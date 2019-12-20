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Мой дом Новый год-2020 Обзор

Нарядили: мы нашли самые необычные новогодние игрушки в магазинах Новосибирска (не все красивые)

Шары из перьев, звёзды из синтепона, юбка для ёлки и кое-что ещё

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Игрушка «Щелкунчик» в «Леруа Мерлен»&nbsp;— 78 рублей

Игрушка «Щелкунчик» в «Леруа Мерлен» — 78 рублей

Середина декабря — самое время наряжать ёлку. Кто-то традиционно достаёт коробочку с ёлочными украшениями, которым уже не один десяток лет. Кому-то хочется пополнить коллекцию новым шариком, другие просто собирают ёлочные игрушки, подаренные друзьями. Но даже если вы не собираетесь ставить ёлку и украшать дом, можно просто пройти вдоль витрин с игрушками, чтобы почувствовать новогоднее настроение. Корреспонденты НГС нашли несколько нестандартных украшений для вашей новогодней ёлки.

Шары в «Ашане»&nbsp;

Шары в «Ашане» 

Новогодние шары — показатель ёлочной моды. Ещё несколько лет назад самыми стильными считались однотонные шары разных цветов, без декора, особенно без страз и блёсток (одного цвета, как в американских рождественских фильмах).

В этом сезоне много новогодних шаров с наполнением

В этом сезоне много новогодних шаров с наполнением

Сейчас это выглядит скучновато. Тем более зачем эта новогодняя аскетичность, когда кругом такой выбор. Шары со всевозможными наполнителями — от мишуры с перьями до пластиковых оленей с искусственным снегом. 

Шары в «Леруа Мерлен»&nbsp;— 130 рублей / 70 рублей&nbsp;

Шары в «Леруа Мерлен» — 130 рублей / 70 рублей 

Другой вопрос — скомпоновать украшения так, чтобы не перегружать ёлку всеми игрушками, которые каждый год ждут своего звёздного часа. Кстати, если даже и так, ничего страшного, главное — чтобы нравился сам процесс украшения. 

В этом году в магазинах заметно больше игрушек в стиле эко. То есть украшенные натуральными тканями, в том числе мешковиной, декорированные шпагатом и обычной тесьмой. Подобные украшения будут хорошо сочетаться с подарками, упакованными в почтовую бумагу, и гирляндами с жёлтым светом. 

Экстравагантные ёлочные игрушки в «Ашане»

Экстравагантные ёлочные игрушки в «Ашане»

Иногда красота шаров как минимум спорна. Например, шары в перьях. Выглядят они так, будто птичка осталась без головы. Но на то и выбор, чтобы удовлетворить желания самого экстравагантного покупателя. 

Игрушка из синтепона&nbsp;— 49 рублей в «Посуда Центре»

Игрушка из синтепона — 49 рублей в «Посуда Центре»

Пожалуй, самые аскетичные новогодние игрушки (правда, есть ещё и бумажные) — звёзды из синтепона. В общем-то сделать их самим ничего не стоит, достаточно купить полметра синтепона и вооружиться ножницами. Посыпать мягкие звёздочки блёстками — и украшение готово. Кстати, многие игрушки можно действительно сделать самим, а идеи почерпнуть в магазинах. 

Цены на шары&nbsp;— от 20 до 500 рублей

Цены на шары — от 20 до 500 рублей

Некоторые шары — целый мир. Такие игрушки можно рассматривать долго — сразу вспоминаются новогодние сказки про зверей в зимнем лесу. 

Снегурочка&nbsp;— 1200, дед Мороз&nbsp;— 1961 в «Леруа Мерлен»

Снегурочка — 1200, дед Мороз — 1961 в «Леруа Мерлен»

В этом сезоне по-прежнему в моде игрушки а-ля СССР. Вместо Санта-Клауса почётное место на полках с украшениями занял Дед Мороз в компании, разумеется, Снегурочки. Причём всё как надо, по-настоящему, с посохом и в кафтане с узорами. 

Снегурочка-футляр в «Леруа Мерлен»

Снегурочка-футляр в «Леруа Мерлен»

Есть и немного странные экземпляры. Например, Снегурочка-футляр. Ну, а почему бы нет — в ней можно спрятать конфеты. 

Гномы с прикрытыми глазами&nbsp;— самая модная новогодняя игрушка в этом сезоне&nbsp;

Гномы с прикрытыми глазами — самая модная новогодняя игрушка в этом сезоне 

Хит сезона — безглазый гном. Этот персонаж есть во всех магазинах. Ему хочется поднять шапку, чтобы помочь увидеть всю красоту вокруг. Но гному, похоже, и так неплохо. Одно ясно точно — у него есть нос, колпак и длинные усы. 

Гномы в «Леруа Мерлен»

Гномы в «Леруа Мерлен»

Правда, иногда их заплетают в косички. 

Новогоднее украшение для дома в ИКЕА&nbsp;

Новогоднее украшение для дома в ИКЕА 

На всё это с удивлением смотрит Дед Мороз из ИКЕА. Правда, кажется, что Новый год он решил отметить где-то на Востоке. 

Подвеска&nbsp;— 179 рублей в «Посуда Центре»

Подвеска — 179 рублей в «Посуда Центре»

Ёлки бывают не только колючими, но и пушистыми, да к тому же совсем не зелёными. Так что если вы не можете определить, что это за игрушка, приглядитесь к форме. Кстати, наверняка так могут выглядеть и снежинки. 

Шары из серии «Мышата»&nbsp;— 169 рублей в «Ашане»

Шары из серии «Мышата» — 169 рублей в «Ашане»

2020 год — год Крысы по восточному календарю. Выкинуть эту информацию из головы невозможно, ведь во всех магазинах зубастые мышки расползлись по витринам. Иногда они милые. 

Шары из серии «Мышата»&nbsp;— 169 рублей в «Ашане»

Шары из серии «Мышата» — 169 рублей в «Ашане»

Где крысы, там должен быть и Щелкунчик. Интересно, что когда в качестве новогодней музыки звучит танец Феи Драже, ёлочные игрушки — щелкунчики сразу попадаются на глаза. 

Щелкунчик&nbsp;— 220 рублей в «Леруа Мерлен»

Щелкунчик — 220 рублей в «Леруа Мерлен»

Мишки, лошадки, белочки и кедровые шишки — что-то из далёкого прошлого. Советские игрушки сейчас снова в моде, только сделаны они из других материалов. 

Игрушки ручной работы стоят порядка 150–250 рублей

Игрушки ручной работы стоят порядка 150–250 рублей

Если вы не знаете, что такое юбка для ёлки — по крайней мере теперь будете в курсе, что такое есть. Это обычный кусок ткани с пайетками, с дыркой для ствола. Вероятно, юбка для ёлки прикрывает подставку и имитирует снег. 

Юбка для ёлки — 750 рублей в «Леруа Мерлен»

Юбка для ёлки — 750 рублей в «Леруа Мерлен»

Некоторые игрушки хочется вертеть в руках и даже забыть о том, что они новогодние. 

Ёлочное украшение в «Ашане»&nbsp;

Ёлочное украшение в «Ашане» 

Мягкие кактусы, обтянутые гипюром. Это ответ на загадку — что за игрушка висит на ёлке. Есть вариант с машущим человечком, но формально это всё-таки кактус. 

Мягкие ёлочные игрушки в «Посуда Центре»

Мягкие ёлочные игрушки в «Посуда Центре»

Самые дорогие шары — это шары-картины. Можно устроить целую выставку, повесив на ёлку несколько таких игрушек. Зимняя ночь, зимний лес — всё это создаёт атмосферу сказки, которой так хочется в Новый год. 

Шар 10 см&nbsp;— 349 рублей в «Посуда Центре»

Шар 10 см — 349 рублей в «Посуда Центре»

Если вы ещё не выбрали ёлку, посмотрите на карту ёлочных базаров, которые недавно открылись в Новосибирске. Главная ёлка в этом году будет перед оперным театром.

Всё про подготовку к Новому году — от карты катков и ёлочных базаров до погоды 31 декабря — найдёте в нашем специальном разделе.

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ёлочные украшенияновый год
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КОММЕНТАРИИ (2)

Марина
20 дек 2019 в 10:12

Почему Дед Мороз с внучкой в золотом? Традиционно костюм был синий или голубой! Воспоминания из детства....

Греча
20 дек 2019 в 10:10

Ань, ну вот, другое дело, красивые интересные игрушки, а не то барахлишко в прошлой теме с пеновзбивателем для молока. Молодец, исправляешься, хвалю.