, где это платье будет выглядеть уместно — это никак не корпоратив на работе и на праздновании Нового года в домашней обстановке, — считает Любовь

— Например, платье длины макси смотрится роскошно, но вы должны понимать место, где это платье будет выглядеть уместно — это никак не корпоратив на работе и на праздновании Нового года в домашней обстановке, — считает Любовь

Лучше оставить идею применить летнее платье или сарафан как основу для новогоднего образа. В большинстве случаев это смотрится нелепо и не по сезону.

Если вы хотите отдать своё предпочтение длине мини, выбирайте варианты свободного или прямого кроя. 

Обтягивающее мини, как и мини с декольте или вырезом на спине, выглядит неуместно

Обтягивающее мини, как и мини с декольте или вырезом на спине, выглядит неуместно

Любовь рассказывает, что многие не готовы покупать платье «на один раз», потому что его «некуда больше надеть». Мы попросили эксперта подобрать несколько универсальных вариантов, которые будут актуальны и после праздников. 


Например, платье-жакет в сочетании с босоножками и украшениями.

После вы сможете применять платье- жакет в повседневной жизни с джинсами и футболкой

После вы сможете применять платье- жакет в повседневной жизни с джинсами и футболкой

Платье-комбинация — на Новый год надеваем с босоножками, подбираем акцентные украшения (ободки с камнями и жемчугом, акцентные серьги). В повседневной жизни носим это платье со свитером или жакетом.

<b class="_">Брюки и бельевой топ </b>— чтобы внести изюминку, играйте с украшениями и аксессуарами. Именно они завершат ваш образ и придадут праздничности

Брюки и бельевой топ — чтобы внести изюминку, играйте с украшениями и аксессуарами. Именно они завершат ваш образ и придадут праздничности

Костюм — отличный вариант для Нового года. В нем вы будете чувствовать себя максимально комфортно и при этом уместно. Добавляем акцентные серёжки и клатч.

— Необязательно покупать полноценный наряд на корпоратив. Присмотритесь к своему гардеробу&nbsp;— быть может, у вас есть брюки прямого кроя, юбка, к которым стоит только докупить топ с необычным кроем, пайетками, блестками, — советует эксперт.&nbsp;— Или наоборот.

— Необязательно покупать полноценный наряд на корпоратив. Присмотритесь к своему гардеробу — быть может, у вас есть брюки прямого кроя, юбка, к которым стоит только докупить топ с необычным кроем, пайетками, блестками, — советует эксперт. — Или наоборот.

Но будьте осторожны с выбором. По наблюдениям стилиста, лидирующие позиции в магазинах занимают в этом году именно пайетки. Поэтому есть вероятность встретить коллегу на Новом году в таком же платье, особенно, если вы собираетесь купить его в популярном масс-маркете. 

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модаКорпоративНовый годмодные промахи
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КОММЕНТАРИИ (14)

Житель Либерти Сити
18 дек 2019 в 20:52

А мне наоборот, больше понравился образ с коротким красным платьем и сумкой, с задранными юбками и в ботфортах, с оголенной до попы спиной. Есть в них какой то вызов, какой то утонченный эротизм.

Фото пользователя
18 дек 2019 в 20:43

Я одену как всегда носки, трусы, футболку Найк. Главное воспользоваться нивеей.

Фото пользователя
18 дек 2019 в 20:31

Я - офицер в отставке. Поэтому и форму надену в Новый год.