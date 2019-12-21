«Они любят подчеркнуть свой успех»: сибирячка — о городе, где дешёвую квартиру снимают за 6 млн в месяц

Елена Дмитриева живёт в Нячанге четвёртый месяц Фото: Елена Дмитриева

Елена Дмитриева решила куда-нибудь сбежать из Новосибирска от зимней хандры, снега и холода и выбрала Нячанг (Вьетнам). И несмотря на то, что она всё же планирует позже вернуться в Сибирь, Елена — новый герой рубрики «Сибирь, до свидания!». Жить в другой стране ей позволяет дистанционная работа, которой она может заниматься в любой части света, главное — чтобы был хороший интернет. Журналист НГС узнала, чем сибирячку привлекла эта страна, как в течение дня трансформируются дома вьетнамцев, реально ли там жить без знания языка и правда ли, что во Вьетнаме можно дёшево обедать как курицей, так и крокодилом.



«Преодолеть свой страх на улице»

Убежать в тропический рай на пару месяцев — мечта многих, особенно когда за окном — заметенные снегом улицы и тридцатиградусные морозы. Я выбрала Вьетнам, Нячанг. Прекрасный тропический город у побережья, где много экзотических фруктов, солнца, моря и практически всегда отличная погода. О языковом барьере можно не переживать: все значимые тексты пишутся на трёх языках: вьетнамском, китайском и русском. А для всего остального есть Google-переводчик, который найдется в смартфоне практически каждого вьетнамца.

Сейчас во Вьетнаме +27 градусов и можно купаться, правда, волны большие, говорит Елена Фото: Елена Дмитриева

Самая главная трудность — преодолеть свой страх. Когда ты выходишь на улицу, где люди говорят на другом языке и выглядят иначе, то испытываешь сильный стресс, но через месяц всё проходит и начинаешь чувствовать себя как дома.

Сколько стоит жилье в Нячанге, Вьетнам Я бы рекомендовала снять жильё на несколько дней через Booking, а потом уже, на месте, искать подходящее жильё. Местные с удовольствием делятся своими контактами арендодателей, и можно подобрать довольно выгодный вариант. В среднем на аренду небольших апартаментов на одного жильца уходит 5–6 миллионов донгов (15–18 тысяч рублей), плюс оплата коммунальных. За эти деньги вы получаете кровать, холодильник, ванную комнату в номере, кондиционер, телевизор. И, может быть, даже небольшую кухню, или балкон, или красивый вид из окна. А если повезет, то всё сразу.

Аренда небольших апартаментов на одного человека — это 15–18 тысяч рублей в месяц Фото: Елена Дмитриева

Порция жареного крокодила за 300 рублей

За тушеную курицу с овощами или порцию жареного крокодила с рисом в обычном кафе надо заплатить 300–350 рублей. Дешевле питаться во вьетнамских столовых. Всего за 30 тысяч донгов (90 рублей) можно получить тарелку риса, немного супа и много мяса или рыбы. Но такая еда быстро приедается. И её лучше не есть людям со слабыми желудками. На рынке продукты стоят довольно дёшево, и тут есть всё: и мясо, и рыба, и овощи, и фрукты. Килограмм сочного манго можно купить за 20 тысяч донгов — 60 рублей.

Лобстеры во Вьетнаме тоже гораздо доступнее, чем в других странах Фото: Елена Дмитриева

У девочек во Вьетнаме всегда есть возможность поухаживать за собой. Маникюр с покрытием гель-лаком в салоне стоит примерно 700 рублей, столько же — педикюр. Приятным открытием будет вполне доступная процедура мытья головы, с массажем и укладкой волос. Буквально на каждом шагу спа-салоны с массажем, по нереально смешным ценам по сибирским меркам. К примеру, час массажа всего тела с горячими камнями обойдётся в 800 рублей. Тут много магазинов с качественной уходовой вьетнамской и корейской косметикой. По стоимости — примерно как у нас продают белорусскую.

Есть во Вьетнаме и тренажёрные залы. Одно посещение стоит 30 тысяч донгов. Залы довольно неплохо оборудованы, и, как практически в любом вьетнамском заведении, здесь всего три стены. То есть вы, к примеру, бежите по дорожке и смотрите на улицу, где продают вкусные пирожки, а пирожки и торговцы смотрят на вас. Я так и не решила, достоинство это или недостаток.

Елена считает, что в Нячанге нет проблем с возможностью ухаживать за собой в салонах Фото: Елена Дмитриева

Какая виза нужна для временной жизни во Вьетнаме

Прежде чем лететь во Вьетнам, надо разобраться с разрешением на проживание. Если планируете остаться больше, чем на две недели, можно оформить трёхмесячную визу. Для этого нужно получить приглашение: в визовых центрах Новосибирска мне его сделали за 3500 рублей . И потом, по прилёте, перед прохождением таможенного контроля необходимо поставить визу в специальном окне — всё быстро и без очередей. Так делают большинство осенних туристов. Те, кто хотят остаться дольше, каждые три месяца делают visa run — приглашение с обязательным выездом в другую страну. Бизнесмены предлагают полный пакет услуг: трансфер от города до другой страны и обратно, приглашение. Обойдётся такая услуга примерно в 5000 рублей и займёт по времени около суток.

В Нячанге такие же бренды одежды, музыка, как и во всём мире, говорит сибирячка Фото: Елена Дмитриева

Общество потребления неумолимо докатилось и до Социалистической Республики Вьетнам. Вьетнамцы слушают ту же музыку, что и весь мир, следят за новинками мирового кино, одеваются согласно современному стилю, используют смартфоны мировых брендов, едят курочку KFC и катаются на тех же автомобилях, что и мы.

«Хорошо едят и мало работают физически»

Но, конечно, есть отличительные черты: вьетнамцы очень любят похвастаться и подчеркнуть свой успех. Если в России мужчины хвастаются толщиной золотой цепи на шее, то во Вьетнаме мужчины могут гулять с задранной футболкой, оголив круглый животик, чтобы подчеркнуть собственный статус и что жизнь удалась, демонстрируя общественности, что они хорошо едят и мало работают физически. Женщины стараются прикрываться от солнца, потому что загар для них — признак дурного тона.

Во Вьетнаме очень доступные морепродукты Фото: Елена Дмитриева

Вьетнамцы живут открыто и свободно. Поесть в обеденный перерыв у входа в офис? Да пожалуйста, тут даже есть специальный пластиковый столик. Помыть посуду на улице? Для этого есть все условия. Захотелось в туалет? О, для мужчин это вообще не проблема. Это допустимо сделать в любом месте, и совершенно не нужно прятаться от чужих глаз. Уснуть в гамаке под деревом? Легко! Но строго после 22:00 запираются все двери, опускаются решётки и транспорт заводят в дом. Типичный вьетнамский городской дом — днём на первом этаже едят и смотрят телевизор, а ночью первый этаж — это гараж, где хранится авто или мотоциклы.



«Вы — бедные: заказываете одно блюдо на двоих»

Вьетнамцы верят в духов умерших предков, поэтому в каждом доме обязательно есть маленький алтарь, куда подносятся угощения и где зажигаются ароматические палочки. Но не все вьетнамцы очень религиозные. При мне как-то одна вьетнамка съела печенье с алтаря — меня это очень удивило. Но, как оказалось потом, она была буддисткой, да и предки были не её.

Елена рассказывает, что вьетнамцы раньше не любили китайцев, но сейчас становятся к ним лояльнее из-за того, что те везут в страну деньги как туристы Фото: Елена Дмитриева

Я живу в туристическом городке, и невозможно не отметить огромное количество шумных говорливых китайцев. Китайские профсоюзы обеспечивают своих заслуженных работников бесплатными путёвками в Нячанг. Вьетнамцы исторически не любят китайцев, и пару лет назад в городе были волнения, связанные с тем, что многие гостиницы и кафе отдавались в аренду китайцам на много лет. Сейчас отношение к китайцам поменялось. Туристический бизнес больше ориентируется на них, чем на нас, россиян. Одна вьетнамка сказала: «Вы, русские, очень бедные. Заказываете одно блюдо на двоих, платите за аренду квартиры помесячно, вместо того чтобы оплатить за полгода вперёд. Лучше работать на китайцев: у них много денег».

Но жизнь во Вьетнаме вполне доступна многим нашим соотечественникам, они уже вполне обосновались тут. Мой знакомый купил здесь квартиру в строящемся доме, продав студию в Питере. Квартира во Вьетнаме обошлась ему, как он выразился, «в 3,5 килограмма вьетнамских денег». Теперь у него небольшая двушка на 42-м этаже в центре Нячанга с видом на море, парковкой и бассейном на последнем этаже.

Вывески вьетнамских заведений бывают на разных языках: одни из наиболее распространённых — вьетнамский, русский, английский Фото: Елена Дмитриева

Если вы тоже уехали из Новосибирска жить в другую страну, пишите журналисту НГС Марии Тищенко. Возможно, ваша история вдохновит еще кого-нибудь на кардинальные изменения в жизни!



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