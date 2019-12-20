Нарядили: мы нашли самые необычные новогодние игрушки в магазинах Новосибирска (не все красивые)

Игрушка «Щелкунчик» в «Леруа Мерлен» — 78 рублей Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Середина декабря — самое время наряжать ёлку. Кто-то традиционно достаёт коробочку с ёлочными украшениями, которым уже не один десяток лет. Кому-то хочется пополнить коллекцию новым шариком, другие просто собирают ёлочные игрушки, подаренные друзьями. Но даже если вы не собираетесь ставить ёлку и украшать дом, можно просто пройти вдоль витрин с игрушками, чтобы почувствовать новогоднее настроение. Корреспонденты НГС нашли несколько нестандартных украшений для вашей новогодней ёлки.

Шары в «Ашане» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новогодние шары — показатель ёлочной моды. Ещё несколько лет назад самыми стильными считались однотонные шары разных цветов, без декора, особенно без страз и блёсток (одного цвета, как в американских рождественских фильмах).



В этом сезоне много новогодних шаров с наполнением Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сейчас это выглядит скучновато. Тем более зачем эта новогодняя аскетичность, когда кругом такой выбор. Шары со всевозможными наполнителями — от мишуры с перьями до пластиковых оленей с искусственным снегом.

Шары в «Леруа Мерлен» — 130 рублей / 70 рублей Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Другой вопрос — скомпоновать украшения так, чтобы не перегружать ёлку всеми игрушками, которые каждый год ждут своего звёздного часа. Кстати, если даже и так, ничего страшного, главное — чтобы нравился сам процесс украшения. В этом году в магазинах заметно больше игрушек в стиле эко. То есть украшенные натуральными тканями, в том числе мешковиной, декорированные шпагатом и обычной тесьмой. Подобные украшения будут хорошо сочетаться с подарками, упакованными в почтовую бумагу, и гирляндами с жёлтым светом.

Экстравагантные ёлочные игрушки в «Ашане» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Иногда красота шаров как минимум спорна. Например, шары в перьях. Выглядят они так, будто птичка осталась без головы. Но на то и выбор, чтобы удовлетворить желания самого экстравагантного покупателя.

Игрушка из синтепона — 49 рублей в «Посуда Центре» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Пожалуй, самые аскетичные новогодние игрушки (правда, есть ещё и бумажные) — звёзды из синтепона. В общем-то сделать их самим ничего не стоит, достаточно купить полметра синтепона и вооружиться ножницами. Посыпать мягкие звёздочки блёстками — и украшение готово. Кстати, многие игрушки можно действительно сделать самим, а идеи почерпнуть в магазинах.

Цены на шары — от 20 до 500 рублей Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Некоторые шары — целый мир. Такие игрушки можно рассматривать долго — сразу вспоминаются новогодние сказки про зверей в зимнем лесу.

Снегурочка — 1200, дед Мороз — 1961 в «Леруа Мерлен» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В этом сезоне по-прежнему в моде игрушки а-ля СССР. Вместо Санта-Клауса почётное место на полках с украшениями занял Дед Мороз в компании, разумеется, Снегурочки. Причём всё как надо, по-настоящему, с посохом и в кафтане с узорами.

Снегурочка-футляр в «Леруа Мерлен» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Есть и немного странные экземпляры. Например, Снегурочка-футляр. Ну, а почему бы нет — в ней можно спрятать конфеты.

Гномы с прикрытыми глазами — самая модная новогодняя игрушка в этом сезоне Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Хит сезона — безглазый гном. Этот персонаж есть во всех магазинах. Ему хочется поднять шапку, чтобы помочь увидеть всю красоту вокруг. Но гному, похоже, и так неплохо. Одно ясно точно — у него есть нос, колпак и длинные усы.

Гномы в «Леруа Мерлен» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Правда, иногда их заплетают в косички.

Новогоднее украшение для дома в ИКЕА Фото: Ольга Бурлакова / НГС

На всё это с удивлением смотрит Дед Мороз из ИКЕА. Правда, кажется, что Новый год он решил отметить где-то на Востоке.

Подвеска — 179 рублей в «Посуда Центре» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Ёлки бывают не только колючими, но и пушистыми, да к тому же совсем не зелёными. Так что если вы не можете определить, что это за игрушка, приглядитесь к форме. Кстати, наверняка так могут выглядеть и снежинки.

Шары из серии «Мышата» — 169 рублей в «Ашане» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

2020 год — год Крысы по восточному календарю. Выкинуть эту информацию из головы невозможно, ведь во всех магазинах зубастые мышки расползлись по витринам. Иногда они милые.

Шары из серии «Мышата» — 169 рублей в «Ашане» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Где крысы, там должен быть и Щелкунчик. Интересно, что когда в качестве новогодней музыки звучит танец Феи Драже, ёлочные игрушки — щелкунчики сразу попадаются на глаза.

Щелкунчик — 220 рублей в «Леруа Мерлен» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Мишки, лошадки, белочки и кедровые шишки — что-то из далёкого прошлого. Советские игрушки сейчас снова в моде, только сделаны они из других материалов.

Игрушки ручной работы стоят порядка 150–250 рублей Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Если вы не знаете, что такое юбка для ёлки — по крайней мере теперь будете в курсе, что такое есть. Это обычный кусок ткани с пайетками, с дыркой для ствола. Вероятно, юбка для ёлки прикрывает подставку и имитирует снег.

Юбка для ёлки — 750 рублей в «Леруа Мерлен» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Некоторые игрушки хочется вертеть в руках и даже забыть о том, что они новогодние.

Ёлочное украшение в «Ашане» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Мягкие кактусы, обтянутые гипюром. Это ответ на загадку — что за игрушка висит на ёлке. Есть вариант с машущим человечком, но формально это всё-таки кактус.

Мягкие ёлочные игрушки в «Посуда Центре» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Самые дорогие шары — это шары-картины. Можно устроить целую выставку, повесив на ёлку несколько таких игрушек. Зимняя ночь, зимний лес — всё это создаёт атмосферу сказки, которой так хочется в Новый год.

Шар 10 см — 349 рублей в «Посуда Центре» Фото: Ольга Бурлакова / НГС