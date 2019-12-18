С сумкой и в сапогах: 5 нелепых ошибок, которые испортят ваш новогодний образ (не нужно «специальное» платье)

Тема «Что надеть на Новый год» набивает оскомину примерно с ноября. К середине декабря уже даже лень думать о перьях и блестках, только бы скорее всё это закончилось и пришла весна. Но суета только начинается. Как блистать на новогодних корпоративах и в главную ночь года, сейчас пишут все, кому не лень. И мы написали. А вот о том, какие промахи испортят впечатление сразу и бесповоротно, модные эксперты скромно молчат. Редакция НГС попросила стилиста-имиджмейкера и персонального шопера Любовь Бекареву вспомнить популярные ошибки, которые она замечает в вечерних и новогодних образах, и рассказать, как их не совершить.
По мнению стилиста, самый частый «модный» промах сибирячек — это черные повседневные сапоги, подобранные к вечернему образу.
— Выглядит неуместно, а ещё, если колготки подобраны не под цвет обуви, то сапоги будут «отрезать ноги» и ломать пропорции вашего тела. Идеальный вариант для вечернего образа — это туфли или босоножки. Если нет возможности переобуться, то выбирайте ботильоны или сапоги, но которые будут заходить под ваше вечернее платье, — рекомендует Любовь.
Второе место по праву занимают неправильно подобранные колготки.
Также стоит с осторожностью относиться к вариантам с принтом, особенно если у вас акцентное платье. В таком случае экспериментировать лучше в последнюю очередь.
Чтобы правильно подобрать модели, которые сделают ноги длиннее, а образ цельным, нужно знать 8 хитростей выбора колготок.
— Сумка-шопер и сумка большого размера так же не уместны в вечернем образе. Да, такие сумки отлично смотрятся с повседневной одеждой, но для вечернего образа обзаведитесь одной универсальной малышкой (мини-сумочкой или клатчем), в которую войдёт телефон и помада, — советует эксперт.
По наблюдениям стилиста, часто портит новогодний наряд неуместность подобранного образа к месту.
Лучше оставить идею применить летнее платье или сарафан как основу для новогоднего образа. В большинстве случаев это смотрится нелепо и не по сезону.
Если вы хотите отдать своё предпочтение длине мини, выбирайте варианты свободного или прямого кроя.
Любовь рассказывает, что многие не готовы покупать платье «на один раз», потому что его «некуда больше надеть». Мы попросили эксперта подобрать несколько универсальных вариантов, которые будут актуальны и после праздников.
Например, платье-жакет в сочетании с босоножками и украшениями.
Платье-комбинация — на Новый год надеваем с босоножками, подбираем акцентные украшения (ободки с камнями и жемчугом, акцентные серьги). В повседневной жизни носим это платье со свитером или жакетом.
Костюм — отличный вариант для Нового года. В нем вы будете чувствовать себя максимально комфортно и при этом уместно. Добавляем акцентные серёжки и клатч.
Но будьте осторожны с выбором. По наблюдениям стилиста, лидирующие позиции в магазинах занимают в этом году именно пайетки. Поэтому есть вероятность встретить коллегу на Новом году в таком же платье, особенно, если вы собираетесь купить его в популярном масс-маркете.