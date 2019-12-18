С сумкой и в сапогах: 5 нелепых ошибок, которые испортят ваш новогодний образ (не нужно «специальное» платье)

С каждым годом правильные новогодние наряды становятся всё скромнее Фото: msn.com, pinterest.ca

Тема «Что надеть на Новый год» набивает оскомину примерно с ноября. К середине декабря уже даже лень думать о перьях и блестках, только бы скорее всё это закончилось и пришла весна. Но суета только начинается. Как блистать на новогодних корпоративах и в главную ночь года, сейчас пишут все, кому не лень. И мы написали. А вот о том, какие промахи испортят впечатление сразу и бесповоротно, модные эксперты скромно молчат. Редакция НГС попросила стилиста-имиджмейкера и персонального шопера Любовь Бекареву вспомнить популярные ошибки, которые она замечает в вечерних и новогодних образах, и рассказать, как их не совершить.

По мнению стилиста, самый частый «модный» промах сибирячек — это черные повседневные сапоги, подобранные к вечернему образу.

Черные сапоги средней длины лучше оставить до какого-нибудь другого случая (а может, и избавиться от них совсем) Фото: 1zoom.ru

— Выглядит неуместно, а ещё, если колготки подобраны не под цвет обуви, то сапоги будут «отрезать ноги» и ломать пропорции вашего тела. Идеальный вариант для вечернего образа — это туфли или босоножки. Если нет возможности переобуться, то выбирайте ботильоны или сапоги, но которые будут заходить под ваше вечернее платье, — рекомендует Любовь.



Второе место по праву занимают неправильно подобранные колготки.

Опасны колготки с лайкрой, которые предательски блестят на всех ваших фотографиях и удешевляют образ Фото: коллаж spb.nosok.ru, wikipedia.org

Также стоит с осторожностью относиться к вариантам с принтом, особенно если у вас акцентное платье. В таком случае экспериментировать лучше в последнюю очередь. Чтобы правильно подобрать модели, которые сделают ноги длиннее, а образ цельным, нужно знать 8 хитростей выбора колготок.

Повседневная сумка, как и черные сапоги, не придает образу торжественности (и наводит на мысль о том, что вы просто не успели переодеться) Фото: msn.com, yandex.ru / collections

— Сумка-шопер и сумка большого размера так же не уместны в вечернем образе. Да, такие сумки отлично смотрятся с повседневной одеждой, но для вечернего образа обзаведитесь одной универсальной малышкой (мини-сумочкой или клатчем), в которую войдёт телефон и помада, — советует эксперт.



По наблюдениям стилиста, часто портит новогодний наряд неуместность подобранного образа к месту.



— Например, платье длины макси смотрится роскошно, но вы должны понимать место, где это платье будет выглядеть уместно — это никак не корпоратив на работе и на праздновании Нового года в домашней обстановке, — считает Любовь Фото: msn.com, platyamodnye.com

Лучше оставить идею применить летнее платье или сарафан как основу для новогоднего образа. В большинстве случаев это смотрится нелепо и не по сезону. Если вы хотите отдать своё предпочтение длине мини, выбирайте варианты свободного или прямого кроя.

Обтягивающее мини, как и мини с декольте или вырезом на спине, выглядит неуместно Фото: yandex.ru / collections

Любовь рассказывает, что многие не готовы покупать платье «на один раз», потому что его «некуда больше надеть». Мы попросили эксперта подобрать несколько универсальных вариантов, которые будут актуальны и после праздников.



Например, платье-жакет в сочетании с босоножками и украшениями.

После вы сможете применять платье- жакет в повседневной жизни с джинсами и футболкой Фото: коллаж 12storeez.com, toptop.ru

Платье-комбинация — на Новый год надеваем с босоножками, подбираем акцентные украшения (ободки с камнями и жемчугом, акцентные серьги). В повседневной жизни носим это платье со свитером или жакетом.

Брюки и бельевой топ — чтобы внести изюминку, играйте с украшениями и аксессуарами. Именно они завершат ваш образ и придадут праздничности Фото: коллаж pinterest.ca, izi.ua, zara.com

Костюм — отличный вариант для Нового года. В нем вы будете чувствовать себя максимально комфортно и при этом уместно. Добавляем акцентные серёжки и клатч.



— Необязательно покупать полноценный наряд на корпоратив. Присмотритесь к своему гардеробу — быть может, у вас есть брюки прямого кроя, юбка, к которым стоит только докупить топ с необычным кроем, пайетками, блестками, — советует эксперт. — Или наоборот. Фото: asos.com, pinterest.ca